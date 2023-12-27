Марченко о расходах на мобилизацию 500 тыс. человек: Банальное добавление не работает. Будет план – будет разговор

Теперь рано оценивать, сколько средств из государственного бюджета необходимо будет направить на обеспечение мобилизации 500 тысяч человек.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря назвал сумму 500 млрд грн, но, по словам Марченко, это упрощенный подход, который базируется на текущем количестве войска (более 1 млн человек) и размере фонда денежного довольствия (1 трлн грн).

"Но банальное добавление здесь не работает. Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным, или эти дополнительные 500 000 – это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет", – сказал министр.

За один день увеличить армию на 500 000 человек невозможно, сказал министр, поэтому очевидно, что это увеличение будет растянуто во времени.

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"Много вопросов есть, и я в последнюю очередь хотел бы говорить о деньгах и нуждах. Потому что мы можем подумать о деньгах, но нам нужен план. Будет план – будет разговор", — сказал он.

"Учитывая, как складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет. Как дальше будет развиваться ситуация, будет видно от того, как будет обеспечена мобилизация. Потому что даже теоретически мобилизовать 500 000 человек – это очень, очень серьезный вызов", – сказал министр.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего Генаштабом ВСУ предложил дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек в ряды армии.

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".