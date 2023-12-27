РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16677 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 916 22
Индия (327) Лавров (2207) россия (91304) техника (1544)

РФ достигла "ощутимого прогресса" с Индией относительно совместного производства военной техники, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров,індія

Россия и Индия якобы достигли "ощутимого прогресса" в переговорах по планам совместного производства военной техники.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Выступая на пресс-конференции, Лавров заявил, что такое сотрудничество "носит стратегический характер, отвечает интересам обеих стран и будет способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте".

Также Лавров отметил, что Москва уважает желание Индии диверсифицировать поставщиков военной техники и готова поддержать желание Нью-Дели производить в Индии необходимые для нее товары.

Читайте также: Индия призвала G7 отложить запрет на российские алмазы: Нью-Дели непонятны правила отслеживания происхождения бриллиантов, - Reuters

Согласно публичной информации, армия Индии имеет в своем наличии российские самолеты Су-30МКИ, вертолеты Ми-17, ЗРК С-400, танки Т-90.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар добавил, что обсудил с Лавровым войну в Украине и Израиле, а также торговлю и инвестиции.

По его словам, ожидается, что в текущем году индийско-российская торговля превысит 50 миллиардов долларов.

Читайте также: россия подписала контракт на производство ПЗРК "Игла-C" в Индии, - росСМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Проти Індії немає санкцій на їх території наладять виробництво зброї і будуть відправляти на війну.На індійських банківських рахунках рф накопичилося трильйони рупій ось їх і використають.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:26
+11
Брехня
Нефть вы Индии продаете- это не брехня
Почти даром
И за рупии
Так что Индия вас поимела
показать весь комментарий
27.12.2023 17:18
+9
Лавров зазначив, що Москва поважає бажання Індії диверсифікувати постачальників військової техніки ...

может же Коняка дипломатически расшаркаться, когда хочет надо

Индия резко увеличила закупки оружия на Западе, чтобы отказаться от российского - Reuters

Индия намерена постепенно снизить свою зависимость от российских вооружений.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доїть рашку зараз всі, хто бажає
показать весь комментарий
27.12.2023 17:17 Ответить
Брехня
Нефть вы Индии продаете- это не брехня
Почти даром
И за рупии
Так что Индия вас поимела
показать весь комментарий
27.12.2023 17:18 Ответить
Хм. А з чого кацапня оту всю техніку робитиме? Там вся електроніка імпортна.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:21 Ответить
Проти Індії немає санкцій на їх території наладять виробництво зброї і будуть відправляти на війну.На індійських банківських рахунках рф накопичилося трильйони рупій ось їх і використають.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:26 Ответить
Лавров зазначив, що Москва поважає бажання Індії диверсифікувати постачальників військової техніки ...

может же Коняка дипломатически расшаркаться, когда хочет надо

Индия резко увеличила закупки оружия на Западе, чтобы отказаться от российского - Reuters

Индия намерена постепенно снизить свою зависимость от российских вооружений.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:23 Ответить
Это вербальная агония лаврова, для кацапскай биомассы.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:34 Ответить
Все не так райдужно як вам здається. У заходу мало важелів впливати на Індію, вони не в НАТО як турки наприклад, тому треба пильнувати що вони там задумали.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:41 Ответить
Та камасутру розумом і не потрібно
показать весь комментарий
27.12.2023 17:45 Ответить
Добровільно купить російську зброю тепер хіба що дурачок, проспавший останні два роки в анабіозі.
Особливо пацирі і с-400...
показать весь комментарий
27.12.2023 17:53 Ответить
Хто пом'ятає оцю співпрацю Совка та Індії,
той посміхнеться.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:57 Ответить
Ото була справжня біологічна зброя
показать весь комментарий
27.12.2023 18:02 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 18:06 Ответить
Не знаю, як з урядом Індії, а з їхнім бізнесом ніхто з адекватних бізнесменів працювати не прагне. Заключиш контракт з індусом, проплатиш йому гроші, а потім мінімум рік будеш вибивати товар, який вони тобі мали зробити. А індус тобі постійно буде обіцяти, що найближчим часом поставить. Нехай кацапи з індусами "гарно поторгують та поспівпрацюють". Побачимо, що з того вийде. Вже з нафтою кацапи з ними "наторгували" - ніяк грошей не виб'ють з індусів.
показать весь комментарий
27.12.2023 18:12 Ответить
Атлична! Китаю сподобається
показать весь комментарий
27.12.2023 18:31 Ответить
Bollywood заплакав...
показать весь комментарий
27.12.2023 18:51 Ответить
Знову наше ги-ги,Індія за нафту буде розраховуватись не рупіями,а *умовно снарядами*,виготовлені за ті ж рупії,*взаимозачет*.
показать весь комментарий
27.12.2023 20:23 Ответить
еще одна гнилая страна
показать весь комментарий
27.12.2023 20:55 Ответить
кацапи робитимуть тетиву на індійські луки?
показать весь комментарий
27.12.2023 21:45 Ответить
 
 