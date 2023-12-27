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Новости Экономика
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пенсия (2135) помощь (6173) Свириденко (99) заработная плата (81)

Если США и ЕС не окажут финансовую помощь, возможна задержка пенсий и зарплат госслужащим, - министр экономики Свириденко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

деньги,бедность,копейки,минимум,прожиточный

Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим. Это случится, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила в комментарии Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, дефицит внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму "выживания" после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.

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В следующем году Украине понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки. Сейчас запрос президента США Джо Байдена на 60 млрд долларов в "тупике" в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.

Свириденко надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.

Как отмечает FT, Украина с сентября пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налог на доходы банков, а налоги на доходы физических лиц из военных теперь пойдут в центральный бюджет.

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Однако Свириденко отмечает, что этого недостаточно. По словам министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга.

Как объяснила Свириденко, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.

Некоторые западные официальные лица говорят, что Украина сможет удерживать бюджет без помощи Запада несколько месяцев, но это может привести к инфляции и подорвать финансовую стабильность. Вице-премьер рассказала, что за первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал налогов на 4,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как отмечается, устойчивое восстановление было необходимо для поощрения украинских беженцев вернуться домой. Несмотря на то, что уровень безработицы оценивается в 18,9%, Украина испытывает нехватку рабочей силы во многих секторах.

Учитывая, что украинские экспортные маршруты ограничены войной, а граница с Польшей блокируется, стратегия правительства состоит в том, чтобы способствовать экспорту более ценных переработанных и промышленных товаров, а не сырья.

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Свириденко также призвала новое правительство Польши прекратить блокировку украинских пограничных переходов. Из-за польских протестов украинские экспортеры потеряли 160 млн долларов, а импортеры - 700 млн долларов.
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Топ комментарии
+20
А красти менше ми не будемо! Ні-ні! Це як в тому анекдоті про те, що діти менше їсти будуть, але папа палити ( бухати) збирається так само
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27.12.2023 15:23
+14
Диктаторський закон про мобілізацію і сама мобілізація + затримка виплат для мільйонів і жебракування = рецепт соціального вибуху і втрати державності вже готовий.
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27.12.2023 15:30
+12
Та ну, це судді, прокурори і поліцейські не будуть отримувати свої захмарні зарплати і пенсії? А хто ж тоді буде захищати Київ в кабінетах, на блокпостах і катаючись на аутлендерах?
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27.12.2023 15:23
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Правила форума Совет форумчан
Держслужбовцам😷😏😆😷🙏 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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27.12.2023 15:23 Ответить
Аааааа! Атлична! Нада, чтобы они ещё и вернули в казну всё ранее полученное
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27.12.2023 15:26 Ответить
Ти думаєш, вони живуть на зарплату?? Під ударом пенсіонери...
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27.12.2023 16:04 Ответить
Держслужбовці - то не тільки депутати й міністри. Доречі, під шумок вони туди так само можуть підсунути лікарів й соціальну сферу повністю.
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27.12.2023 15:29 Ответить
за лікарів не переживай там поки в карман не положиш хрен таблєточку назначать
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27.12.2023 15:50 Ответить
Переймаюсь. Бо не всі лікарі однакові. Крім того, медпрацівники - це не тільки лікарі. Ті ж самі санітарки, яким по 70 років, а вони працюють бо пенсії не вистачає. Чи ті самі прибиральниці в медзакладах. Ви їм багато платите? Доречі - це дивлячись які Ви таблеточки просили. Може прогабалін, лірику для замісної терапії.
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27.12.2023 16:54 Ответить
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27.12.2023 18:45 Ответить
У більшості лікарів давно вже є свої клініки і кабінети. Попробуй потрапити на лікування в лікарню, не пройшовши "діагностику" в їх власних кабінетах. Вони ще мють свої аптеки, або бонуси від аптек, куди виписують рецепти. А от не погано буде, коли перестануть фінансувати вчителів, тих, що за обіцянку Херпіду 4 тисячі доларів США привели це чудо до влади.
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27.12.2023 19:32 Ответить
Навіщо пробувати - потрапляла. Влітку. Знаю, що всі аналізи, діагностика, ліки - платні. Оплата - дещо на афільовані приватні лабораторії, які прям в лікарні проводять ті аналізи. Дещо - апаратна діагностика прямо на благодійний фонд. Аптечна мафія - то давно. Але ми не говоримо про весь персонал. Дрючити треба керівництво Мінздраву, лікарень, мережі аптек. А не медсестер та санітарок.
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27.12.2023 21:43 Ответить
А красти менше ми не будемо! Ні-ні! Це як в тому анекдоті про те, що діти менше їсти будуть, але папа палити ( бухати) збирається так само
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27.12.2023 15:23 Ответить
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27.12.2023 15:25 Ответить
Та ну, це судді, прокурори і поліцейські не будуть отримувати свої захмарні зарплати і пенсії? А хто ж тоді буде захищати Київ в кабінетах, на блокпостах і катаючись на аутлендерах?
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27.12.2023 15:23 Ответить
Житомирский адвокат сделал запрос в военкомат о том, сколько прокуроров призвали на службу, сколько судей служат Украине в ВСУ - аж 1 из 55.
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27.12.2023 15:34 Ответить
Ув. Светлана, к чему этот скриншот? Подбросить на вентилятор?
Сорвите покровы, не стесняйтесь, вы сможете.
Сообщите кол-во призванных из Житомирской обл. кол-во жителей и процент работников юстиции.
Иначе видно что лучше всего защищены космонавты. Ведь в Житомирской области не призвали не одного.
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27.12.2023 17:24 Ответить
Сколько из них женщины, сколько из нихмужчин призывного возраста?
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27.12.2023 17:27 Ответить
А є запит скільки адвокатів призвано у війську і служить?
Мабудь ви не хочете піаритись на цій величезній цифрі)
Поразіть нашу уяву))

