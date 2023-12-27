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Харьков (6537) Япония (1240) волонтеры (2545) Терехов (203)

Японского волонтера Цучико выгнали с территории ТРЦ в Харькове, где собирал средства

Новости Цензор.НЕТ Общество

фумінорі,цучіко

75-летний японский волонтер Фуминори Цучико, который с марта 2022 года живет в Харькове и собирает пожертвования на работу бесплатного кафе для пострадавших от войны, был изгнан с перехода возле ТЦ "Никольский".

Об этом Фуминори сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Конфликт с представителями ТЦ произошел у него накануне.

"Во время сбора средств пришел представитель Никольского и вызвал полицию. Нам сказали, что нам запрещено проводить сборы средств здесь, потому что это на территории Николос-Ки. Мы занимаемся сбором средств здесь уже больше месяца, поэтому вдруг слышать что-то подобное не имеет смысла" , – написал волонтер.

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По словам японца, ему не дали поговорить с руководством ТЦ.

"Две девушки и мужчины из администрации Никольского пришли на сбор средств и сказали: "Пожертвования на имущество Никольского запрещены", пришли трое полицейских и сказали то же самое. ... я сказал, что хочу поговорить с генеральным директором, мне отказали, что я не могу вести переговоры", – рассказал волонтер.

Городской голова Харькова Терехов говорит, что инцидент исчерпан.

"Я переговорил с руководством мола. Мы договорились, что Фуминори больше никто не будет мешать. Руководство ТРЦ разделяет мою позицию по поводу важности единства в городе и стране", - написал он в фейсбуке.

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Фуминори Цучико переехал в Харьков в начале войны. Во время массированных атак японец вместе с харьковчанами жил в метро, помогал людям, покупал продукты. Когда метрополитен возобновил работу, Фуминори Цучико решил открыть кафе с бесплатными обедами FuMi Caffe. Ежедневно работники кафе готовят около 500 бесплатных комплексных обедов для харьковчан и жителей области. Для реализации такого дела Фуминори Цучико продал свой дом в Токио. В Японию он возвращаться не намерен.

Президент Владимир Зеленский вручил Фуминори Цучико награду "Национальная легенда Украины".

Японского волонтера Цучико выгнали с территории ТРЦ в Харькове, где собирал средства 01
Японского волонтера Цучико выгнали с территории ТРЦ в Харькове, где собирал средства 02
Японского волонтера Цучико выгнали с территории ТРЦ в Харькове, где собирал средства 03
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Топ комментарии
+56
Яки ж падлюки, людина пожертвувала всім : цівілізованою країною, дом продав, пенсію свою, пожертвування японців, безкоштовно годує незаможніх, навіть халявщиків. А йому така подяка.
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27.12.2023 14:42
+52
український сором...навіщо це взагалі відбулось, щоб що?
Щоб доходи ТЦ не падали?

На нас і так японці дивляться, як на дикунів ... як дивитимуться тепер
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27.12.2023 14:38
+43
Японському волонтеру респект і велика повага.
Виганяти його звідкіля би то не було можуть тільки охохлені кацапи або окацаплені хохли.
Таким не місце в Україні.
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27.12.2023 14:41
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український сором...навіщо це взагалі відбулось, щоб що?
Щоб доходи ТЦ не падали?

На нас і так японці дивляться, як на дикунів ... як дивитимуться тепер
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27.12.2023 14:38 Ответить
Дивіться ширше. Ждунам від керівної партії - відвідувачам цього тц, які з початку війни тричі вже поміняли тачки на нові, трохи ніяково дивиться на подібні збори. Тому й надіслали своїх заброньованих цуциків-мусарів і їх колег в штатському прогнати діда, щоб не муляв. А то придумали собі, холопи.
Я думаю, нормальні українці мали б спалити цей розсадник нахер, щоб наступним гнідам неповадно було. Або, принаймні, засклити його так, щоб бидловласник розорився на ремонтах. Або, якщо зовсім козацького духу не стало, принаймні влаштувати бойкот, розповсюдивши інформацію про нього по всім соцмережам серед друзів.

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27.12.2023 14:44 Ответить
Японці, мабуть, думають, що тут всі, як один встали на захист держави і допомогу людям, а тут...
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27.12.2023 15:05 Ответить
Ні , просто ті , хто це зробив , ненавидять Україну .
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27.12.2023 15:09 Ответить
як на мене, то цей пц. - власник центру, має особисто вибачитись перед Фумінорі-сан та задонатити так, щоб йому ще довго не довелось стояти та збирати милостиню для харків'ян.

