Идентифицированы два рашиста, которые изнасиловали женщину во время оккупации Запорожской области. Им сообщено о подозрении, - Нацполиция
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Правоохранители установили личности двух российских военных, которые во время оккупации Токмакской громады изнасиловали женщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2022 года, во время оккупации Токмакской громады, двое российских военных ночью ворвались в дом 26-летней матери двух несовершеннолетних детей. Угрожая ей автоматом, обмотали руки скотчем, заклеили рот, избили и вывезли за пределы села в место, где в то время находились огневые позиции их артиллерии. Дети в это время спали в соседней комнате и ничего не слышали. Женщину же изнасиловали и оставили в лесополосе", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что насильники служат в 19-й мотострелковой дивизии 503-го гвардейского мотострелкового полка, войска часть №75394 вооруженных сил России. Во время допроса в присутствии психолога и адвоката потерпевшая узнала своих обидчиков: это - 37-летний и 21-летний военные этой дивизии, уроженцы Краснодарского края.
Им сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением во время войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины), что предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.
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