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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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оборона (1539) финансирование (1702) Марченко Сергей (279)

Министр финансов Марченко о том, почему военные покупают вещи за свой счет: "Сам не понимаю"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

марченко,сергій

Министр финансов не понимает, почему военных до сих пор приходится обеспечивать вскладчину. Ведь каждый день на сектор обороны выделяют 5 млрд грн.

Об этом Марченко сказал в интервью Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. В течение каждого дня войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможности на год - она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продолжить финансирование. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему военным до сих пор приходится покупать нужные вещи за свой счет и полагаться на волонтеров.

Также читайте: За 11 месяцев на оборону из госбюджета выделили 1,56 трлн грн, - Минфин

По словам Марченко, на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия, поэтому нужно задавать этот вопрос конкретным исполнителям.

"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем военнослужащих вскладчину", - сказал министр.

Читайте также: Минфин и НБУ готовы к прекращению помощи США. Общество - нет, - министр финансов Марченко
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Топ комментарии
+48
Просто вийшов і насцяв людям межиочі.
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27.12.2023 15:06
+46
Спитай в свого товариша Умерова. В його обов'язки входить повне забезпечення ЗСУ.
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27.12.2023 15:08
+34
Може тому що ви Зе(*)здоболи?
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27.12.2023 15:08
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Просто вийшов і насцяв людям межиочі.
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27.12.2023 15:06 Ответить
Ага, він в секті "ми не понимаєм" Верещучки.
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27.12.2023 15:31 Ответить
Так может вообще всех министров нах....?
Если военные как- то сами себя обеспечивают
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27.12.2023 15:07 Ответить
Ніпанятна
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27.12.2023 15:07 Ответить
..може тому шо він гандон..?
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27.12.2023 16:11 Ответить
Може тому що ви Зе(*)здоболи?
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27.12.2023 15:08 Ответить
Он сам не понимает?
Получается что министр финансов тупой? Или дебил?
Впрочем -
Каков поп таков и приход.
Яка хата такий тин, якій батько такий син.
Якій президент такіж і його міністри.
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27.12.2023 15:08 Ответить
Спитай в свого товариша Умерова. В його обов'язки входить повне забезпечення ЗСУ.
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27.12.2023 15:08 Ответить
Гдє дєньгі, Зін!?
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27.12.2023 15:10 Ответить
Он и отвечает:
Деньги на счетах МО.
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27.12.2023 16:52 Ответить
спитайте спеціЯлістів в нелегкій справі розкрадання бюджетів. наприклад, рєзнікова
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27.12.2023 15:11 Ответить
Просто Марченко не служив в армії,тому і не розуміє
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27.12.2023 15:12 Ответить
Може тому військові власним коштом купують речі,що хтось забагато п@здить?
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27.12.2023 15:12 Ответить
Зєля не розуміє, Залужний не розуміє, цей не розуміє. А громадянам за цю команду тупарей віддуватись.
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27.12.2023 15:12 Ответить
Залужний воює, він кошти не роспреділяє,асфальт не ложе, фільми не знімає, то не зрозуміло чого ви його поставили в один ряд з зеленським ? Зеля все прекрасно розуміє де кошти ,елітне житло має вже по усьому світу
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27.12.2023 23:17 Ответить
так хай спробує,мобілізація йому в хату
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27.12.2023 15:12 Ответить
Загадка природи, *****.
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27.12.2023 15:13 Ответить
Може це спитати у тих народних обранців,які за час війни третю дорогу автівку міняють?
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27.12.2023 15:14 Ответить
Витрачати гроші і забеспечувати військових- це трохи різні речі. У Резнікова, наприклад, запитайте, він навчить, як це робиться)
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27.12.2023 15:14 Ответить
Сам не розумію:
- як пенсіонери живуть на 3200 грн/місяць?
- як сбушники, бебовці, прокурори сидять в хоромах і не скидуються на ремонти?
