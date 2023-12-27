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война (46904) опрос (2620) Центр Разумкова (204)

88% украинцев верят в победу в войне с РФ, 58% считают, что это произойдет через 1-2 года, - опрос. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% верят в победу однозначно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократичні інціативи" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

88% украинцев верят в победу в войне с РФ, 58% считают, что это произойдет через 1-2 года, - опрос 01

Сомневается в победе только 5% опрошенных. Правда, по сравнению с декабрем 2022 года несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало – 63%), и теми, кто скорее верит в победу (было 15% в декабре 2022 года, стало – 25%).

Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на Юге несколько больше скептиков (10%) по сравнению с другими. При этом вера в победу Украины доминирует во всех возрастах.

88% украинцев верят в победу в войне с РФ, 58% считают, что это произойдет через 1-2 года, - опрос 02

Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – к лету 2024 года, еще 31% – через 1-2 года. К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом сторонники наиболее пессимистического сценария, не верящие, что победа наступит при их жизни, – в абсолютном меньшинстве (2,5%).

Читайте также: 92% украинцев доверяют Залужному, а 72% негативно отнеслись бы к его отставке, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если говорить о возможных достижениях в войне, которым украинцы готовы отдать предпочтение, то прослеживается четкая связь достижений в войне со спасением собственных граждан, запросом на справедливость и наказание России. Так, среди разных достижений, возможных в результате войны, больше всего украинцев ориентируется на освобождение всех пленных и возвращение депортированных украинцев (69%). Второе место занимают три результата, которые одинаково важны для граждан: вступление Украины в НАТО для гарантированной защиты от новой войны (42%), наказание всех российских военных преступников (42%) и возмещения всего ущерба, нанесенного экономике и гражданам (41,5%) ).

Каждый четвертый украинец (26%) считал распад России как государства достижением в результате войны. При этом существуют значительные региональные отличия в оценке этого варианта. Так, на Западе наибольшая доля местного населения считала это достижением (40%). В Центре и Востоке – 23% и 24%, соответственно, считают это вероятным достижением в войне. На юге лишь 10% отдали бы такое преимущество над другими возможными достижениями и результатами.
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Топ комментарии
+10
А кажуть, добровольців немає. Так оно ж 88% вірять у перемогу, 63% однозначно, над паРашою. Не на диванах же вони її перемагати будуть?
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27.12.2023 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Дуже чудово, що для 88% це просто питання віри.
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27.12.2023 17:08 Ответить
... яке НЕ обговорюється, тому що саме віри!
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27.12.2023 17:11 Ответить
Віра самий потужний інструмент цивілізації. Без віри ми б до сих пір мамонтам хвости крутили...
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27.12.2023 17:11 Ответить
Віра розвиває мозок. Щоб зробити літак брати Райт спочатку повірили що це можливо.
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27.12.2023 17:22 Ответить
Ну так. Про що я тобі й пишу, чи ти нездатний зрозуміти написане навіть собою?
Віра людей зробила тугого кдована президентом. Не розум.
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27.12.2023 17:34 Ответить
от як би ще запитували тих самих чи підуть вони воювати
бо ж опитування робили не на нолі..
в тилу...
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27.12.2023 19:07 Ответить
Так-так, саме завдяки вірі і є можливість обмінюватися такими повідомленнями.
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27.12.2023 17:22 Ответить
Віра,як ірраціональний стан-найпотужніший інструмент маніпуляцій! Світом рухає потреба і як похідна,розуміння й віднайдення інструментів для задоволення цієї потреби!
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27.12.2023 17:23 Ответить
Я вірю мамонтам☝
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27.12.2023 17:33 Ответить
ані красіві патамуша
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27.12.2023 18:13 Ответить
Можливо для однієї частини, це справді лише питання віри, але інша частина - добре стежить за ключовою інформацією, тому для неї це більше питання знання фактів та логіки подій.
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27.12.2023 17:16 Ответить
Віра це не тільки питання релігії.
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27.12.2023 17:35 Ответить
атнюдь )))

релігія потребує ритуалів, а вірі ритуали нах не нада
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27.12.2023 18:14 Ответить
Вони в Голобородька повірили. Про що мова😷
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27.12.2023 17:37 Ответить
а куди нам діватись, у окуповані орками бучі ?

