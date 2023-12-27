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Новости Война в Украине
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Марченко о расходах на мобилизацию 500 тыс. человек: Банальное добавление не работает. Будет план – будет разговор

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,тцк

Теперь рано оценивать, сколько средств из государственного бюджета необходимо будет направить на обеспечение мобилизации 500 тысяч человек.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря назвал сумму 500 млрд грн, но, по словам Марченко, это упрощенный подход, который базируется на текущем количестве войска (более 1 млн человек) и размере фонда денежного довольствия (1 трлн грн).

"Но банальное добавление здесь не работает. Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным, или эти дополнительные 500 000 – это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет", – сказал министр.

За один день увеличить армию на 500 000 человек невозможно, сказал министр, поэтому очевидно, что это увеличение будет растянуто во времени.

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"Много вопросов есть, и я в последнюю очередь хотел бы говорить о деньгах и нуждах. Потому что мы можем подумать о деньгах, но нам нужен план. Будет план – будет разговор", — сказал он.

"Учитывая, как складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет. Как дальше будет развиваться ситуация, будет видно от того, как будет обеспечена мобилизация. Потому что даже теоретически мобилизовать 500 000 человек – это очень, очень серьезный вызов", – сказал министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нормы закона о мобилизации будут казаться диктаторскими, если Зеленский, Шмигаль или Умеров не объяснят их, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего Генаштабом ВСУ предложил дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек в ряды армии.

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
"Президент Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня назвав суму 500 млрд грн, але, за словами Марченка, це спрощений підхід...
...Але банальне додавання тут не працює..."
-----
То міністр фінансів назвав Зеленського примітивним Лохом?
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27.12.2023 13:18
+15
Stiv

@stiv66443

·

2 мин

Уважно вчитайтесь в цю ху....ню. "Мінфін очікує від Генштабу і Міноборони пропозицій, де взяти гроші на додаткову мобілізацію, - міністр Марченко."
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27.12.2023 14:49
+14
Наскільки зрозуміло, план в них простий: 500 мільярдів розтягти по кишенях, а забезпечення мобілізованих звалити, як завжди, на волонтерів та їх самих. Про ******* оброєння взагалі, навіть, мови нема. "Вінтовку добудєш в бою"...
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27.12.2023 13:23
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Кого "вхолять" з того і вдоять 500 мільярдів.
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27.12.2023 13:11 Ответить
Це військові мають сказати де знайти гроші на захист Батьківщини, вони воюють, віддають найцінніше своє життя, а їх питають де гроші взяти ...? А влада, він для чого, керувати потоками, чи ж як?Не знаєте, гроші треба ВЖЕ, заяву на стіл і на передову...!?
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28.12.2023 12:10 Ответить
Саме так. Для чого кабінет міністрів? , для чого марченко ? Офіси, міністерства, міністри,
куча радників у кожного радника....
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28.12.2023 14:11 Ответить
наХья такий міністр потрібен, хай лайно з туалетів вбирає
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28.12.2023 16:22 Ответить
Умеров казав, що все спланував.
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27.12.2023 13:13 Ответить
"Президент Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня назвав суму 500 млрд грн, але, за словами Марченка, це спрощений підхід...
...Але банальне додавання тут не працює..."
-----
То міністр фінансів назвав Зеленського примітивним Лохом?
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27.12.2023 13:18 Ответить
Йому вже 45 і вінвженелох...
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27.12.2023 13:25 Ответить
Та чому ж він не лох? Він тоді задав саме питання, але відповіді так й не дочекався.
Те питання не вирішене, воно його досі турбує, тому він зараз й запитує - чи він не "тряпка".
Досі він всім хворобливо нагадує що він президент...
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27.12.2023 13:54 Ответить
І нетряпка...
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28.12.2023 13:42 Ответить
А в чому питання ?

Чи то є "деждавною таємницєю" , що Фофанщоневтік є повним профаном будь в чому крім шоубіз ?!
Я це в 2016 зрозумів , коли подивися сереіл про СН . Це в рази примітивнійший був сценарій ніж навійть софкоїдні пропогандитські агітки типо "Рафферті" , або "Уся королівська рать" ...

