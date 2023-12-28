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Рада на ближайшем заседании может разблокировать подписание закона о медицинском каннабисе, - Стефанчук

медканабіс

Верховная Рада уже на ближайшем заседании может разблокировать подписание закона о легализации медицинского каннабиса.

Об этом глава ВР Руслан Стефанчук заявил в интервью, которое транслировалось в телемарафоне "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Парламент – это политический организм. Политика никуда оттуда не денется. Заблокировать подписание закона – это право фракции. Я думаю, что на ближайшем заседании мы снимем этот блокирующий проект постановления и законодательный акт (относительно легализации медицинского каннабиса. – Ред.) будет подписан", – сказал спикер украинского парламента.

Читайте также: "Батькивщина" будет блокировать подписание закона о медицинском каннабисе

Стефанчук выразил убеждение, что легализация медицинского каннабиса – это "очень правильное решение", поскольку в препаратах на его основе в первую очередь нуждаются защитники, которые возвращаются с войны травмированными.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 декабря приняла Закон "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

22 декабря народные депутаты из парламентской фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене решения ВР по принятию этого закона.

Регистрация такого проекта делает невозможным подписание принятого законодательного акта главой Верховной Рады и президентом. Разблокировать подписание документа можно путём отклонения проекта постановления.

Автор: 

ВР (29244) Стефанчук Руслан (656) каннабис (24)


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Топ комментарии
+6
Ну, от і все. Що треба знати про стефанчука.

То він каже що буде працювати по пріоритету «усе на перемогу».
А сам тягне закон про канабіс!

Ну, і хто ти, після цього?!
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29.12.2023 00:01
+6
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29.12.2023 01:04
+3
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28.12.2023 23:44
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Не « війти» в історію, а вляпатись.
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29.12.2023 00:02 Ответить
... і не в історію, а в бздуру.
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29.12.2023 08:13 Ответить
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28.12.2023 23:44 Ответить
Ну, от і все. Що треба знати про стефанчука.

То він каже що буде працювати по пріоритету «усе на перемогу».
А сам тягне закон про канабіс!

Ну, і хто ти, після цього?!
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29.12.2023 00:01 Ответить
Стефанчук висловив переконання, що легалізація медичного канабісу - це "дуже правильне рішення", оскільки препаратів на його основі першочергово потребують захисники, які повертаються з війни травмованими.
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29.12.2023 00:06 Ответить
В першу чергу його потребує політична "сила" СН. Без канабісу - жодної діяльності !!
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29.12.2023 08:15 Ответить
ну, юлія тимошенко за них з канабісом візьметься і нагадає про себе заодно
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29.12.2023 09:09 Ответить
Я не мог даже подумать, что второй человек в стране будет так смачно и привселюдно вылизывать тухес найвелычнишому. Это я про фотку ********** в футболке с мордой лица найвелычнишого :

https://www.dialog.ua/ukraine/287290_1703796814
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29.12.2023 08:14 Ответить
Тепер ясно заради чого вони навіть канікули свої відмінили.
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29.12.2023 10:02 Ответить
Свободу Червінському вони канабіс !
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29.12.2023 00:05 Ответить
Канабісом, як пугалом лякають
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29.12.2023 00:17 Ответить
А чего им пугать, да это стартовый наркотик но не героин или кокаин, которые затягивают словно трясина. Только все эта медицинская лабуда для лохов, ребята будут деньги зарабатывать.
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29.12.2023 00:27 Ответить
Воно сьогодні про каву у Відні назвизділо. Не можна її там пити смердам, коли він тут від голоду пухне. А своїх вивізло.
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29.12.2023 00:27 Ответить
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29.12.2023 01:04 Ответить
Миттєво загострює зір і суттєво притуплює совість (залишки).
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29.12.2023 08:17 Ответить
Ви свині відгодовані СН ...не тільки канабіс медичний легалізуйте ,ясно шо тим хто демобілізувався без нього важко , якшо палять ...а ви паскуди секс індустрію та ігровий бізнес , коли легалізуїте!? Міліарди по своїм кишеням розфасовуваєте !? Де гроші у бюджеті ?
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29.12.2023 01:28 Ответить
Ну який бюджет, шановний? Бубочка кукурікав в 19 році перед виборами, що у нього і його ЗЕбанутої шобли закінчиться єпоха бідності. Так що грошики течуть по їхнім карманам з ігрового бізнесу і секс-індустрії.
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29.12.2023 08:19 Ответить
Обколются своей марихуанной и ябуть друг друга в жопу, аааааа.
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29.12.2023 03:09 Ответить
Хтось читав той законопроект? ЦЕ просто якась єресь обдовбаного. 4 речення протиречать самі собі. Той рекреаційний канабіс без тгк, ним дупу підтерти можна. який сенс виймати канабіс з розділу небезпечних наркотичних рослин і тут же обмежувати реалізацію та підсилювати відповідальність? ЗА що? ЗА шматок квіти юезпонтової? Та вони геть зажерлися дегенерати обнюхані.
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29.12.2023 03:29 Ответить
Та чого там соромитись, легалізувати героїн, гашиш, кокаїн, легалізувати проституцію а заодно голубих і рожевих. Свобода блін.
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29.12.2023 04:12 Ответить
Все для нього, родімого. Тепер він буде употрєблять за рецептом. Гнусавий на коні.
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29.12.2023 04:57 Ответить
Комусь захист країни ,а ЗЕленим наркобаригам канабіс...
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29.12.2023 07:59 Ответить
САМЕ ТАК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.12.2023 08:19 Ответить
 
 