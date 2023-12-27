В течение 27 декабря Силы обороны отразили вражеские атаки на 6 направлениях, под Авдеевкой отражены 27 штурмов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 27 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот семьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В течение суток произошло 49 боевых столкновений. Враг нанес 67 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больницы и другая гражданская инфраструктура.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 355 750 человек (+790 за сутки), 5913 танков, 8376 артсистем. ИНФОГРАФИКА

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Владимировка, Нововасиловка, Поповка Сумской области; Лосовка, Бочково, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Ивановки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Читайте также: В течение 26 декабря россияне нанесли 5 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 38 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где противник при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационный удар возле Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Читайте также: В течение 26 декабря россияне безуспешно атаковали на 6 направлениях, под Лиманом отражены 11 вражеских атак, - Генштаб

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 3 безуспешных атаки. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки западнее Вербового и с. Работино Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Преображенки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Луговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области.

Читайте также: Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 25 декабря поразили 8 районов сосредоточения россиян, 2 ЗРК и 2 склада, - Генштаб

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Берислав, Херсон и Станислав Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Красного Маяка, Змиевки и Новоберислава Херсонской области.

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

В течение суток наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления и 4 склада боеприпасов противника".

Читайте также: Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб