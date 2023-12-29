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Новости Газовая война Санкции против России
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РФ столкнулась с проблемами в сфере экспорта сжиженного газа из-за санкций США, - Reuters

спг,росія

По информации Reuters, санкции США создают серьезное препятствие планам России по увеличению экспорта сжиженного природного газа, чтобы компенсировать сокращение экспорта трубопроводного газа в Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Будучи четвертым в мире производителем СПГ после США, Катара и Австралии, Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке с нынешних 8%, утроив объем производства до более 100 миллионов метрических тонн к 2035 году.

"Влияние ограничений в отношении СПГ оказывается более серьезным из-за относительно небольшого количества танкеров, способных перевозить газ, и отсутствия у России доступа к технологиям и финансам", - говорится в материале Reuters.

Усилия России по перенаправлению продаж газа в Китай, второго по величине потребителя энергии в мире после США, до сих пор имели ограниченный успех. Продолжительные переговоры об увеличении текущих продаж газа в страну более чем вдвое предлагаемым трубопроводом "Сила Сибири-2" еще не завершились заключением надежного контракта.

Reuters пишет, что проект "Арктик СПГ-2", который контролируется крупнейшим российским производителем СПГ "Новатэк", сталкивается с задержкой. Коммерческие поставки СПГ по проекту ожидаются не ранее второго квартала 2024 года или позже, в то время как "Новатек" заявлял, что они начнут поставки в первом квартале.

Мощность "Арктик СПГ-2" с тремя линиями составит 19,8 млн тонн в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Санкции США уже привели к тому, что "Новатек" объявил о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам по проекту.

Читайте также: В ЕС достигли предварительного согласия относительно запрета российского сжиженного газа

В "Новатэке" заявили, что для проекта "Арктик СПГ-2" на российской верфи "Звезда" будет построено 15 танкеров ледового класса Arc7, способных пробивать лед толщиной 2 метра. Еще шесть танкеров Arc7 должны были быть построены компанией Hanwha Ocean, ранее называвшейся Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, в том числе три заказаны японской Mitsui OSK Lines и три - ведущей российской танкерной группой "Совкомфлот".

Но три танкера, заказанные "Совкомфлотом", были отменены из-за санкций против России. Об этом заявила Hanwha в нормативных документах.

Напомним, 2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

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Автор: 

россия (95481) санкции (11285) США (26583) сжиженный газ (41)


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Топ комментарии
+4
Санкції в тому, що зараз кацапи отримують більшу частину прибутку в юанях і рупіях. А щоб їх перевести в готівку, то втрачається мало не третина суми через ліві комбінації. Менше кацапТБ дивіться
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29.12.2023 00:04
+3
Там нещодавно Південна Корея сказала гудбай кацапським танкерам. А без її технологій кацапи можуть газ тільки у себе в задниці переносити
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28.12.2023 23:58
+3
Одна з найважливіших причин, чому Пекін не дав остаточного добро на гігантський проект газопроводу «Сила Сибіру-2» минулого року, полягає в тому, що він має серйозні сумніви щодо того, чи ************ Китаю такі великі обсяги природного газу в майбутньому.
==========
І тому що мізки мають і диверсифікують постачання, щоб не бути залежними. Кацапляндія вже показала це на своєму прикладі з Європою як це буває
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29.12.2023 00:01
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Правила форума Совет форумчан
Які проблми? Газифікуйте Сибір, села, містечка і скраплювати газ на продаж у московитів не буде проблемою ще років 100,..
Але ж ні - засеремо все, куди дотягнемось - основна доктрина кремля.
В тому лайні, яким хочуть "засрати" світ, вони й захлинуться... ІМХО
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28.12.2023 23:51 Ответить
А навіщо їм Сибір газифікувать? Якщо вони вже готуються його залишать Китаю? Їм вигідніше викачать з Сибіру максимум ресурсів і покинуть спустошеним Тому китайці і не спішать розвертать закупки газу через "Силу Сибіру" - дешевше забрать буде ("Газпром" швидше збанкрутує) і запасів газу більше збережеться
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29.12.2023 06:25 Ответить
Один мільярд доларів щодня засРашка отримує за газ та нафту . Не кажучи про рідкоземельн. Так де ті санкції??
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28.12.2023 23:56 Ответить
Санкції в тому, що зараз кацапи отримують більшу частину прибутку в юанях і рупіях. А щоб їх перевести в готівку, то втрачається мало не третина суми через ліві комбінації. Менше кацапТБ дивіться
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29.12.2023 00:04 Ответить
Тобі розказати де санкції? Коли зарплату на хвермі уріжуть, тоді і взнаєш .
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29.12.2023 00:38 Ответить
«Газпрому» потрібен новий ринок для газовидобувних компаній Західного Сибіру, які вже понад півстоліття експортують блакитне паливо до Європи, але у 2022 році за вказівкою кремля, який намагався використати газ як зброю, фактично втратили великий ринок ЄС.