Й головна біда Фофіка не стільки в цьому , склькі він вважає себе "НЕ профаном" -- й тобто не здібен вчитися , не здібен виправляти властні помилки .
Він абсолютно не розбираєтся в функіоналі парламентаризма , в функціоналі суду , в функціоналі кабмину . А йще він повний профан в розумінні того , для чого існує преса й журналісти -- й чим журналіст відрізняється від блогера й стріммера .
Й тому тільки й робить те , що розуміє -- піарится й штовхає популісткі гасла . "Марафон" це саме те , що він вміє
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28.12.2023 14:22 Ответить
Питання у цьому: "То міністр фінансів назвав Зеленського примітивним Лохом?"

Якщо "марафон" - це "телемарафон", то Зеленський цього не вміє. Він актор, а не політтехнолог і не спічрайтер.
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28.12.2023 14:49 Ответить
Скажіть йще для соліду -- "він кловун" ... Але ж навіть у Франції ані ******** , а ні в Італії Челентано , чи Софі Лорен не були доларовими мультімілліонерами . Так що , Фофан ключові гроші заробив продюсерсвом , а актество це його перше хобі ... Попард продюсер він талановитий -- чує дупою потреби населення . Сомерсета Моєма ****** читати и дивитися його п"єси у театрі 1% населення , а 99% хавають без хліба його примітивних "Сватів" .
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28.12.2023 15:54 Ответить
Для якого "соліду"? Зеленський не клоун, він - блазень, блазень на службі у олігарха, актор кабаре, кіно та серіалів.
Яким боком французькі кіноактори до замовного блазнювання над політиками в телевізорі та на сцені, яким боком вони до відмивання коштів отриманих злочинним шляхом?
Охлос вимагає "хліба та видовищ", щоби це знати талант не потрібний.
"Зеленський актор, а не політтехнолог і не спічрайтер" - у цьому реченні щось не так?
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28.12.2023 17:14 Ответить
А чому тоді нікітє міхалкову цілих 2 "Оскари" виписали ?!
В "низькому жанрі" тех є свої таланти . Те , що фофік на якогось одного олігарха "працює" -- це взгагалом -- повна шиза . Він що дубинський ?!
Колись про ібуковича теж казали , що він іграшка Ахметова . Але в Україні не існує поки йще поваги до властності й традицій відповідних . Й тому -- усі олігархи перлись у політику , що б захістити властні статки й гроші . В 2002 ...2004 році у Юща "любими друзями" були Порошенко, Жванія , Мартиненко й Червоненко ... А вже в 2006..2007 ... такими стали Фірташ, Пінчук, Ахметов й Коломойський . Й навіть Бойко . Бо кабінет на Банковій він важчий за гроши , які завжди можливо відібрати . Тим більш гроші в активах -- як то було з Тимошенко й Кучмом-Пінчуком ...
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28.12.2023 17:56 Ответить
Навіщо ви те все накидуєте? Щоби що? Для "соліду"?

Ви написали: "Попард продюсер він талановитий -- чує дупою потреби населення", я написав - що не вважаю Зеленського талановитим продюсером, та написав - чому. Що у цьому вам не зрозуміло?

"Те , що фофік на якогось одного олігарха "працює" -- це взгагалом -- повна шиза" - ці ваші галюцинації з чого взялися, з того що я написав про те що Зеленський з 95-м Кварталом працював на телеканалі Коломойського, за гроші Коломойського, часто - на замовлення Коломойського?
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28.12.2023 18:30 Ответить
Я не вітаю вульгарне відношення до фактів й обставин . Фофік працював на тому аналі йще до його купівлі бенєю . Й хто кого користував -- це дуже велике питання . Замовна сатира вона виглядає як чисти петросян . Але тексти від Вови вони більш розвинуті (хоча точно не Зощенко й не Шванік) . Вони щиро написанні в тому розумінні више якого а не він , а не його автори не доросли .

Бо Фофік дуже "впливовий" - від того, що він вульгарно ставится до політики й політиків , а сам нічого не розуміє , мало читає , погано знає історію (навіть радянского гутунку - не кажучи про незалежний погляд) . Так ось -- на його будь хто може впливати - ось це найбільш небеспечне для України з таким презідентом .
А Ви особисто вульгарізуєте політику -- тобто робити саме те , за що мені ось це опудало Фофік -- більше всього визива огиду . Тому я з Вами в певних виразах й не погоджуюся ...

