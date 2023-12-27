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Новости Политика Украины
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ВАКС сменил меру пресечения экс-гендиректору "Украинских специальных систем" Витренко и взял его под стражу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

суд,феміда

ВАКС принял решение о заключении под стражу экс-гендиректора "Украинских специальных систем" Артура Витренко.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"27 декабря 2023 года следственный судья ВАКС изменил меру пресечения бывшему директору государственного предприятия, которое подчинено Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, который является подозреваемым в деле о завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Госспецсвязью средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных", - говорится в сообщении.

Также известно, что 28.11.2023 следственный судья ВАКС применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. А поскольку за подозреваемого залог в полном размере так и не был внесен, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую.

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога.

Во исполнение решения суда лицо взято под стражу в зале суда.

Напомним, что Витренко – подозреваемый по делу о завладении 62 млн грн при закупке Госспецсвязью средств информатизации.

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Топ комментарии
+3
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27.12.2023 20:09
+3
А що мамця збідніла?
За синочка не може заставу внести?
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27.12.2023 20:59
+1
А він також синок баби з мітлою?
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27.12.2023 21:42
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27.12.2023 20:09 Ответить
Молодец, Витренко. Хер им, а не 30 лимонов. И 25 не давай. Почалься недельку, они до 0,5 скинут, тогда отлистаеш.
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27.12.2023 20:55 Ответить
Тепер його і мобілізувати неможливо…
Це вже, якась нова схема ухиляння, від привладних та суддів МАЙДАНУ!
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27.12.2023 20:59 Ответить
А що мамця збідніла?
За синочка не може заставу внести?
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27.12.2023 20:59 Ответить
А він також синок баби з мітлою?
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27.12.2023 21:42 Ответить
А ви перший раз про це почули?
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27.12.2023 22:08 Ответить
Так того Юрієм звуть. Про цього не чув. Незаконнонароджений?
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27.12.2023 22:36 Ответить
А може баба Натаха зліпила ще одного колобка
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02.01.2024 02:49 Ответить
це не той, однохамілєц
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28.12.2023 08:38 Ответить
Звільняють корупціонерів та зневажають пам'ять загиблих: ветерани опублікували заяву про ВАКС

Судді МАЙДАНУ, це окрема, неконституційна, група людей в Україні!

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-12-27/uvolnyayut-korrupcionerov-i-unizhayut-pamyat-pogibshih-veterany-opublikovali-zayavlenie-o-vaks/311144
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27.12.2023 21:25 Ответить
Це вже щось!
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27.12.2023 22:07 Ответить
 
 