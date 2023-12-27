Доноры должны предоставить Украине финансовую помощь в срок - в первом квартале 2024 года, - МВФ

Очень важно, чтобы средства международных доноров для поддержки украинской экономики поступили в первом квартале 2024 года.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы также подчеркиваем: ассигнования должны поступать вовремя", - сказал представитель МВФ. Отвечая на вопрос, какие именно сроки пособия будут своевременными для Украины, Кеммер добавил: "Безусловно, мы ожидаем, что донорская поддержка поступит в первом квартале".

"Несвоевременное поступление донорской поддержки подталкивает правительство к неоптимальной экономической политике и подвергает риску все достижения", - предостерегает Кеммер.

Нехватка внешней помощи может побуждать НБУ к эмиссии денег для покрытия дефицита бюджета, что несет риск ускорения инфляции или вынуждает правительство сокращать расходы.

Кэммер отмечает, что в конце 2023 года украинские власти приняли меры по обеспечению буферов ликвидности. "Они также очень внимательно следят за исполнением бюджета в первые несколько месяцев, чтобы избежать проблем в случае, если средства доноров задержатся", - добавляет чиновник Фонда.

Очень важно, чтобы доноры своевременно предоставляли средства, как это происходило в прошлом году, подчеркивает Кэммер. "В 2023 году доноры предоставляли средства вовремя. Это большое достижение", – отмечает он.

Читайте также: Экономическое восстановление Украины окажется под угрозой при задержке помощи Западу, - глава МВФ Георгиева

Кэммер отмечает, что обсуждение крупных пакетов помощи в США и ЕС происходит в рамках бюджетных процессов, в которых могут возникнуть определенные сложности. "Как администрация США, так и Европейский Союз привержены тому, чтобы провести эти пакеты через бюджетный процесс и предоставить средства. Это очень важно", - добавил чиновник.

Напомним, США и ЕС пока не согласовали новые пакеты двусторонней помощи для Украины. Американские законодатели, как ожидается, вернутся к рассмотрению пакета помощи для Украины уже в январе. Пакет, в том числе включает почти 12 миллиардов долларов экономической помощи. Лидеры Европейского союза встретятся 1 февраля, чтобы преодолеть сопротивление Венгрии и утвердить четырехлетнюю программу помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.