Бо петросяна ніхто й ніде сер"йоно не спиймав . За його аніхто з піпла не буде так гризтися , як сосіди моєї доньки воювали зі мною за "нашего Вову" ...
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28.12.2023 19:20 Ответить
"Я не вітаю вульгарне відношення до фактів й обставин . Фофік працював на тому аналі йще до його купівлі бенєю"

Ті слова мають якимось чином спростувати моє: "...я написав про те що Зеленський з 95-м Кварталом працював на телеканалі Коломойського, за гроші Коломойського, часто - на замовлення Коломойського"?

Коломойський остаточно придбав 1+1 у 2010 році.
Зеленський та Квартал 95 перейшов з Інтеру на 1+1 у 2012 році.
Це все що треба знати про ваше відношення до фактів.

"А Ви особисто вульгарізуєте політику" - чергова бездоказова маячня ні про що.
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28.12.2023 20:36 Ответить
Свого часу Вольтер й Бомарше теж займали нішу сатиричного жанру . Висміювачи правлючу верхівку . До речі , Вольтер як по сьогоднішнім міркам був теж достаньо примитивний й теж загравав з плебсами ... На Марію-Антуанетту малювали карикатури в напів-порнографічному контексті . Й вираз нібито її "не мають хліба -- нехай ідять кейси" теж вигадка політичного "сатирикону" ... Вольтера вже років як 150 не ставлять , а Бомарше й Мольєра -- дуже . А за роль Сірано (від "блазня" Ростана) взагалі в кожному театрі війни йдуть . Бо це путівка в елітний клуб "високоінтелектуальних снобів-перемсішників" ...
Так що -- сатира це дуже різний жанр й рівень як раз породій від 95 кварталу -- особливо в часи ібуковича це було найкрайще , що вони зробили . Усе інше -- повне лайно .
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28.12.2023 18:19 Ответить
А може пора відкручувати голови кварталу ,коломойше(доки не втік,єрмаку,шаурме(разом з братом)і усьому офісу преп..та.Бо закони не працюють.
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27.12.2023 13:21 Ответить
а що, якщо кварталу відкрутити голови, то закони запрацюють? і люди побіжать воювати замість того, щоб через хабар воєнкому втікти за кордон?
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27.12.2023 13:35 Ответить
ті голови дуже дорого обходяться для України
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28.12.2023 13:27 Ответить
Наскільки зрозуміло, план в них простий: 500 мільярдів розтягти по кишенях, а забезпечення мобілізованих звалити, як завжди, на волонтерів та їх самих. Про ******* оброєння взагалі, навіть, мови нема. "Вінтовку добудєш в бою"...
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27.12.2023 13:23 Ответить
Та воно вже давно так. Тобто, ти сам за свої гроші купляєш нормальне екіпірування, бо держава дає якийсь дешевий мінімум, який не в змозі тебе нормально захистити.
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27.12.2023 14:17 Ответить
Гроші знайдуть швидко вб'ють усіх інвалідів і будуть гроші бо так інваліду треба щось платити, а так нема людини немає проблем, генерали теж не проти бо ще размірковують за 2у групу, от жаль що перша не ходяча. Отоб оздоровили націю.
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27.12.2023 13:27 Ответить
Даже в течении года набрать, снабдить, вооружить, обучить 500 тысяч это нереально в нынешних условиях. Потолок это примерно 250 тысяч. Впрочем, зная наших генералов они просят 500 тысяч, чтобы набрать за год хотя бы 250.
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27.12.2023 13:53 Ответить
Посмотрите на картинку на заставке.
Они всё таки решили призывать баб, даже беременных.
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27.12.2023 14:06 Ответить
K0✙EGAR

@_rage4oK

Я правильно понял.. Вместо сотен тысяч государственных служащих, в том числе силовиков с опытом обращения с оружием, не приВносящих в ВВП страны нихуя, кроме коррупции,

@CinC_AFU

@ZelenskyyUa

@rustem_umerov
решили смобилизовать инвалидов ВСЕХ групп, потому что нужны люди?
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27.12.2023 14:33 Ответить
Батьківщину повинні захищати виключно держслужбовці? Бійців з бойових диванів - ні у якому разі?!
Хто вирішив "смобілізіровать" інвалідов всєх груп?
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28.12.2023 12:01 Ответить
Stiv

@stiv66443

·

2 мин

Уважно вчитайтесь в цю ху....ню. "Мінфін очікує від Генштабу і Міноборони пропозицій, де взяти гроші на додаткову мобілізацію, - міністр Марченко."
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27.12.2023 14:49 Ответить
хай чурбангули огли продасть оркам на фуагру по паралельному імпорту. На хуа нам міністр оборони, якщо нема бабла на оборону?
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27.12.2023 15:04 Ответить
чМарченко - не міністр, а шістка. В Україні є ці гроші,

