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Для Украины 2024 год - непростой, он будет годом принятия "важных решений" на фронте, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

2024 год будет годом "важных решений" для Украины, прежде всего - на фронте.

Об этом заявил в интервью изданию "Голос Америки" секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, каким будет 2024 год для Украины, Данилов подчеркнул, что "непростым".

"Это будет непростой, сложный год. Год принятия важных решений, прежде всего, на фронте. Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы, нашей общей с нашими партнерами победы над врагом", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, каждый день Вооруженные силы Украины уничтожают живую силу и технику врага. Отдельного внимания заслуживают победы на Черном море, позволившие Украине восстановить морские транспортные коридоры.

Также читайте: Переговоры, которые предлагает Российская Федерация, – это наша капитуляция, – Данилов
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Топ комментарии
+24
Знову ******** робить вигляд ніби у цієї команди банкротів політичних є якийсь план, окрім як "протриматись протриматись хоч ще трошки, аби награбувати, поки холопи тілами стримують навалу".
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27.12.2023 16:08
+20
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27.12.2023 16:20
+17
а що так? весь 2023 рік нам розказували про незламність, потужність, перемогу .

а зараз ветеринар розказує про "важливі рішення" у "непростому році"
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27.12.2023 16:11
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Що він мав на увазі? Щось нічого не зрозумів.
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27.12.2023 16:06 Ответить
Ворог буде знищений!
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27.12.2023 16:13 Ответить
Де воюєш, герой?
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27.12.2023 16:15 Ответить
Що страшно стало, кацапе?
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27.12.2023 16:17 Ответить
Треніки підтягни, сопливе.
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27.12.2023 16:19 Ответить
Чого б це я кацапам щось втирав - самі поздихають!
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27.12.2023 16:27 Ответить
Йди сміття винеси, - хоч якась користь з тебе буде.
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27.12.2023 16:36 Ответить
А то, что его ********, утырок максимка с гнидой алёшкой, так и не вернуться в Украину из за кордона.
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27.12.2023 16:21 Ответить
Нічиї ******** не повернуться.
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27.12.2023 16:22 Ответить
Тре спитати у Третьякова - він знає
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27.12.2023 16:26 Ответить
Нічого він не мав. Це артист розмовного жанру.
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27.12.2023 16:30 Ответить
Данілов всі рішення повинні прийматись при умові що першим пунктом буде стояти боротьба з корупцією в Україні - інакше все це бла бла бла!
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27.12.2023 16:06 Ответить
Без реформи судової системи (у першу чергу) тут нічого не обсвятиться. Але ж зелено-синя шобла не для того створена кремлем.
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27.12.2023 16:45 Ответить
Знову ******** робить вигляд ніби у цієї команди банкротів політичних є якийсь план, окрім як "протриматись протриматись хоч ще трошки, аби награбувати, поки холопи тілами стримують навалу".
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27.12.2023 16:08 Ответить
У мене враження, що він не секретар РНБО, а прессекратар ОПи.
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27.12.2023 16:46 Ответить
Поставить вместо Данилова цыганку с хрустальным шаром. И пусть вещает что видит.
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27.12.2023 16:09 Ответить
а що так? весь 2023 рік нам розказували про незламність, потужність, перемогу .

