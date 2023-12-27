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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) опрос (2620) Центр Разумкова (204) Притула Сергей (82) Ермак Андрей (1187) Арестович Алексей (327)

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому упал до 71%, также большинство не доверяет Арестовичу и Ермаку, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался при исследовании социологами, чаще всего высказывалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (71%) и главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму (65%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и фонда "Демократичні ініціативи", информирует Цензор.НЕТ.

Так, у украинцев высокое доверие к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), телеведущему и волонтеру Сергею Притуле (55%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (52%).

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к секретарю СНБО Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), главе СБУ Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), министру обороны Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), министру внутренних дел Игоря Клименко (соответственно 31% и 21%).

Доли доверяющих и не доверяющих Ирине Верещук (соответственно 40% и 39%) и нардепу "Голоса" Ярославу Железняку (соответственно 19% и 21%) статистически значимо не отличаются.

Читайте также: 92% украинцев доверяют Залужному, а 72% негативно отнеслись бы к его отставке, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В то же время большинство опрошенных не доверяют лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (85%), бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (82%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко (81%), пятому президенту Петру Порошенко (74%), народным депутатам. от "Слуги народа" Марьяне Безуглой (58,5%) и Давиду Арахамии (57%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (54%).

Украинцы чаще выражали недоверие, чем доверие, мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку (соответственно 41% и 28%), заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову (соответственно 34% и 10%), главе финансового комитета ВР Даниилу Гетманцеву (соответственно 33% и 20%), вице-премьеру Ольге Стефанишиной (соответственно 23% и 17%), заместителю руководителя Офиса президента Ростиславу Шурме (соответственно 21% и 10%).

Кроме того, по балансу доверия-недоверия Виталий Ким немного опережает Владимира Зеленского (47,7 и 47,3 соответственно).

Также читайте: Большинство украинцев проголосовали бы за Чорновила, а не за Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991 году, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос проведен фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому упал до 71%, также большинство не доверяет Арестовичу и Ермаку, - опрос Центра Разумкова 01
Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому упал до 71%, также большинство не доверяет Арестовичу и Ермаку, - опрос Центра Разумкова 02
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Топ комментарии
+72
Сраку можете підтерти своїми «опитуваннями».
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27.12.2023 14:15
+55
Тобто 71 вірять людині яка

- будуть в травні шашлички, це західні ЗМІ просто накручують

- якщо ми будем фінансувати армію, то не буде на дороги

- зупинив всі наші розробки як тільки прийшов
- зупинив всі наші закупки як тільки прийшов

і тд

нуууууу шо сказати. Може після 1-2 млн смертей до укрів таки дойде шо він не лох а лохи то вони, біда лиш в тому шо помирати будуть не лише виборці нелоха
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27.12.2023 14:15
+43
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27.12.2023 14:17
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27.12.2023 15:20 Ответить
Невже ще є в природі безмозкі, які довіряють цьому лайноязикому, гнусавому аферисту????!!!! Це пздц!
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27.12.2023 15:23 Ответить
Щоб було з корупціонерами, 5ю колоною, зрадниками, чи з тими хто їх "кришу",під час війни в СРСР, США, В.Британії,, РЕЙХу, Італії Муссоліні, Японії.....? Чи був би хтось із них здоровий, чи був би випущений під заставу крадених грошей, відсидівши по подібному т.зв.закону лозового в спец-люксах ..?А чи був розгул "еліти" "пір під час війни"в ресторанах , буковелях, "батальйонах Монако"...?: А чи була б десь у цих країнах галузь промисловості не поставлена на військові рейки, суспільні верстви населення не мобілізовані на війну, не залучені в тотальному військовому виробництві і обороні:-Весь народ воює-" Все для фронту, все для перемоги" ! А хіба "влада"цього не бачить, не оцінює, чи що з нами таке, росія ж стала на військові рейки ВСЯ її економіка, а у нас що, по принципу:"Запад нам паможет"?Народ- ВІЙНА!!!
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01.01.2024 00:38 Ответить
В 2019 році я написав,що цей нарід буде номеновано на премію Дарвіна.Нажаль ,за 4 роки нічого не змінилося.
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27.12.2023 15:24 Ответить
Досі 71% і це після "Зе-шашликів, "какаяразница" и "нужнопростоперестать стрелять"?

