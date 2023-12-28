РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16884 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
41 139 119
награда (1677) Мочанов (23) Залужный (534)

Блогер Мочанов получил от Залужного "Крест храбрых", которым награждают за "героический поступок, связанный с риском для жизни". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Блогер и автогонщик Алексей Мочанов обнародовал информацию, что получил награду от Залужного - "Крест храбрых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

В положении о награде отмечается: "Нагрудным знаком "Крест храбрых" награждаются военнослужащие и работники Вооруженных сил Украины за героический поступок, связанный с риском для жизни (здоровья) при участии в боевых действиях объединенных, антитеррористических операциях, а также операциях по поддержанию мира и безопасности, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций".

Читайте также: Зеленский наградил государственными наградами 247 военных, 176 из них – посмертно

Блогер Мочанов получил от Залужного Крест храбрых, которым награждают за героический поступок, связанный с риском для жизни 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Пом'ятаю як Олексій в 17 році до нас на авдіївську промку завітав під обстрілами і дав концерт якому му були раді ... І зробив багато чого доброго для нас . Так що стали пельку будь ласка .
показать весь комментарий
27.12.2023 21:18
+31
Схоже справжні герої *********** в натовпі блохерів, клоунів і жополизів.
показать весь комментарий
27.12.2023 21:26
+26
Я його знав, як ватника, і прокацапа! Але щось змінилось!

показать весь комментарий
27.12.2023 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Завжди людиною був і є..
показать весь комментарий
27.12.2023 22:18 Ответить
це той Мочанов, який у 2017-му звинуватив Яценюка у фейсбуці в крадіжці мільона а потім вибачався перед Яценюком за свою брехню?? Мммдааа...
показать весь комментарий
27.12.2023 22:49 Ответить
а не миллиарда?
показать весь комментарий
28.12.2023 11:43 Ответить
міліарда, звісно. Помилилась. Але суть в у "вкраденій" Яценюком сумі, а в брехні.
показать весь комментарий
28.12.2023 12:20 Ответить
это был юмор...
показать весь комментарий
28.12.2023 15:30 Ответить
останнім часом в мене якось поганенько з почуттям гумору ((
показать весь комментарий
28.12.2023 15:48 Ответить
Найкращу оцінку отому мочанову дав Павло Кащук в одному зі своїх репортажів. На репліку про згадування мочанова Павло відповів співбесідникові: "А це хто?".
Павло зара воює на фронті, а мочанов отримує медальки за концерти про "гражданскую вайну" на Донбасі.
показать весь комментарий
28.12.2023 00:25 Ответить
Гнидою завжди був...то топив за жополчение бамбасса....потім за зебіла.
показать весь комментарий
28.12.2023 04:28 Ответить
Сейчас и юзик такую захочет
показать весь комментарий
28.12.2023 06:25 Ответить
Печінку разом штурмували не раз.
показать весь комментарий
28.12.2023 06:26 Ответить
"как станєшь прєдставлять к крєстішку іль мєстєчку, - ну как нє порадєть радному чєлавєчку!"
показать весь комментарий
28.12.2023 06:32 Ответить
тилові криси
показать весь комментарий
28.12.2023 07:52 Ответить
Хлопці, кожен займається своєю справою. Не хочете-закрийте рот, одягайте броники і на нуль. І,будь ласка, грамотно пишіть а то на кацапів схожі.
показать весь комментарий
28.12.2023 08:36 Ответить
ДИНАМО !?)
показать весь комментарий
28.12.2023 16:35 Ответить
А ЗСУ які постійно на нулю де нагорода за відвагу хоробрість і тд????а тут волонтеру блогеру нагороду..якось несправедливо .мотивують наших захисників
показать весь комментарий
29.12.2023 05:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 