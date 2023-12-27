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Новости За рубежом
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блокада (1651) граница (4745) Польша (7487) Туск (559)

Правительство Польши приближается к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной, - Туск

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

туск,дональд

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что его правительство приближается к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я не думаю, что мы достигнем максимума, которого хотят дальнобойщики, но кажется, что то, что может быть достигнуто, позволит нам снять эмоции и снять блокады на границе", – сказал он.

В воскресенье фермеры приостановили акцию протеста на одном из пограничных переходов, но дальнобойщики продолжают блокировать три других.

Читайте также: Блокировка границы: В очередях стоят более 3000 грузовиков в трех пунктах пропуска в сторону Украины, - ГНСУ
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Топ комментарии
+20
Уряд??? А казали що перевізники, та фермери блокують..
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27.12.2023 17:22
+12
Файно підмітили! Респект!
А взагалі, поляки показали усьому Світові, що вони, поляки, є не цивілізованими - Бидло!
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27.12.2023 17:27
+12
Уряд Польщі ігнорує порушення Закону ЄС й тим самим сам став співучасником!!!
Блокування кордону це порушення Закону ЄС, Поляки хочуть щоб до їх по Закону ЄС а вони як їм вздумається чи ***** замовить!
Але й реакція ЄС дуже ніяка на порушення Закону з боку Польщі.
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27.12.2023 17:36
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Уряд??? А казали що перевізники, та фермери блокують..
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27.12.2023 17:22 Ответить
Файно підмітили! Респект!
А взагалі, поляки показали усьому Світові, що вони, поляки, є не цивілізованими - Бидло!
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27.12.2023 17:27 Ответить
Поляки - бидло???Де ти бачив що вони бидло.Як би вони були такими як ти їх обвиваєш то більша частина ти хто поїхав до польші лютий-березень 2022р сиділа біля кордону.Чи ти як на рашке думаєш що влада польші їх пропустила не дивлячись на мненіє своїх громодян.
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27.12.2023 17:50 Ответить
Звісно бидло. А хто ще?
Як де це я бачив?
А хто кордони блокує під час війни?
Звісно - Бидло!
І поляки ще будуть відповідати за те, що вбили трьох наших водіїв.
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27.12.2023 17:59 Ответить
они обоср*лись что они следующие. Потом мы выстояли, и они поняли, что можно быковать и продолжить быть быдлом, каким они всегда и были
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27.12.2023 20:51 Ответить
А тут якби і нема секрету.
Блокувати дороги крім армії і поліції в жодній країні світу не може ніхто.
Якщо це відбувається значить це роблять або влада або окупанти. Стрілянини вродь нема, - значить висновок хто це робить однозначний...
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27.12.2023 17:44 Ответить
Давай,Дональд! Жги!
Испорти путину Новый год!
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27.12.2023 17:29 Ответить
Поки дональд іспортіл новий рік сім'ям далекобійників
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27.12.2023 17:40 Ответить
Уряд Польщі ігнорує порушення Закону ЄС й тим самим сам став співучасником!!!
Блокування кордону це порушення Закону ЄС, Поляки хочуть щоб до їх по Закону ЄС а вони як їм вздумається чи ***** замовить!
Але й реакція ЄС дуже ніяка на порушення Закону з боку Польщі.
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27.12.2023 17:36 Ответить
Якби хотіли , то припинили б , а не наближались . Це ж уряд й влаштував цю блокаду . Дуже вчасно , під час війни .
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27.12.2023 17:36 Ответить
Цій уряд тіки як тиждень почав працювати.
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27.12.2023 17:53 Ответить
Ось коли розблокує кордони уряд польщі, тоді і давайте новину. А зараз весь світ бачить, як польщу поімєла кацапська агентура заблокувавши кордон.
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27.12.2023 17:39 Ответить
Уряд Польщі наближається до того, щоб припинити блокаду кордону з Україною. Здорово!
Уряд Польщі наближається...
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27.12.2023 17:48 Ответить
З яких пір це агент меклер та далекобійники - це слова синоніми?
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27.12.2023 17:49 Ответить
головне , щоб цей уряд не наблизився до прийняття рішення на заборону експорту української агропродукції до Польщі,терміном на 25 років...
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27.12.2023 18:12 Ответить
Льохкім двіженієм рукі уряд наближається... Уряд наближається... Налижається уряд...
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27.12.2023 18:16 Ответить
У всех стран свои интересы. Я перестал покупать польскую продукцию. Только произведённую в Украине.
Все равно спасибо Польше за поддержку в начале войны
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27.12.2023 20:05 Ответить
При Туску раша ******* президентський літак з Качинським ,його дружиною і всім урьядом разом ! Ляхи з'їли мовчки і не в'якнули ,будучі члєнами НАТО ! Уламки літака і досі ржавіють у раше !
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27.12.2023 20:33 Ответить
Польща після УКРАЇНИ буде слідуюча яку почне херачити пу тлер,тоді українці підсунуть вам такуж свиню.
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27.12.2023 20:41 Ответить
Полякі вже давно нам не вороги , вони розібралися в історії яку їм підсовувала раша ... це транзітна теріторія, яку експлуатують багаті західної європи держави , тому полякі все роблять правильно...вимагають платити за свої дороги ...та транзітні бази !
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27.12.2023 20:56 Ответить
🇺🇦+🇵🇱= ❤
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27.12.2023 20:58 Ответить
К Пасхе хоть вплотную приблизитесь? Дружки- кружки унитазные вы наши!
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27.12.2023 22:41 Ответить
 
 