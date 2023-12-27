Марченко о расходах на мобилизацию 500 тыс. человек: Банальное добавление не работает. Будет план – будет разговор
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Теперь рано оценивать, сколько средств из государственного бюджета необходимо будет направить на обеспечение мобилизации 500 тысяч человек.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря назвал сумму 500 млрд грн, но, по словам Марченко, это упрощенный подход, который базируется на текущем количестве войска (более 1 млн человек) и размере фонда денежного довольствия (1 трлн грн).
"Но банальное добавление здесь не работает. Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным, или эти дополнительные 500 000 – это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет", – сказал министр.
За один день увеличить армию на 500 000 человек невозможно, сказал министр, поэтому очевидно, что это увеличение будет растянуто во времени.
"Много вопросов есть, и я в последнюю очередь хотел бы говорить о деньгах и нуждах. Потому что мы можем подумать о деньгах, но нам нужен план. Будет план – будет разговор", — сказал он.
"Учитывая, как складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет. Как дальше будет развиваться ситуация, будет видно от того, как будет обеспечена мобилизация. Потому что даже теоретически мобилизовать 500 000 человек – это очень, очень серьезный вызов", – сказал министр.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего Генаштабом ВСУ предложил дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек в ряды армии.
25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".
Пожалуйста, подождите...
куча радників у кожного радника....
...Але банальне додавання тут не працює..."
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То міністр фінансів назвав Зеленського примітивним Лохом?
Те питання не вирішене, воно його досі турбує, тому він зараз й запитує - чи він не "тряпка".
Досі він всім хворобливо нагадує що він президент...
Чи то є "деждавною таємницєю" , що Фофанщоневтік є повним профаном будь в чому крім шоубіз ?!
Я це в 2016 зрозумів , коли подивися сереіл про СН . Це в рази примітивнійший був сценарій ніж навійть софкоїдні пропогандитські агітки типо "Рафферті" , або "Уся королівська рать" ...
Й головна біда Фофіка не стільки в цьому , склькі він вважає себе "НЕ профаном" -- й тобто не здібен вчитися , не здібен виправляти властні помилки .
Він абсолютно не розбираєтся в функіоналі парламентаризма , в функціоналі суду , в функціоналі кабмину . А йще він повний профан в розумінні того , для чого існує преса й журналісти -- й чим журналіст відрізняється від блогера й стріммера .
Й тому тільки й робить те , що розуміє -- піарится й штовхає популісткі гасла . "Марафон" це саме те , що він вміє
Якщо "марафон" - це "телемарафон", то Зеленський цього не вміє. Він актор, а не політтехнолог і не спічрайтер.
Яким боком французькі кіноактори до замовного блазнювання над політиками в телевізорі та на сцені, яким боком вони до відмивання коштів отриманих злочинним шляхом?
Охлос вимагає "хліба та видовищ", щоби це знати талант не потрібний.
"Зеленський актор, а не політтехнолог і не спічрайтер" - у цьому реченні щось не так?
В "низькому жанрі" тех є свої таланти . Те , що фофік на якогось одного олігарха "працює" -- це взгагалом -- повна шиза . Він що дубинський ?!
Колись про ібуковича теж казали , що він іграшка Ахметова . Але в Україні не існує поки йще поваги до властності й традицій відповідних . Й тому -- усі олігархи перлись у політику , що б захістити властні статки й гроші . В 2002 ...2004 році у Юща "любими друзями" були Порошенко, Жванія , Мартиненко й Червоненко ... А вже в 2006..2007 ... такими стали Фірташ, Пінчук, Ахметов й Коломойський . Й навіть Бойко . Бо кабінет на Банковій він важчий за гроши , які завжди можливо відібрати . Тим більш гроші в активах -- як то було з Тимошенко й Кучмом-Пінчуком ...
Ви написали: "Попард продюсер він талановитий -- чує дупою потреби населення", я написав - що не вважаю Зеленського талановитим продюсером, та написав - чому. Що у цьому вам не зрозуміло?