Якщо рейтинги правдиві, то українці це нація невиліковних ідіотів без майбутнього
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27.12.2023 15:29 Ответить
Дивно, більшість готові в тюрму його посадити, но рейтинг 71%)) Мені здається що реальний на рівні 10-15% в кращому випадку.
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27.12.2023 15:32 Ответить
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27.12.2023 15:55 Ответить
Та кому ви вірите, ОПовські рейтинги
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27.12.2023 18:50 Ответить
Йому довіряють тільки хворі люди....а 71 можливо рахує його злочинцем
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27.12.2023 15:52 Ответить
Народ, коли такі опитування проводить фонд Демініціативи (яким нині керує професор Могилянки Гарань) - їм можна і потрібно довіряти!
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27.12.2023 15:52 Ответить
Якщо будемо таким довіряти, то завтра України не буде!
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27.12.2023 18:48 Ответить
не важливо ,хто ,як опитує---важливо хто,як підраховує
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27.12.2023 16:03 Ответить
Довіра до тих, хто плигає цілий день на зе-марахвоні..
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27.12.2023 16:16 Ответить
Що Ви, що Ви, жарте шашлички улю-лю.
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27.12.2023 16:05 Ответить
Скока скока ?
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27.12.2023 16:11 Ответить
Цікаво ! Так виходить , що Кім починає жахати чи жАхати найвеличнішого ?
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27.12.2023 16:33 Ответить
'Упал'?! О таком рейтинге любой политик, что в Северной Америке, что в ЕС только мечтать может. Что то не так в украинском обществе
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27.12.2023 17:42 Ответить
Тепер капець Кіму, буде запущена на нього "торпеда" як на Залужного!
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27.12.2023 17:52 Ответить
зелений звіздьош))привчають нас до думки)
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27.12.2023 17:52 Ответить
Это какая-то туфта!
Кто такой подоляк, чтобы ему доверяли 51 %?
Вы уверены, что 51% населения Украины смогут правильно назвать его должность?
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27.12.2023 17:58 Ответить
Не смішіть)), а який рейтинг тоді був, якщо зараз 71% Може 15% дебілів може і є! КМІС, це подоляковський рейтинг?
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27.12.2023 18:44 Ответить
Це не туфта, це пи*дьож!!!
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27.12.2023 18:45 Ответить
тільки мені впало в око що всі депутати в спискові мають негативний рейтинг ?

тобто не призначенці винні в провалах - а депутати

цікаво мислить український виборець ...
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27.12.2023 18:14 Ответить
Не смішіть мої сиві яйця 71% довіри зеленському,ці считоводи Українців шо за дурнів тримають,дивітся щоб було не пізно сраку вилизувати.
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27.12.2023 18:52 Ответить
Почитати, як респонденти пояснюють свій вибір, було б ще більш цікаво. Хоча б тих, хто зможе це зробити.
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27.12.2023 20:24 Ответить
Не понятно почему у кулебы такой рейтинг. Он же подкаблучник и своего мнения не имеет. Его даже в США не взяли на переговоры последний раз.
Если рейтинг Зе действительно такой, то можно ставить крест на стране, а точнее на собственной перспективе.
Такой народ будут дурить долго и нудно персонажи вроде зеленского. Рецепт раскрыт и понятен, лохов большинство.
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27.12.2023 20:29 Ответить
Друзі, я проходив це опитування, вони прибрали зі списку у результатах тим кому довіряєш чи ні Залежного.
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27.12.2023 22:23 Ответить
*Залужний
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27.12.2023 22:26 Ответить
Після таких вивертів Оруел нервово палить на узбіччі ))))
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27.12.2023 23:27 Ответить
Шо? Одна моя малохольна кума це аж 71%? Nihujasobi.
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27.12.2023 23:41 Ответить
Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому упал до 71%, также большинство не доверяет Арестовичу и Ермаку, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА Источник: https://censor.net/ru/n3464108


ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ -------- идут ноздря в ноздрЮЮЮ 🙃 Зэлю сравнили с Люсей😇ПОЗОРИЩЕ , ДОРУКОВОДИЛСЯ🤘
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28.12.2023 00:01 Ответить
Використання в такому поважному і авторитетному ЗМІ як "Цензор" під грифом "соціологічні дослідження" матеріалів з неспеціалізованих джерел - це або прокол випускаючого редактора, або пряма вказівка влади.

Українська 'соціологія', як інструмент маніпуляції. https://link.medium.com/2SxcLRg2SFb
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28.12.2023 04:37 Ответить
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