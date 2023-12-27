Министр финансов Марченко о том, почему военные покупают вещи за свой счет: "Сам не понимаю"

Министр финансов не понимает, почему военных до сих пор приходится обеспечивать вскладчину. Ведь каждый день на сектор обороны выделяют 5 млрд грн.

Об этом Марченко сказал в интервью Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. В течение каждого дня войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможности на год - она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продолжить финансирование. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему военным до сих пор приходится покупать нужные вещи за свой счет и полагаться на волонтеров.

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По словам Марченко, на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия, поэтому нужно задавать этот вопрос конкретным исполнителям.

"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем военнослужащих вскладчину", - сказал министр.

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