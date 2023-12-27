В течение суток россияне 10 раз безуспешно штурмовали наши плацдармы на левом берегу Днепра, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на украинских плацдармах на левом берегу Днепра вблизи Херсона, которая сложилась 27 декабря 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.
В частности, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику".
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