хто там проти мобілізації?
подивіться на "асвабаждьонную" Мар'їнку!
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27.12.2023 17:09 Ответить
Стоп дорогенький що це за натяки?.
То в 14-му мене обзивали европід... фаші... бандерою, скулили пуйпамагі, а я зара маю зірватися і гнатись марІнку звільняти-то є абсурд.
Я рахую себе нормальною адекватною людиною.
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27.12.2023 17:42 Ответить
Так і буде!
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27.12.2023 17:12 Ответить
****** ?

тричі Україну, як державу вже просрали.

Чьо ти рішив, шо вчетверте не просруть ?
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27.12.2023 18:16 Ответить
То робіть щось, а не ....ть!
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27.12.2023 19:41 Ответить
тричі робили і **** толку ?

клоуна вибрали і пишаються шо не втік
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27.12.2023 22:39 Ответить
То чого голосували?
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27.12.2023 22:48 Ответить
бо ідіоти хитрожопі
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27.12.2023 22:50 Ответить
Я схиляюсь що це буде до кінця 2026 року, принаймні найбільш інтенсивна фаза
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27.12.2023 17:13 Ответить
Принаймні до 24 січня США вирішать питання з допомогою (серед якої будуть далекобійні атакамс); до початку квітня вже буде підготовлена велика частка українських літунів для ф-16. По логиці, перелом здійсниться вже до початку літа 2024. Якщо допомога заходу й надалі напружено триватиме, то наприкінці наступного року усі терени України буде звільнено від орків. А якщо захід зволікатиме то хз, можливо тоді
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27.12.2023 17:39 Ответить
Люди, це Буданов.
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27.12.2023 17:43 Ответить
Точно ні)
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27.12.2023 18:03 Ответить
Я тоже так считаю. В 2025 война не закончится.
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27.12.2023 17:43 Ответить
До кінця 2026 року тут одному Богу відомо, що буде.. За таких, як наразі обставин
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27.12.2023 20:44 Ответить
Из 88 % - 62 % - это те, кто верят в Зеленского
Они ни копейки армии не передали,как и Зеленский
Не волонтерили, как и Зеленский
Не воевали ,как и Зеленский
Но ,как и Зеленский - на словах
Они говорят про победу
Которую для них должны завоевать другие
Те, которые сегодня в окопах
Если это справедливость- она мне не нравится...
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27.12.2023 17:15 Ответить
Не скажіть. У мене в оточенні є друзі які голосували за зеленського, вже повоювали, але і досі вважають що він крутий.
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27.12.2023 17:20 Ответить
Заболевания головного мозга пока еще плохо изучены
И плохо лечатся
И то - если пациент хочет вылечиться
Вашим друзьям ,видимо,нравится
Быть и дальше БОЛЬНЫМИ НА ВСЮ ГОЛОВУ......
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27.12.2023 17:23 Ответить
Хворими на голову я не можу їх назвати, залишається лише знизувати плечима)
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27.12.2023 17:50 Ответить
Печально,когда такие люди,которые
В прямом смысле слова
Заглянули в глаза смерти
Верят ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТУ
Меня это убивает буквально
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27.12.2023 17:55 Ответить
Зебілів ніщо не вилікує і ніколи...
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27.12.2023 17:23 Ответить
Можливо, це не так вже й погано. Не об'являйте всіх тих 88 % ідіотами, бо серед них є й такі, які розуміють, що не все так добре (або розуміють, що все погано), але вперто думають про перемогу: це "незламні", які будуть йти до кінця
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27.12.2023 17:20 Ответить
Незламно сидіти в тилу і вірити? Просто мода тепер така - казати , типу , правильні речі...
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27.12.2023 17:25 Ответить
А коли в перемогу будуть вірити тільки 12 %, то буде краще? А решта 88 % буде все саботувати і постійно капати на мізки тим, хто хоч щось робить. Кацапи саме цього і домагаються, щоб кількість "віруючих в перемогу України" зменьшилася. А уявіть, як буде вести себе дурачок-Боневтік, якщо опитування будуть показувати, що 88 % не вірять в Перемогу, і що він почне чудити в цьому випадку, бо його цікавить тільки його рейтинг
