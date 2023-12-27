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Генштаб ВС (4301) обстрел (20230)

Российские оккупанты в течение 27 декабря нанесли 67 авиационных ударов и совершили 12 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 27 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг нанес 67 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больницы и другая гражданская инфраструктура".

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