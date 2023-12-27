Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 10 лет, - министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Эдтштадлер
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Министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Каролине Эдтштадлер не верит, что Украина и Молдова присоединятся к Евросоюзу в ближайшие десять лет.
Об этом она заявила в интервью информагентству АРА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Несмотря на недавно принятое решение о переговорах с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС, министр по вопросам Европы Каролина Эдтштадлер (ÖVP) не верит, что эти два государства смогут присоединиться к Союзу в течение следующих пяти-десяти лет. Несмотря на все усилия, для этого все еще предстоит провести много реформ", - говорится в сообщении.
Эдтштадлер также заявила о "невозможности" присоединения к ЕС государства, находящегося в состоянии войны.
При этом австрийский министр заявила о поддержке перспективы вступления в ЕС для стран Западных Балкан и назвала Черногорию, Северную Македонию и Албанию "лидерами".
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайер выразил мнение, что вступление Украины в ЕС может занять от 6 до 11 лет.
Пожалуйста, подождите...
часи буремні.
В подметки не годятся
Нашей сладкой парочке
Зеленский + Ермак
а в сша, корупція, законослухняна. з неї платять податки.
і не прийняття україни в єс, це ота сама корупція.
так що, отакі справи.
та хрен там....
Это все есть и это все можно исправить, но вряд-ли во время войны.
Поматросили і бросили, а Україна як завжди лишились у розбитого корита, а не царицею морскою, як в нас фантазували.
Саме у 1989-му він був уперше поданий до ВР нашим МОЗ.
В усіх країнах Європи кожна особа (за виїмком нелегалів) має страховий медичний поліс!
Так що до ЄС нам - як до Марсу на вело ...
Є шанс, що раптом десь Орбан спливе пузом до гори.🙃