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27.12.2023 18:32 Ответить
Тут питання ХТО проводить і КОГО питають... бо, щось , я , серед знайомих бачу реально 12% віруючих... і, всі , вони , під час війни в порядку..
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27.12.2023 21:15 Ответить
Да так и будет. кацап проиграет эту войну.
Увидите, мы еще будем вести боевые действия на территории рф и вспомним кацапу и Бучу, и Ирпень, и Херсон. И скажем, что это все постановка.
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27.12.2023 17:25 Ответить
Українці - не москалі, воюватимуть лише військових орків. а за Бучу, Ірпень, Маріуполь, Херсон тощо. Щонайменше, навіть праправнуки москвинів сплачуватимуть Україні репарації.
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27.12.2023 17:53 Ответить
не будет этого
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27.12.2023 20:59 Ответить
Якщо Захід поставить усю потрібно Україні зброю то питання виходу на кордони 1991 року займе кілька місяців і питання закінчення війни ще кілька місяців. Нажаль перемога України в скорому часі залежить в основному від західних поставок і відповідно західні лукаві політики не спішать приймати рішення відносно поставки відповідної кількості якісної зброї...
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27.12.2023 17:26 Ответить
Дмитрий, я с вами согласен, техники с запада поступает мало и такими объемами победы не одержать. А почему так происходит вы не задумывались? Может потому что у главного шута на первом месте финансирование за госсчет всяких марафонов, сериалов (250 млн грвн только в 2023г), ток-шоу шлюхи кравец и прочее что к фронту не имеет отношение? Вот высокие должностные лица и задаются вопросом, почему они должны вкладываться в Украину, а главный шут вкладывается в сериалы.
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27.12.2023 17:35 Ответить
Ахаха, польський диванний експерт, такий він експерт. Ахахах. Краще поясни, якою західною зброєю тих крис із нор вибивати будеш?!
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27.12.2023 17:47 Ответить
Уважаемые украинцы, если на 2-й год войны, главный шут перечисляет деньги из госбюджета на сериальчики, то с этим шутом победы не будет. Как бы ни пессимистично звучал мой прогноз. шут в победе не заинтересован, поскольку видимо боится проигрыша на будущих выборах и все его схемы воровства всплывут на поверхность.
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27.12.2023 17:27 Ответить
паяц не такой дегенерат, как Вы думаете.
Значит денег на всё хватает.
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27.12.2023 17:33 Ответить
Как может денег хватать на все, если нехватка снарядов на передовой (как впрочем и пушек), уже стало нормой. Или денег хватает на все шоу шута, а все что нужно для фронта он пытается получить от союзников бесплатно? Так не получится.
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27.12.2023 17:37 Ответить
я и не говорю что он дегенерат. Отнюдь, это хитрый очень любящий деньги шут. Не надо считать что деньги за сериалы перечисляются случайным людям. Случайных там нет, там все свои, с особыми договоренностями по выделяемым деньгам.
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27.12.2023 17:41 Ответить
А кажуть, добровольців немає. Так оно ж 88% вірять у перемогу, 63% однозначно, над паРашою. Не на диванах же вони її перемагати будуть?
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27.12.2023 17:32 Ответить
Особливо в перемогу вірять ті, хто втік за кордон.
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27.12.2023 17:34 Ответить
Ти явно до "думаючих" не відносишся, і дуже нагадуєш кацапа
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27.12.2023 18:35 Ответить
Сєр гєй, ти на своєму прапорці, як і твій сіфілітік "пьотр пєрвій"з перепою кольори поміняв місцями.
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27.12.2023 20:23 Ответить
А шторм Z куди ідуть, ану расскааажи...?
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27.12.2023 18:58 Ответить
Сєр Гєй - кацап, хоча може й не чистокровний, бо навіть Гугл перекладач осилив
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27.12.2023 20:31 Ответить
тим, хто живе в одновимірному телемаратоні і переконаний, що все іде за геніальним планом, то раджу їм не тільки вірити у ЗСУ, але й практикувати щогодинні молитви «Отче наш, Володимире Олександровичу, і апостол Його Андрій...», а також «Святому Валерію - угоднику Его і чудотворцю...»

