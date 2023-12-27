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Россия созвала неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы озвучить "свежие идеи" по поводу войны в Украине, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

небензя

Россия инициировала проведение неформального заседания Совбеза ООН по так называемой "формуле Аррия", чтобы "донести" свои традиционные нарративы о "неонацистской природе "киевского режима" и его вооруженных формирований". Объявлено название мероприятия: "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть".

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 27 декабря РФ планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН по так называемой "формуле Аррия" под названием "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть".

В ГУР объяснили, что "Формула Аррия" – это формат неформальных встреч, на котором представители стран могут провести откровенный обмен мнениями. На них не действуют жесткие процедурные правила и привлекаются участники, не причастные к дипломатической работе.

"То есть люди, "которых полезно было бы заслушать". Вместе с тем, этот формат действительно бывает полезен, когда дипломаты должны откровенно обсудить неоднозначные вопросы вне официальных процедур", - отмечает ГУР.

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Как отмечается, в рамках заседания россияне еще раз попытаются "донести" до слушателей традиционные нарративы о "неонацистской природе "киевского режима" и его вооруженных формирований". Также среди озвученных тем: "история нацизма в Украине и его современное состояние", "преступления националистических батальонов против мирного населения на востоке и юге Украины".

"Документ, представленный в адрес Генерального секретаря ООН, также не содержит "свежих" идей и повторяет традиционные формулировки российской пропаганды. Центральное сообщение "презентации": "инспирирование Евромайдана со стороны стран Запада и США". Соответственно, развязанная война оправдывается планами "защитить" мирное население на востоке и юге Украины", - отметили в разведке.

В ГУР отметили, что на заседание Совбеза ООН пригласили министра внутренних дел времен Януковича – Виталия Захарченко, одного из командиров "Беркута" – Дмитрия Сабина, а также российских пропагандистов – Максима Григорьева и Михаила Хазина. Заседание будет вести постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

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В ГУР указали, что интерес к анонсированному мероприятию со стороны членов Совбеза ООН крайне низок. Большинство из них будут представлены так называемыми "экспертами". То есть советниками или другими секретарями. Они не настроены "полезно слушать" Захарченко, но намерены выразить позицию своих государств относительно "реального положения дел".

Мероприятие, вероятно, рассчитано в основном на "внутреннюю" российскую аудиторию, поскольку интерес со стороны международных медиа практически на нулевом уровне. Трансляция планируется разве что на некоторых веб-страницах и соцсетях.

"Следовательно, российская дипломатия окончательно превращается в генератор безумных идей, которые никто в мире не воспринимает всерьез. Очевидно, заседание является частью программы "выборов Путина", которые запланированы на март 2024 года. По мнению российских пропагандистов, электорату будет полезно знать, что тезисы об оправдании войны в Украине будут звучать в стенах ООН. А "интимный" неформальный статус позволит избавиться от въедливых комментариев международных дипломатов по поводу очередного бреда о "боевых комарах" и "американских биолабораториях", - добавили в ГУР МО.

