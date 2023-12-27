Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому упал до 71%, также большинство не доверяет Арестовичу и Ермаку, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался при исследовании социологами, чаще всего высказывалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (71%) и главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму (65%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и фонда "Демократичні ініціативи", информирует Цензор.НЕТ.
Так, у украинцев высокое доверие к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), телеведущему и волонтеру Сергею Притуле (55%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (52%).
Чаще выражали доверие, чем недоверие, к секретарю СНБО Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), главе СБУ Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), министру обороны Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), министру внутренних дел Игоря Клименко (соответственно 31% и 21%).
Доли доверяющих и не доверяющих Ирине Верещук (соответственно 40% и 39%) и нардепу "Голоса" Ярославу Железняку (соответственно 19% и 21%) статистически значимо не отличаются.
В то же время большинство опрошенных не доверяют лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (85%), бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (82%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко (81%), пятому президенту Петру Порошенко (74%), народным депутатам. от "Слуги народа" Марьяне Безуглой (58,5%) и Давиду Арахамии (57%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (54%).
Украинцы чаще выражали недоверие, чем доверие, мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку (соответственно 41% и 28%), заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову (соответственно 34% и 10%), главе финансового комитета ВР Даниилу Гетманцеву (соответственно 33% и 20%), вице-премьеру Ольге Стефанишиной (соответственно 23% и 17%), заместителю руководителя Офиса президента Ростиславу Шурме (соответственно 21% и 10%).
Кроме того, по балансу доверия-недоверия Виталий Ким немного опережает Владимира Зеленского (47,7 и 47,3 соответственно).
Опрос проведен фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Якщо рейтинги правдиві, то українці це нація невиліковних ідіотів без майбутнього
Кто такой подоляк, чтобы ему доверяли 51 %?
Вы уверены, что 51% населения Украины смогут правильно назвать его должность?
тобто не призначенці винні в провалах - а депутати
цікаво мислить український виборець ...
Если рейтинг Зе действительно такой, то можно ставить крест на стране, а точнее на собственной перспективе.
Такой народ будут дурить долго и нудно персонажи вроде зеленского. Рецепт раскрыт и понятен, лохов большинство.
ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ -------- идут ноздря в ноздрЮЮЮ 🙃 Зэлю сравнили с Люсей😇ПОЗОРИЩЕ , ДОРУКОВОДИЛСЯ🤘
Українська 'соціологія', як інструмент маніпуляції. https://link.medium.com/2SxcLRg2SFb