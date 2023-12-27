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Оккупанты изменили тактику запуска "шахедов": направляют через жилые кварталы, - ОК "Південь" о ночной атаке на Одессу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

Российская армия запускает ударные дроны через жилые кварталы, чтобы их не могли сбить над Черным морем. Оккупанты пытаются истощить украинскую ПВО.

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы фиксируем такое изменение тактики врага: они действительно пытаются прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать систему противовоздушной обороны, усложнять нашу работу, в частности, и наносить максимальный ущерб.

В течение этой ночной атаки почти все одесситы фиксировали движение дронов прямо среди жилых кварталов. Там, где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО", - объяснила она.

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Также она отметила, что не исключено, что российская армия во время атаки пыталась выискивать системы ПВО, поэтому выбирала такие сложные маршруты.

Гуменюк добавила, что обломки сбитого дрона часто продолжают полыхать и во время падения могут спровоцировать пожар. Также они могут наносить существенные разрушения, потому что военные не всегда сбивают в воздухе боевую часть.

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Топ комментарии
+4
Маразм какой то, "выбирают маршруты, через жилые кварталы", до жилых кварталов, они что с космоса упали, как то же с Крыма долетели, значит в системе ПВО, огромные дыры и она не подвижна, а то противник виноват, взял и проложил маршрут через жилые кварталы, безобразие.
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27.12.2023 15:49
+2
Херячат и над морем. Это те которые прорвались.
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27.12.2023 15:56
+2
Звідки сніг і замерзла вода? +10 котрий день....
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27.12.2023 16:18
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Дык, еще недели 2 назад над домом начал пролетать шахед...Дырынчит, как ишак паадорва.
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27.12.2023 15:23 Ответить
К слову, зебилы, почему вы по-свински относитесь к ППОшникам. обеденный стол, палатку засыпало снегом, бутылированная питьевая вода замерзла ? Свиньи -вы.
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27.12.2023 15:27 Ответить
мабуть, тому що це важлівіше... якщо привезли, - хтось потребує...
Спортивний електричний кросовер сфотографували в Одесі
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27.12.2023 15:35 Ответить
Мабуть таким чином хочуть розорити Порошенка, щоб він спустив все на допомгу ЗСУ
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27.12.2023 15:37 Ответить
Звідки сніг і замерзла вода? +10 котрий день....
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27.12.2023 16:18 Ответить
Вам бьі к ППОшникам из Одессьі проехать в голую степь, севернее, когда с неделю назад пошел снег и бьіло ночью -3*С, вьі бьі не подвергали сомнению мною сказанное. Тогда даже в Одессе бьіло ночью -1*С , а около двух ночи пару минут пролетали редкие снежинки. Бездушная - Вьі.
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27.12.2023 23:55 Ответить
А ДО житлових кварталів їх не можна збивати? Вони ж їх тільки зі сторони моря можуть запускати.
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27.12.2023 15:29 Ответить
Немає у нас стільки відносно простих засобів ППО, щоб закрити все узбережжя. Це можливо, якщо використовувати засоби середньої та великої дальності, але тоді одразу "вилетимо в трубу" (дюже дорого)
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27.12.2023 15:36 Ответить
що можуть, збивають, але в морі, звідки летять до берегової лінії, де одразу починаються багатоповерхівки (це ж Одеса!!!) не понатикаєш стільки мобільних груп, як на суходолі...
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27.12.2023 15:37 Ответить
Херячат и над морем. Это те которые прорвались.
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27.12.2023 15:56 Ответить
А може ті "шахеди" збивати спеціально модифікованими FPV-дронами?
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27.12.2023 15:35 Ответить
Маразм какой то, "выбирают маршруты, через жилые кварталы", до жилых кварталов, они что с космоса упали, как то же с Крыма долетели, значит в системе ПВО, огромные дыры и она не подвижна, а то противник виноват, взял и проложил маршрут через жилые кварталы, безобразие.
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27.12.2023 15:49 Ответить
Угу. Та ще й вночі. Ізвєрги.
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27.12.2023 16:07 Ответить
Что нам мешает направлять дрони над жилыми кварталами кацапа?
Ответ должен быть адекватным.
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27.12.2023 17:21 Ответить
 
 