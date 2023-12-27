"Энергоатом" покупает новый реактор для Хмельницкой АЭС за 437,5 млн долларов у Westinghouse

Westinghouse Electric Company стал победителем тендера на покупку реактора для Хмельницкой АЭС.

Информация об этом появилась на сайте Prozorro, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается на сайте, реактор должен быть поставлен на Хмельницкую АЭС не позднее 30 ноября 2027 года.

Сама установка АР1000 стоит 350 млн долларов, тогда как сумма вместе с услугами по установке достигает 437,5 млн долларов. Об этом говорится в справке о заключении соглашения.

Однако соглашение о закупке оборудования, маршрутном листе и преддоговорной переписке с американским производителем Westinghouse Electric Company LLC имеет гриф "Коммерческая тайна", поэтому детали соглашения не разглашаются.

Также читайте: Успех "Энергоатома" в закупке и загрузке западного топлива является важным этапом в отделении Украины от России, - Минобороны Британии

Напомним, что государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива. По этим договоренностям в Украине будет построено 9 энергоблоков. Об этом ранее сообщалось в Министерстве энергетики.