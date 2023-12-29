Россия официально развернула на передовой батальон, сформированный из украинских пленных - ISW

28 декабря росСМИ сообщили, что возле поселка Урожайное на западе Донецкой области в боевых действиях впервые приняли участие бойцы батальона "Богдан Хмельницкий", сформированный из украинских военнопленных и подчиненный формированию "Каскад" "МВД" "Донецкой народной республики" (ДНР).

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Это серьезное нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

Ранее российские СМИ сообщали, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в РФ и отправил их на учебу, а в начале ноября доставил их на запад Донецкой области.

По оценке экспертов ISW, использование украинских военнопленных в батальоне "Богдан Хмельницкий" является возможным нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Документ запрещает использование пленных в военной деятельности на стороне захватившей их власти, а также утверждает, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий".

Кроме того, военнопленный не должен "быть использован на работах, нездоровых или опасных по характеру".

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