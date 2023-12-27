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МВФ (3297) помощь (6173)

Доноры должны предоставить Украине финансовую помощь в срок - в первом квартале 2024 года, - МВФ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

мвф

Очень важно, чтобы средства международных доноров для поддержки украинской экономики поступили в первом квартале 2024 года.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы также подчеркиваем: ассигнования должны поступать вовремя", - сказал представитель МВФ. Отвечая на вопрос, какие именно сроки пособия будут своевременными для Украины, Кеммер добавил: "Безусловно, мы ожидаем, что донорская поддержка поступит в первом квартале".

"Несвоевременное поступление донорской поддержки подталкивает правительство к неоптимальной экономической политике и подвергает риску все достижения", - предостерегает Кеммер.

Нехватка внешней помощи может побуждать НБУ к эмиссии денег для покрытия дефицита бюджета, что несет риск ускорения инфляции или вынуждает правительство сокращать расходы.

Кэммер отмечает, что в конце 2023 года украинские власти приняли меры по обеспечению буферов ликвидности. "Они также очень внимательно следят за исполнением бюджета в первые несколько месяцев, чтобы избежать проблем в случае, если средства доноров задержатся", - добавляет чиновник Фонда.

Очень важно, чтобы доноры своевременно предоставляли средства, как это происходило в прошлом году, подчеркивает Кэммер. "В 2023 году доноры предоставляли средства вовремя. Это большое достижение", – отмечает он.

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Кэммер отмечает, что обсуждение крупных пакетов помощи в США и ЕС происходит в рамках бюджетных процессов, в которых могут возникнуть определенные сложности. "Как администрация США, так и Европейский Союз привержены тому, чтобы провести эти пакеты через бюджетный процесс и предоставить средства. Это очень важно", - добавил чиновник.

Напомним, США и ЕС пока не согласовали новые пакеты двусторонней помощи для Украины. Американские законодатели, как ожидается, вернутся к рассмотрению пакета помощи для Украины уже в январе. Пакет, в том числе включает почти 12 миллиардов долларов экономической помощи. Лидеры Европейского союза встретятся 1 февраля, чтобы преодолеть сопротивление Венгрии и утвердить четырехлетнюю программу помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
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Топ комментарии
+3
Так вони ж не свої заначки дістануть! Нас викрутять й економіку доб'ють!
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27.12.2023 19:13
+2
Добре вам з Німеччини розмірковувати , ви шмат хліба завжди матимете .. Не те що тутешнім пенсіонерам , які залишаться взагалі - без всяких грошей .
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27.12.2023 19:30
+1
Я проти суперпатріотичних брехунів з кварталу 95 і тих хто з ними.
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27.12.2023 19:12
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Краще б не надавали хоча б півроку. Нехай зелохи заначки відкривають. А то такі суперпатріотичні .... на словах.
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27.12.2023 19:10 Ответить
ти протів серіалів і марафону ?
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27.12.2023 19:11 Ответить
Я проти суперпатріотичних брехунів з кварталу 95 і тих хто з ними.
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27.12.2023 19:12 Ответить
та уже трошичьки піздно
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27.12.2023 19:14 Ответить
Марафон взагалі зло поза межами розуміння, яке не повинне було виникнути.
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27.12.2023 19:13 Ответить
зло нікому нічого не повинне бути

зло хтось зробив і має за це розплатитися

оті ******* 79 відсотка мають здохнути від кацапських бомб
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27.12.2023 19:16 Ответить
Так вони ж не свої заначки дістануть! Нас викрутять й економіку доб'ють!
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27.12.2023 19:13 Ответить
Добре вам з Німеччини розмірковувати , ви шмат хліба завжди матимете .. Не те що тутешнім пенсіонерам , які залишаться взагалі - без всяких грошей .
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27.12.2023 19:30 Ответить
МВФ, РОДНЕНЬКИЙ!
Попроси украинскую власть,будь ласка
Не ****. .....ь помощь доноров
Заранее благодарю
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27.12.2023 19:11 Ответить
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27.12.2023 19:19 Ответить
Международные идиоты - знают, что у нас война и не дают помощь
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27.12.2023 19:23 Ответить
продадим Ф16 и будут деньги , их 18 шт
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27.12.2023 19:39 Ответить
⚡️Винищувачі F-16, ймовірно, вже знаходяться в Україні, про це пише Newsweek.
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27.12.2023 19:34 Ответить
 
 