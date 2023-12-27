Если США и ЕС не окажут финансовую помощь, возможна задержка пенсий и зарплат госслужащим, - министр экономики Свириденко
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Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим. Это случится, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.
Об этом первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила в комментарии Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, дефицит внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму "выживания" после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.
В следующем году Украине понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки. Сейчас запрос президента США Джо Байдена на 60 млрд долларов в "тупике" в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.
Свириденко надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.
Как отмечает FT, Украина с сентября пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налог на доходы банков, а налоги на доходы физических лиц из военных теперь пойдут в центральный бюджет.
Однако Свириденко отмечает, что этого недостаточно. По словам министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга.
Как объяснила Свириденко, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.
Некоторые западные официальные лица говорят, что Украина сможет удерживать бюджет без помощи Запада несколько месяцев, но это может привести к инфляции и подорвать финансовую стабильность. Вице-премьер рассказала, что за первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал налогов на 4,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отмечается, устойчивое восстановление было необходимо для поощрения украинских беженцев вернуться домой. Несмотря на то, что уровень безработицы оценивается в 18,9%, Украина испытывает нехватку рабочей силы во многих секторах.
Учитывая, что украинские экспортные маршруты ограничены войной, а граница с Польшей блокируется, стратегия правительства состоит в том, чтобы способствовать экспорту более ценных переработанных и промышленных товаров, а не сырья.
Свириденко также призвала новое правительство Польши прекратить блокировку украинских пограничных переходов. Из-за польских протестов украинские экспортеры потеряли 160 млн долларов, а импортеры - 700 млн долларов.
Пожалуйста, подождите...
Сорвите покровы, не стесняйтесь, вы сможете.
Сообщите кол-во призванных из Житомирской обл. кол-во жителей и процент работников юстиции.
Иначе видно что лучше всего защищены космонавты. Ведь в Житомирской области не призвали не одного.
Мабудь ви не хочете піаритись на цій величезній цифрі)
Поразіть нашу уяву))
Пане адвокат, вам не соромно?
Це питання риторичне, не відповідайте, я знаю, що не соромно ні разу.
Держслужбовці, в тому числі прокурори сплачують 21% з зарплати, а скільки сплачуєте ви с прихованих десятків тисяч гонорарів?
Я вам відповім - 0% !
Ви безсоромні в своєму цинізмі і не бажанні сплачувати з всього вами заробленого. Я розумію, що вам обвинувач в суді заважає здобувати перемоги, навіть попри те, що саме адвокати мають преференції в суді і купу відмазок для затягування винесення вироку злочинцям, аж до поки правки лозовога не звільнять злочинців від покарань.
Схаменіться так брудно вести себе!
"Заступник Міністра оборони України Юрій Джигир зробив посвідчення тимчасового захисту Італії та Великобританії, а також отримував фінансову допомогу для біженців
В декларації за 2022 рік Джигир вказав, що разом зі своєю співмешканкою фотографинею Наталією Любінецькою отримали по 33 тис. грн від уряду Італії як біженці, а також по 6500 грн «єПідтримки»."
Ще літом здавалось, що так.
Але тепер вже більше і більше схоже, що це чекає саме Україну.
Курс закладений в бюджет 24го сам себе не намалює, йому потрібні підстави.
"У Мінфіні поки що не знають, де брати гроші на продовження мобілізації.
Марченко:
"... для початку потрібно дати Генштабу та Міноборони можливість знайти підходи у цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію діючих витрат, бо Україна виснажила внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб."
Політичне керівництво, рік тому вирішило, що безкоштовний лендліз не потрібен, вистачить "халяви". Тепер "халяви" не має, зброї не вистачає, та потрібно більше грошей тратити на зброю, замість отримання безкоштовно за лендлізом
Інші кажуть ""Мы не можем всех айтишников привлечь к работе с ІТ, потому что кому-то нужно защищать Украину и на фронте. Однако мы должны адаптивно реагировать на нужды", - отметила Черногоренко."
ІТ заробляє валюту для країни, з неї платяться податки, і потім виплачуються зарплати бюджетникам.
Чим менше буде ІТ, або бізнесу - то менше буде податків, та менше коштів для бюджетників.
Виходить якась дурня, тому що з таким підходом - коштів взагалі не буде
Може це по справедливості?
Тоді дивно, чому поліцію та ТЦК не можливо мобілізувати
Вони ж працюють не безкоштовно, а отримують зарплату за рахунок податків ІТ та працюючого бізнесу
А на питання їх мобілізаціїї, відповідь "вони не навчені воювати", проте мають "специфічні знання" - котрі на жаль не генерують кошти для держави.
Питання, чи будуть вони працювати безкоштовно, якщо зникне весь бізнес?