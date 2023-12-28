Блогер Мочанов получил от Залужного "Крест храбрых", которым награждают за "героический поступок, связанный с риском для жизни". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Блогер и автогонщик Алексей Мочанов обнародовал информацию, что получил награду от Залужного - "Крест храбрых".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
В положении о награде отмечается: "Нагрудным знаком "Крест храбрых" награждаются военнослужащие и работники Вооруженных сил Украины за героический поступок, связанный с риском для жизни (здоровья) при участии в боевых действиях объединенных, антитеррористических операциях, а также операциях по поддержанию мира и безопасности, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций".
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Павло зара воює на фронті, а мочанов отримує медальки за концерти про "гражданскую вайну" на Донбасі.