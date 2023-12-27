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Генштаб ВС (4301) Днепр_река (362) плацдарм (23)

В течение суток россияне 10 раз безуспешно штурмовали наши плацдармы на левом берегу Днепра, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на украинских плацдармах на левом берегу Днепра вблизи Херсона, которая сложилась 27 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

В частности, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику".

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Скупенька реляція...
На жаль, знаючи реалії, то невесело...
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27.12.2023 23:22 Ответить
Лівий берег.. кацапня
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27.12.2023 23:28 Ответить
Дякуємо нашим мужнім хлопцям за їх відважну боротьбу із москалями 👍🏼🙏🏼❤️
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27.12.2023 23:34 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.12.2023 23:59 Ответить
 
 