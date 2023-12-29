РФ столкнулась с проблемами в сфере экспорта сжиженного газа из-за санкций США, - Reuters

По информации Reuters, санкции США создают серьезное препятствие планам России по увеличению экспорта сжиженного природного газа, чтобы компенсировать сокращение экспорта трубопроводного газа в Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Будучи четвертым в мире производителем СПГ после США, Катара и Австралии, Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке с нынешних 8%, утроив объем производства до более 100 миллионов метрических тонн к 2035 году.

"Влияние ограничений в отношении СПГ оказывается более серьезным из-за относительно небольшого количества танкеров, способных перевозить газ, и отсутствия у России доступа к технологиям и финансам", - говорится в материале Reuters.

Усилия России по перенаправлению продаж газа в Китай, второго по величине потребителя энергии в мире после США, до сих пор имели ограниченный успех. Продолжительные переговоры об увеличении текущих продаж газа в страну более чем вдвое предлагаемым трубопроводом "Сила Сибири-2" еще не завершились заключением надежного контракта.

Reuters пишет, что проект "Арктик СПГ-2", который контролируется крупнейшим российским производителем СПГ "Новатэк", сталкивается с задержкой. Коммерческие поставки СПГ по проекту ожидаются не ранее второго квартала 2024 года или позже, в то время как "Новатек" заявлял, что они начнут поставки в первом квартале.

Мощность "Арктик СПГ-2" с тремя линиями составит 19,8 млн тонн в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Санкции США уже привели к тому, что "Новатек" объявил о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам по проекту.

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В "Новатэке" заявили, что для проекта "Арктик СПГ-2" на российской верфи "Звезда" будет построено 15 танкеров ледового класса Arc7, способных пробивать лед толщиной 2 метра. Еще шесть танкеров Arc7 должны были быть построены компанией Hanwha Ocean, ранее называвшейся Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, в том числе три заказаны японской Mitsui OSK Lines и три - ведущей российской танкерной группой "Совкомфлот".

Но три танкера, заказанные "Совкомфлотом", были отменены из-за санкций против России. Об этом заявила Hanwha в нормативных документах.

Напомним, 2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

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