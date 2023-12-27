США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн дол.

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

В пакет военной помощи вошли:

▪️ дополнительные боеприпасы для NASAMS;

▪️ ракеты Stinger;

▪️ компоненты системы ПВО;

▪️ дополнительные боеприпасы для HIMARS;

▪️ артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм;

▪️ ракеты TOW;

▪️ системы Javelin и AT-4;

▪️ более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

▪️ подрывные боеприпасы для устранения помех;

▪️ запчасти, медицинское и другое оборудование.

Читайте также: Украина должна производить сама или с партнерами все необходимое ей оружие, - Зеленский