Одна з найважливіших причин, чому Пекін не дав остаточного добро на гігантський проект газопроводу «Сила Сибіру-2» минулого року, полягає в тому, що він має серйозні сумніви щодо того, чи ************ Китаю такі великі обсяги природного газу в майбутньому.

Китай зараз найбільше у світі інвестує в розвиток відновлюваних джерел енергії - і, як наслідок, стрімко скорочує свою потребу в імпорті енергоносіїв.
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28.12.2023 23:57 Ответить
Одна з найважливіших причин, чому Пекін не дав остаточного добро на гігантський проект газопроводу «Сила Сибіру-2» минулого року, полягає в тому, що він має серйозні сумніви щодо того, чи ************ Китаю такі великі обсяги природного газу в майбутньому.
==========
І тому що мізки мають і диверсифікують постачання, щоб не бути залежними. Кацапляндія вже показала це на своєму прикладі з Європою як це буває
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29.12.2023 00:01 Ответить
"Китай зараз найбільше у світі інвестує в розвиток відновлюваних джерел енергії" - шо будуть робити як в Європі ? Коли сонце і вітер є - маємо відновлювальну енергію, коли немає сонця і вітру - включаємо газові турбіни на метані . А про розробку акумулюючих станцій чогось не чутно .
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29.12.2023 05:27 Ответить
DW

Нестабильность выработки электричества с помощью ветра и солнца - главная проблема возобновляемой энергетики. Германия все успешнее ее решает. Растущую роль играет фотовольтаика.
Более половины потребляемой в Германии электроэнергии стабильно обеспечивают в этом году долго считавшиеся нестабильными возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По итогам первых трех кварталов 2023 года, доля "зеленого" электричества составила в среднем 52%, что на 5 процентных пунктов выше, чем за первые девять месяцев прошлого года.
Германия все успешнее преодолевает ключевую проблему возобновляемой энергетики: непостоянство производства, зависящего от наличия ветра и солнца. В последние годы доля ВИЭ периодически превышала в отдельные месяцы и кварталы 50%, но в нынешнем году, и это его принципиальная особенность, появился реальный шанс, что она окончательно закрепится выше данной отметки. Это объясняется как общим увеличением "зеленых" генерирующих мощностей в разных частях страны, так и быстро ролью солнечной энергетики (фотовольтаики).

