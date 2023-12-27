"Всех айтишников невозможно привлечь к работе с IT в армии", - замминистра обороны Черногоренко
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Всех работников сферы IT невозможно привлечь к работе с IT в армии. В то же время, необходимого специалиста при необходимости могут "забрать" с фронта.
Об этом заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в интервью DOU, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не можем всех айтишников привлечь к работе с ІТ, потому что кому-то нужно защищать Украину и на фронте. Однако мы должны адаптивно реагировать на нужды", - отметила Черногоренко.
По ее словам, если в Минобороны нужны некоторые люди, их должны быстро забрать с фронта и сделать так, чтобы они помогли реализовать ІТ-продукты. В министерстве постоянно есть вакансии SAP-специалистов, девопсов.
"Я считаю, что штурмовать посадки должны люди, которые умеют штурмовать посадки и мотивированы это делать. Могу ли я влиять на процесс укомплектования? Нет. Могу ли я перемещать людей для того, чтобы они контрибютили в ІТ-системы? Да, - объяснила собеседница DOU: - ...Мы хотим под своим зонтиком собрать лучших айтишников, которые смогут получать эти бизнес-требования от наших военнослужащих и быстро деливерить и боевые системы, и небоевые системы, и депейперизацию. Работы много".
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але третяштурмова їх завжди чекає.
От цікаво, і де такі люди беруться?
Американські бомби мають відхилення фактично 10м.
У росіян КАБи мають відхилення 500м.
Але прийде час і москалі зроблять точніше.
Про ТЦК кажуть - вони мають унікальні знання, котрі інші не мають, та не можуть бути навчені, тому також їх відправити не можливо
Про інших людей кажуть - що навчимо за 2 тижні воювати
ІТ - заробляє валюту для країни, та платить податки
Представники поліції та ТЦК обслуговуючий персонал - вони не заробляють валюту для держави, та не сплачують податки (податки які платять, це податки з зарплати, сформованої з податків ІТ спеціалістів, та інших людей, котрі не працюють на державу)
Чи можливо представників поліції чи ТЦК перекваліфікувати в ІТ?
Мабуть відповідь - ні
Чи можливо представників поліції чи ТЦК навчити воювати?
Мабуть вони мають більшу підготовку чим ІТ або звичайні люди
Відповідь очевидна, така відповідь не відповідає справедливості,
та не відповідає максимально правильному використанню наявних ресурсів держави