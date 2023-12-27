Среди погибших на БДК "Новочеркасск", пораженном в оккупированной Феодосии, были российские срочники, - росСМИ

На российском корабле "Новочеркасск" среди погибших также есть срочники армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.

"По словам одного из моряков, служивших на "Новочеркасске" в Феодосии, на момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники. Среди погибших есть срочники", - пишет издание.

Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".

По данным росСМИ, на борту "Новочеркасска" находились 77 моряков, 33 числятся пропавшими без вести.

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