Александр Кочетков
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27.12.2023 17:40 Ответить
Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% - у найближчі кілька місяців, 21% - до літа 2024 р. Джерело: https://censor.net/ua/n3464168

А ви телемарафон скасовувати хочете. Діє ж.
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27.12.2023 17:43 Ответить
Мое мнение что в 2025 война не закончится. В 2026 может быть.....
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27.12.2023 17:44 Ответить
А бажаючих іти реально воювати вистачить до 26-го? Бо ще 23-й не закінчився, а треба вже силоміць драконівськими методами заганяти на фронт. А що буде далі? Штрафбати і заградзагони?
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27.12.2023 19:05 Ответить
Пан Стицько, я все свои вывоы написал выше. Почитайте. В победу при главклоуне я не верю по многим причинам, эти причины я написал выше. Главклоун будет цепляться на власть до последнего, он уже много натворил за что придется нести ответственность, и война способствует этому цеплянию за власть.
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27.12.2023 19:09 Ответить
Трамп її швидко закінчить. Просто пошле Україну нах...

Байден зробив все, щоб програти вибори. Довго обіцяв не давати озброєння, яке потім все ж передавали, але запізно, тобто і гроші своїх виборців змарнували, і вмотивовані українські бійці не дочекались тих Bradley, Abrams, F-16, бо їх вбили або зробили інвалідами раніше, ніж все це з'явилось у ЗСУ.

А дуже сміливих людей у будь-якому народі насправді одиниці. Це і є відповідь на дурне питання "куди поділись черги до воєнкоматів" - всі, хто був готовий захищати Україну будь-якою ціною, вже на фронті або в землі, або інваліди (чоловіка без рук і без очей пам'ятаєте? Тут про нього писали), а інші "будь-якою ціною" не були готові тоді і не будуть зараз, їх можна примусити, але під примусом військо погано воює, потрібні преференції - кількатисячна зарплатня в $$$, непогані земельні ділянки, дуже значні пільги, дуже вагомі гарантії для їх родичів. Бо коли воюєш з голою дупою, а в тилу тебе чекають свої ж мародери-корупціонери, то воювати не дуже-то й хочеться.
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27.12.2023 19:18 Ответить
ну при этих же условиях кацапы воюют на нашей земле, и очень неплохо. Значит наша земля им нужна больше чем нам.
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27.12.2023 21:02 Ответить
А справа лише в "землі"? Бо багато хто чкурнув за кордон і залюбки там залишиться. Жінки можуть виїхати, з дітьми чи без. Що їм всім загрожує?