Харків, Харків, де твоє обличчя? до кого твій клич? (П.Тичина)
не обличчя у тебе після цього, Харків, а кацапська бездушна харя !!!

яка ганьба !!!
сьогоднішня новина - Японія є третім за обсягами донором України !!!
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27.12.2023 18:12 Ответить
А толерантен к геям, а ненавижу ********** типа этих кто выгнал уывжвемого человека и того ****** который вызвал ментов.
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27.12.2023 14:39 Ответить
Спіймати під....а, який вигнав, перевірити агентурні звязки з ху...ом. І **....о розірвати. Втратити підтримку Японії, це потрібно бути під....ми!!!
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27.12.2023 14:39 Ответить
то вигоняли
одні з 73%
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27.12.2023 14:40 Ответить
Японському волонтеру респект і велика повага.
Виганяти його звідкіля би то не було можуть тільки охохлені кацапи або окацаплені хохли.
Таким не місце в Україні.
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27.12.2023 14:41 Ответить
Давайте ще і з Японією розсеремось, як з Польщею! 🤔
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27.12.2023 14:42 Ответить
Яки ж падлюки, людина пожертвувала всім : цівілізованою країною, дом продав, пенсію свою, пожертвування японців, безкоштовно годує незаможніх, навіть халявщиків. А йому така подяка.
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27.12.2023 14:42 Ответить
Цей один мужній самурай зробив добра більше , ніж вся зелена шоблайобла
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27.12.2023 14:46 Ответить
Яке добро зробила зелена шобла, крім того що побудувала дороги для наступу кацапів?
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27.12.2023 23:17 Ответить
Ти не степан срака, ти харитон уйобищенко!
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27.12.2023 14:44 Ответить
Слушай, шариков, свали отсюда, кацап уродливый!
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27.12.2023 14:47 Ответить
Потому, что таким тебе понятливее, кацапское мудило! Пшел!
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27.12.2023 14:51 Ответить
Яка ж ганьба.
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27.12.2023 14:43 Ответить
Одні помирають на фронті, щоб такий бізнес і далі працював, коли японець забажав зібрати кошти для знедолених для захисників, а бізнес послав його далеко...
Якщо б туди прийшли кацапи не було би вже жодного бізнесу...
А в принципі нахер нам такий бізнес?
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27.12.2023 14:43 Ответить
харькав - русскій горад, блд!
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27.12.2023 14:50 Ответить
Дебілів скрізь вистачає. А тероборона Харкова разом із ЗСУ врятувала місто.
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27.12.2023 14:54 Ответить
Да ,в апреле 22 уже под окупированные изюмом воевали 93 бригада мы были к ним прикомандированы и харьковская тро ,не помню Толи 104 толи 114 батальон. Стояли те пацаны до последнего.
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27.12.2023 15:38 Ответить
Вони були на окружній Харкова з перших днів вторгнення.
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27.12.2023 15:54 Ответить
92 Бригада
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27.12.2023 20:26 Ответить
Певно мало вбитих і згвалтованих харкавских ждунов?
Щоб ніпавтарілі😕
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27.12.2023 14:51 Ответить
ці ждуни в перших рядах тікали за кордон
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27.12.2023 14:52 Ответить
Нема слів.
От якби якись молодики збирали гроші на підтримку неіснуючого підрозділу, жодних проблем.
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27.12.2023 14:51 Ответить
Бо знають таблицю ділення.
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27.12.2023 14:58 Ответить
Допускаю, що адміністрація Нікольського не знає про вручення Фумінорі Президентом нагороди "Національна легенда України". А поліцейські теж не знають, хто це? Таке ж бидло?
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27.12.2023 14:51 Ответить
У нас так багато японців, які збирають гроші та валонтерять? Чи багато нагороджених? Про цього діда тільки сліпоглухі не в курсі. Відмазку вигадали собі.
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27.12.2023 15:04 Ответить
Хто відмазку вигадав? Я? А я все ж таки допускаю, що адміністрація не знає про цього, як Ви пишите, діда. Бо вони не тільки сліпоглухі, а й тупомозкі, упороті українофоби.
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27.12.2023 15:10 Ответить
Вони. А Ви припускаєте, що не чули.
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27.12.2023 15:31 Ответить
Бо цей скандальний проект як починався у 2008 році компанією "Харьков-Москва", так і залишився з душком, хоч і з іншою назвою.
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27.12.2023 16:06 Ответить
У нас в батальоне доброволец из Японии,я думал казах или татарин,оказался чистокровный японец.
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27.12.2023 15:39 Ответить
как он воюет?
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27.12.2023 17:17 Ответить
можете не питати!
я певен на 90% що мужньо і ретельно
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27.12.2023 18:15 Ответить
Да нормально,нормальный парень.
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27.12.2023 18:59 Ответить
А поліцейських добре би було відправити на фронт. Нехай там наводять "порядок"
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27.12.2023 14:51 Ответить
Ні. Вони перейдуть на сторону ворога у першому ж бою і попруться потім проти України за х..йла.
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27.12.2023 15:08 Ответить
Краще нехай уйоб...ь до кацапів чим отак гадити в країні. То буде відкритий ворог,а не зкриті ждуни.
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27.12.2023 16:08 Ответить
Закрити ТЦ "Нікольський".як антиукраїнський прорашистський ТЦ.
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27.12.2023 14:54 Ответить
Та в принципі там все зрозуміло вже з назви. "нікольскій", впевнений, що ще й мабуть з ятєм і "ісконно славянскім" шрифтом.
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27.12.2023 14:55 Ответить
Типові швондєри , не розібравшись , вигнали людину , яка допомагала
нашій краіні 😠
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27.12.2023 14:57 Ответить
Все вони там знали й знають. Це сволота.
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27.12.2023 15:08 Ответить
Та збирайся, та їдь до дому - нашо ото тобі українське лайно.
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27.12.2023 14:58 Ответить
Розхерачте їм той тц.
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27.12.2023 15:07 Ответить
Ось ще лдин японець Такао Тайнака приїхав до України у червні цього року, аби допомагати людям, які постраждали від війни. Вперше, не маючи жодного знайомого українця, не знаючи жодної мови, окрім японської. Волонтер побував у Києві, Харкові, Запоріжжі, Краматорську ...


