РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16677 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаВойна в Украине Помощь Украине
3 736 44
бюджет (4808) бюджетники (167) соцвыплаты (501) Свириденко (99)

У Украины есть план "Б" на случай краткосрочной задержки с финансированием от партнеров, - первый вице-премьер Свириденко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

свириденко

У Украины есть план "Б" на случай задержки с финансированием от ЕС и США, и в настоящее время совместно с партнерами прорабатывает несколько вариантов развития событий.

Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"В краткосрочной перспективе первых месяцев года у правительства есть альтернативный план, что делать, если финансирование задержится. В долгосрочной перспективе есть риск задержки выплат социальным категориям, ведь приоритетом будет поддержка безопасности и обороны", - написала Свириденко в фейсбуке.

"Но еще раз повторюсь, что до этого момента может не дойти, и это лишь один из десятков вариантов, которые мы анализируем", - подчеркнула первый вице-премьер.

Чиновница отметила, что в этом году правительство совместно с бизнесом смогло добиться того, что экономика продемонстрировала стабильность и быстрое восстановление, а налоговые и таможенные органы за 11 месяцев 2023 года собрали на $4,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2022 года. Свириденко считает, что в следующем году эта динамика сохранится, в том числе благодаря добавлению новых стимулов для развития экономики и быстрого роста.

Читайте также: Если США и ЕС не окажут финансовую помощь, возможна задержка пенсий и зарплат госслужащим, - министр экономики Свириденко

Определен ряд первоочередных шагов для этого: конфискация суверенных активов России для передачи Украине, расширение экспорта и транспортного сообщения с перспективой более $10 млрд экспортных поступлений, расширение энергетических мощностей, возвращение украинцев, развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса и привлечение инвестиций в экономику Украины благодаря страхованию военных рисков и приватизации.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
27.12.2023 17:59
+8
Невже красти припинете?
показать весь комментарий
27.12.2023 17:43
+7
ага, це план для ****** )
показать весь комментарий
27.12.2023 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже красти припинете?
показать весь комментарий
27.12.2023 17:43 Ответить
Не лякайте так...
показать весь комментарий
27.12.2023 17:45 Ответить
красти- для "зе влади" св'ятість.У довгостроковій перспективі є ризик затримки виплат соціальним категоріям (пенсіонери, інваліди ,матері одиночки,сироти. і т.д перейдуть на "підножний корм" і на поступове зникнення,як мамонти...
показать весь комментарий
27.12.2023 18:18 Ответить
і у міністра, є план "б".
у умерова, є план "б"?
у данилова є план "б"?
у кого, ще, є план "б"?
показать весь комментарий
27.12.2023 17:45 Ответить
Це план "безмозгла?"
показать весь комментарий
27.12.2023 18:59 Ответить
Штампувати гроші - завжди план Б
показать весь комментарий
27.12.2023 17:46 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 17:46 Ответить
''У мєня єсть целих трі плана''
показать весь комментарий
27.12.2023 17:51 Ответить
Ну в нас ще є 40 мільярдів ЗВР, так що ще мінімум рік протягнемо, навіть якщо повністю припинять допомогу...
показать весь комментарий
27.12.2023 17:47 Ответить
Такой? https://www.youtube.com/watch?v=N0r2nQdpM58
показать весь комментарий
27.12.2023 17:47 Ответить
Всі ви там «Б»…
показать весь комментарий
27.12.2023 17:48 Ответить
план "Зє"
показать весь комментарий
27.12.2023 17:49 Ответить
шлюшка свириденко, поищите в карманах холуя шурмы, средства необходимые для всех выплат. если этот холуй на своей должности смог за время президенства ЗЕ, заработать 72 млн грвн на квартиру, то с деньгами у него все хорошо.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:51 Ответить
Шановна громада, а не часом заі...ли вас оці плани "Б", "Ц", "Ж", а також "Г" від ZEленіх покідьків?
показать весь комментарий
27.12.2023 17:52 Ответить
Стесняюсь спросить
План Б - это то самое, что хотела узнать
Главная президентская бл.....ь Марьяша?
показать весь комментарий
27.12.2023 17:52 Ответить
ага, це план для ****** )
показать весь комментарий
27.12.2023 17:54 Ответить
там у Борисполі тримають "під парами" літачок)

