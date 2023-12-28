Рада на ближайшем заседании может разблокировать подписание закона о медицинском каннабисе, - Стефанчук

Верховная Рада уже на ближайшем заседании может разблокировать подписание закона о легализации медицинского каннабиса.

Об этом глава ВР Руслан Стефанчук заявил в интервью, которое транслировалось в телемарафоне "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Парламент – это политический организм. Политика никуда оттуда не денется. Заблокировать подписание закона – это право фракции. Я думаю, что на ближайшем заседании мы снимем этот блокирующий проект постановления и законодательный акт (относительно легализации медицинского каннабиса. – Ред.) будет подписан", – сказал спикер украинского парламента.

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Стефанчук выразил убеждение, что легализация медицинского каннабиса – это "очень правильное решение", поскольку в препаратах на его основе в первую очередь нуждаются защитники, которые возвращаются с войны травмированными.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 декабря приняла Закон "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

22 декабря народные депутаты из парламентской фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене решения ВР по принятию этого закона.

Регистрация такого проекта делает невозможным подписание принятого законодательного акта главой Верховной Рады и президентом. Разблокировать подписание документа можно путём отклонения проекта постановления.