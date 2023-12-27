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обстрел (20230) Сумская область (1849)

Российские оккупанты в течение 27 декабря 20 раз обстреляли Сумщину, зафиксировано 84 взрыва, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Белопольская громада: с территории России осуществлен обстрел из АГС (2 взрыва), минометов (3 взрыва), артобстрел (12 взрывов) и обстрел из FPV дронов-камикадзе (3 взрыва) и пулемета.

Великописаревская громада: враг бил из минометов (17 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (17 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Читайте также: В течение дня россияне 9 раз из минометов и артиллерии обстреляли приграничье Сумщины. Зафиксировано 60 взрывов

Хотинская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (12 взрывов).

Эсманская громада: военные России ударили из РСЗО (2 взрыва).

Середино-Будская громада: был обстрел из АГС (10 взрывов)".

Читайте также: Ночью россияне из минометов и артиллерии обстреляли две пограничные громады на Сумщине. Зафиксировано 24 взрыва
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У Севастополі чутно 5 потужних вибухів.Спокійної ночі😴
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27.12.2023 23:43 Ответить
А ґород подумал- учєнья ідут.(с)
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28.12.2023 00:01 Ответить
Кацапня клята не дає нам спокійно жити ,
щоб ви всі здохли , тварюки підлі 😡
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27.12.2023 23:55 Ответить
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28.12.2023 06:37 Ответить
 
 