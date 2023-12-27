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Минобороны (8243) ІТ-индустрия (28) мобилизация (1624)

"Всех айтишников невозможно привлечь к работе с IT в армии", - замминистра обороны Черногоренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

військовий,комп'ютер,військовослужбовець,айті,діджиталізація,цифровізація

Всех работников сферы IT невозможно привлечь к работе с IT в армии. В то же время, необходимого специалиста при необходимости могут "забрать" с фронта.

Об этом заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в интервью DOU, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем всех айтишников привлечь к работе с ІТ, потому что кому-то нужно защищать Украину и на фронте. Однако мы должны адаптивно реагировать на нужды", - отметила Черногоренко.

По ее словам, если в Минобороны нужны некоторые люди, их должны быстро забрать с фронта и сделать так, чтобы они помогли реализовать ІТ-продукты. В министерстве постоянно есть вакансии SAP-специалистов, девопсов.

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"Я считаю, что штурмовать посадки должны люди, которые умеют штурмовать посадки и мотивированы это делать. Могу ли я влиять на процесс укомплектования? Нет. Могу ли я перемещать людей для того, чтобы они контрибютили в ІТ-системы? Да, - объяснила собеседница DOU: - ...Мы хотим под своим зонтиком собрать лучших айтишников, которые смогут получать эти бизнес-требования от наших военнослужащих и быстро деливерить и боевые системы, и небоевые системы, и депейперизацию. Работы много".

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Топ комментарии
+14
Штурмувати посадки повинні плануючі авіабомби, а не солдати. Солдати повинні просто зайти. США так у Вьетнамі воювали.

Американські бомби мають відхилення фактично 10м.
У росіян КАБи мають відхилення 500м.

Але прийде час і москалі зроблять точніше.
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27.12.2023 15:12
+13
Всіх айтівців неможливо долучити до роботи з IT в армії Джерело: https://censor.net/ua/n3464121

але третяштурмова їх завжди чекає.
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27.12.2023 14:58
+11
Тут не вистачає пілотів дронів, вони спеціалістів відправлять в штурм. А потім буде зі ста дронів влучило два.
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27.12.2023 15:04
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Правила форума Совет форумчан
Всіх айтівців неможливо долучити до роботи з IT в армії Джерело: https://censor.net/ua/n3464121

але третяштурмова їх завжди чекає.
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27.12.2023 14:58 Ответить
З язика зняли...
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27.12.2023 15:00 Ответить
"Я важаю, що штурмувати посадки мають люди, які вміють штурмувати посадки і вмотивовані це робити". Джер"ело: https://censor.net/ua/n3464121
От цікаво, і де такі люди беруться?
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27.12.2023 15:01 Ответить
Wolfenshtein, Doom, Duke Nukem, Quake, ...
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27.12.2023 15:30 Ответить
Тут не вистачає пілотів дронів, вони спеціалістів відправлять в штурм. А потім буде зі ста дронів влучило два.
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27.12.2023 15:04 Ответить
Штурмувати посадки повинні плануючі авіабомби, а не солдати. Солдати повинні просто зайти. США так у Вьетнамі воювали.

Американські бомби мають відхилення фактично 10м.
У росіян КАБи мають відхилення 500м.

Але прийде час і москалі зроблять точніше.
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27.12.2023 15:12 Ответить
ФронтЕнд штурмує, БекЕнд підтримує вогнем
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27.12.2023 15:28 Ответить
Тобто ІТ-ці -самозаняті громадяни, які не дерибанять бюджет і заробляють валюту ? Мені одному здається ,що Зе і Ко вже не знають як ще злити країну? Південь злили, впк саботують, тепер ще айтівців в окопи заганяють - не чиновників , що сидять на різних посадах і будуть мати величезні пенсії, не сила силенна силовіків ,таможні, погранців з перевіряльщиками - а айтівців
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27.12.2023 15:54 Ответить
всі, хто зміг, вже поїхали. ІТ індустрія закінчила свою історію тут.
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27.12.2023 16:07 Ответить
Про поліцію кажуть - вони не навчені воювати, тому не можливо їх відправити
Про ТЦК кажуть - вони мають унікальні знання, котрі інші не мають, та не можуть бути навчені, тому також їх відправити не можливо
Про інших людей кажуть - що навчимо за 2 тижні воювати

ІТ - заробляє валюту для країни, та платить податки
Представники поліції та ТЦК обслуговуючий персонал - вони не заробляють валюту для держави, та не сплачують податки (податки які платять, це податки з зарплати, сформованої з податків ІТ спеціалістів, та інших людей, котрі не працюють на державу)

Чи можливо представників поліції чи ТЦК перекваліфікувати в ІТ?
Мабуть відповідь - ні

Чи можливо представників поліції чи ТЦК навчити воювати?
Мабуть вони мають більшу підготовку чим ІТ або звичайні люди

Відповідь очевидна, така відповідь не відповідає справедливості,
та не відповідає максимально правильному використанню наявних ресурсів держави
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27.12.2023 16:17 Ответить
******* айтішнікам.
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27.12.2023 16:40 Ответить
На жаль, значна кількість зайнятих в IT працює на економіку інших, розвинених країн, збільшуючи вартість високотехнологічних продуктів, які ми потім купуємо в обмін на сировину. До речі і зароблені гроші вони мабуть здебільшого витрачають на імпортовані товари. В жодному разі не кажу, що це погано, є плюс, що хоч частина людей не відстає від рівня передових технологій. Але хотілося б, щоб їм знайшлася така необхідна під час війни робота за фахом у нас, але для цього треба максимально швидко і організовано запускати в себе розробки і виробництво ********* озброєння.
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27.12.2023 18:06 Ответить
Капец, а что у нас все 40 миллионов населения это IT-шники? Нужны именно они? прослеживается ненависть к данной специальности.
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27.12.2023 18:33 Ответить
Чим більше айтішників загине штурмуючи "стратегічно важливі посадки", тим більше будуть задоволені українці. Бо хто ворог номер один, це не влада яка проспала вторгнення, це сусід який сидить в комп'юхтері нічо не робе і заробляє долари
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28.12.2023 01:11 Ответить
Зато в форі охоронці заброньовані, їх навіть набрали додатково, стоять іноді по 3 поруч. Держслужбові перекладачі паперів заброньовані, податкові бандити всі з бронню, не кажучи вже про родичів високого начальства та подіьних паразитів. А єдині люди ,які своїм розумом здатні заробити валюту в економіку і яким держава ні разу нічим не допомогла, мають піти на м'ясо. Зайняти посадку, яка потім буде гарантовано втрачена, бо у противника м'яса більше. А їхні програмісти та інженери тим часом роблять ланцети.
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28.12.2023 13:39 Ответить
 
 