- як родичі сбушників, прокурорів, суддів, нардепів, міністрів на зарплату фопа, пенсіонера, інженера... купляють будинки, землю в столиці, бмв, ауді і лексуси?
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27.12.2023 15:15 Ответить
Не розумієш?! Склади повноваження, нехай прийде той хто розуміє і може працювати. Але ж нііііі.... Сидить падло протирає штани і ніхрена не розуміє...
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27.12.2023 15:17 Ответить
Міністр для початку має спитатися в президента - чому він досі не підписав закон про спрощення списання втраченого військового майна в підрозділах ЗСУ. А потім подумати - чому це так, чому - на папері в підрозділу ніби усього вистачає, а по факту - військові самі собі купляють те що не можуть списати, бо купити їм легше ніж бігати зі стосом паперу...
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27.12.2023 15:18 Ответить
Надіньте на нього комплект "зимової" форми від Рєзнікова і нехай він з тиждень посидить в ній вночі в окопах. Він відразу багато чого зрозуміє.
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27.12.2023 15:18 Ответить
Приватний підприємець купить річ ціною в 100 грн за 90грн. Голова ОТГ цю ж річ купить за 110 грн при тій же ціні ринку 100грн(багато не накручує бо ж люди не дурні). Чиновник міністерства проведе закупку за 200грн. Це факт.
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27.12.2023 15:19 Ответить
Ти на цій посаді щоб розібратися і зрозуміти. Це хіба в школі дитина може сказати "я не розумію", "я не знаю".
Якщо найнятий менеджер на гроші платників податків щось не розуміє/не може/не хоче то навіщо йому за це платити і там тримати.
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27.12.2023 15:19 Ответить
ООО - общество с ограниченной ответственностью.
Вы правда считаете что министр финансов обязан разобраться и понять?
Зачем тогда нужен министр обороны?
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27.12.2023 16:58 Ответить
Це не все. Ще він сказав, що не знає, де взяти гроші на мобілізацію 500т "ресурсу".
От дурник! Он його колега у пояснювальній записці написав "без залучення грошей з бюджету!.
Бинго! Все самі і оплатять. Від трусів до корчів, лікування і ще гірші витрати.
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27.12.2023 15:20 Ответить
А я наприклад чудово розумію. Причина в тотальній корупції на всіх рівнях. В міністерствах гроші мільярдами зникають на непрозорих тендерах де штучно завищується вартість товарів та послуг. А завідуючі складами теж хочуть їздити на нових іномарках, тому військове спорядження з маркуванням НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ. ВЛАСНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ можна легко знайти на будь-якому ринку. І тому держава за мільйон гривень мала б забезпечити трьох бійців, а по факту може забезпечити лише одного. ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ПІЗДІНГ!!!
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27.12.2023 15:24 Ответить
А скільки з тої суми реально попадає для фінансування ЗСУ? І якої якості одяг попадає до військових? А на базарах одяг для військових набагато якісніший. І він саме з закордонних поставок!!!Чому він на базарах продається якщо його мають безкоштовно військовим видавати???
Незнаєш? То звільняй місце і йди лісом!
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27.12.2023 15:25 Ответить
Министра финансов правда нужно выгнать за то что военный одяг продается на базарах?
Тогда уже и министра здравоохранения вместе с ним.
Если не прекратится, примемся за министров молодежи и физкультуры и спорта.
Так по одному исключая министров вычислим кто виноват.
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27.12.2023 17:04 Ответить
От було б цікаво якби всі міністри купували все необхідне приладдя для своєї роботи зі своєї зарплати.
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27.12.2023 15:28 Ответить
Це влада повних дебілів чи як?
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27.12.2023 15:29 Ответить
Саме так. Це влада тих, хто її обрав.
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27.12.2023 17:35 Ответить
Зато про яйця за 17,00 грн. у нього питань немає - там все зрозуміло: кому, скільки і в якій валюті!
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27.12.2023 15:31 Ответить
От сидить таке зелене необтесане,і нічого не розуміє.ВР теж нічого не розуміє накатали закончик,і в корчі сховались- то не ми то все військові,коментарів не даємо,ми тільки будемо ставити палки в колеса військовим і бабло красти от це наше, а все решта це не до нас.Коли прийдуть 300 ярдів компенсації ,такі як марченко в перших рядах буде звітувати про тисячі створених груп для відбудови,а в реальності для розпилу,бо чим більше груп тим менше треба робити а красти можна більше.
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27.12.2023 15:36 Ответить
*** твою мать, мянстр *****! І всю владу ЄрЗе - нах. Не розуміє воно *******

