Россия созвала неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы озвучить "свежие идеи" по поводу войны в Украине, - ГУР МО
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Россия инициировала проведение неформального заседания Совбеза ООН по так называемой "формуле Аррия", чтобы "донести" свои традиционные нарративы о "неонацистской природе "киевского режима" и его вооруженных формирований". Объявлено название мероприятия: "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть".
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 27 декабря РФ планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН по так называемой "формуле Аррия" под названием "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть".
В ГУР объяснили, что "Формула Аррия" – это формат неформальных встреч, на котором представители стран могут провести откровенный обмен мнениями. На них не действуют жесткие процедурные правила и привлекаются участники, не причастные к дипломатической работе.
"То есть люди, "которых полезно было бы заслушать". Вместе с тем, этот формат действительно бывает полезен, когда дипломаты должны откровенно обсудить неоднозначные вопросы вне официальных процедур", - отмечает ГУР.
Как отмечается, в рамках заседания россияне еще раз попытаются "донести" до слушателей традиционные нарративы о "неонацистской природе "киевского режима" и его вооруженных формирований". Также среди озвученных тем: "история нацизма в Украине и его современное состояние", "преступления националистических батальонов против мирного населения на востоке и юге Украины".
"Документ, представленный в адрес Генерального секретаря ООН, также не содержит "свежих" идей и повторяет традиционные формулировки российской пропаганды. Центральное сообщение "презентации": "инспирирование Евромайдана со стороны стран Запада и США". Соответственно, развязанная война оправдывается планами "защитить" мирное население на востоке и юге Украины", - отметили в разведке.
В ГУР отметили, что на заседание Совбеза ООН пригласили министра внутренних дел времен Януковича – Виталия Захарченко, одного из командиров "Беркута" – Дмитрия Сабина, а также российских пропагандистов – Максима Григорьева и Михаила Хазина. Заседание будет вести постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
В ГУР указали, что интерес к анонсированному мероприятию со стороны членов Совбеза ООН крайне низок. Большинство из них будут представлены так называемыми "экспертами". То есть советниками или другими секретарями. Они не настроены "полезно слушать" Захарченко, но намерены выразить позицию своих государств относительно "реального положения дел".
Мероприятие, вероятно, рассчитано в основном на "внутреннюю" российскую аудиторию, поскольку интерес со стороны международных медиа практически на нулевом уровне. Трансляция планируется разве что на некоторых веб-страницах и соцсетях.
"Следовательно, российская дипломатия окончательно превращается в генератор безумных идей, которые никто в мире не воспринимает всерьез. Очевидно, заседание является частью программы "выборов Путина", которые запланированы на март 2024 года. По мнению российских пропагандистов, электорату будет полезно знать, что тезисы об оправдании войны в Украине будут звучать в стенах ООН. А "интимный" неформальный статус позволит избавиться от въедливых комментариев международных дипломатов по поводу очередного бреда о "боевых комарах" и "американских биолабораториях", - добавили в ГУР МО.
Пожалуйста, подождите...
Он розвідали що кацапи скликають Радбез ООН. Скоро розвідають що сталіца расії масква...
Вступ західних обл. в НАТО в замін на розкурочений-спалений данбас.
Ну і домовлятися з кацапом все одно що з голубом...
Алн де-хто ще в савьєцкому танкЄ хоче данбас відвоювати
Я тобі кажу про реальні речі.
Є така тема.
Ти забув як Берлін поділили.
Але буферна зона між НАТО і узкім балотом має бути.
Має також бути узкаязичниє яких можна буде в любий момент засчітітЬ☝ запарожья-дніпрапітровск-харкав, це не я так кажу, так нині кажуть ураженци цих міст.
Але це все з приказки про те як дурень думкою багатіє
Тільки США завурушились з снарядами-тут кізаєц.. тайваня наша-нарота наша.. Стапе з снарядами...
Он ідіть краще - курям своїм мізки пиляйте , щоб неслися краще . 😂
І тема повинна бути: яйця над пропастью!
Головною причиною загибелі цивілізацій є намагання цивілізувати дикунів.
А хтось з цих нешановних є у міжнародному розшуку за позовом України?
***** в дупу вбить Пєскова.