Ахметов має продати свої багатства за кордоном - ось уже 50 млрд.
Ввести нові податки з акцентом на багатство і розкіш - і вийде ще 1000 млрд

ПРОСТО ТРЕБА ПОЧАТИ ВОЮВАТИ ВСІЄЮ УКРАЇНОЮ!
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28.12.2023 14:03 Ответить
А мільярдів дерев уже посадили? А мільйон дронів вже збудували?
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27.12.2023 15:04 Ответить
не ну если жены мобилизованых снова по соцсетям будут просить скинуться на амуницию супругу,то идите ***** тогда пф...................................................................................
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27.12.2023 15:18 Ответить
Я розумію МО, забезпечення армії це їх прямий обов'язк, але Генштаб тут до чого? Вони вам уже надали цифру скільки людей їм потрібно, а ви уже рахуйте, чи може фінансово країна потягнути таку кількість. Робіть вже свою роботу блін!
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28.12.2023 11:52 Ответить
Можна не платити з/п депутатам, суддям, прокурорам і економити мільярди! Жоден не звільниться й так...
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28.12.2023 12:04 Ответить
На протязі місяця вже дві машини відправляли на східний фронт,бо там воюють наші близькі. Бере злість,що відправляли необхідні харчі і зимову форму,та резинові чоботи То що влада не може забезпечити елементарне ?
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28.12.2023 12:13 Ответить
Вміють жартувати в -95
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28.12.2023 12:27 Ответить
Добре, щоб кожен робив свою роботу: військові- воювали, міноборони - робило розрахунки, скільки потрібно військовим зброї, амуніції, матеріального та грошового забезпечення, мінфін - вишукував на те все кошти і (увага! ) давав пропозиції по оптимізації витрат. До речі, є у нас ВР, що отримує платню за розробку і прийняття необхідних законів. Міністр фінансів нехай звертається до РНБО, контролюючих органів, нарешті до ОП, котрий по факту контролює всі грошові потоки. А якщо не справляється- у відставку. Нехай прийде інша людина, компетентна і спроможна до рішучої дії.
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28.12.2023 12:29 Ответить
Якщо замість мінфіна грошима для оборони повинні займатися ЗСУ, то нахера нам такий мінфін?
Ізраїль після нападу Хамасу скоротив 10 своїх міністерств і створив коаліційний уряд разом з опозицією.
Що в такій же ситуації робить наш недоєврей? Краде міліони доларів у держави і виділяє з державного бюджету пожиттєву стипендію своєму папі саші. Душить опозицію, закриває опозиційні телеканали, не пускає фахових спеціалістів від опозиції за кордон захищати інтереси України і сам їх не здатен (а може не хоче) захистити.
І взагалі, якою мобілізацію може займатися чотириразовий ухилянт від мобілізації Зеленський Володимир Олександрович? Адже він сам ухилявся від мобілізацій і НЕОДНОРАЗОВО!
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28.12.2023 12:39 Ответить
Путін на нашу Конституцію не дивиться! Він пре! Людей немає! Будемо сваритись порушує чи не порушує новий Закон про мобілізацію Конституцію, - залишимось і без України, і без Конституції і поїдемо у товарняках як живий товар за Урал! Люди потрібні сьогодні, тут і зараз!
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28.12.2023 12:42 Ответить
Зебилы, мобилизацией занимается власть, а не Генштаб. Поэтому пусть Марченко у себя спросит, где взять деньги. Можно с говномарафета, говносериалов, зепутатов и асфальта.
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28.12.2023 12:47 Ответить
❗️БЕРЕЗА: Все! Грошей на МОБІЛІЗАЦІЮ немає. Влада ПРО**АЛА БЮДЖЕТ. Дебільні КАЗКИ не ДОПОМОЖУТЬ
https://www.youtube.com/watch?v=TETC66a_9XE
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28.12.2023 12:47 Ответить
Ті,які призначили астрономічні виплати військовим заклали велику міну під державністю України.За що платити?За те що ти захищаєш свою родину і свою Батьківщину?Для чого платити?На фронті що,супермаркети,ринки і магазини,де ти можеш отоварити свою зарплату?Причина одна - щоб ті які в окопах не придивлялись до тих хто хімічить під час війни,заробляє на ній.От з тих "хіміків" і треба було починати,щемити,забирати,садити,а не підтягувати тих хто воює до їх рівня.Не буде у нас скоро коштів платити зарплати військовим,просто не буде!І що далі?Хтось в тій нашій сраній верхівці,в ОП,ВР і КМ прогнозує подальший розвиток подій?
