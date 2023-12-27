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Идентифицированы два рашиста, которые изнасиловали женщину во время оккупации Запорожской области. Им сообщено о подозрении, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Правоохранители установили личности двух российских военных, которые во время оккупации Токмакской громады изнасиловали женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2022 года, во время оккупации Токмакской громады, двое российских военных ночью ворвались в дом 26-летней матери двух несовершеннолетних детей. Угрожая ей автоматом, обмотали руки скотчем, заклеили рот, избили и вывезли за пределы села в место, где в то время находились огневые позиции их артиллерии. Дети в это время спали в соседней комнате и ничего не слышали. Женщину же изнасиловали и оставили в лесополосе", - говорится в сообщении.

Идентифицированы два рашиста, которые изнасиловали женщину во время оккупации Запорожской области. Им сообщено о подозрении, - Нацполиция 01

Правоохранители выяснили, что насильники служат в 19-й мотострелковой дивизии 503-го гвардейского мотострелкового полка, войска часть №75394 вооруженных сил России. Во время допроса в присутствии психолога и адвоката потерпевшая узнала своих обидчиков: это - 37-летний и 21-летний военные этой дивизии, уроженцы Краснодарского края.

Им сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением во время войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины), что предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

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Коли їх повісять, це і буде кнурам ***** - підозра!!
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27.12.2023 13:30 Ответить
Чого не пишуть, як цих ********* повідомили?
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27.12.2023 13:34 Ответить
обов'язково подавати в Інтерпол !
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27.12.2023 13:35 Ответить
Підозру хто особисто повідомив?
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27.12.2023 13:52 Ответить
Не спіймають цих покидьків - підозру треба передати через батьків і в голову!
Це їх відповідальність теж....
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27.12.2023 14:31 Ответить
а цього могло б не бути якби зелена гнида шашлики не їла і в асфальт вкатувала гроші а зброю купляла
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27.12.2023 14:33 Ответить
Вже навіть сільські бабки знають що в нашому кримінально-процесальному кодексі є тільки такі формулювання, як "підозра", повідомлення про підозру". А ось міру відповідальності підозрюваного визначає суд (гіляка, кастрація тощо)
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27.12.2023 14:41 Ответить
 
 