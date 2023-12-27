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Новости За рубежом
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Австрия (734) членство в ЕС (777)

Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 10 лет, - министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Эдтштадлер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

едтштадлер,кароліне

Министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Каролине Эдтштадлер не верит, что Украина и Молдова присоединятся к Евросоюзу в ближайшие десять лет.

Об этом она заявила в интервью информагентству АРА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Несмотря на недавно принятое решение о переговорах с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС, министр по вопросам Европы Каролина Эдтштадлер (ÖVP) не верит, что эти два государства смогут присоединиться к Союзу в течение следующих пяти-десяти лет. Несмотря на все усилия, для этого все еще предстоит провести много реформ", - говорится в сообщении.

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Эдтштадлер также заявила о "невозможности" присоединения к ЕС государства, находящегося в состоянии войны.

При этом австрийский министр заявила о поддержке перспективы вступления в ЕС для стран Западных Балкан и назвала Черногорию, Северную Македонию и Албанию "лидерами".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайер выразил мнение, что вступление Украины в ЕС может занять от 6 до 11 лет.

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Топ комментарии
+11
а як що що, то у них завжди є орбан, або фіцо, або ще хтось.
часи буремні.
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27.12.2023 15:31
+9
головне як говроріца " постоянно держать лоха в надежде"
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27.12.2023 15:42
+7
Да их Орбаны и Фицо
В подметки не годятся
Нашей сладкой парочке
Зеленский + Ермак
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27.12.2023 15:32
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а як що що, то у них завжди є орбан, або фіцо, або ще хтось.
часи буремні.
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27.12.2023 15:31 Ответить
Да их Орбаны и Фицо
В подметки не годятся
Нашей сладкой парочке
Зеленский + Ермак
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27.12.2023 15:32 Ответить
Ну і що? Там корупція набагато нижча.Хіба там чиновники беруть величезні мільйоні хабарі і потім просто їх відпускають? Покажіть маєтки їхніх чиновників.В них звісно є корупція і не маленька,але не зрівняється з тим,що тут.
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27.12.2023 15:50 Ответить
у них корупція так сама, як і всюди. але, на відміну від нашої, вона не дається взнаки на житті пересічних громадян. і не за рахунок пересічних громадян.
а в сша, корупція, законослухняна. з неї платять податки.
і не прийняття україни в єс, це ота сама корупція.
так що, отакі справи.
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27.12.2023 15:58 Ответить
а им думаєш що без цих гандонів взяли б з такою владою
та хрен там....
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27.12.2023 16:57 Ответить
А вы хотите сказать, что Украина отвечает стандартам ЕС? Хватит лить на мельницу фицо, орбана. Они пользуются недостатками Украины. Коррупции в Украине нет? Нарушений прав человека? Непрозрачности бюджета?
Это все есть и это все можно исправить, но вряд-ли во время войны.
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27.12.2023 17:27 Ответить
А Болгария, например, отвечала когда принимали?
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28.12.2023 00:26 Ответить
Я в Болгарии никогда не был. Да и сути моего комментария это не меняет. Я написал, что поводов для блокировки вступления навалом. И до окончания войны Украине их не исправить. Ах да, возьмите в пример Турцию. 1987 году она подала официальную заявку в ЕС.
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28.12.2023 10:15 Ответить
ну этой морковкой нас будут манить долго
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27.12.2023 15:32 Ответить
кремлівська хвойда
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27.12.2023 15:34 Ответить
О, ще одна куВВа...
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27.12.2023 15:34 Ответить
Та це й дебілам ясно що Україну не приймуть в ЄС найближчі років 30 враховуючи рівень корупції,ніщети і кількість скалічених війною людей. Дали для приколу кандидатство щоб порадувати зебидло і щоб Україна продовжувала воювати. І не більше того.
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27.12.2023 15:36 Ответить
Перед підписанням асоціації у 2014 говорили інтеграція України до ЄС займе 10 - 15 років, тепер знову треба 10, після 10 буде ще 10 чи 20 і так до нескінченності
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27.12.2023 15:38 Ответить
головне як говроріца " постоянно держать лоха в надежде"
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27.12.2023 15:42 Ответить
Це ти про рашистів котрі думкою багатіють та мріють "розвалом" ЄС, НАТО, США, "замерзаючими" країнами Заходу згідно запевнень Кремля та пропагандонів, а воно все ніяк не стає дійсністю?! Продовжуй "Вася"!!!
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27.12.2023 15:52 Ответить
равлику Віталію от давай те реально , корупція в країні це 116-те місце з 180 країн в світу . це мміж ариканьсько-людожерськими країнами Естван та Габон. схоже людей- україньців таке становище справ цілком влаштовує . та змінювати вони нічого не збіраються. ніхто ніколи таку крупціонну країну до цивілізованного суспільства не прийме.
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27.12.2023 16:08 Ответить
Враження, що сьогодні вони змагаються хто довший срок вкаже.
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27.12.2023 15:39 Ответить
Ну із зеленими крадіями ЄС нам точно не ''світить'' . А зеленим якраз таке на руку бо і красти можна, і ''оманські договорняки'' потихеньку протягувати.