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Топ комментарии
+17
Нехай краще там покажуть Мар'їнку до асвабаждьєнія і після асвабажьєнія кацапами. Ну, щоб зовсім було зрозуміло як було при неонацистах, а як стало після асвабаждьєнія...
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27.12.2023 17:04
+14
Кацапи перетворили ООН на посміховисько своїми «свіжими ідеями».
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27.12.2023 17:01
+13
албанці в ООН вже послали кацапів з їхніми комарами, в категорічній формі ...
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27.12.2023 17:06
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Нє, ну нормальна грозвідка.
Он розвідали що кацапи скликають Радбез ООН. Скоро розвідають що сталіца расії масква...
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27.12.2023 16:54 Ответить
албанці в ООН вже послали кацапів з їхніми комарами, в категорічній формі ...
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27.12.2023 17:06 Ответить
А саме.
Вступ західних обл. в НАТО в замін на розкурочений-спалений данбас.
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27.12.2023 16:55 Ответить
Це де таке курять?
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27.12.2023 16:56 Ответить
Та все може бути - можуть на обмін Крим+Донбас..а років через п'ять знову полізуть.
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27.12.2023 16:58 Ответить
Просто самому НАТО це ніразу не треба. Якби хотіли то зробили б то давно без всяких "обмінів".
Ну і домовлятися з кацапом все одно що з голубом...
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27.12.2023 17:03 Ответить
Ну то так, НАТО таке ні разу не всралось..ті всі обміни, якщо будуть, суто рішення Зешобли..
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27.12.2023 17:09 Ответить
О! Приємно що ще є люди які можуть робити незалежні висновки з набору фактів.
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27.12.2023 17:14 Ответить
Таке курили на останьому саміті НАТО
Алн де-хто ще в савьєцкому танкЄ хоче данбас відвоювати
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27.12.2023 17:00 Ответить
А можна пркфи на подібне курєво від НАТО, а не від Люсі Арєстович?
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27.12.2023 17:05 Ответить
До чого тут Люська?
Я тобі кажу про реальні речі.
Є така тема.
Ти забув як Берлін поділили.
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27.12.2023 17:11 Ответить
Де є така тема? Хто вам подібне обіцяв? І де пруф "на НАТО"?
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27.12.2023 17:16 Ответить
Якщо ігор тарчук каже, то це дійсно реальні речі. Кому ще вірити?
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27.12.2023 17:18 Ответить
То "жертва" арєстовиччини,вони таке лайно,як теорему без доведення, від Люсі сприймають.
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27.12.2023 17:57 Ответить
А про Київ,центральну Україну, тобі Люська нічого не насцяв у вуха?
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27.12.2023 18:02 Ответить
зрозуміло, що опосередковано будуть "просити миру", тобто, припинення бойових дій з боку України і лише обіцятимуть припинення обстрілів з свого боку, і "визнання нових територіальних реалій"
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27.12.2023 16:58 Ответить
В обмін на щось вагоме.
Але буферна зона між НАТО і узкім балотом має бути.
Має також бути узкаязичниє яких можна буде в любий момент засчітітЬ☝ запарожья-дніпрапітровск-харкав, це не я так кажу, так нині кажуть ураженци цих міст.
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27.12.2023 17:06 Ответить
А як щодо буферної зони між НАТО і московією по річці Свірь?
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27.12.2023 17:14 Ответить
По Амуру краще!
Але це все з приказки про те як дурень думкою багатіє
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27.12.2023 17:20 Ответить
Та я дивлюсь ви думками дуже багаті
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27.12.2023 17:25 Ответить
А хєрсон-нікалаєф-адеса з цього ланцюга вже випали?
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27.12.2023 17:55 Ответить
Свежие идеи от НЕСВЕЖЕГО путина ?
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27.12.2023 17:00 Ответить
Кацапи перетворили ООН на посміховисько своїми «свіжими ідеями».
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27.12.2023 17:01 Ответить
Нехай краще там покажуть Мар'їнку до асвабаждьєнія і після асвабажьєнія кацапами. Ну, щоб зовсім було зрозуміло як було при неонацистах, а як стало після асвабаждьєнія...
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27.12.2023 17:04 Ответить
Наша пробл. ще в тому, що у нас замість дипломатів-дег...ти які не вміють імпровізувати, плести інтригі.
Тільки США завурушились з снарядами-тут кізаєц.. тайваня наша-нарота наша.. Стапе з снарядами...
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27.12.2023 17:16 Ответить
И Бахмут
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27.12.2023 17:47 Ответить
Хіба тільки Марʼїнка?скрізь , куди цап дотягнувся розруха і смерть людей!
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27.12.2023 17:12 Ответить
Тобто, колективний захід глухий, сліпий та ідіотто, якщо допомагає неонацистам? І одні тільки рашисти підтримують усі праві та крайні праві партєйки, які і є неонацистськими. Отакої...
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27.12.2023 17:13 Ответить
йоклмн .! Знову Майдан , та скільки можна скігліті , русня .? Це наш Майдан , яке вам до нього діло . ?
Он ідіть краще - курям своїм мізки пиляйте , щоб неслися краще . 😂
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27.12.2023 17:15 Ответить
Там НАТО вже підвезли яєць з Турції. Вялічіє не похитнулось.
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27.12.2023 17:18 Ответить
Яйця Ердогана рятують вялікую смєхдєржаву від голоду !! 😂 Це ж треба .!
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27.12.2023 17:31 Ответить
О!)
І тема повинна бути: яйця над пропастью!
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27.12.2023 18:25 Ответить
Ага, кацапи схід і південь рівняють з землею а винні ''неонацистські українські батальйони''. Що ''бойові комарі'' не пройшли то вирішили іншу ''сову на глобуса натягнути''. Скільки вже Європа буде маячню здичавілої і очманілої від крові орди слухати?
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27.12.2023 17:16 Ответить
Не расія ,а країна-терорист.
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27.12.2023 17:24 Ответить
Говорящая жопа по которой плачет военный трибунал
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27.12.2023 17:40 Ответить
Держава-террорист скликає ООН для "свіжих ідей" по своєму террору і геноциду. Блд, цей світ згнив повністю.
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27.12.2023 17:53 Ответить
Маю гіпотезу.
Головною причиною загибелі цивілізацій є намагання цивілізувати дикунів.
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27.12.2023 18:20 Ответить
"...запросили міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка, одного з командирів "Беркуту" - Дмитра Сабіна, а також російських пропагандистів - Максима Григор'єва та Михайла Хазіна" Джерело: https://censor.net/ua/n3464165

А хтось з цих нешановних є у міжнародному розшуку за позовом України?
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27.12.2023 18:19 Ответить
А,що Україні немає чого розповісти? Починаючи з маньяка Путіна та його шоблу, закінчуючи знищеними містами України та закопаними мешканцями Маріуполя.
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27.12.2023 18:34 Ответить
Свіжою може бути тільки лисина небендзі. Після лосьйону "мацква".
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27.12.2023 18:36 Ответить
Я співчуваю всім депутатам ООН. Щоб слухати "блеянье" цього лисого віслюка, треба мати надвисоку інтелігентність та високий рівень терпимості. Яка жива істота може це витримати ще ? У нас у військовому училищі починався одразу тихий, але гучний .... звук "ууууууууу, **** !"
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27.12.2023 18:45 Ответить
Є ідея гарна, нова,
***** в дупу вбить Пєскова.
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27.12.2023 19:09 Ответить
Завдяки нациській росії ООН перетворилась на нікчемний клуб придурків , тут можна дорікнути і нашому МЗС і особливо нікчемну інформаційну політику України ,замість того що б доносити до світової громадкості про злочини рашиських варварів ,про знищенні міста і села ,про міліони біженців влада граєтся в мовчанку ,головне рейтинг .
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27.12.2023 19:18 Ответить
Ну если при Совбезе ООН есть Неформат, то тогда эта оперетка должна быть разогнана запросто 25 лет тому назад! И то поздно бы было.
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27.12.2023 22:47 Ответить
Це буде збіговище російських нацистів і їх пособників.Хто їх буде слухати там той лох.
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27.12.2023 22:54 Ответить
 
 