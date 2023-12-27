Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому упал до 71%, также большинство не доверяет Арестовичу и Ермаку, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался при исследовании социологами, чаще всего высказывалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (71%) и главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму (65%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и фонда "Демократичні ініціативи", информирует Цензор.НЕТ.

Так, у украинцев высокое доверие к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), телеведущему и волонтеру Сергею Притуле (55%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (52%).

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к секретарю СНБО Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), главе СБУ Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), министру обороны Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), министру внутренних дел Игоря Клименко (соответственно 31% и 21%).

Доли доверяющих и не доверяющих Ирине Верещук (соответственно 40% и 39%) и нардепу "Голоса" Ярославу Железняку (соответственно 19% и 21%) статистически значимо не отличаются.

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В то же время большинство опрошенных не доверяют лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (85%), бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (82%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко (81%), пятому президенту Петру Порошенко (74%), народным депутатам. от "Слуги народа" Марьяне Безуглой (58,5%) и Давиду Арахамии (57%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (54%).

Украинцы чаще выражали недоверие, чем доверие, мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку (соответственно 41% и 28%), заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову (соответственно 34% и 10%), главе финансового комитета ВР Даниилу Гетманцеву (соответственно 33% и 20%), вице-премьеру Ольге Стефанишиной (соответственно 23% и 17%), заместителю руководителя Офиса президента Ростиславу Шурме (соответственно 21% и 10%).

Кроме того, по балансу доверия-недоверия Виталий Ким немного опережает Владимира Зеленского (47,7 и 47,3 соответственно).

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Опрос проведен фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



