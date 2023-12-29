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Львовщину атаковали по меньшей мере 10 "шахедов", пожар на объекте критической инфраструктуры, без пострадавших

шахеди

Во Львове после налета "шахедов" возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации более 10 шахедов атаковали Львовщину. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы. Информации о жертвах нет", - говорится в сообщении.

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