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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Среди погибших на БДК "Новочеркасск", пораженном в оккупированной Феодосии, были российские срочники, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

феодосія,новочеркаськ

На российском корабле "Новочеркасск" среди погибших также есть срочники армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.

"По словам одного из моряков, служивших на "Новочеркасске" в Феодосии, на момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники. Среди погибших есть срочники", - пишет издание.

Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".

По данным росСМИ, на борту "Новочеркасска" находились 77 моряков, 33 числятся пропавшими без вести.

Также читайте: Кроме ПДК "Новочеркасск" в Феодосийском порту был поражен тренировочный корабль "УТС-150", - СМИ
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Топ комментарии
+34
Сльози залили усю клавіатуру ...
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27.12.2023 15:16
+14
Чорноморські бички підтверджують цю інформацію
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27.12.2023 15:15
+12
До сраки тих строковиків! Коли нового капітана БДК призначать?
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27.12.2023 15:23
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Чорноморські бички підтверджують цю інформацію
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27.12.2023 15:15 Ответить
І кажуть, що строковики вкусніші за контрактників!
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27.12.2023 15:28 Ответить
Строковики молодші і м'ясо в них не таке цупке як у конрактників.
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27.12.2023 15:36 Ответить
І токсинів меньше - алкоголь, нікотин....
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27.12.2023 15:42 Ответить
Сльози залили усю клавіатуру ...
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27.12.2023 15:16 Ответить
То строковики так вибухнули?
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27.12.2023 15:19 Ответить
гороховая каша была на ужин.... потом случайная спичка.... вот и бахнуло! мы не причем, правда, правда
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27.12.2023 16:19 Ответить
а яке нам діло до российских строковиків?
коли вони у нас убивають всіх підряд.
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27.12.2023 15:21 Ответить
меньше убивать придет
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27.12.2023 16:58 Ответить
Здох Максим, да й хер з ним!
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27.12.2023 15:23 Ответить
До сраки тих строковиків! Коли нового капітана БДК призначать?
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27.12.2023 15:23 Ответить
Старий живий і цілий
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27.12.2023 15:26 Ответить
Крабов и рапанов с него ободрать - и можно ставить на мостик.
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27.12.2023 15:28 Ответить
Да и пес с ними
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27.12.2023 15:25 Ответить
Наче з сумом чи жальом інфу подали. Та *****.
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27.12.2023 15:25 Ответить
І шо? Пожалєть мальчікав? Хай горять в пеклі, мразоти, сто тисяч років. І хай це буде перший і найкоротший їх період горіння в пеклі.
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27.12.2023 15:30 Ответить
Служити в армії рф - це злочин за визначенням.
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27.12.2023 15:31 Ответить
Та і *** з тими строковиками. На хрен акцентувати на цьому? Щоб пожаліли?
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27.12.2023 15:34 Ответить
Путлер сэкономил 33 "лады".
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27.12.2023 15:43 Ответить
запускайте морячка!!
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27.12.2023 16:25 Ответить
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27.12.2023 16:57 Ответить
дякую, камрад! Концерт по заявках ))
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27.12.2023 18:26 Ответить
Так вони і на "масквє" були, але кого це цікавить?
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27.12.2023 16:50 Ответить
ватную маму
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27.12.2023 17:05 Ответить
какие такие срачники ?
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27.12.2023 17:03 Ответить
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27.12.2023 17:06 Ответить
Rest in Hell! Земля їм бетоном! Вода їм сірчаною кислотою!
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27.12.2023 17:34 Ответить
Як прочитав що в ***** пердак тріснув від злості за "Новочеркаськ" так настрій злетів на 100%. ОТ БИ В,їБАТЬ ПО ЧОМУСЬ ТАКОМУ, ЩОБ ЙОГО КОНДРАТІВ ВХВАТИВ, або хоч щоб стіл погриз... АРХ М
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27.12.2023 17:43 Ответить
Тю, а писала один загиблий: сторож тьотя Глаша.
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27.12.2023 17:44 Ответить
 
 