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27.12.2023 15:39 Ответить
З НАТО хером по лобу постукали. З ЄС теж морква для віслюка на довгий строк подвинули.
Поматросили і бросили, а Україна як завжди лишились у розбитого корита, а не царицею морскою, як в нас фантазували.
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27.12.2023 15:40 Ответить
Ви хочете сказати, що перша вимога пуйла щодо НАТО дефакто виконана?
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28.12.2023 00:28 Ответить
Україна при ЗЕбанді ніколи не вступить ні в ЄС ні в НАТО тому що вся ЗЕбанда вже давно там прикупила маєтки відправила туди своїх "отприсків" і тільки чекає моменту щоб туди "здриснути" з награбованим баблом на 100 життів а Україну туди вони ніколи не приведуть тому що в такому випадку до них можуть "прийти" а "порєшать" зі своїми суддями не вийде тому війна буде продовжуватись до останнього україхнця судячи по подіях на превеликий жаль!
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27.12.2023 15:41 Ответить
Менше балачок - більше діла , фрау міністр . А там подивимось !!
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27.12.2023 15:41 Ответить
Дивись як би вас не доєднали до ,,тайожного" союзу! Забули як частина Віденя під кацапами була до 1954 року! Так вони можуть нагадати!
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27.12.2023 15:42 Ответить
Видно і цю хвойду ху№ло обтанцював ...
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27.12.2023 15:42 Ответить
Австрія- це ще одна кремлівська консерва.
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27.12.2023 15:47 Ответить
Така політика заходу нагадує Ходжу Насреддина , або падішах вмре або ішак здохне!
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27.12.2023 15:49 Ответить
Та знаємо ми яких поглядів дотримуються у Австрії і кому там дуже ретельно лизали дупу, тому не варто очікувати від австрійських посадовців чогось набагато кращого ніж від угорських. Але, на щастя, більшість з країн-членів ЄС іншої думки, та й 10 років вже виглядають не так пагано з огляду на те як ще 15 років тому сама думка про членство України у ЄС чи НАТО сприймалась відверто негативно саме більшістю країн НАТО. Тому як би антиукраїнські сили не намагались ставити нам палки у колеса та навіть розпочинали проти нас війну, а прогрес у напрямку приєднання України до західних союзів йде незупинно!!!
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27.12.2023 15:49 Ответить
столько ненависти сколько я видел от австрийцев по отношению к немцам я нигде не видел,начиная с полицаев и заканчивая обслугой в магазине...кстати в австрии основная перевалочная база кадыровцев в Европе.
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27.12.2023 15:54 Ответить
Німці погано відносяться до німців ?
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27.12.2023 16:05 Ответить
Мені завжди чомусь здавалося, що німці відносяться до австріяк як до молодших братів, бо сама назва австрії (острейх) - означає як східна земля. Да і культура баварців і австріяк дуже подібна
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27.12.2023 16:19 Ответить
Австрийцы по сути немцы с скрепами. Там тоже имеет место нехилая ностальгия по империи Габсбургов. Только народ более цивилизованный. Немцев Германии они считает людьми второго сорта.
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27.12.2023 18:49 Ответить
*****. Гонить зброю, та вводить санкціі на Парашу та нашу ЗЕлень.
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27.12.2023 15:57 Ответить
Ну вот. А ведь много кто считает что Запад устроил нам оранжевую революцию. Чтобы втащить в ЕС. Видно как он этого желает.
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27.12.2023 15:59 Ответить
Ще одна заноза в дупі, Австрія!!!
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27.12.2023 15:59 Ответить
От неё что-то зависит?
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27.12.2023 16:01 Ответить
А з чого Україну мають приймати у ЄС? Україна вже провела всі реформи? Україна прийняла всі євроінтеграційні закони? Може перед тим як кричати "зрада" треба трошки відкрити очі і подивитися на факти.
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27.12.2023 16:17 Ответить
Ми з 1989 року не можемо прийняти закон про обовязкове медичне державне страхування.
Саме у 1989-му він був уперше поданий до ВР нашим МОЗ.
В усіх країнах Європи кожна особа (за виїмком нелегалів) має страховий медичний поліс!
Так що до ЄС нам - як до Марсу на вело ...
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27.12.2023 16:25 Ответить
Чергова путінська *****. Одна така вже була, правда, підстаркувата. Данцінг там, дрінкінг, шпілінг...
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27.12.2023 16:57 Ответить
10 рокiв це ще дуже прискорений темп. Яk Украина введе податки як в Австрii i викоренить корупцiю, то з цiеi точки може 10 рокiв i буде достатньо
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27.12.2023 16:59 Ответить
Очередной кремлёвский высер
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27.12.2023 17:05 Ответить
Нова угрюма самиця з душком кремлівського прокуреного килиму. В одному вона права. Поки за кермом всякі зебіли, дєрьмаки, умерови, залужні - вся країна як лохи будуть в "надежде". Вірте далі.
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27.12.2023 18:02 Ответить
внучка Гитлера
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27.12.2023 18:06 Ответить
В столиці Угорщини Дунай вийшов з берегів і затопив набережну, вода вже доходить до будівлі парламенту

Є шанс, що раптом десь Орбан спливе пузом до гори.🙃
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27.12.2023 18:08 Ответить
Яка з неї міністерка? Це типова членкиня.
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27.12.2023 18:08 Ответить
Министерва.
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27.12.2023 18:51 Ответить
 
 