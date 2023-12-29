РФ столкнулась с проблемами в сфере экспорта сжиженного газа из-за санкций США, - Reuters
По информации Reuters, санкции США создают серьезное препятствие планам России по увеличению экспорта сжиженного природного газа, чтобы компенсировать сокращение экспорта трубопроводного газа в Европу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Будучи четвертым в мире производителем СПГ после США, Катара и Австралии, Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке с нынешних 8%, утроив объем производства до более 100 миллионов метрических тонн к 2035 году.
"Влияние ограничений в отношении СПГ оказывается более серьезным из-за относительно небольшого количества танкеров, способных перевозить газ, и отсутствия у России доступа к технологиям и финансам", - говорится в материале Reuters.
Усилия России по перенаправлению продаж газа в Китай, второго по величине потребителя энергии в мире после США, до сих пор имели ограниченный успех. Продолжительные переговоры об увеличении текущих продаж газа в страну более чем вдвое предлагаемым трубопроводом "Сила Сибири-2" еще не завершились заключением надежного контракта.
Reuters пишет, что проект "Арктик СПГ-2", который контролируется крупнейшим российским производителем СПГ "Новатэк", сталкивается с задержкой. Коммерческие поставки СПГ по проекту ожидаются не ранее второго квартала 2024 года или позже, в то время как "Новатек" заявлял, что они начнут поставки в первом квартале.
Мощность "Арктик СПГ-2" с тремя линиями составит 19,8 млн тонн в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Санкции США уже привели к тому, что "Новатек" объявил о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам по проекту.
В "Новатэке" заявили, что для проекта "Арктик СПГ-2" на российской верфи "Звезда" будет построено 15 танкеров ледового класса Arc7, способных пробивать лед толщиной 2 метра. Еще шесть танкеров Arc7 должны были быть построены компанией Hanwha Ocean, ранее называвшейся Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, в том числе три заказаны японской Mitsui OSK Lines и три - ведущей российской танкерной группой "Совкомфлот".
Но три танкера, заказанные "Совкомфлотом", были отменены из-за санкций против России. Об этом заявила Hanwha в нормативных документах.
Напомним, 2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.
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Але ж ні - засеремо все, куди дотягнемось - основна доктрина кремля.
В тому лайні, яким хочуть "засрати" світ, вони й захлинуться... ІМХО
Одна з найважливіших причин, чому Пекін не дав остаточного добро на гігантський проект газопроводу «Сила Сибіру-2» минулого року, полягає в тому, що він має серйозні сумніви щодо того, чи ************ Китаю такі великі обсяги природного газу в майбутньому.
Китай зараз найбільше у світі інвестує в розвиток відновлюваних джерел енергії - і, як наслідок, стрімко скорочує свою потребу в імпорті енергоносіїв.
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І тому що мізки мають і диверсифікують постачання, щоб не бути залежними. Кацапляндія вже показала це на своєму прикладі з Європою як це буває
Нестабильность выработки электричества с помощью ветра и солнца - главная проблема возобновляемой энергетики. Германия все успешнее ее решает. Растущую роль играет фотовольтаика.
Более половины потребляемой в Германии электроэнергии стабильно обеспечивают в этом году долго считавшиеся нестабильными возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По итогам первых трех кварталов 2023 года, доля "зеленого" электричества составила в среднем 52%, что на 5 процентных пунктов выше, чем за первые девять месяцев прошлого года.
Германия все успешнее преодолевает ключевую проблему возобновляемой энергетики: непостоянство производства, зависящего от наличия ветра и солнца. В последние годы доля ВИЭ периодически превышала в отдельные месяцы и кварталы 50%, но в нынешнем году, и это его принципиальная особенность, появился реальный шанс, что она окончательно закрепится выше данной отметки. Это объясняется как общим увеличением "зеленых" генерирующих мощностей в разных частях страны, так и быстро ролью солнечной энергетики (фотовольтаики).
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"B периоды, когда солнце не светит и ветер не дует, возобновляемой энергетике нужен надежный партнер в лице газовых электростанций, способных работать и на водороде".
Таким образом, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии отводит газовым электростанциям, которые в перспективе должны стать водородными, всего лишь вспомогательную, подстраховывающую роль в немецкой электроэнергетике. Но таких гибких генерирующих мощностей должно быть в достаточном количестве, поэтому глава BDEW от имени своей отрасли призвала правительство ФРГ создать благоприятные инвестиционные условия и стимулы для их строительства.
Таким образом, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии отводит газовым электростанциям, которые в перспективе должны стать водородными, всего лишь вспомогательную, подстраховывающую роль в немецкой электроэнергетике."
Китайцям за фактом вона не потрібна, тільки як резервне джерело
До кінця 2027 року, за оцінками EIA, експортні потужності СПГ зростуть на 1,1 Bcf/d у Мексиці, 2,1 Bcf/d у Канаді та 9,7 Bcf/d у Сполучених Штатах із загалом 10 нових проєктів у трьох країнах.