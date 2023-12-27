Японского волонтера Цучико выгнали с территории ТРЦ в Харькове, где собирал средства
Новости Цензор.НЕТ Общество
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико, который с марта 2022 года живет в Харькове и собирает пожертвования на работу бесплатного кафе для пострадавших от войны, был изгнан с перехода возле ТЦ "Никольский".
Об этом Фуминори сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Конфликт с представителями ТЦ произошел у него накануне.
"Во время сбора средств пришел представитель Никольского и вызвал полицию. Нам сказали, что нам запрещено проводить сборы средств здесь, потому что это на территории Николос-Ки. Мы занимаемся сбором средств здесь уже больше месяца, поэтому вдруг слышать что-то подобное не имеет смысла" , – написал волонтер.
По словам японца, ему не дали поговорить с руководством ТЦ.
"Две девушки и мужчины из администрации Никольского пришли на сбор средств и сказали: "Пожертвования на имущество Никольского запрещены", пришли трое полицейских и сказали то же самое. ... я сказал, что хочу поговорить с генеральным директором, мне отказали, что я не могу вести переговоры", – рассказал волонтер.
Городской голова Харькова Терехов говорит, что инцидент исчерпан.
"Я переговорил с руководством мола. Мы договорились, что Фуминори больше никто не будет мешать. Руководство ТРЦ разделяет мою позицию по поводу важности единства в городе и стране", - написал он в фейсбуке.
Фуминори Цучико переехал в Харьков в начале войны. Во время массированных атак японец вместе с харьковчанами жил в метро, помогал людям, покупал продукты. Когда метрополитен возобновил работу, Фуминори Цучико решил открыть кафе с бесплатными обедами FuMi Caffe. Ежедневно работники кафе готовят около 500 бесплатных комплексных обедов для харьковчан и жителей области. Для реализации такого дела Фуминори Цучико продал свой дом в Токио. В Японию он возвращаться не намерен.
Президент Владимир Зеленский вручил Фуминори Цучико награду "Национальная легенда Украины".
Пожалуйста, подождите...
Щоб доходи ТЦ не падали?
На нас і так японці дивляться, як на дикунів ... як дивитимуться тепер
Я думаю, нормальні українці мали б спалити цей розсадник нахер, щоб наступним гнідам неповадно було. Або, принаймні, засклити його так, щоб бидловласник розорився на ремонтах. Або, якщо зовсім козацького духу не стало, принаймні влаштувати бойкот, розповсюдивши інформацію про нього по всім соцмережам серед друзів.
Харків, Харків, де твоє обличчя? до кого твій клич? (П.Тичина)
не обличчя у тебе після цього, Харків, а кацапська бездушна харя !!!
яка ганьба !!!
сьогоднішня новина - Японія є третім за обсягами донором України !!!
одні з 73%
Виганяти його звідкіля би то не було можуть тільки охохлені кацапи або окацаплені хохли.
Таким не місце в Україні.
Якщо б туди прийшли кацапи не було би вже жодного бізнесу...
А в принципі нахер нам такий бізнес?
Щоб ніпавтарілі😕
От якби якись молодики збирали гроші на підтримку неіснуючого підрозділу, жодних проблем.
я певен на 90% що мужньо і ретельно
нашій краіні 😠
"Такао не знає мови, і через це між нами був певний мовний бар'єр. Але попри це він дуже добре нам допомагав. І не тільки фізичною працею. Він організував онлайн зустріч зі своїми партнерами з Японії, де ми розказали про війну в Україні та про те, що ми робимо. Вони нам надали фінансову допомогу, завдяки якій ми змогли відремонтувати наші евакуаційні автобуси та закрити питання пального на два місяці", - розказав Олександр.
Завдяки Такао японські доброчинці перерахували "Все буде добре. Україна" майже 400 тисяч гривень.
У Херсоні японському волонтеру Чуджо Хідето, який відомий як Пікачу, вручили подяку за допомогу мешканцям громади, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Чуджо Хідето - японський бізнесмен, який після 24 лютого 2022 року став волонтером. Удома 42-річний чоловік займався будівельними роботами та переробкою відходів, а в квітні 2022 року приїхав до Дніпра. В Україні він активно волонтерить з травня 2022 року. У Херсоні після руйнування греблі Каховської ГЕС брав участь у рятувальних роботах, забезпечував допомогу населеню.
57-річний японський журналіст і фотограф Такаші Озакі приїхав в Україну у березні 2022 року, аби висвітлювати повномасштабну війну, яку розпочала Росія.
Нині чоловік працює та волонтерить на різних напрямках, зокрема, і в Запорізькій області. Майже щодня він виїжджає на передову.
У Токіо журналіст Такаші Озакі працював на телебаченні, де створював документальні матеріали, а також фотографував і писав для інших медіа. В Україну приїхав, аби фіксувати злочини РФ.
У квітні 2022 року японський журналіст приїхав до Запоріжжя. Нині Такаші Озакі працює на Запорізькому напрямку. Також волонтерить разом з "Капеланським батальйоном "Маріуполь": виїжджає на передову, допомагає місцевим жителям та військовослужбовцям.
Аби жити в Україні, Такаші були потрібні кошти, тож продав своє майно в Японії. Зараз волонтер живе на два міста: Запоріжжя та Слов'янськ. Такаші Озакі каже, в Японію повертатися не збирається:
Я хочу залишитися в Україні назавжди, щоб довго жити з українцями, тут мої друзі. Я вважаю, що Україна - це країна надії, підтримки, розвитку.
Харків'яни створили Азов та Кракен,а ви ссикунота диванна що створили?
кацапською про хохляцьке жлобство
кац, тобі навіть до хохлів як до неба, а Українці взагалі для тебе - Боги
Не дякуй за діагноз,не ***** мені подяки від підора...