88% украинцев верят в победу в войне с РФ, 58% считают, что это произойдет через 1-2 года, - опрос. ІНФОГРАФІКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% верят в победу однозначно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократичні інціативи" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Сомневается в победе только 5% опрошенных. Правда, по сравнению с декабрем 2022 года несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало – 63%), и теми, кто скорее верит в победу (было 15% в декабре 2022 года, стало – 25%).
Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на Юге несколько больше скептиков (10%) по сравнению с другими. При этом вера в победу Украины доминирует во всех возрастах.
Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – к лету 2024 года, еще 31% – через 1-2 года. К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом сторонники наиболее пессимистического сценария, не верящие, что победа наступит при их жизни, – в абсолютном меньшинстве (2,5%).
Если говорить о возможных достижениях в войне, которым украинцы готовы отдать предпочтение, то прослеживается четкая связь достижений в войне со спасением собственных граждан, запросом на справедливость и наказание России. Так, среди разных достижений, возможных в результате войны, больше всего украинцев ориентируется на освобождение всех пленных и возвращение депортированных украинцев (69%). Второе место занимают три результата, которые одинаково важны для граждан: вступление Украины в НАТО для гарантированной защиты от новой войны (42%), наказание всех российских военных преступников (42%) и возмещения всего ущерба, нанесенного экономике и гражданам (41,5%) ).
Каждый четвертый украинец (26%) считал распад России как государства достижением в результате войны. При этом существуют значительные региональные отличия в оценке этого варианта. Так, на Западе наибольшая доля местного населения считала это достижением (40%). В Центре и Востоке – 23% и 24%, соответственно, считают это вероятным достижением в войне. На юге лишь 10% отдали бы такое преимущество над другими возможными достижениями и результатами.
Пожалуйста, подождите...
Віра людей зробила тугого кдована президентом. Не розум.
бо ж опитування робили не на нолі..
в тилу...
релігія потребує ритуалів, а вірі ритуали нах не нада
хто там проти мобілізації?
подивіться на "асвабаждьонную" Мар'їнку!
То в 14-му мене обзивали европід... фаші... бандерою, скулили пуйпамагі, а я зара маю зірватися і гнатись марІнку звільняти-то є абсурд.
Я рахую себе нормальною адекватною людиною.
тричі Україну, як державу вже просрали.
Чьо ти рішив, шо вчетверте не просруть ?
клоуна вибрали і пишаються шо не втік
Они ни копейки армии не передали,как и Зеленский
Не волонтерили, как и Зеленский
Не воевали ,как и Зеленский
Но ,как и Зеленский - на словах
Они говорят про победу
Которую для них должны завоевать другие
Те, которые сегодня в окопах
Если это справедливость- она мне не нравится...
И плохо лечатся
И то - если пациент хочет вылечиться
Вашим друзьям ,видимо,нравится
Быть и дальше БОЛЬНЫМИ НА ВСЮ ГОЛОВУ......
В прямом смысле слова
Заглянули в глаза смерти
Верят ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТУ
Меня это убивает буквально
Увидите, мы еще будем вести боевые действия на территории рф и вспомним кацапу и Бучу, и Ирпень, и Херсон. И скажем, что это все постановка.
Значит денег на всё хватает.
Александр Кочетков
А ви телемарафон скасовувати хочете. Діє ж.
Байден зробив все, щоб програти вибори. Довго обіцяв не давати озброєння, яке потім все ж передавали, але запізно, тобто і гроші своїх виборців змарнували, і вмотивовані українські бійці не дочекались тих Bradley, Abrams, F-16, бо їх вбили або зробили інвалідами раніше, ніж все це з'явилось у ЗСУ.
