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Правительство Польши приближается к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной, - Туск
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что его правительство приближается к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Я не думаю, что мы достигнем максимума, которого хотят дальнобойщики, но кажется, что то, что может быть достигнуто, позволит нам снять эмоции и снять блокады на границе", – сказал он.
В воскресенье фермеры приостановили акцию протеста на одном из пограничных переходов, но дальнобойщики продолжают блокировать три других.
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Пожалуйста, подождите...
А взагалі, поляки показали усьому Світові, що вони, поляки, є не цивілізованими - Бидло!
Як де це я бачив?
А хто кордони блокує під час війни?
Звісно - Бидло!
І поляки ще будуть відповідати за те, що вбили трьох наших водіїв.
Блокувати дороги крім армії і поліції в жодній країні світу не може ніхто.
Якщо це відбувається значить це роблять або влада або окупанти. Стрілянини вродь нема, - значить висновок хто це робить однозначний...
Испорти путину Новый год!
Блокування кордону це порушення Закону ЄС, Поляки хочуть щоб до їх по Закону ЄС а вони як їм вздумається чи ***** замовить!
Але й реакція ЄС дуже ніяка на порушення Закону з боку Польщі.
Уряд Польщі наближається...
Льохкім двіженієм рукіуряд наближається... Уряд наближається... Налижається уряд...
Все равно спасибо Польше за поддержку в начале войны