"Такао не знає мови, і через це між нами був певний мовний бар'єр. Але попри це він дуже добре нам допомагав. І не тільки фізичною працею. Він організував онлайн зустріч зі своїми партнерами з Японії, де ми розказали про війну в Україні та про те, що ми робимо. Вони нам надали фінансову допомогу, завдяки якій ми змогли відремонтувати наші евакуаційні автобуси та закрити питання пального на два місяці", - розказав Олександр.

Завдяки Такао японські доброчинці перерахували "Все буде добре. Україна" майже 400 тисяч гривень.

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27.12.2023 15:08 Ответить
А ось ще один японець:
У Херсоні японському волонтеру Чуджо Хідето, який відомий як Пікачу, вручили подяку за допомогу мешканцям громади, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Чуджо Хідето - японський бізнесмен, який після 24 лютого 2022 року став волонтером. Удома 42-річний чоловік займався будівельними роботами та переробкою відходів, а в квітні 2022 року приїхав до Дніпра. В Україні він активно волонтерить з травня 2022 року. У Херсоні після руйнування греблі Каховської ГЕС брав участь у рятувальних роботах, забезпечував допомогу населеню.
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27.12.2023 15:10 Ответить
Ось ще одна Людина з Японії:

57-річний японський журналіст і фотограф Такаші Озакі приїхав в Україну у березні 2022 року, аби висвітлювати повномасштабну війну, яку розпочала Росія.


Нині чоловік працює та волонтерить на різних напрямках, зокрема, і в Запорізькій області. Майже щодня він виїжджає на передову.

У Токіо журналіст Такаші Озакі працював на телебаченні, де створював документальні матеріали, а також фотографував і писав для інших медіа. В Україну приїхав, аби фіксувати злочини РФ.

У квітні 2022 року японський журналіст приїхав до Запоріжжя. Нині Такаші Озакі працює на Запорізькому напрямку. Також волонтерить разом з "Капеланським батальйоном "Маріуполь": виїжджає на передову, допомагає місцевим жителям та військовослужбовцям.