А дуже сміливих людей у будь-якому народі насправді одиниці. Це і є відповідь на дурне питання "куди поділись черги до воєнкоматів" - всі, хто був готовий захищати Україну будь-якою ціною, вже на фронті або в землі, або інваліди (чоловіка без рук і без очей пам'ятаєте? Тут про нього писали), а інші "будь-якою ціною" не були готові тоді і не будуть зараз, їх можна примусити, але під примусом військо погано воює, потрібні преференції - кількатисячна зарплатня в $$$, непогані земельні ділянки, дуже значні пільги, дуже вагомі гарантії для їх родичів. Бо коли воюєш з голою дупою, а в тилу тебе чекають свої ж мародери-корупціонери, то воювати не дуже-то й хочеться.
Для перемоги потрібна перевага в озброєнні. Елементарні мінні поля зупинили всю західну "броню". І міни з пірамідами залишаться на полях незалежно, чи будуть у ЗСУ F-16.
Залужний в інтерв'ю The Economist сказав очевидне - без переваги в потужності і технологічності зброї не буде перемоги, бо в кількості перевага у кацапів. Сама Україна цю перевагу не забезпечує, а Захід - де навіть нещасний ATACMS на 300 км, де Taurus, де сотні БМП і танків, де сотня F-16? Без знищення ворожого ВПК у них завжди буде зброя, а західними ракетами заборонено бити по території раші. То за рахунок чого збираємось перемогти?
А якщо не перемагати - тоді для чого всі ці смерті?
Сміття під назвою "аналог шахеду" треба робити не "десятками", а хоча б 100 на місяць, щоб за одну атаку на один об'єкт запускати їх хоча б 50. Або зрештою доробити і почати серійне виробництво балістичних "Сапсанів". Якщо не знищити кацапські військові заводи - їх зомбануті завжди будуть мати, чим нас вбивати.
А якщо ніхто не може забезпечити перевагу ЗСУ в озброєнні на фронті - ми закінчимось раніше. В тилу залишаться бики-силовики, які працюють на будь-яку владу, депутати і бізнесмени - вони всі домовляться хоч з чортом, і Зеленський домовиться, бо нащо йому до цих пір потрібен Єрмак?
Де там- 82% "пабєдавєраф"!
Ось 15 січня закон про мобілізацію ВР прийме, 16 преЗЕдент підпише і до 20 січня 500,000 легко набереться!
Треба тільки до того часу допфінансування ТЦКіСП виділити, що вхідні двері підсили. А то як попруть "пабєдавєри" стадом, та просто на діванах-знесуть нафіг, а на дворі зима.
А скільки з них готові сьогодні ж прийти до ТЦК?
Чужими руками воювати дуже легко, це ж не тебе влада не забезпечила засобами захисту, що постійно надієшся, що прості люди зберуть гроші - на нічне бачення, на дрони та комплектуючі до них, на автівки, на броніки. А не встигнуть зібрати - тебе не стане. І поки ти воюєш, в тилу сидять силовики, в яких здоров'я як у биків, але вони заброньовані, бо влада на них тримається. А діточки більшості різноманітних депутатів і бізнесменів або давно виїхали, або в українських містах трусять дупами під кацапську музику.
Що сказав Залужний у тому інтерв'ю The Econimist? Що без прориву у потужності і технологічності озброєння у України по суті раніше закінчаться солдати. І що Україна з цим робить? Правильно - мобілізує ще сотні тисяч людей - не силовиків-биків, не діточок різноманітних падлюк, а простих людей. А давайте спитаємо - куди поділася гвардія наступу, а найголовніше - куди поділися десятки тисяч найкращих солдатів, які пройшли навчання в НАТО і воювали по суті лише у контрнаступі? Все, поклали їх на мінних полях генії з Генштабу? Давайте ще півмільйона назбираємо начебто на "ротацію", при чому нічогісінько в озброєнні не змінюється, а коли загинуть і ці - аж бігом віддадуть коридор в Крим і весь Донбас, бо тилові сміливці можуть лише посилати на війну інших.
Інша справа - диванні вояки, от ті дуже войовничі, щонайменше поки у них відстрочка від мобілізації, або поки вони пишуть з-за кордону з-під VPN.