ЗІ: вибачте мій олдфранцізик, вже нкипіло
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27.12.2023 15:40 Ответить
Що ви від цієї влади хочете? Вибирали прикольних,ось і маєте!
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27.12.2023 15:44 Ответить
А ви порахуйте , на 1 мільйон військових 5 лярдів на день , це 5000 грн на день на бійця .А тепер скільки коштує один снаряд? Скільки снарядів на день? Мін? Палива?Таке інше? Яким коштом вони купуються? Для того щоб зрозуміти треба повну картину , а не одну цифру.Грошове забезпечення?
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27.12.2023 15:46 Ответить
Это сайт коротких речевок. Тут некогда анализировать.
Министр? Гнать в шею.
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27.12.2023 17:08 Ответить
"Щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн. Протягом кожного дня війни. Хто ще виділяє? ... жодні інші неурядові організації й близько не стоять з можливостями держави щодо забезпечення Збройних Сил" Джерело : https://censor.net/ua/n3464125

Мало того, що перекладає обов"язки свої і міноборони на генштаб, так ще й марить про якісь "державні кошти". Є кошти платників податків, кошти народу України (якщо простіше), а у "вас" є тільки награбоване. У вас взагалі відсутнє розуміння що і як робити.
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27.12.2023 16:09 Ответить
підари не тільки з того боку фронту, підорів вистачае в наші владі! це не виступ це знущання над країною
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27.12.2023 16:13 Ответить
Він не розуміє! Він нерозумний? Де що спіздіти вони розуміють краще.
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27.12.2023 16:13 Ответить
спитайте яйценосця, він вкурсідєла
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27.12.2023 16:14 Ответить
Марченко ты поинтересуйся на какие средства очередной холуй ЗЕ по кличке Шаурма, купил себе квартиру стоимость которой 72 млн грвн. Тогда и понимание придет почему бойцы все покупают себе за собственные деньги. Ублюдочная клоунская власть!
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27.12.2023 16:22 Ответить
Кроме главного финансиста больше некому в нашей стране интересоваться состоянием семьи Шурмы?
Пусть тогда и за блокаду границы сразу ответит.
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27.12.2023 17:12 Ответить
Сходи до хлопців на позицію , сам побачиш . Або відправ когось із рідних , зрозумієш падло
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27.12.2023 16:25 Ответить
Ситий голодному -- не пара.
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27.12.2023 16:33 Ответить
Військові купують речі за власний кошт по декількох причинах: те що видає держава воно не зручне і не комфортне, наприклад плитоноски, і друга причина всі знають, що видане державою треба потім здавати і якщо ти щось загубиш, то з тебе спишуть грошима у 3,5 і навіть десятикратному розмірі. Знаю багатьох які все, що видала держава спакували і відправили додому. Втрачені речі не хочуть списувати, тому державі ніхто не довіряє і нічого не хочуть від неї брати
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27.12.2023 16:35 Ответить
потому что он живет за чужой счет , ворует
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27.12.2023 16:36 Ответить
Саме краще відправити пана Марченка до війська, в окопи і він одразу все зрозуміє.
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27.12.2023 16:39 Ответить
наверное дешевле купить по 5 быстро за свой счет чем ждать это яйцо по 17 и протухнет
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27.12.2023 16:40 Ответить
Може тому, що немає потрібних речей? Але звісно, хіба ця бюрократіна зможе зрозуміти шо їх немає...
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27.12.2023 17:08 Ответить
Тому що:

