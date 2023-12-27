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оружие (9393) США (23203)

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн дол.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,зброя

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

В пакет военной помощи вошли:

▪️ дополнительные боеприпасы для NASAMS;
▪️ ракеты Stinger;
▪️ компоненты системы ПВО;
▪️ дополнительные боеприпасы для HIMARS;
▪️ артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм;
▪️ ракеты TOW;
▪️ системы Javelin и AT-4;
▪️ более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
▪️ подрывные боеприпасы для устранения помех;
▪️ запчасти, медицинское и другое оборудование.

Читайте также: Украина должна производить сама или с партнерами все необходимое ей оружие, - Зеленский
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Топ комментарии
+39
ДЯКУЄМО США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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27.12.2023 22:38
+29
God bless America !
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27.12.2023 22:40
+14
Щиро дякуємо, друзі.
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27.12.2023 22:46
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ДЯКУЄМО США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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27.12.2023 22:38 Ответить
God bless America !
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27.12.2023 22:40 Ответить
Атамаксов би.. і не 14шт....
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27.12.2023 22:41 Ответить
А про АТАКМС уже и не вспоминают. Было бы дешевле сразу прислать их сотни три. Гарантировано решили бы проблему с логистикой противника.
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27.12.2023 22:42 Ответить
после выборов в США все будет.
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27.12.2023 22:44 Ответить
Не знаю. Придурошный Трамп сочувствует такому же придурку в Кремле.
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27.12.2023 22:47 Ответить
все это болтовня 'передвыборная' при любом презе будут помогать Украине.еще больше.это интересы США
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27.12.2023 22:54 Ответить
интересная формулировка "при любом презе, еще больше"
т.е. если будет Байден - то будут помогать не спеша, чтобы ничего не изменилось, как сейчас
а при любом другом - будут помогать больше

в принципе - почти верно
т.к. именно республиканцы, спрашивают сколько надо для победы, и что надо
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27.12.2023 23:12 Ответить
я скажу так что Байден что Трамп - 'мягкие' в отношение кацапии презы. остальные панькается с кацапией не будут.если будет кто-то другой кацапии п#зда
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27.12.2023 23:49 Ответить
Простите что вмешиваюсь, но хочу уточнить:
Республиканцы спрашивают у правительства, что они считают победой Украины?
Не будем себя обманывать. Если сказать выход на границы 14-го года, то точно не дадут.
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28.12.2023 00:20 Ответить
Они не у нашего спрашивали, а у Байдена и его администрации
В принципе нормальные вопросы задали, чтобы понимать как и сколько надо денег.
Их не устраивает, когда администрация мешает все в один пакет и просит голосовать все в месте.
Хотят по отдельности, чтобы каждый понимал за что голосует

Вот сейчас, просят в пакете 110млрд
там помощь Украине, Израилю, Тайваню, вроде даже Палестине
Украине вроде больше всех - около 60млрд
Но это только половина, и если ктото за Украину, но против иных трат - то это больша сумма

Плюс какая может быть победа, если 60млрд (со слов конгресмена)
включает немедленной помощи по оружию PDA только на 25млрд,
при этом это стало совместно Украина+Израиль,
т.е. будет решать президент
Израилю пообещали 14млрд
Остается 11млрд Украине

Так в 2023 году было 14.5млрд выделено, правда по факту поставили на 10млрд, и врут, что деньги закончились, и просят новые в пакете на 110млрд

Т.е. в лучшем случае, это военная помощь, как в 2023 году или меньше
Какой можно ожидать результат?

Плюс 10млрд на USAI - т.е. неизвестно в каком десятилетии будут поставки.

Поэтому логично, что республиканцев это интересует
Денег ведь физически нет, они сами в долг живут
деньги прийдется занимать для этого

Был конечно выход, который они предложили - лендлиз
но администрация+демократы сделали все чтобы он не заработал

для лендлиза не надо денег просить у Конгресса
есть запасы уже произведенного оружия на складах
даже сейчас есть техника которая списывается и утилизируется, хотя могли бы передать Украине
согласно закона и доброй воли президента

Но "спасибо" демократам - лендлиз закончился 1 октября 2023, а добрая воля за 1.5 года не появилась
Хотя для учебников истории, будет написано, что политическое руководство Украины - решило "халявы" хватит, поэтому не просило лендлиз, а у президента США - формально не было оснований давать
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28.12.2023 00:40 Ответить
А вам нездається, що лендліз незапрацював саме через пасивність української сторони?Шкода що невикористали такої можливості ,бо техніки можна було отримати в рази більше..
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28.12.2023 01:49 Ответить
В підручниках історії так і напишуть, Україна мала можливість попросити лендліз,
проте політичне керівництво не зважало на запити військових, та вирішило "халяви" буде достатньо.

Навіть якщо президент США, негласно не хотів надавати лендліз, та "запугав" Українського президента, то була можливість скористатися волєю народа
https://petition.president.gov.ua/petition/196764

проте нею не скористались, та відповіді не надали
відповідальності за це немає

Тому відповідальність України 100%, США 0%
не було запита, тому й відповідальності немає
Якщо б президент США не виконував запит Українського уряду, то Конгрес допоміг би.