Аби жити в Україні, Такаші були потрібні кошти, тож продав своє майно в Японії. Зараз волонтер живе на два міста: Запоріжжя та Слов'янськ. Такаші Озакі каже, в Японію повертатися не збирається:

Я хочу залишитися в Україні назавжди, щоб довго жити з українцями, тут мої друзі. Я вважаю, що Україна - це країна надії, підтримки, розвитку.
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27.12.2023 15:12 Ответить
Все що я зрозумів, що в Харкові все СБУ під рашкою, москалі з ТЦ Нікольский пояснили Фумінорі "тут тєбє нє Украина", але ще не достатньо в силі, щоб тягати волонтера за волосся по асфальту.
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27.12.2023 15:14 Ответить
Я б на місці харків'ян більше ні ногою в той кацапський торговий центр.
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27.12.2023 15:15 Ответить
Оце слушна думка!
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27.12.2023 15:20 Ответить
"******* позоріще"-ти сама! Курка рюськощелепна...
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27.12.2023 18:51 Ответить
Один дом продал, чтобы помогать, а другие во время войны дома покупают. Вот тебе и вся разница между японцами и маланцами.
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27.12.2023 15:41 Ответить
Позорище!!! Господи, помоги харьковским полицейским быть людьми...
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27.12.2023 15:52 Ответить
Якщо мама з татом не виховали як людину то й Господь не допоможе.
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27.12.2023 16:11 Ответить
Таки да, как говорят в Одессе...
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27.12.2023 16:17 Ответить
Это реальная национальная черта украинцев,,,,,черная зависть и отсутствие чувства помощи,
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27.12.2023 16:10 Ответить
я тебе заспокою щодо українців - Харків надзвичайно покацаплене місто
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27.12.2023 18:19 Ответить
Харе Харків хаяти! Кожне місто України можна обісрати! Кияни й...ні обрали кличка замість Лесі Оробець,..шо забули? А як 90% киян та 80% западенців до кацапських церков бігало,та ще й боронила "віру"свою,..то не щщітається?
Харків'яни створили Азов та Кракен,а ви ссикунота диванна що створили?
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27.12.2023 19:00 Ответить
100%
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29.12.2023 23:32 Ответить
Це агенти фсб, які знають що роблять.
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27.12.2023 16:18 Ответить
Немає слів, блд(((
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27.12.2023 16:20 Ответить
В тысячу первый раз опять сработала старая наша хохлацко-жлобско- хуторянская беда! Чужаки поели наше сало. Сам не гам, и другому не дам.
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27.12.2023 16:25 Ответить
українець ніколи не назве себе "хохлом"
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27.12.2023 17:47 Ответить
і тут пробило Борис ДороднЫй b39ee959
кацапською про хохляцьке жлобство

кац, тобі навіть до хохлів як до неба, а Українці взагалі для тебе - Боги
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27.12.2023 18:22 Ответить
типу,всі вирішили,що вата з міста кудись поділась?ха-ха-ха!вату,як і природню тупість,вилікувати неможливо-вату тре пережити,а тупість спрямувати у потрібному напрямку
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27.12.2023 17:44 Ответить
Харківяни-я знаю що між вас є багато гарних та правильних людей!Не лишайте без адекватноі відповіді це москаляче свавілля адже ця людина -легенда справжній самурай ним захоплюється вся Украіна Зробіть так щоб земля горіла під ногами в тоі маскалячої бидлоти
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27.12.2023 17:47 Ответить
Це називається харківське бидлячество. Ніяк інакше. Все місто срані ватніки. Ніщо їх не вилікує.
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27.12.2023 18:22 Ответить
Якшо я "сраний ватнік",то ти ПІДАР 100%...
Не дякуй за діагноз,не ***** мені подяки від підора...
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27.12.2023 19:03 Ответить
О! Шо і треба було довести. Адекватна людина не буде вписувати себе в те кодло. А ти одразу піхов в амбразуру грюкати! Ти бидляк типовий, не спотворений інтелектом. Згинь гідроцефал
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28.12.2023 03:43 Ответить
Все-не все,але чимало. Ой,як чимало.
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29.12.2023 23:30 Ответить
Яка ж велика прірва... Навіть не між українцями та японцями, а між притомним людом та ********* бидлом в Україні.
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27.12.2023 23:21 Ответить
Я пропоную бойкотувати цей торгівельний центр ! Даючу руку не кусають !
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28.12.2023 15:07 Ответить
Молодець,а наші,як завжди" гидрі"
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29.12.2023 18:17 Ответить
Где б не жили эти богатеи, в Харькове, Днепре, Киеве они все упыри! Они грабят свой собственный народ, ни копейкой не помогают военным, предают, делают все , чтобы Украина не победила в этой войне! Так они еще и другим мешают делать добрые дела! Это не люди! Это двуногие твари, которые будут гореть в аду, придет время, они тоже за все ответят! Ответят и их ублюдочные детки и внуки, за все придется платить!
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29.12.2023 21:45 Ответить
Серед мешканців цього міста частенько трапляються гі*нюки. Навіть,якщо вони в іншому місті. Близькість роССії дає знати.
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29.12.2023 23:29 Ответить
 
 