1. Умови війни вимагають ніштяків, які в совкових статутах (перекладених солов'їною) не передбачені і тому хрін хто їх дасть. Тому на пнб, тепловізори, бензопилки, генератори скидайтесь самі чи просіть;

2. Інвентарне майно важко з себе списати, тому простіше мати своє, от і купуй;

3. Якість виданого (що одягу, що тієї ж аптечки) часто погана, тому в зимовий одяг, якісне взуття вкладаєшся заради власного комфорту та здоров'я;
Норми видачі знову ж ніхто не відміняв;

4. Знаю з перших вуст випадки, що хлопці на бойових собі купують їжу та воду, бо привозять галімі консерви та 1.5л води на людину на добу, бо такі норми;

Це так, що зразу на думку спало. А взагалі цей Марченко - ще той пі*арас, відомий своєю ригнею про пеньюари для військових (в темі про спрощення ввезення волонтерки для військових), тому нафіг цю наволоч взагалі цитувати… Це кандидат на статус кулявлоба
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27.12.2023 17:11 Ответить
Это правильно, но есть принципиальная разница:
1. Солдат недополучает то, что ему прописано на бумаге
2. Солдат докупает то, что НЕ прописано или полученное хренового качества.
За РАЗНЫЕ проблемы отвечают РАЗНЫЕ люди!
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27.12.2023 17:31 Ответить
Дурню сказав.
Але він бухгалтер, великий, його робота - гроші рахувати/контролювати.
Забезпечення ЗСУ - до Умерова.
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27.12.2023 17:24 Ответить
Тепер до цього:

- "Мы не понимаем, что они имеют в виду, когда говорят что в Украине коррупция" (с)

Додаємо:

- "Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем военнослужащих вскладчину"(с)
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27.12.2023 17:41 Ответить
Коли не розумієшь,то спитай у Шмигаля з поясненями.Він у вашій шоблі є голвним.Такеж тупе,Поглянь скільки бабла твоє міністерство відстьогує на ОП та слуг уродів.І запитай,чому їм більш не висточає ніж армії? Вони через Шмигаля для своєї животної потреби досягнуть.Спитай у влади *де гроші Зін*. І не дивуйся, що зброєнии силам допомогають іньші.
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27.12.2023 18:12 Ответить
Ну як чому) Салагам кажуть просто. Все за свій рахунок. Тебе вдягнули, а ти взяв і сдох. А кацапи заберуть наше майно. Яка від цього користь? Тому все за власні кошти.
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27.12.2023 18:17 Ответить
Крадівництво кругом. Дали фліски бірка з нормальним розміром (з таким в минулому році отримав і була нормальна), а вони як для дітей - на 3-4 розміри менші.
Виходить і на пошитті для військових крадуть.
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27.12.2023 19:08 Ответить
Все просто. Кожна річ має строк експлуатації. Але у мирних умовах. А на війні ці терміни не працюють. А нові терміни ще не узгоджені у службі тилу ЗСУ. Тому вони будуть розводити руками ще довго. Доки не прийде Чувак, який розведе своїми руками цих недолугих тупих й жирних ледацюг !!! Дякуйте, що вони ********** перестали рахувати за умовами мирного часу. Умерову треба взятись за тил двома руками. І почати зі списку всіх тилових полковників та начальників складів. Кожне прізвище має бути оцінено за п'ятибальною системою самим Умеровим. А для цього треба мати .... мізки й комп'ютер з програмою обліку.
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27.12.2023 19:10 Ответить
А перевірити куди діваються 5 млрд щодня нє?, а це компетенція міністерства фінансів.
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27.12.2023 23:30 Ответить
 
 