Пане адвокат, вам не соромно?
Це питання риторичне, не відповідайте, я знаю, що не соромно ні разу.
Держслужбовці, в тому числі прокурори сплачують 21% з зарплати, а скільки сплачуєте ви с прихованих десятків тисяч гонорарів?
Я вам відповім - 0% !
Ви безсоромні в своєму цинізмі і не бажанні сплачувати з всього вами заробленого. Я розумію, що вам обвинувач в суді заважає здобувати перемоги, навіть попри те, що саме адвокати мають преференції в суді і купу відмазок для затягування винесення вироку злочинцям, аж до поки правки лозовога не звільнять злочинців від покарань.
Схаменіться так брудно вести себе!
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27.12.2023 18:56 Ответить
Докерувалися ЗЕленоокі до самого канцура!!! *****!
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27.12.2023 15:23 Ответить
Багаті хазяї життя позбавляються баласту, як вони вважають.
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27.12.2023 15:24 Ответить
Вони вже у ЄС і НАТО. А нам, навпаки кажуть, що якщо в нас не буде нормально працювати САП і НАБУ- до ЄС і НАТО Україну не візьмуть. Бо в нас дуже велика корупція
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27.12.2023 15:27 Ответить
Це те за кого ви найбільше переживаєте,народ на останньому місці закінчені,- держслужбовців відправте на передову там виплачують вчасно....
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27.12.2023 15:25 Ответить
Мудрий наріт - дурного не обере! Ага! Угу!
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27.12.2023 15:28 Ответить
Вони навіть не помітять такої дрібноти
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27.12.2023 15:25 Ответить
Знаю одного такого 40-річного пенсіонера. Всю службу він грабував армію, на дємбєль купив собі інвалідність, а потім коли почалася війна, він виїхав з молодою дружиною у болгарію. Зараз живе біля моря на чималу українську пенсію, п'є пивко і радіє життю. А ви там дебіли вкалуйте на його благополуччя закордоном.
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27.12.2023 15:26 Ответить
Хто на шо вчився. Я теж жалкую, що не пішов вчитися на військового у свій час. Хоча мені пропонували. Час показав, що це вірне рішення. Навіть, якщо був би не на пенсіїї, то вже десь працював би якимсь вже майором або підполковником щонайменше, які на нуль не ходять.
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27.12.2023 15:29 Ответить
Ще є поліція - там все те саме.
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27.12.2023 15:32 Ответить
Ні, поліція мені не по поняттям була)
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27.12.2023 15:51 Ответить
Западло?
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27.12.2023 17:26 Ответить
Мне предлагали и на военное училище, и в милицейскую академию, и в пожарную академию. А я дурак в институт пошел.
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27.12.2023 20:10 Ответить
Я когда пришёл с армии, то через два дня позвонили из милиции, мол приходи к нам на работу. Когда сказал родителям, они в ужас пришли - тогда в милицию только всякая сволочь поступал))
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27.12.2023 17:32 Ответить
Зе можна було в шахтарі піти.
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27.12.2023 15:42 Ответить
Решта просто вкрадена )
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27.12.2023 15:26 Ответить
Я тебе курва на британський флаг порву я зараз в Польші і то вся моя пенсія тут в Польші. Паскуда кончена, не дасть він!
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27.12.2023 15:26 Ответить
Спакойна! Умєров все продумав!
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27.12.2023 15:29 Ответить
Диктаторський закон про мобілізацію і сама мобілізація + затримка виплат для мільйонів і жебракування = рецепт соціального вибуху і втрати державності вже готовий.
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27.12.2023 15:30 Ответить
можливо це і є "план" виходу зелені з ситуації
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27.12.2023 15:43 Ответить
"план" виходу , яке б ставлення не було до цього балабола: голова ШУТА не может быть у КОРОЛЯ..
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27.12.2023 16:08 Ответить
А може тут пошукати?

