У Украины есть план "Б" на случай краткосрочной задержки с финансированием от партнеров, - первый вице-премьер Свириденко
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У Украины есть план "Б" на случай задержки с финансированием от ЕС и США, и в настоящее время совместно с партнерами прорабатывает несколько вариантов развития событий.
Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"В краткосрочной перспективе первых месяцев года у правительства есть альтернативный план, что делать, если финансирование задержится. В долгосрочной перспективе есть риск задержки выплат социальным категориям, ведь приоритетом будет поддержка безопасности и обороны", - написала Свириденко в фейсбуке.
"Но еще раз повторюсь, что до этого момента может не дойти, и это лишь один из десятков вариантов, которые мы анализируем", - подчеркнула первый вице-премьер.
Чиновница отметила, что в этом году правительство совместно с бизнесом смогло добиться того, что экономика продемонстрировала стабильность и быстрое восстановление, а налоговые и таможенные органы за 11 месяцев 2023 года собрали на $4,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2022 года. Свириденко считает, что в следующем году эта динамика сохранится, в том числе благодаря добавлению новых стимулов для развития экономики и быстрого роста.
Определен ряд первоочередных шагов для этого: конфискация суверенных активов России для передачи Украине, расширение экспорта и транспортного сообщения с перспективой более $10 млрд экспортных поступлений, расширение энергетических мощностей, возвращение украинцев, развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса и привлечение инвестиций в экономику Украины благодаря страхованию военных рисков и приватизации.
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у умерова, є план "б"?
у данилова є план "б"?
у кого, ще, є план "б"?
План Б - это то самое, что хотела узнать
Главная президентская бл.....ь Марьяша?
але дама може й помилятися, її тупо викинуть на зльоті (викине якийсь арахамія, хз)
Так у мене 2 плана"
в одному селі батько приходить додому напідпитку і з цигаркою в зубах. Його зустрічає син й каже: "Ми тут з мамою дивились телевізор і почули, що будуть підвищуватись податки на тютюн і горілку, і ти будеш менше пити й палити".
На що він відповів: "Ні синку, це значить, що ви будете менше їсти", -
Так само з планом "Б" від зєсвириденків. Ви думаєте зєрмаки уріжуть витрати на ВРУ, ОПу, на серіальчики та телешоу?
Ні!!!
Просто народ, ВСУ менше будуть їсти
Мабуть тому, що ви завжди, до всього були готові.
Як піонери.
Рыбка гуппи сколько помнит? Помните?
Напоминаю:
С первого января начинается продажа земли иностранцам.
Это такой товар, который больше не производится. Это не жалкие крохи от США. Там жрать и с...ать на золоте будут.