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Новости Война в Украине
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Гаврилюк (44) Минобороны (8243) техника (1544)

С начала полномасштабного вторжения на вооружение принято 400 образцов ВВТ, в том числе более 250 - украинского производства, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В 2023 году Министерство обороны Украины приняло на вооружение и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины рекордное количество образцов ВВТ (вооружения и военной техники).

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІnform.

С момента широкомасштабного вторжения росармии в Украину (24 февраля 2022 года) Министерство обороны Украины приняло на вооружение и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины более 400 образцов ВВТ, более 250 из них - украинского производства. В прошлом году было принято на вооружение и допущено к эксплуатации 34 образца ВВТ отечественного производства. В 2023 году принято на вооружение и допущено к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины более 200 образцов ВВТ отечественного производства. В процентном отношении среди них, в частности: беспилотные авиационные комплексы – 29%, бронетехника – 7%, РЭБ – 6%, наземные роботизированные системы – 3%.

"За последние четыре недели профильные комиссии рассмотрели материалы для допуска к эксплуатации в ВСУ более четырех десятков украинских разработок, в том числе - нескольких новых образцов БПАК типа FPV, среди которых есть уникальные комплексы БПЛА с программным обеспечением, построенным на алгоритмах искусственного интеллекта, "окопный" РЭБ , боеприпасы к БПЛА разных типов - многоцелевые, осколочно-фугасные, комбинированного и кумулятивно-осколочного действия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина наращивает производство БПЛА, чтобы компенсировать нехватку снарядов, - замминистра обороны Гаврилюк

Гаврилюк отметил, что эта цифра - не окончательная, испытание новых образцов продолжается непрерывно, и количество единиц ВВТ, допущенных к эксплуатации, меняется в режиме онлайн. К примеру, сейчас проходят регистрацию более 10 образцов ВВТ, завтра эта цифра может возрасти.
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Топ комментарии
+5
))) не кожна людина може сама знайти пояснення абревіатури ОВТ
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27.12.2023 13:18
+3
Хотелось бы знать еще где же оно? Почему же постоянные жалобы на недостаток боеприпасов или дронов?
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27.12.2023 13:17
+2
100%. Я з тих, хто не знає , але навіщо десь шукати, якщо за правилами потрібно давати пояснення абревіатури при першому вживанні у тексті?
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27.12.2023 13:48
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Правила форума Совет форумчан
Хотелось бы знать еще где же оно? Почему же постоянные жалобы на недостаток боеприпасов или дронов?
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27.12.2023 13:17 Ответить
На Авдіївський напрямок почали надходити необхідні дрони від держави, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n3464132
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27.12.2023 15:40 Ответить
))) не кожна людина може сама знайти пояснення абревіатури ОВТ
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27.12.2023 13:18 Ответить
100%. Я з тих, хто не знає , але навіщо десь шукати, якщо за правилами потрібно давати пояснення абревіатури при першому вживанні у тексті?
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27.12.2023 13:48 Ответить
так про те й мова.
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27.12.2023 13:49 Ответить
озброєння та військова техніка
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27.12.2023 15:56 Ответить
А з 2019 року, скільки ОВТ, заблоковано??
Оманські лижники, вказівки виконували ретельно, щоб в оЧко заглянути десь пасерєдінє …. Просто перестать стрелять…
Кров Українців, не водиця, за неї привладним, відповідати ГОДИТЬСЯ!
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27.12.2023 13:28 Ответить
ця цифра не остаточна, завтра ця цифра може зрости.
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27.12.2023 13:39 Ответить
випробування нових зразків триває безперервно
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27.12.2023 13:40 Ответить
рекордну кількість зразків ОВТ.
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27.12.2023 13:42 Ответить
йдеться в повідомленні.
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27.12.2023 13:43 Ответить
А скільки запущено в серію? На скільки виділено кошти як держ оборон замовлення? Коли запуститься масове виробництво хоча б найдешевших? Чи знов все за кошти волонтерів в гаражних кооперативах?

Я вже не кажу про уніфікацію управління цими дронами! Ну 2-3, максимум 5, видів дронів оператор БПЛА запам'ятає, а з рештою? Інший оператор БПЛА?
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27.12.2023 13:43 Ответить
(25+75)= Українці

@Continentaile

·

3 ч

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27.12.2023 14:58 Ответить
 
 