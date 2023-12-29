Оккупанты обстреляли Харьков ракетами Х-22 и С-300, раздалось не менее 6 взрывов
Утром 29 декабря в Харькове были слышны мощные взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.
"В Харькове раздаются взрывы. Находитесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов сообщайте на линию 102", - говорится в сообщении.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздалось по меньшей мере 6 взрывов.
"Харьков под массированным ракетным обстрелом", - отметил он.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Марсель") подчеркнул, что российские агрессоры нанесли по Харькову удары ракетами Х-22, а также обстреляли город из ЗРК С-300.
"Враг еще раз наносит удары из района Белгорода, ранее с ЗРК С-300 и ракетами Х-22", - говорится в сообщении.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов позже подчеркнул, что в Харькове прозвучало не менее 10 взрывов:
"Оккупанты нанесли около 10 ударов по городу Харьков", - отметил он.
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