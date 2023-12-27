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Новости Экономика
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Минфин (1541) помощь (6173) Япония (1240)

Япония - третий крупнейший донор финпомощи для Украины: за 2023 год бюджет получил $3,7 млрд, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика

японія

Япония является третьим крупнейшим донором финансовой помощи в Украине.

Такую информацию обнародовало Министерство финансов в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2023 году Япония является одним из крупнейших доноров по объему финансирования, направленного на укрепление бюджетной системы страны в условиях войны. Благодарен Правительству Японии за беспрецедентную и масштабную поддержку, а также за лидерство в консолидации внимания к потребностям Украины во время председательства Японии в G7 в 2023 году. С начала полномасштабного российского вторжения Япония направила финансовую помощь Украине объемом около 4,2 млрд долларов США, в том числе, включая проектное финансирование", - подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что финансирование Японии помогло обеспечить поддержку социального сектора, восстановление пострадавшей критической инфраструктуры, сферы здравоохранения и образования.

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Щиро дякуємо Японії за підтримку та допомогу.
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27.12.2023 17:33 Ответить
ありがとう
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27.12.2023 17:52 Ответить
поэтому чисто случайно в харькове наехали на японского волонтера....
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27.12.2023 21:06 Ответить
буде зебанда мати що красти
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27.12.2023 21:26 Ответить
 
 