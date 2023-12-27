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Новости Война в Украине
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Спецслужбы РФ запустили новую информационную атаку против украинцев за границей: посылают провокационные сообщения, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

телефон

Спецслужбы РФ запустили новую информационную атаку против находящихся за рубежом украинцев. На телефоны граждан Украины поступают сообщения с призывом помочь Москве изгнать "американских сатанистов с исконно русской земли". Атака направлена на устрашение, деморализацию и дезорганизацию наших граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

По данным ГУР, на телефоны украинцев в разных странах мира поступают сообщения провокационного содержания с призывом помочь Москве изгнать "американских сатанистов" из "исконно русской земли".

"Сообщения созданы в стилистике лубянских лингвистов: рядом с клише о необходимости вместе "возродить Киевскую Русь назло врагам" стоят фразы типа "берегите себя и своих родных" или "сохраним жизни людей" - кремлевская пропаганда и угроза в одном предложении" , - отметили в разведке.

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В конце разосланных месседжей – факсимиле московских спецслужб: "из России - с любовью".

В ГУР отмечают, что очередная информационная атака РФ против украинцев за границей направлена на устрашение, деморализацию и дезорганизацию наших граждан.

"В то же время использование подобных методов свидетельствует о жанровом кризисе чекистов, на которых Кремль возлагает задачу информационно-психологического влияния на украинцев", - добавили в украинской разведке.

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Криза жанру… Сподівання на росіянський «авось проканає».
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27.12.2023 14:46 Ответить
Це більш схоже на творчість душевнохворих а не роботу спецслужб.
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27.12.2023 14:47 Ответить
Ізраїльські атаки в сторону кацапні? А оце вже не відомо.
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27.12.2023 15:21 Ответить
У відповідь на ці витівки кремлядєй треба майора Чорнобая на кацапчан натравити.
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27.12.2023 14:52 Ответить
Психічнохворі , кацапські потвори , займаються хе@ньой ,
на яку не потрібно звертати увагу і свій час !!
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27.12.2023 14:54 Ответить
Мені такий лист на електронку прийшов.
Без роздуму відправив його в спам.

Русня повинна сидіти в загорожі, при наближенні до якої будуть працювати автоматичні кулемети.
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27.12.2023 16:29 Ответить
в чому прикол : церква сатаністів була заснована в каліфорнії коулі десь роках в 50-х ... 60-х

невдовзі його запросили в ФБР і детально розпитали для чого він це робить

той визнав що як художник він заробляє небагато, а от "бізнес сатанізму" приносить непогані гроші

в ФБР переклали його папку в шкаф "бізнесмени", плюнули й забули про нього
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27.12.2023 18:05 Ответить
 
 