а зараз ветеринар розказує про "важливі рішення" у "непростому році"
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27.12.2023 16:11 Ответить
там інфа 100%, бо гадав на коров'ячих язиках під час оргазму їх власниць..
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27.12.2023 16:34 Ответить
Важливе рішення, це, мабуть, відправка на м"ясо півмільона українців.
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27.12.2023 16:44 Ответить
ванга-данілов коли відправить свого синка на фронт?
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27.12.2023 16:12 Ответить
Вангую - никогда.
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27.12.2023 16:22 Ответить
Боже збав, там же ж стріляють
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27.12.2023 18:50 Ответить
Вельмишановні журналісти Цензору,перестаньте ,будь ласка,під словами цього зоотехніка прикладати фото Данілова,наче це дуже рорумна людина!Краще додавайте допис,як керівник СНБО готувався до війни."В листопаді 2021 року,коли стало зрозуміло,що війна неминуча,я одягнув чорну форму!"
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27.12.2023 16:14 Ответить
Слова ради слов,рот открывает что бы просто сотрясать воздух,у зеленых тексты без смысла и без содержания.
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27.12.2023 16:15 Ответить
Вот прорчеств от ветеринара Украине не хватало... Люди добрые!!! Вы 73 процентами вот это выбирали???
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27.12.2023 16:15 Ответить
Ну, люди думали ; Хоть паржьом;.
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27.12.2023 16:19 Ответить
Это точно... Обхохотаться можно...
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27.12.2023 16:29 Ответить
Як кажуть: Обіцянка-цяцянка, а дурневі радість.
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27.12.2023 16:17 Ответить
Непросто им будут когда фронтовики к ним в гости придут.
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27.12.2023 16:18 Ответить
Чув я як два політрука за пляшкою гомоніли. Солдат наказано не берегти. Тому що- ;привожу дослівно-;Всє еті Майдани странє послє вайни нє нужни;.
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27.12.2023 16:21 Ответить
Щось кожен рік по риториці все гірше і гірше. 2022 - рік перелому, 2023 - рік перемоги, 2024 - складний рік з важливими рішеннями, 2025 - Україна ще жива і бореться, 2026 - ми зазнали багато потрясінь, але Київ ще наш, 2027 - контрнаступ на Львов точно буде успішним.
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27.12.2023 16:18 Ответить
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27.12.2023 16:20 Ответить
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27.12.2023 16:28 Ответить
Все "тезисы" зеленского, которые он "выдал" на стадионе, можно смело применить к нему и это будет заслуженно.
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27.12.2023 19:54 Ответить
без мобілізації не буде армії, без справедливої в очах більшості мобілізації не буде ефективної армії. Провести справедливу мобілізацію - це завдання законодавчої влади і президента. Якщо надалі влада, політики будуть все вести хитрожопим способом, то нас чекає розгромна поразка і кінець
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27.12.2023 16:24 Ответить
Проте для Вас усіх ці роки дуже, дуже непогані.. Судячи по тому, як приховуєте усе в деклараціях. Збільшуються статки держиморд
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27.12.2023 16:26 Ответить
Фсьо? Рік перемоги вже віміняється? Снізашло празрєніє?
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27.12.2023 16:26 Ответить
2024 рік буде роком "важливих рішень" для України, насамперед на фронті.За два роки війни в Україні їх так і не було.
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27.12.2023 16:33 Ответить
Генератор випадкових слів.
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27.12.2023 16:38 Ответить
Рішення на фронті - майстер висловлювань. На фронті або наступають, або відступають, там роздумувати над рішеннями ніколи.
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27.12.2023 16:41 Ответить
Рік буде важкий треба щоб сини з маямі вернулись на поміч.А так ця зелена команда спершу за мобілізацію 500 тис,чере день виступає міністр і каже грошей не має.Генератори не злагодженої херні,несуть що попало,один суперечить іншому.
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27.12.2023 16:44 Ответить
данилов, в соседней теме инфа что на сериальчики главный шут перечислил из бюджета 250 млн грвн. это для победы?
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27.12.2023 17:03 Ответить
То для нас важкі, а Данілова срати з високої гори. В нього все добре. Шкода, що рішення приймають такі як Данілов.
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27.12.2023 17:08 Ответить
"Для України 2024 рік - непростий, буде роком ухвалення "важливих рішень" на фронті, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3464151

А в попередні роки ухвалювали "не важливі рішення"?
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27.12.2023 17:29 Ответить
Непросте рішення ухвалювати куди і як тікати бо за всі владні пройоби прийдеться відповідати.
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27.12.2023 18:05 Ответить
шо там марафон? барабани закуповувати будуть?
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27.12.2023 18:09 Ответить
ну як не палець так руцями по повітрю - куях, куях - і знову в тепле крісло...
поважаю Данілова...він знає своє діло!!!!!!!!!!!!!
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27.12.2023 18:20 Ответить
Як же хочеться зацідити чоботом у цю ветеринарську пику…
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27.12.2023 18:25 Ответить
лучше пусть расскажет почему не эвакуировал украинских детей, которые были угнаны в кацапское рабство
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27.12.2023 18:46 Ответить
 
 