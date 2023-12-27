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Новости Экономика
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Энергоатом (377) атомная энергетика (281) Westinghouse (9)

"Энергоатом" покупает новый реактор для Хмельницкой АЭС за 437,5 млн долларов у Westinghouse

Новости Цензор.НЕТ Экономика

westinghouse

Westinghouse Electric Company стал победителем тендера на покупку реактора для Хмельницкой АЭС.

Информация об этом появилась на сайте Prozorro, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается на сайте, реактор должен быть поставлен на Хмельницкую АЭС не позднее 30 ноября 2027 года.

Сама установка АР1000 стоит 350 млн долларов, тогда как сумма вместе с услугами по установке достигает 437,5 млн долларов. Об этом говорится в справке о заключении соглашения.

Однако соглашение о закупке оборудования, маршрутном листе и преддоговорной переписке с американским производителем Westinghouse Electric Company LLC имеет гриф "Коммерческая тайна", поэтому детали соглашения не разглашаются.

Также читайте: Успех "Энергоатома" в закупке и загрузке западного топлива является важным этапом в отделении Украины от России, - Минобороны Британии

Напомним, что государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива. По этим договоренностям в Украине будет построено 9 энергоблоков. Об этом ранее сообщалось в Министерстве энергетики.
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Топ комментарии
+4
гарно !
тільки разом з центрофугами для збагачення уранію 235U выше 90 %
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27.12.2023 14:49
+3
Енергоатомом з березня 2024 року виводиться з державної власності, проскакувала така новина.
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27.12.2023 14:49
+2
60 млрд дол. у січні

такий "відкат" від США підійде, Карл ?
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27.12.2023 14:51
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А який відсоток "відкату"?
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27.12.2023 14:45 Ответить
60 млрд дол. у січні

такий "відкат" від США підійде, Карл ?
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27.12.2023 14:51 Ответить
Це і є "відкат"...
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27.12.2023 14:57 Ответить
"Відкат" за енергоблок дешевший та надійніший за більш коштовні від Росатому???!!!
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27.12.2023 15:08 Ответить
Це відкат не за енергоблок...
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27.12.2023 15:39 Ответить
Даунбаская рижая ахмєтка в Лондоні перевертається.
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27.12.2023 14:47 Ответить
Енергоатомом з березня 2024 року виводиться з державної власності, проскакувала така новина.
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27.12.2023 14:49 Ответить
сподіваюсь, що провідними акціонерами в українському Енергоатомі будуть американські компанії
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27.12.2023 15:01 Ответить
гарно !
тільки разом з центрофугами для збагачення уранію 235U выше 90 %
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27.12.2023 14:49 Ответить
дійсно, нащо нам зброя і дрони? потрібно вкладати в активи, поки доля країни висить на волосині
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27.12.2023 14:49 Ответить
відгадайте з трьох раз реакцію у Конгресі США та оборутки із такими розмірами інвестицій американських компаній в Україну.

одного разу вони просто скажуть путьке крізь зуби: "киш звідсіля! це ми тут пасемось !"

.
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27.12.2023 14:56 Ответить
нагадаю, у США є інститут лобіювання, себто, Вестингауз наймає спеців для бесід із конгресменами про захист своїх інвестицій шляхом надання Україні зброї
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27.12.2023 14:59 Ответить
А нащо тобі електро енерг? Світи лучіну і рий угальок як в луганді це практикують вже тисячі років
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27.12.2023 15:04 Ответить
Якби хоч хтось з дописників поцікавився вартістю будівництва АЕС у світі то тоді б не було маси таких відверто тупих коментарів. Тому сповіщаю, для прикладу; Вартість будівництва Росатомом АЕС у Єгипті, котра буде містить 4-ри енергоблоки потужністю по 1200 Мегават становить 25 млрд баксів. Тощо, дуже "дорого" обійдеться новий реактор Україні???!!!
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27.12.2023 15:06 Ответить
Віталій.
Совкі привикли савком-савком кідать за пайку, а у рижого Мега прибуткі.
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27.12.2023 15:20 Ответить
Я не знаю, чому так написано в статті, але закуповувати певне обладнання за 500 млн. Весь реактор коштуватиме порядка 6 млрд. дол. До речі вестінхауз будував чотири реактори в Штатах. Два з них так і не збудували і проект закрили. Обладнання вони хочуть продати нам.
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27.12.2023 15:26 Ответить
От ніде не знайшов Закону "Про комерційну таємницю".
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27.12.2023 18:31 Ответить
 
 