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28.12.2023 13:09 Ответить
А на хіба тебе міністром поставили, бевзю? Це твоя робота.
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28.12.2023 13:21 Ответить
Виплати за смерть на фронті у 15 млн з'явилися у перший день великої навали. Ніхто не очікував що війна затягнеться на роки зі щоденною загибеллю сотень бійців та ще й не на користь України в допомога Заходу з океану перетвориться на потічок та й той пересихає. Тепер варіантів два - знецінення гривні щоб за ті 3 млн які одразу виплачують родичі вбитого вояка купили менше доларів, і другий варіант - знизити регулярні виплати до мінімуму, типу розтягнути у часі на 10-20 років.
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28.12.2023 13:41 Ответить
всі зарплати понад 30 тис грн невійськовим виплачувати 10-річними облігаціями під 2% річних,
обмежити продаж готівкових доларів до 200 $ на місяць,
ввести податки на олігархів
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28.12.2023 14:08 Ответить
чМарченко не просто є не на своєму місці - він шкодить, саботує оборону України. Треба арештувати і розстріляти!
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28.12.2023 14:05 Ответить
марченко, ублюдку зелений, мона я замість військових відповім, де взяти? потруси своїх роботадавців, можеш з дєрьмачні почати; в одного бородатого тіпочка можете спитати, він недалеко там від тебе штани на шконці протирає; свій їб...чий маратон прикрити можете; про ефективність використання коштів держпідприємств подумати можете, звісно, якщо у вас є чим думати...
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28.12.2023 14:21 Ответить
Чим дальше, тим зелена влада вражає свою тупістю! Вони думають, що українці лохи?
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28.12.2023 14:41 Ответить
Мінфін питає у військових, де взяти гроші?! Ви серйозно?!
Там, при владі, хоч є декілька адекватних економістів, щоби не задавати такі їб@нуті дебільні питання структурам, котрі абсолютно нічого не виробляють, але виключно споживають?
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28.12.2023 14:48 Ответить
Ну так очевидно почему они это делают. Бабла нет, а изъятие из экономики половины ляма очень сильно ударить и по без того слабой экономике.
Конечно ответ очевиден всем думающим людям - мобилизовать из тех кто уже получает деньги из бюджента. Но это же свои люди, их нельзя
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28.12.2023 15:03 Ответить
Абсурд, Мінфін питає в МО де взяти гроші...? 🙄
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28.12.2023 15:02 Ответить
так военные могут проехаться по маетках Кончи-Заспы и т.д. и т.п раз уже на то пошло, и найдутся грошики...
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28.12.2023 15:56 Ответить
грошя з'являться, коли воно зі своєю шоблою вдавиться шашликом
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28.12.2023 16:10 Ответить
В перекладі на людську мову - ******** зелене корумповане злодійське шапіто очікує від Генерала Залужного і ЗСУ відповідь, де їм взяти гроші. Відповідь проста - скласти повноваження. Сформувати Уряд Порятунку Держави.
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28.12.2023 16:15 Ответить
А все на 100% просто! Де гроші взяти1? Потрусити місцеві бюджети, переглянути кількість ясел, дитячих садочків, шкіл, Вишів (коледжів і більше 200 університетів різного профілю і гатунку), різного посолу Науково-дослідних установ і їх філій з їх армією вчителів, викладачів, науковців. І ось Вам фінансові, людські, транспортні, інформаційні ресурси. Адже багато з них мають рухоме і не рухоме майно, штат працівників з досить нормальними заробітніми платами. А якщо ми побачимо скільки ними виховується, вчиться та готується фахівців, досліджується наче б то наукових тем, то результати приголомшать - менше 30% заявленого у ліцензіях! Або і зовсім 10% бо решта - за кордоном. А платники податків це все оплочують!!! Ось і ресурс!!! І нічого хникати. Поки йде війна, про освіту, науку забудьте! Гроші є. Треба вміти шукати!!!
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05.01.2024 11:17 Ответить
 
 