Для перемоги потрібна перевага в озброєнні. Елементарні мінні поля зупинили всю західну "броню". І міни з пірамідами залишаться на полях незалежно, чи будуть у ЗСУ F-16.
Залужний в інтерв'ю The Economist сказав очевидне - без переваги в потужності і технологічності зброї не буде перемоги, бо в кількості перевага у кацапів. Сама Україна цю перевагу не забезпечує, а Захід - де навіть нещасний ATACMS на 300 км, де Taurus, де сотні БМП і танків, де сотня F-16? Без знищення ворожого ВПК у них завжди буде зброя, а західними ракетами заборонено бити по території раші. То за рахунок чого збираємось перемогти?
А якщо не перемагати - тоді для чого всі ці смерті?
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27.12.2023 23:02 Ответить
Санкціями не вдалося зупинити кацапський ВПК. Він продовжує сильно дошкуляти на фронті, кацапи хоч по 100 метрів, але просуваються.
Сміття під назвою "аналог шахеду" треба робити не "десятками", а хоча б 100 на місяць, щоб за одну атаку на один об'єкт запускати їх хоча б 50. Або зрештою доробити і почати серійне виробництво балістичних "Сапсанів". Якщо не знищити кацапські військові заводи - їх зомбануті завжди будуть мати, чим нас вбивати.
А якщо ніхто не може забезпечити перевагу ЗСУ в озброєнні на фронті - ми закінчимось раніше. В тилу залишаться бики-силовики, які працюють на будь-яку владу, депутати і бізнесмени - вони всі домовляться хоч з чортом, і Зеленський домовиться, бо нащо йому до цих пір потрібен Єрмак?
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27.12.2023 23:22 Ответить
Дурень думкою багатіє .
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27.12.2023 17:43 Ответить
без справ "зеленої влади" для перемоги України - віра "мудрого наріду" - небіжчик.Так каже Бог.Без справ-віра мертва.
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27.12.2023 18:10 Ответить
А то пишуть, що високомотивовані добровольці скінчились.
Де там- 82% "пабєдавєраф"!
Ось 15 січня закон про мобілізацію ВР прийме, 16 преЗЕдент підпише і до 20 січня 500,000 легко набереться!
Треба тільки до того часу допфінансування ТЦКіСП виділити, що вхідні двері підсили. А то як попруть "пабєдавєри" стадом, та просто на діванах-знесуть нафіг, а на дворі зима.
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27.12.2023 18:34 Ответить
Серед тих 88% - скільки військовозобов'язаних?
А скільки з них готові сьогодні ж прийти до ТЦК?

Чужими руками воювати дуже легко, це ж не тебе влада не забезпечила засобами захисту, що постійно надієшся, що прості люди зберуть гроші - на нічне бачення, на дрони та комплектуючі до них, на автівки, на броніки. А не встигнуть зібрати - тебе не стане. І поки ти воюєш, в тилу сидять силовики, в яких здоров'я як у биків, але вони заброньовані, бо влада на них тримається. А діточки більшості різноманітних депутатів і бізнесменів або давно виїхали, або в українських містах трусять дупами під кацапську музику.

Що сказав Залужний у тому інтерв'ю The Econimist? Що без прориву у потужності і технологічності озброєння у України по суті раніше закінчаться солдати. І що Україна з цим робить? Правильно - мобілізує ще сотні тисяч людей - не силовиків-биків, не діточок різноманітних падлюк, а простих людей. А давайте спитаємо - куди поділася гвардія наступу, а найголовніше - куди поділися десятки тисяч найкращих солдатів, які пройшли навчання в НАТО і воювали по суті лише у контрнаступі? Все, поклали їх на мінних полях генії з Генштабу? Давайте ще півмільйона назбираємо начебто на "ротацію", при чому нічогісінько в озброєнні не змінюється, а коли загинуть і ці - аж бігом віддадуть коридор в Крим і весь Донбас, бо тилові сміливці можуть лише посилати на війну інших.
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27.12.2023 18:56 Ответить
Ти то чого репетуєш? Тобі з швабри на пляшку, і кувалдой по іплу...
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27.12.2023 19:01 Ответить
Цікаво, що військовослужбовці не проявляють таку агресію.
Інша справа - диванні вояки, от ті дуже войовничі, щонайменше поки у них відстрочка від мобілізації, або поки вони пишуть з-за кордону з-під VPN.
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27.12.2023 19:23 Ответить
Не переоцінюйте себе, начепили прапорців європейських і вещают. Домовлялись вже, в Будапешті, зброю віддали, ту що нам зараз на голови летить. І Мінськи домовленості були, відводь війська, там наші люди, анішедеті, розміновуй Чонгар. ***** треба передишка, то ви тут і розпинаєтесь.
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28.12.2023 08:58 Ответить
Тобі насрати на іпло потрібно, пердопереможець довбаний.
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27.12.2023 22:22 Ответить
Вийми кацапського куя з рота, потім кажи…
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28.12.2023 08:53 Ответить
Вірити, не мішки ворочати.
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27.12.2023 19:26 Ответить
Вы должны верить в победу над россией. Иначе наступит хаос и пойск виновных.
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27.12.2023 20:17 Ответить
 
 