https://vk.com/share.php?url=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-VK-sharing&title=%D0%92%D0%98%D0%AD%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%2050%25%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%A0%D0%93&comment={2} https://connect.ok.ru/offer?url=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-Odnoklassniki-sharing https://telegram.me/share/url?url=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-Telegram-sharing&text=%D0%92%D0%98%D0%AD%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%2050%25%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%A0%D0%93 https://moikrug.ru/share?url=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-sharing.Tx7JHemU7Vo.moikrug&title=%D0%92%D0%98%D0%AD%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%2050%25%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%A0%D0%93 whatsapp://send?text=%D0%92%D0%98%D0%AD%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%2050%25%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%A0%D0%93%20-%20https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-Whatsapp-sharing fb-messenger://share/?link=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-Facebook%20messenger-sharing
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29.12.2023 07:29 Ответить
Тем не менее ветер был и останется в Германии главным возобновляемым источником энергии (его доля в производстве электричества в два с лишним раза выше, чем у солнца), не в последнюю очередь потому, что он дует, теоретически, круглосуточно и круглогодично, тогда как солнце светит в лучшем случае половину суток и в основном в весенне-летний период. Однако установка ветрогенераторов требует значительно большего числа разрешений на строительство и с технической точки зрения намного сложнее, чем установка солнечных батарей. Так что увеличение генерирующих мощностей ветроэнергетики будет происходить скорее рывками, особенно при вводе в строй больших морских ветропарков.
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29.12.2023 07:31 Ответить
На севере Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн началось строительство электросети в рамках масштабного энергетического проекта SuedLink, сообщает агентство AFP. Согласно плану, линия Suedlink будет транспортировать электроэнергию с ветряных электростанций на побережье Северного моря в Шлезвиг-Гольштейне на расстояние 700 километров через Нижнюю Саксонию, Гессен и Тюрингию в Баварию и Баден-Вюртемберг.
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29.12.2023 07:36 Ответить
Ну і - де в ваших двох коментах згадуються акумулюючі станції ( літієві акумулятори і подібне це не вирішення проблеми - банально літію не вистачить для виробництва батарей необхідної ємності, крім того літій незамінний елемент для дейтрій - тритієвого термоядерного синтезу - без літію не буде тритію ).
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29.12.2023 07:36 Ответить
В 2030 году, согласно стратегическим планам правительства ФРГ, 80% электричества в стране должны производиться с помощью возобновляемых источников. Если по итогам всего 2023 года доля ВИЭ закрепится на уже достигнутых 52% и прирост составит, таким образом, 5 процентных пунктов за год, то такая цель уже не будет выглядеть нереалистичной, хотя и останется весьма амбициозной. Правда, пока суммарная установленная мощность всех солнечных батарей в Германии, по данным немецких СМИ, достигла лишь 75 ГВт. Впрочем, это уже сопоставимо с 60-70 атомными электростанциями, ведь мощность одного энергоблока новой АЭС составляет сегодня, как правило, от 1 до 1,4 ГВт.

"B периоды, когда солнце не светит и ветер не дует, возобновляемой энергетике нужен надежный партнер в лице газовых электростанций, способных работать и на водороде".

Таким образом, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии отводит газовым электростанциям, которые в перспективе должны стать водородными, всего лишь вспомогательную, подстраховывающую роль в немецкой электроэнергетике. Но таких гибких генерирующих мощностей должно быть в достаточном количестве, поэтому глава BDEW от имени своей отрасли призвала правительство ФРГ создать благоприятные инвестиционные условия и стимулы для их строительства.
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29.12.2023 07:42 Ответить
Ти йому про кругле він тобі про тепле - ось так виглядає наше спілкування.
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29.12.2023 07:52 Ответить
Для німців -акумулюючі станції це не вирішення проблеми
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29.12.2023 07:57 Ответить
Звісно - німці такі вумні шо придумають як зробити так, шоб вітер постійно дув а Сонце не заходило ніколи. ГАЄС придумали для зберігання енергії тоді коли про відновлювальну енергетику ніхто серйозно не сприймав ( і це при тому шо ГАЄС мав акумулювати енергію від станцій які не залежать від примх природи ) - а ось відновлювальній енергетиці яка залежить від природніх примх акумулюючі станції не потрібні. Ну шо тутка надрукуєш - а ніц тутка не надрукуєш .
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29.12.2023 08:04 Ответить
"B периоды, когда солнце не светит и ветер не дует, возобновляемой энергетике нужен надежный партнер в лице газовых электростанций, способных работать и на водороде".

