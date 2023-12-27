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Традицию Щедрого вечера в Украине планируют внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

маланка,богачук

Министерство культуры и информационной политики, Министерство иностранных дел и ОО "Інститут культури України" работают над внесением Традиции Щедрого вечера в Украине в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минкульта, об этом рассказал в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время состоявшегося в Киево-Печерской лавре брифинга.

"Вместе с традицией Щедрого вечера в Национальном перечне уже 88 элементов нематериального культурного наследия. Значительно меньше пока украинских элементов в перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но эта работа продолжается, в частности, по внесению традиции щедрования в мировой список. Сохранение традиций в Украине было огромным вызовом в течение многих веков, поскольку имперская и советская власть сделала все, чтобы уничтожить идентичность наций. Сегодня одной из главных задач государства является максимальная сохранность традиций, которые отличали украинцев среди других и стали базой для нашей идентичности", - отметил Карандеев.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что создание для Национального списка досье является важным шагом для внесения традиции щедрования в список ЮНЕСКО.

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"Процесс внесения в перечень Всемирного наследия разделен на несколько этапов. Прежде всего, до 31 марта государство должно подать это досье в Секретариат Конвенции по охране нематериального наследия. До июня – секретариат будет оценивать это досье. До сентября у Украины будет возможность внести правки, и около декабря досье попадет в Комитет по охране нематериального наследия. Действительно, процесс не быстрый: от подачи досье до самого рассмотрения Комитетом может пройти два года", - объяснила Джапарова.

В то же время, соучредительница ОО "Інститут культури України" и исследовательница украинской культуры Марина Соботюк рассказала о традициях щедрования. Она отметила, что в этом году Украина впервые отмечает Щедрый вечер 31 декабря. Так что 1 января украинцы смогут маланковать и посевать.

"Мы готовили досье год. Исследовали, что представляет собой традиция Щедрого вечера. Это и 12 ритуальных блюд, при приготовлении которых объединилась семья. Это и щедрование: выполнение щедривок, и обряд вождения козы. Украинцы верили, что чем больше щедривников примет семья, тем богаче она будет", - отметила Соботюк.

Также читайте: Традиция Щедрого вечера внесена в список нематериального культурного наследия Украины
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Топ комментарии
+1
Традицію Щедрого вечора в Україні планують внести до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

А оце учорашнє:

Традицію Щедрого вечора внесено до списку нематеріальної культурної спадщини України

Маємо випадок контрамоції, тобто руху у часі в зворотньому напрямку?
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27.12.2023 19:34
+1
Цим країнам точно не доведеться красти наші традиції, а от кацапи можуть заявити що то ісконно їхня традиція і внести цю традицію в ЮНЕСКО від себе.
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27.12.2023 20:27
+1
ніколи такого не було і от знову. їм тільки скажи, що у слов'ян є якісь традиції так почнуть у себе вводити і казати, що то ісконнно хрюзкоє. може їм підкинути ідею, що ісконно руская традіція, утєряная ф наше фремя це збиратися натовпом і масово здихати?
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27.12.2023 21:01
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Традицію Щедрого вечора в Україні планують внести до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

А оце учорашнє:

Традицію Щедрого вечора внесено до списку нематеріальної культурної спадщини України

Маємо випадок контрамоції, тобто руху у часі в зворотньому напрямку?
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27.12.2023 19:34 Ответить
А вы уверены что список нематеріальної культурної спадщини України имеет хоть какое-то отношение к ЮНЕСКО?
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27.12.2023 20:23 Ответить
ну то без ЮНЕСКО, учора, але то таке, иакаж імпотентна контора як в оон
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27.12.2023 20:57 Ответить
Пропоную внести в ЮНЕСКО як нематеріальну спадщину України традиції олігархії, владної корупції, та серіал «Слуга народу».
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27.12.2023 20:13 Ответить
Вам сюда: https://www.youtube.com/watch?v=oRQaj9LGOHQ
фразу "Якщо ви вважаєте, що живете в корумпованій країні то ніколи не жили в Гетьманщині" слушать 10 раз подряд.
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27.12.2023 20:27 Ответить
Вдавлюся слиною, але перегляну те відео.
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27.12.2023 20:33 Ответить
Не внесут. А то потом придется вносить традиции Щедрого вечеро Польши, Германии, Букина-Фасо, Новой Гвинеи, этс.
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27.12.2023 20:24 Ответить
Цим країнам точно не доведеться красти наші традиції, а от кацапи можуть заявити що то ісконно їхня традиція і внести цю традицію в ЮНЕСКО від себе.
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27.12.2023 20:27 Ответить
ніколи такого не було і от знову. їм тільки скажи, що у слов'ян є якісь традиції так почнуть у себе вводити і казати, що то ісконнно хрюзкоє. може їм підкинути ідею, що ісконно руская традіція, утєряная ф наше фремя це збиратися натовпом і масово здихати?
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27.12.2023 21:01 Ответить
ти далі заголовка з тою дебільною статтею не читав. я теж. добре, що ти розрізняєщ традиції вечері до різних різдвяних свят, але ти не знаєш, що саме просять внести.
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27.12.2023 21:03 Ответить
 
 