"Те , що фофік на якогось одного олігарха "працює" -- це взгагалом -- повна шиза" - ці ваші галюцинації з чого взялися, з того що я написав про те що Зеленський з 95-м Кварталом працював на телеканалі Коломойського, за гроші Коломойського, часто - на замовлення Коломойського?
Бо Фофік дуже "впливовий" - від того, що він вульгарно ставится до політики й політиків , а сам нічого не розуміє , мало читає , погано знає історію (навіть радянского гутунку - не кажучи про незалежний погляд) . Так ось -- на його будь хто може впливати - ось це найбільш небеспечне для України з таким презідентом .
А Ви особисто вульгарізуєте політику -- тобто робити саме те , за що мені ось це опудало Фофік -- більше всього визива огиду . Тому я з Вами в певних виразах й не погоджуюся ...
Бо петросяна ніхто й ніде сер"йоно не спиймав . За його аніхто з піпла не буде так гризтися , як сосіди моєї доньки воювали зі мною за "нашего Вову" ...
Ті слова мають якимось чином спростувати моє: "...я написав про те що Зеленський з 95-м Кварталом працював на телеканалі Коломойського, за гроші Коломойського, часто - на замовлення Коломойського"?
Коломойський остаточно придбав 1+1 у 2010 році.
Зеленський та Квартал 95 перейшов з Інтеру на 1+1 у 2012 році.
Це все що треба знати про ваше відношення до фактів.
"А Ви особисто вульгарізуєте політику" - чергова бездоказова маячня ні про що.
Так що -- сатира це дуже різний жанр й рівень як раз породій від 95 кварталу -- особливо в часи ібуковича це було найкрайще , що вони зробили . Усе інше -- повне лайно .
Они всё таки решили призывать баб, даже беременных.
@_rage4oK
Я правильно понял.. Вместо сотен тысяч государственных служащих, в том числе силовиков с опытом обращения с оружием, не приВносящих в ВВП страны нихуя, кроме коррупции,
@CinC_AFU
@ZelenskyyUa
@rustem_umerov
решили смобилизовать инвалидов ВСЕХ групп, потому что нужны люди?
Хто вирішив "смобілізіровать" інвалідов всєх груп?
@stiv66443
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Уважно вчитайтесь в цю ху....ню. "Мінфін очікує від Генштабу і Міноборони пропозицій, де взяти гроші на додаткову мобілізацію, - міністр Марченко."
Ахметов має продати свої багатства за кордоном - ось уже 50 млрд.
Ввести нові податки з акцентом на багатство і розкіш - і вийде ще 1000 млрд
ПРОСТО ТРЕБА ПОЧАТИ ВОЮВАТИ ВСІЄЮ УКРАЇНОЮ!
Ізраїль після нападу Хамасу скоротив 10 своїх міністерств і створив коаліційний уряд разом з опозицією.
Що в такій же ситуації робить наш недоєврей? Краде міліони доларів у держави і виділяє з державного бюджету пожиттєву стипендію своєму папі саші. Душить опозицію, закриває опозиційні телеканали, не пускає фахових спеціалістів від опозиції за кордон захищати інтереси України і сам їх не здатен (а може не хоче) захистити.
І взагалі, якою мобілізацію може займатися чотириразовий ухилянт від мобілізації Зеленський Володимир Олександрович? Адже він сам ухилявся від мобілізацій і НЕОДНОРАЗОВО!
https://www.youtube.com/watch?v=TETC66a_9XE
обмежити продаж готівкових доларів до 200 $ на місяць,
ввести податки на олігархів
Там, при владі, хоч є декілька адекватних економістів, щоби не задавати такі
їб@нутідебільні питання структурам, котрі абсолютно нічого не виробляють, але виключно споживають?
Конечно ответ очевиден всем думающим людям - мобилизовать из тех кто уже получает деньги из бюджента. Но это же свои люди, их нельзя