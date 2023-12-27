США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн дол.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.
В пакет военной помощи вошли:
▪️ дополнительные боеприпасы для NASAMS;
▪️ ракеты Stinger;
▪️ компоненты системы ПВО;
▪️ дополнительные боеприпасы для HIMARS;
▪️ артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм;
▪️ ракеты TOW;
▪️ системы Javelin и AT-4;
▪️ более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
▪️ подрывные боеприпасы для устранения помех;
▪️ запчасти, медицинское и другое оборудование.
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+39 Amber
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+29 Sergei M ce156981
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+14 Чайка Київ
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т.е. если будет Байден - то будут помогать не спеша, чтобы ничего не изменилось, как сейчас
а при любом другом - будут помогать больше
в принципе - почти верно
т.к. именно республиканцы, спрашивают сколько надо для победы, и что надо
Республиканцы спрашивают у правительства, что они считают победой Украины?
Не будем себя обманывать. Если сказать выход на границы 14-го года, то точно не дадут.
В принципе нормальные вопросы задали, чтобы понимать как и сколько надо денег.
Их не устраивает, когда администрация мешает все в один пакет и просит голосовать все в месте.
Хотят по отдельности, чтобы каждый понимал за что голосует
Вот сейчас, просят в пакете 110млрд
там помощь Украине, Израилю, Тайваню, вроде даже Палестине
Украине вроде больше всех - около 60млрд
Но это только половина, и если ктото за Украину, но против иных трат - то это больша сумма
Плюс какая может быть победа, если 60млрд (со слов конгресмена)
включает немедленной помощи по оружию PDA только на 25млрд,
при этом это стало совместно Украина+Израиль,
т.е. будет решать президент
Израилю пообещали 14млрд
Остается 11млрд Украине
Так в 2023 году было 14.5млрд выделено, правда по факту поставили на 10млрд, и врут, что деньги закончились, и просят новые в пакете на 110млрд
Т.е. в лучшем случае, это военная помощь, как в 2023 году или меньше
Какой можно ожидать результат?
Плюс 10млрд на USAI - т.е. неизвестно в каком десятилетии будут поставки.
Поэтому логично, что республиканцев это интересует
Денег ведь физически нет, они сами в долг живут
деньги прийдется занимать для этого
Был конечно выход, который они предложили - лендлиз
но администрация+демократы сделали все чтобы он не заработал
для лендлиза не надо денег просить у Конгресса
есть запасы уже произведенного оружия на складах
даже сейчас есть техника которая списывается и утилизируется, хотя могли бы передать Украине
согласно закона и доброй воли президента
Но "спасибо" демократам - лендлиз закончился 1 октября 2023, а добрая воля за 1.5 года не появилась
Хотя для учебников истории, будет написано, что политическое руководство Украины - решило "халявы" хватит, поэтому не просило лендлиз, а у президента США - формально не было оснований давать
проте політичне керівництво не зважало на запити військових, та вирішило "халяви" буде достатньо.
Навіть якщо президент США, негласно не хотів надавати лендліз, та "запугав" Українського президента, то була можливість скористатися волєю народа
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
проте нею не скористались, та відповіді не надали
відповідальності за це немає
Тому відповідальність України 100%, США 0%
не було запита, тому й відповідальності немає
Якщо б президент США не виконував запит Українського уряду, то Конгрес допоміг би.
Лендліз би відкрив дорогу до постачання техніку, котру майже не постачають за траншами, тому що не вистачає грошей
Наприклад, хоча б списану техніку, котру утилізують
В 2020 році «Из эксплуатации вывели более 400 M1 Abrams. Около 350 из них находятся на складах в Алабаме. Они доступны для отправки в Украину, если администрация Байдена сможет принять такое решение»
"подкомитет утвердил план ВВС США по сокращению парка A-10 Thunderbolt II на 42 самолета. Служба сможет отправить их на пенсию в 2024 финансовом году в дополнение к 21 самолету в 2023 году."
но літаки поставляє тільки ЕС
Чим же будуть озброювати ті 500,000, що намагаються набрати? Чи "єнта ні на часі"?
все інше це **********, "расходники", і т.п.
дали меньше, плюс растянули это на 9 месяцев
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=1151885991
А вот официальные документы - не врут
Говорят - денег нет, и 250млн это последняя помощь
а по документам еще 4.5млрд остаток, фактически 20% от всей помощи за 2 года
Говорят - что лендлиз не бесплатный
а по документам - США ожидают 0$ за лендлиз от Украины, и возврат остатков в 2072 году
Говорят - что лендлиз проти республиканцев
а по документам - республиканцы предложили лендлиз в январе 2022, потом демократы ограничили по срокам до 1 октября 2023, поддержали, и упорно не вспоминали пока не закончится
Говорят - что республиканцы против
а по документам - они спрашивают какая стратегия победы и сколько надо денег
на что демократы не отвечают
И только 8 республиканцев были за снятие спикера осенью, при поддержке всех демократов - за то, что он как республиканец, поставил на голосование бюджет с помощью Украине, но без хотелок демократов
А по технике, много публикуется официально
вот например собирают информацию
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=1730063955
Я открыл ссылку. Сложный документ, все на английском, мои познания не настолько хороши чтоб его понять.
https://protectukrainenow.org/uk/report
построено на основе их данных, в которых есть ссылки на источники данных
1 января 24-го года.
С понедельника в Украине будет продаваться иностранцам земля.
і далі по списку 9 пунктів, тобто по 27 млн на кожний, з урахуванням транспорту за навіть 1 транспортний літак не вистачить навантажити хочаб на половину.
Допомога на таку довжину фронту люта.