"Заступник Міністра оборони України Юрій Джигир зробив посвідчення тимчасового захисту Італії та Великобританії, а також отримував фінансову допомогу для біженців

В декларації за 2022 рік Джигир вказав, що разом зі своєю співмешканкою фотографинею Наталією Любінецькою отримали по 33 тис. грн від уряду Італії як біженці, а також по 6500 грн «єПідтримки»."
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27.12.2023 15:30 Ответить
Хуже не будет? Хоть поржем? Сделаем их ещё раз? ****** конченые, нарулили.
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27.12.2023 15:30 Ответить
Тобто зелень, знаючи це, спеціально робить все, щоб Захід грошей не дав? З останнього - призначення зеленою ВР 4 членів Рахункової палати всупереч вимогам того самого Заходу зробити це після повного перезавантаження цієї Рахункової палати? 🤔
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27.12.2023 15:31 Ответить
Придётся этим держслужбовцям занимать до получки , побираться или пердохнут все с голодухи . О какой победе может идти речь , если западную помощь ( ту её часть , что не успели разворовать ) пускают на зарплаты паразитам от 300 тысяч и выше , когда все такие зряплаты должны быть урезаны до разумного предела .
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27.12.2023 15:31 Ответить
А шо, держслужбовцям ще й зарплату дають?
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27.12.2023 15:35 Ответить
А депутатам, прокурорам-суддям теж затримають?
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27.12.2023 15:36 Ответить
Іронічно, що саме Рашці прогнозували долю Німеччини у Першій Світовій, коли армія не могла нікуди просунутись і терпіла поразки, втрачала багато солдат і постійно мобілізувала більше і більше, а в тилу вже були голодні бунти.
Ще літом здавалось, що так.
Але тепер вже більше і більше схоже, що це чекає саме Україну.
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27.12.2023 15:37 Ответить
Може тепер дійде до дебілів які вибрали zeп/лідора що він голий
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27.12.2023 15:38 Ответить
"Мудрий нарід" хотів "новиє ліца" Одержав. А тепер що? Але чому велика частина супільства повинна потерпати від того що барани і лохи вибрали це лайно
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27.12.2023 15:41 Ответить
73 це більше ніж 27 ті що не ходили на вибори теж прирівнюються до більшості
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27.12.2023 16:15 Ответить
аби серіали були і телемарафон з кварталом
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27.12.2023 15:43 Ответить
Вы, главное, снимайте сериалы и крутите телемарафон за бюджетные средства!
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27.12.2023 15:45 Ответить
Зате держслужбовці, вчителя та пенсіонери, що голосували за голобородька можуть паржать.
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27.12.2023 15:45 Ответить
пишу майже в кожній темі де затронути фінанси - бабла тупо нема, почалось блокування пдв у виробників навіть на смішніших сумах, того що не було з моменту вторгненя,зараз будуть тягнути звидусиль.
Курс закладений в бюджет 24го сам себе не намалює, йому потрібні підстави.
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27.12.2023 15:46 Ответить
Це ще не все, що видала ця істота-"міністр фінансів". Генштаб замість полірованого Марченка має думати де взяти гроші для забезпечення мобілізованих.

