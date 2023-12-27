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Обмены пленными с августа проходят как "полевые" непосредственно на линии столкновения, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лубінець

Обмены пленными между Украиной и РФ с августа 2023 года происходят как "полевые" непосредственно на линии столкновения.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обмены были. Это так называемые полевые обмены, которые публично не показываются, которые происходят непосредственно на линии столкновения. Как правило, это делается воинскими частями, которые воюют друг против друга", – сказал омбудсмен.

При этом Лубинец не стал уточнять количество людей, которых удалось обменять таким образом, но отметил, что иногда "полевые" обмены проходят максимально быстро, без предварительных условий.

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Обміни припинилися, коли провели PR-акцію з приїздом командирів АЗОВу, яким і так нічого не загрожувало. Ось ціна цього.
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27.12.2023 23:47 Ответить
Большие политики долго не дуются, "не играй в мои игрушки, и не писай в мой горшок"
***** за это на Пердогана не обижается, а на Украину зуб поимел?
Мы не знаем с какой целью Абрамович для Украины выкупил у ***** верхушку азовцев
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28.12.2023 00:12 Ответить
Это обмены пленным взятыми "горячими", т.е. непосредственно в ближайшее время...
Те пленные которые взяты давно так и сидят.
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28.12.2023 00:38 Ответить
Відео розстрілу показало про обміни ,не думаю,що такі чиновники мають право давати інтерв'ю без пауз. Коли тоді працювати...
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28.12.2023 08:15 Ответить
 
 