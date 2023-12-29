Россия официально развернула на передовой батальон, сформированный из украинских пленных - ISW
28 декабря росСМИ сообщили, что возле поселка Урожайное на западе Донецкой области в боевых действиях впервые приняли участие бойцы батальона "Богдан Хмельницкий", сформированный из украинских военнопленных и подчиненный формированию "Каскад" "МВД" "Донецкой народной республики" (ДНР).
Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Это серьезное нарушение Женевской конвенции о военнопленных.
Ранее российские СМИ сообщали, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в РФ и отправил их на учебу, а в начале ноября доставил их на запад Донецкой области.
По оценке экспертов ISW, использование украинских военнопленных в батальоне "Богдан Хмельницкий" является возможным нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Документ запрещает использование пленных в военной деятельности на стороне захватившей их власти, а также утверждает, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий".
Кроме того, военнопленный не должен "быть использован на работах, нездоровых или опасных по характеру".
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Не було "мотивації" воювати за свою країну, то орки "мотивують" воювати за їхню. Розкажеш їм про зле ТЦК і як ти не хотів в армію...
Не хочеш воювати за своїх рідних, підеш воювати замість орків за їхніх...
Фактична кількість працюючих державних службовців жінок сягнула 122 410.
Чоловіків - 41143.
/Статистичні дані про кількісний склад державних службовців наведено станом на 30.06.2023/
Інша справа, що командування "Азову" було ПЕРШИМ звільнено з полону. Але це не їхня провина.
І яка буде доля уставшіх от вайни...
Чесно? Щось мені це нагадує. Але в тому випадку ні про яку конвенцію не згадувалось.
пойпий
в лихолетье Русь покинув , Была юною Москва.
Как и все сепаратисты, грешные в эмансипэ,
на Востоке счастье ищет под имперскими: ты - мне.
Только счастье, вот ведь штука, не бывает отродясь...
Киев -дед, Москва то - внучка... , кто в Экспансии погряз?
Почему же в Украине и чечен и армянин
видят мир - не видят воен, Между ними - ладный мир?
Потому что все то время , в 18 сотен лет,
Киев древний и почтенный не давал войне обет.
Мирный труд и созиданье, а не - « я иду на вы».
Весь тот клад наш - из Триполья, "брату" как его найти?
Город древний, царь -- наш город, ты - давно уже седой.
Счастьем ль полнится царевна, та, что предала твой трон?
Город роз - в цвету каштанов. Город древний - молодой,
но скажи мне: в чем есть сила, где черпаешь ты ее?
ЗЫ... Ты могучий нашим духом - духом Киевской Руси.
Надоумил Бог уйти от кремлевской ереси.
банальна кацапцька дезуха.
Думаєте під час, так званої, вялікай атєчественай їх не було? Сотні тисяч тікали від призову в червону армію.
Думаєте і грощі не дерібанілі у совку під час війни?
Думаєте, що й застілля і гулянок в блокадному ленінграді не влаштовували?
Хє, ще і які гульки були в блокадному. Про ці гульки, жратву та пьянки під час блокади при совку, навіть, фільм художній зняли, щоб хоч якось загасити розмови про масштабні гульки та розважання у блокадному ленінграді.
Невский, Тобиш, Александр-- Рюрик ведь он тоже.
Почему б Русь не предать? - Защищать негоже.
Хану лобызать туфлю, за ярлык в Московию,
Лихо дань повез в Орду и в СОЮЗ вошел с ним он.
Горе-Горем тот СОЮЗ, в Москву воротился:
стал выкалывать глаза всем, кто в него не влился.
И на брата он донес. Хану услужая -
что не выполнил объем, дань тем укрывая.
Чай, добился Невский тем ярлык княжить в Киеве?
Летописец не молчит: - услужать Батыевым.
Позже, тот же, наш Союз и с Гитлером якшался .
А в итоге, он родной - «ГОРЕ», вот, - сломался.
Немцу рог скрутили б мы без вас...- Чудна та песнь Кремлева.
То новый шапкозакидательству есть гимн.История ведь ничему не учит.
В какой раз всю ее перекроив, Кремль Римом жаждет стать могучим.
Фашист ведь рвался не к Москве, стремился к нефтяным артериям.
Тогда лишь Каспий всю снабжал -- Советскую Империю...