але дама може й помилятися, її тупо викинуть на зльоті (викине якийсь арахамія, хз)
показать весь комментарий
27.12.2023 17:58 Ответить
лєді і лідор!
показать весь комментарий
27.12.2023 18:03 Ответить
"Містр ФІКС ви маете план?
Так у мене 2 плана"
показать весь комментарий
27.12.2023 17:57 Ответить
Україна це хто? Це раз. Два - немає ніякого плану Б...28 ****. 2023 г. - Президент Володимир Зеленський підписав головний кошторис країни на 2024 рік. Про 28 листопада повідомляється на сайті Верховної Ради.
показать весь комментарий
27.12.2023 17:58 Ответить
"З цього приводу я завжди намагаюсь розповісти анекдот:
в одному селі батько приходить додому напідпитку і з цигаркою в зубах. Його зустрічає син й каже: "Ми тут з мамою дивились телевізор і почули, що будуть підвищуватись податки на тютюн і горілку, і ти будеш менше пити й палити".
На що він відповів: "Ні синку, це значить, що ви будете менше їсти", -

Так само з планом "Б" від зєсвириденків. Ви думаєте зєрмаки уріжуть витрати на ВРУ, ОПу, на серіальчики та телешоу?
Ні!!!
Просто народ, ВСУ менше будуть їсти
показать весь комментарий
27.12.2023 17:59 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 18:02 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 17:59 Ответить
я тікішо дивився. в вікіпедії, шо ж воно за таке, бо вперше про такий чую )))
показать весь комментарий
27.12.2023 18:34 Ответить
та вводите уже прогрессивное налогооблажение!
показать весь комментарий
27.12.2023 18:00 Ответить
План "А" всё? Провалился?
показать весь комментарий
27.12.2023 18:01 Ответить
Його й не було
показать весь комментарий
27.12.2023 18:07 Ответить
План "А" - це локшина від абдристовича, а плн "Б", запускають безмозглу, щоб проводила наїзди на Залужного, Порошенко та інших, хто не дає їм здати і розікрасти стікаючу кров'ю Україну.
показать весь комментарий
27.12.2023 19:02 Ответить
Ви ж там 500000 громадян на фронт хочете мобілізувати в той час як вам навіть на пенсії для старих грошей не дають. Чи ви їх як росіяни лднрівців мосінку в руки і вперед за неньку?
показать весь комментарий
27.12.2023 18:06 Ответить
Тіпа таво
показать весь комментарий
27.12.2023 18:51 Ответить
Кидаються з одного боку в iнший та на людей, далi - конвульсii
показать весь комментарий
27.12.2023 21:43 Ответить
А план В?
показать весь комментарий
27.12.2023 18:09 Ответить
План В - це втеча ЗЕкоманди за кордон, коли вже не буде що красти.
показать весь комментарий
27.12.2023 18:30 Ответить
Там ще стіки букв у алфівіті - ще розробляти, та розробляти, оті плани - була б уява.
показать весь комментарий
27.12.2023 18:55 Ответить
І чому я тобі, очкастенька, не вірю?…
Мабуть тому, що ви завжди, до всього були готові.
Як піонери.
показать весь комментарий
27.12.2023 18:19 Ответить
Єдиний притомний розумний міністр в уряді.
показать весь комментарий
27.12.2023 18:20 Ответить
Це ви про кого??? Про людину, яка прямо каже, що пенсіонери будуть смоктати х.й? А депутати як отримували, так і будуть, без затримок? Це адекватний міністр, ви це серйозно? Адекватний міністр такого ніколи не скаже.
показать весь комментарий
27.12.2023 19:47 Ответить
Так вже озвучили - не буде бюджетникам зарплат, та 10 млн. пенсіонерів пенсій.
показать весь комментарий
27.12.2023 18:28 Ответить
"шикарный план, шефиня!" (С)
показать весь комментарий
27.12.2023 18:30 Ответить
А безмозгла вкурсі про ці плани? Їй покажіть, дя решти відомо, що то така сама брехня як і інше.
показать весь комментарий
27.12.2023 18:39 Ответить
Зовсім не віриться, що Зельониє не маючи "План А", мають якийсь "План Б".
показать весь комментарий
27.12.2023 18:58 Ответить
Люди, которые читают газеты, всегда будут краще обізнані чем те кто смотрит телевизор.
Рыбка гуппи сколько помнит? Помните?
Напоминаю:
С первого января начинается продажа земли иностранцам.
Это такой товар, который больше не производится. Это не жалкие крохи от США. Там жрать и с...ать на золоте будут.
показать весь комментарий
27.12.2023 19:37 Ответить
Я в шоці. А може депутатам треба затримати зарплатню? Ви взагалі себе чуєте? Пенсіонери ледь виживають, про які затримки може йти мова? Нах.я потрібна така оборона? У одних 100 тисяч зарплата, у інших по 300 тисяч. А затримки можливі у виплатах пенсій. Мої батьки на двох мають 5 тисяч гривень пенсії. Це не влада, а зелений сифіліс.
показать весь комментарий
27.12.2023 19:45 Ответить
 
 