Лендліз би відкрив дорогу до постачання техніку, котру майже не постачають за траншами, тому що не вистачає грошей
Наприклад, хоча б списану техніку, котру утилізують
В 2020 році «Из эксплуатации вывели более 400 M1 Abrams. Около 350 из них находятся на складах в Алабаме. Они доступны для отправки в Украину, если администрация Байдена сможет принять такое решение»

"подкомитет утвердил план ВВС США по сокращению парка A-10 Thunderbolt II на 42 самолета. Служба сможет отправить их на пенсию в 2024 финансовом году в дополнение к 21 самолету в 2023 году."
но літаки поставляє тільки ЕС
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28.12.2023 10:21 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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27.12.2023 22:46 Ответить
Cпасибо США
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27.12.2023 22:55 Ответить
Тільки **********. Ні зброї, ні техніки.
Чим же будуть озброювати ті 500,000, що намагаються набрати? Чи "єнта ні на часі"?
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27.12.2023 23:02 Ответить
США з наданих 20млрд за 2 роки, тяжкої техніки надали менше ніж на 4млрд
все інше це **********, "расходники", і т.п.
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27.12.2023 23:09 Ответить
Вот можно посмотреть, как выполнялась просьба про 300 танков
дали меньше, плюс растянули это на 9 месяцев
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=1151885991
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27.12.2023 23:51 Ответить
Иногда хочется верить, что нам всего не рассказывают в прессе. И хорошо если это так.....
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27.12.2023 23:32 Ответить
Как раз пресса и политики часто врут
А вот официальные документы - не врут

Говорят - денег нет, и 250млн это последняя помощь
а по документам еще 4.5млрд остаток, фактически 20% от всей помощи за 2 года

Говорят - что лендлиз не бесплатный
а по документам - США ожидают 0$ за лендлиз от Украины, и возврат остатков в 2072 году

Говорят - что лендлиз проти республиканцев
а по документам - республиканцы предложили лендлиз в январе 2022, потом демократы ограничили по срокам до 1 октября 2023, поддержали, и упорно не вспоминали пока не закончится

Говорят - что республиканцы против
а по документам - они спрашивают какая стратегия победы и сколько надо денег
на что демократы не отвечают
И только 8 республиканцев были за снятие спикера осенью, при поддержке всех демократов - за то, что он как республиканец, поставил на голосование бюджет с помощью Украине, но без хотелок демократов

А по технике, много публикуется официально
вот например собирают информацию
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=1730063955
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27.12.2023 23:48 Ответить
Я согласен с вами что "дьявол кроется в деталях".
Я открыл ссылку. Сложный документ, все на английском, мои познания не настолько хороши чтоб его понять.
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27.12.2023 23:51 Ответить
тут проще
https://protectukrainenow.org/uk/report
построено на основе их данных, в которых есть ссылки на источники данных
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27.12.2023 23:53 Ответить
Да, тут рисунки. Проще.
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27.12.2023 23:54 Ответить
Как правильно, что не деньгами... А то один маланец спи*дил на 40 лярдов, уволился и лежит сейчас где-то на пляже. А другой (который, мужественно небритый и любитель в зелёное наряжаться), вообще об этом не вспоминает. Почему-то.
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27.12.2023 23:24 Ответить
который, мужественно небритый и любитель в зелёное наряжаться, который любит врать и воровать.....
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27.12.2023 23:34 Ответить
Нам бы ночь простоять, и день продержаться. (это я о маланцах). Дальше им будет на много легче.
1 января 24-го года.
С понедельника в Украине будет продаваться иностранцам земля.
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28.12.2023 00:26 Ответить
Если бы США не помогали, даже не знаю, какое положение на фронтах у ВСУ, было бы сегодня, спустя 2 года после начала войны.
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27.12.2023 23:31 Ответить
250 миллиардов 🤔🧐😁 Тоже не плохо,- курочка по зернышку,- весь двор в гавне😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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27.12.2023 23:47 Ответить
Дякуємо, Америка !!!
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27.12.2023 23:54 Ответить
кожен ваш долар для ЗСУ це найкраща інвестиція в оборону США
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27.12.2023 23:55 Ответить
..не за что,Все для тварей с болот мацковии..Возрадуйте это быдло....
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28.12.2023 09:45 Ответить
не тут пеши а иди воров ловить...
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28.12.2023 09:44 Ответить
Итого за декабрь 625 миллионов долларов, ну в целом неплохо
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28.12.2023 00:32 Ответить
На 3 дні вистачить.
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28.12.2023 04:59 Ответить
...а мокшетвари обрадовались, ну ну,готовь мешки для упаковки. Смерть выродкам болот мацковии..
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28.12.2023 09:42 Ответить
До пакету військової допомоги ввійшли:
і далі по списку 9 пунктів, тобто по 27 млн на кожний, з урахуванням транспорту за навіть 1 транспортний літак не вистачить навантажити хочаб на половину.
Допомога на таку довжину фронту люта.
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28.12.2023 14:35 Ответить
Росія не змогла б використовувати територію анексованого Криму як основу для атак на цивільну інфраструктуру, якби Україна отримала від Заходу більше далекобійної зброї. Про це написав колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Годжес якби Україна мала ще сотню ATACMS, TAURUS, Storm Shadow чи SCALP? Крим став би непридатною для Росії базою... Ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил, ні запусків дронів проти цивільних, ні логістичного вузла для підтримки російської оборони на півдні України... ні Керченського мосту", - наголосив військовий
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28.12.2023 14:49 Ответить
 
 