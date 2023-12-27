Если США и ЕС не окажут финансовую помощь, возможна задержка пенсий и зарплат госслужащим, - министр экономики Свириденко

Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим. Это случится, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила в комментарии Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, дефицит внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму "выживания" после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.

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В следующем году Украине понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки. Сейчас запрос президента США Джо Байдена на 60 млрд долларов в "тупике" в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.

Свириденко надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.

Как отмечает FT, Украина с сентября пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налог на доходы банков, а налоги на доходы физических лиц из военных теперь пойдут в центральный бюджет.

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Однако Свириденко отмечает, что этого недостаточно. По словам министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга.

Как объяснила Свириденко, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.

Некоторые западные официальные лица говорят, что Украина сможет удерживать бюджет без помощи Запада несколько месяцев, но это может привести к инфляции и подорвать финансовую стабильность. Вице-премьер рассказала, что за первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал налогов на 4,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как отмечается, устойчивое восстановление было необходимо для поощрения украинских беженцев вернуться домой. Несмотря на то, что уровень безработицы оценивается в 18,9%, Украина испытывает нехватку рабочей силы во многих секторах.

Учитывая, что украинские экспортные маршруты ограничены войной, а граница с Польшей блокируется, стратегия правительства состоит в том, чтобы способствовать экспорту более ценных переработанных и промышленных товаров, а не сырья.

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Свириденко также призвала новое правительство Польши прекратить блокировку украинских пограничных переходов. Из-за польских протестов украинские экспортеры потеряли 160 млн долларов, а импортеры - 700 млн долларов.