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Латвия (1157) мигранты (951) россия (91304)

Более 1200 россиян, не выполнивших требования миграционного закона, будут выдворены из Латвии

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

латвія

По меньшей мере, 1213 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и подали документы на получение вида на жительство в Латвии, будут выдворены из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщило латвийское Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Ведомство объяснило, что эти 1213 россиян не подали документы на получение вида на жительство в Латвии до 30 ноября – срока, установленного измененным законом, и нет информации о том, что они уже уехали из Латвии.

Окончательное количество россиян, выдворенных из Латвии из-за несоблюдения закона, еще не определено, поскольку 3 января 2024 года истекает срок действия вида на постоянное проживание граждан России, подпадающих под действие поправок к закону об иммиграции и не подали заявления на получение статуса постоянного резидента ЕС до 31 декабря.

Как отмечается, последний термин распространяется только на тех, кто до 30 ноября пересдал экзамен на знание государственного языка.

До внесения изменений в закон граждане РФ в Латвии получали вид на постоянное проживание по упрощенной процедуре, без сдачи языкового экзамена. Но с сентября 2022 года они должны были сдать обязательный экзамен на знание государственного языка на разговорном уровне.

Читайте также: Более тысячи граждан РФ могут выдворить из Латвии
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Топ комментарии
+11
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27.12.2023 18:36
+8
ШО ап'ять ? Женуть як худобу. Чи собаку. Кумкати треба на своєму болоті, а не шастати по "паганій" Європі. А коли захотів стати латишем, то треба хоча б поважати Латвію. На початку. А наприкінці взяти зброю та йти захищати тих, хто тебе прихистив. Від чортів з кремля.
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27.12.2023 18:33
+8
Ну, латиші молодці, однозначно! А коли щось подібне буде в Україні? В тій країні, яка відбиває саму страшну епідемію - "рашизм", ще й досі бігають не просто кацапи з паспортами, бігають судді, мєнти, ОПешники і не тільки! А ще бігають такі активні...вкраїнчики, які й досі не тільки не хочуть вчити мову, а ще й підказують якісь зачипки щоб цього не робити! І цим активно користується ворог та "качає" цю ситуацію з допомогою своїх агентів на кшталт комуністки фаріонши! От як з усім оцим можна побудувати Соборну державу?
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27.12.2023 18:42
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27.12.2023 18:31 Ответить
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27.12.2023 18:36 Ответить
ШО ап'ять ? Женуть як худобу. Чи собаку. Кумкати треба на своєму болоті, а не шастати по "паганій" Європі. А коли захотів стати латишем, то треба хоча б поважати Латвію. На початку. А наприкінці взяти зброю та йти захищати тих, хто тебе прихистив. Від чортів з кремля.
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27.12.2023 18:33 Ответить
А вони по єврлпах шастають "с атвращєнієм".
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27.12.2023 21:55 Ответить
Ну, латиші молодці, однозначно! А коли щось подібне буде в Україні? В тій країні, яка відбиває саму страшну епідемію - "рашизм", ще й досі бігають не просто кацапи з паспортами, бігають судді, мєнти, ОПешники і не тільки! А ще бігають такі активні...вкраїнчики, які й досі не тільки не хочуть вчити мову, а ще й підказують якісь зачипки щоб цього не робити! І цим активно користується ворог та "качає" цю ситуацію з допомогою своїх агентів на кшталт комуністки фаріонши! От як з усім оцим можна побудувати Соборну державу?
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27.12.2023 18:42 Ответить
Соборну державу будують виборці на виборах.

В 2019 році побудували
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27.12.2023 19:08 Ответить
Латиші спочатку відмовили у громадянстві особам, що в'їхали в країну після 1940 року. Якби Україна пішла б таким шляхом, то Київ, Харків, Дніпро, Донецьк і Одеса були б напів порожні. Пізніше взялися за мову, але щелепа кацапа притосована лише до одної мови, - матюків.
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27.12.2023 18:51 Ответить
не були б порожні, може перші пів року а загалом, велика помилка була роздати громадянство всьому билу понвезеному і народженому тими ублюдками.
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27.12.2023 21:09 Ответить
А можно спитати? Отравіть в Московії через Україну по земле замінірованой. 1200шт. це добра дорожнька була б.
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27.12.2023 18:53 Ответить
недолуге! вчись формувати думку та її виказувати. може на масковії - знадобиться!
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27.12.2023 21:21 Ответить
Латвія вирішує свої екологічні проблеми: повітря стане чистішим.

"Ґрета" їх похвалить
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27.12.2023 19:01 Ответить
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27.12.2023 19:08 Ответить
Ач, ссссуки, не хочуть жити в болоті
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27.12.2023 19:08 Ответить
лексікон типовий. рос - підарашистський. будете
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27.12.2023 21:24 Ответить
Тепер у них радість, із сльозами на очах!
Да хоть камні з неба, здохнуть московіти ****, хоть на родінє, пад бярозай!!
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27.12.2023 21:08 Ответить
геть погана українська.
якась фігня.
більше вживай - може не дійдеш до дебилизациї.
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27.12.2023 21:29 Ответить
Рахамія теж, аж напрягся, можливо і він на родіну хоче, але ж мовчить і потерпає за це від усяких абрамовичей з московії…
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27.12.2023 21:10 Ответить
бачу прокинувся, виблював. як годиться на расеї. не допомогло. звони рахамії. рамі теж позвони.
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27.12.2023 21:30 Ответить
єта праздник са слезамі на глазах - день викінштейну
день під сраку коліном!
ага--га-ага!
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27.12.2023 21:32 Ответить
 
 