"Энергоатом" покупает новый реактор для Хмельницкой АЭС за 437,5 млн долларов у Westinghouse
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Westinghouse Electric Company стал победителем тендера на покупку реактора для Хмельницкой АЭС.
Информация об этом появилась на сайте Prozorro, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается на сайте, реактор должен быть поставлен на Хмельницкую АЭС не позднее 30 ноября 2027 года.
Сама установка АР1000 стоит 350 млн долларов, тогда как сумма вместе с услугами по установке достигает 437,5 млн долларов. Об этом говорится в справке о заключении соглашения.
Однако соглашение о закупке оборудования, маршрутном листе и преддоговорной переписке с американским производителем Westinghouse Electric Company LLC имеет гриф "Коммерческая тайна", поэтому детали соглашения не разглашаются.
Напомним, что государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива. По этим договоренностям в Украине будет построено 9 энергоблоков. Об этом ранее сообщалось в Министерстве энергетики.
Пожалуйста, подождите...
такий "відкат" від США підійде, Карл ?
тільки разом з центрофугами для збагачення уранію 235U выше 90 %
одного разу вони просто скажуть путьке крізь зуби: "киш звідсіля! це ми тут пасемось !"
.
Совкі привикли савком-савком кідать за пайку, а у рижого Мега прибуткі.