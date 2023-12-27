Среди погибших на БДК "Новочеркасск", пораженном в оккупированной Феодосии, были российские срочники, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На российском корабле "Новочеркасск" среди погибших также есть срочники армии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.
"По словам одного из моряков, служивших на "Новочеркасске" в Феодосии, на момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники. Среди погибших есть срочники", - пишет издание.
Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".
По данным росСМИ, на борту "Новочеркасска" находились 77 моряков, 33 числятся пропавшими без вести.
Топ комментарии
+34 Юрист Правильный
показать весь комментарий27.12.2023 15:16
+14 Лис Микита 4754e778
показать весь комментарий27.12.2023 15:15
+12 Tema9
показать весь комментарий27.12.2023 15:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
коли вони у нас убивають всіх підряд.