Министр финансов Марченко о том, почему военные покупают вещи за свой счет: "Сам не понимаю"
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Министр финансов не понимает, почему военных до сих пор приходится обеспечивать вскладчину. Ведь каждый день на сектор обороны выделяют 5 млрд грн.
Об этом Марченко сказал в интервью Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. В течение каждого дня войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможности на год - она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продолжить финансирование. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему военным до сих пор приходится покупать нужные вещи за свой счет и полагаться на волонтеров.
По словам Марченко, на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия, поэтому нужно задавать этот вопрос конкретным исполнителям.
"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем военнослужащих вскладчину", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
Если военные как- то сами себя обеспечивают
Получается что министр финансов тупой? Или дебил?
Впрочем -
Каков поп таков и приход.
Яка хата такий тин, якій батько такий син.
Якій президент такіж і його міністри.
Деньги на счетах МО.
- як пенсіонери живуть на 3200 грн/місяць?
- як сбушники, бебовці, прокурори сидять в хоромах і не скидуються на ремонти?
- як родичі сбушників, прокурорів, суддів, нардепів, міністрів на зарплату фопа, пенсіонера, інженера... купляють будинки, землю в столиці, бмв, ауді і лексуси?
Якщо найнятий менеджер на гроші платників податків щось не розуміє/не може/не хоче то навіщо йому за це платити і там тримати.
Вы правда считаете что министр финансов обязан разобраться и понять?
Зачем тогда нужен министр обороны?
От дурник! Он його колега у пояснювальній записці написав "без залучення грошей з бюджету!.
Бинго! Все самі і оплатять. Від трусів до корчів, лікування і ще гірші витрати.
Незнаєш? То звільняй місце і йди лісом!
Тогда уже и министра здравоохранения вместе с ним.
Если не прекратится, примемся за министров молодежи и физкультуры и спорта.
Так по одному исключая министров вычислим кто виноват.
ЗІ: вибачте мій олдфранцізик, вже нкипіло
Министр? Гнать в шею.
Мало того, що перекладає обов"язки свої і міноборони на генштаб, так ще й марить про якісь "державні кошти". Є кошти платників податків, кошти народу України (якщо простіше), а у "вас" є тільки награбоване. У вас взагалі відсутнє розуміння що і як робити.
Пусть тогда и за блокаду границы сразу ответит.
1. Умови війни вимагають ніштяків, які в совкових статутах (перекладених солов'їною) не передбачені і тому хрін хто їх дасть. Тому на пнб, тепловізори, бензопилки, генератори скидайтесь самі чи просіть;
2. Інвентарне майно важко з себе списати, тому простіше мати своє, от і купуй;
3. Якість виданого (що одягу, що тієї ж аптечки) часто погана, тому в зимовий одяг, якісне взуття вкладаєшся заради власного комфорту та здоров'я;
Норми видачі знову ж ніхто не відміняв;
4. Знаю з перших вуст випадки, що хлопці на бойових собі купують їжу та воду, бо привозять галімі консерви та 1.5л води на людину на добу, бо такі норми;
Це так, що зразу на думку спало. А взагалі цей Марченко - ще той пі*арас, відомий своєю ригнею про пеньюари для військових (в темі про спрощення ввезення волонтерки для військових), тому нафіг цю наволоч взагалі цитувати… Це кандидат на статус кулявлоба
1. Солдат недополучает то, что ему прописано на бумаге
2. Солдат докупает то, что НЕ прописано или полученное хренового качества.
За РАЗНЫЕ проблемы отвечают РАЗНЫЕ люди!
Але він бухгалтер, великий, його робота - гроші рахувати/контролювати.
Забезпечення ЗСУ - до Умерова.
- "Мы не понимаем, что они имеют в виду, когда говорят что в Украине коррупция" (с)
Додаємо:
- "Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем военнослужащих вскладчину"(с)
Виходить і на пошитті для військових крадуть.