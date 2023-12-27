Обмены пленными с августа проходят как "полевые" непосредственно на линии столкновения, - Лубинец
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обмены пленными между Украиной и РФ с августа 2023 года происходят как "полевые" непосредственно на линии столкновения.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обмены были. Это так называемые полевые обмены, которые публично не показываются, которые происходят непосредственно на линии столкновения. Как правило, это делается воинскими частями, которые воюют друг против друга", – сказал омбудсмен.
При этом Лубинец не стал уточнять количество людей, которых удалось обменять таким образом, но отметил, что иногда "полевые" обмены проходят максимально быстро, без предварительных условий.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
***** за это на Пердогана не обижается, а на Украину зуб поимел?
Мы не знаем с какой целью Абрамович для Украины выкупил у ***** верхушку азовцев
Те пленные которые взяты давно так и сидят.