"У Мінфіні поки що не знають, де брати гроші на продовження мобілізації.

Марченко:
"... для початку потрібно дати Генштабу та Міноборони можливість знайти підходи у цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію діючих витрат, бо Україна виснажила внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб."

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27.12.2023 15:51 Ответить
Так ці Уроди щей зарплату получають
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27.12.2023 15:53 Ответить
А ви про дітей держслужбовців подумали? Це ж їм прийдеться з хамона на варену ковбасу переходити ! Це геноцид !
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27.12.2023 15:59 Ответить
Дадуть -не дадуть ...отака економiка малята
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27.12.2023 16:00 Ответить
И Кравец не получит свои пару копеек на шоу?
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27.12.2023 16:21 Ответить
Ну, це ви вже загнули! Шоу, то -- святоє. Це вояків напризволяще покинути можна, а лєночку -- нє трош!
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27.12.2023 17:19 Ответить
А оплату за комунальні послуги пенсіонерам теж відтермінуєте?
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27.12.2023 16:32 Ответить
Значить пан гетманцев увесь цей час працював не даремно...
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27.12.2023 17:15 Ответить
А можно деньги забрать с финансирования ОП, ВР и с сериалов. На месяц хватит.
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27.12.2023 17:15 Ответить
Как насчёт сокращения госслужащих
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27.12.2023 17:24 Ответить
Ташожтакое!! Ну и как теперь уснуть? Про держслужбовцыв переживаю сильно.
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27.12.2023 17:29 Ответить
Коли наймають по знайомству для керування державою, то нічого зробити не можуть

Політичне керівництво, рік тому вирішило, що безкоштовний лендліз не потрібен, вистачить "халяви". Тепер "халяви" не має, зброї не вистачає, та потрібно більше грошей тратити на зброю, замість отримання безкоштовно за лендлізом

Інші кажуть ""Мы не можем всех айтишников привлечь к работе с ІТ, потому что кому-то нужно защищать Украину и на фронте. Однако мы должны адаптивно реагировать на нужды", - отметила Черногоренко."

ІТ заробляє валюту для країни, з неї платяться податки, і потім виплачуються зарплати бюджетникам.

Чим менше буде ІТ, або бізнесу - то менше буде податків, та менше коштів для бюджетників.
Виходить якась дурня, тому що з таким підходом - коштів взагалі не буде

Може це по справедливості?
Тоді дивно, чому поліцію та ТЦК не можливо мобілізувати
Вони ж працюють не безкоштовно, а отримують зарплату за рахунок податків ІТ та працюючого бізнесу
А на питання їх мобілізаціїї, відповідь "вони не навчені воювати", проте мають "специфічні знання" - котрі на жаль не генерують кошти для держави.
Питання, чи будуть вони працювати безкоштовно, якщо зникне весь бізнес?
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27.12.2023 17:43 Ответить
Та і йух з ними!
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27.12.2023 17:48 Ответить
Нічого,з допомогою товаріщя калашнікова підемо за пенсіею до госкрадіїв і прочій зеленій мерзоті.
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27.12.2023 18:38 Ответить
Виходить, що і у Володі Боневтіка-Херпіду, як і в кацапів у всьому винні США і ЄС, а він хороший, прості ті чомусь не дають мільярди доларів і евро.
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27.12.2023 19:26 Ответить
Сколько вам заплатили за эту гнусную "информацию"?
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29.12.2023 15:11 Ответить
 
 