Таким образом, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии отводит газовым электростанциям, которые в перспективе должны стать водородными, всего лишь вспомогательную, подстраховывающую роль в немецкой электроэнергетике."
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29.12.2023 08:16 Ответить
Ти йому про кругле він тобі про тепле - ось так виглядає наше спілкування. Шо знову - так це ж було вже ( цитата другого нашого президента ). Водневих родовищ не знайшли ще - відповідно його тре виробляти за допомогою електролізу ( мож і з метану виробляти - але це вже не відновлювальна енергетика , а гібрид якийсь ). Крім того існує така річ як ККД - а ККД електролізу водню з наступним його спалюванням буде нижчим , ККД буде нижчим ніж заряджання і розряджання акумуляторів ( крім того зберігання водню ше той головний біль ). Так існують паливні елементи які мають високий ККД - але в них використовується платина , а платини в світі не так вже і багато ( і знов прийдеться німцям бігти до кацапів - за платиною ).
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29.12.2023 08:28 Ответить
Там нещодавно Південна Корея сказала гудбай кацапським танкерам. А без її технологій кацапи можуть газ тільки у себе в задниці переносити
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28.12.2023 23:58 Ответить
Будуть продавати газ китайцям по газопроводу «Сила Сибіру-2» по собівартості.
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29.12.2023 00:06 Ответить
Там Китай поставив умови, що кацапи самі мають тягнути трубу, інфраструктуру, ціна з дисконтом і навіть на цьому взяли паузу

Китайцям за фактом вона не потрібна, тільки як резервне джерело
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29.12.2023 00:23 Ответить
Треба вкласти 100 ярдів і 15 років. І тоді будуть поставляти заявлені обсяги.якщо буде що поставляти .
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29.12.2023 00:39 Ответить
Ну через 15 років весь світ буде купляти метан у Маска і його компанії - насправді мулька про колонізацію Марса була закинута для замилювання очей і приховання справжнього задуму Маска. Маск збирається насправді побудувати флот міжпланетних метановозів , які будуть доставляти метан з Титану .
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29.12.2023 05:36 Ответить
Та ні фігка у того Маска не вигорить. Через десять років людство переселиться на Місяць( роскосмос вже риє під шаром місячного грунту ******* міста), якщо звісно до цього часу, Земля не налетить на свою небесну вісь!
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29.12.2023 12:08 Ответить
Ну якшо кацапокосмос взявся за справу то тоді дійсно Маску ніц не світить . Крім того газпрьом збирався будувати газогін до Титану - десь шось колись подібне чи то чув чи то читав . Такшо Маск точно програє ці перегони.
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29.12.2023 13:03 Ответить
До великої лампочки такі санкції.
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29.12.2023 04:08 Ответить
Скорей всего как минеральная вода ни пользы ни вреда последние два года это доказали.
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29.12.2023 04:44 Ответить
Трампа отстранили от участия в президентских выборах в штате Мэн в 2024 году
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29.12.2023 05:24 Ответить
Коли нафтопровід Дружба перекриють? Ви тільки уявіть рівень циннізму. Два вороги України, рашка і венгрія перекачують нафту через територію України.
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29.12.2023 07:09 Ответить
Потужності з експорту СПГ з Північної Америки, ймовірно, збільшаться більш ніж удвічі до 2027 року. Управління енергетичної інформації США (EIA) очікує, що експортні потужності Північної Америки з експорту зрідженого природного газу (СПГ) збільшаться до 24,3 мільярда кубічних футів на день (Bcf/d) з 11,4 Bcf/день сьогодні, оскільки Мексика та Канада вводять в експлуатацію свої перші термінали для експорту СПГ, а Сполучені Штати збільшують свої існуючі потужності з виробництва СПГ.

До кінця 2027 року, за оцінками EIA, експортні потужності СПГ зростуть на 1,1 Bcf/d у Мексиці, 2,1 Bcf/d у Канаді та 9,7 Bcf/d у Сполучених Штатах із загалом 10 нових проєктів у трьох країнах.
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29.12.2023 08:27 Ответить
 
 