Ан нет,не унимается наш брат - лилейно он смакует,
В Победе никого не видит брат-себя он там рисует...
неоспоримый факт других «героев» Ленинграда:
Ведь был же в страшные те дни, «солдат» невидимых респект,
от сытной жизни-- черный шабаш?
А каннибалов алчных, был «парад»?
А может флаг украинский приспущен,
у праха, где почил солдат, тебя же грудью защищая,
от твоего же Власова ребят?
Фундамент Санкта- Петерсбурга- весь на костях украинцев ты,гад!
…Ты - горд. Сему ты салютуешь? Лукавишь в этом. И сему ты - рад?Что значит сердцу Украина,для ленинградских- северных ребят,
которая забрала немца силу, чтоб защитился «славный» град.
Твоих бездарных полководцев, что взялись боронить твой град,
лишь Жуков спас от явного позора,
врагу без жали сдав Великий Киев-град....
Прошлое ты как не крой, будешь им ты ленченый...
ХХХ
Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили:
на манер германца - злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири . На Востоке - землю кровью орошать.
Не своей - туземца, сиречь. От туземца кровь ту брать.
Так пришел конгломерат к ним - это Кузькина им мать...
что взялись боронить твой град,
лишь Жуков спас от явного позора,
врагу без жали сдав Великий Киев-град....
Ті, від кого залежить тиловий комфорт, живуть у найбільш некомфортних умовах. Ті, завдяки кому країна вижила, платять за це своїм життям. Ті, хто в армії - віддають непропорційно багато, а тому мають право розраховувати на винагороду - якщо не матеріальну, то точно моральну. І найсильніші емоції викликають ті, хто намагається у цей момент просувати протилежну етику. Усі ті, хто розповідає про "армійське рабство", знецінюють людей у формі й живуть за формулою "убезпеч себе за чужий рахунок".
Ідеться про всіх, хто торпедує мобілізацію в Україні. Юристи, які рекламують профільні послуги. Медики, які обіцяють "білий квиток". Перевізники, які готові контрабандою вивезти людину за кордон.
Адміністратори "пацифістських" телеграм-каналів. Блогери, які стверджують про неконституційність того, що відбувається. Люди, які розповідають про лазівки на кордоні. Поки одні закривають пробоїни собою, інші намагаються розколупати нові, сподіваючись заробити.
Особливість у тому, що зрив мобілізації - це ключове завдання, яке вирішує воююча сторона. Українське ІПСО допомагає косити від армії російським призовникам. Російське - діє так само в Україні. Будь-хто, хто сьогодні публічно агітує проти мобілізації, - діє на користь Москви. І ступінь щирості того, хто говорить, не має зовсім ніякого значення.
Наша війна надовго. І для того, щоби вести цю війну, Україні потрібні ресурси. Фінансові - що забезпечують працездатність економіки та стійкість тилу. Потрібне озброєння - без якого спроба вести війну втрачає сенс. І потрібні люди, які одягнуть форму та вибиватимуть ворога з окупованих територій. І єдиний ресурс у цьому списку, який ми не можемо отримати від союзників - людський. Гроші нам перерахують. Зброю поставлять. Але єдині люди, які здатні відвоювати нашу країну, живуть в Україні.
У найширшому сенсі ми - свідки заочної дискусії про права та обов'язки. Про взаємини громадянина та держави. Про співвідношення персональної свободи та цінності колективного виживання.
Протягом тривалого часу нормою було концентруватися саме на правах. Країна багатьма сприймалася апріорі як боржник. Вона мала забезпечити маленькій людині хорошу зарплату, гідну пенсію, недорогі та якісні послуги. Стелею обов'язків маленької людини вважалася сплата податків. А потім почалася повномасштабна війна - і окреслила прірву між "маленькими людьми" та звичайними.
Звичайні люди сходили до військкомату. Як мінімум, для того щоб оновити персональні дані, повідомивши армію про власну кваліфікацію, місце проживання та стан здоров'я. Нікому з них не вдасться дорікнути в малодушності - навіть якщо армія в результаті вирішить, що їхні послуги не потрібні, й повістку їм так і не надішле.
А маленькі люди стали заднім числом переписувати свій соціальний контракт із державою. Почали дописувати туди нові пункти та вимоги. І тепер висувають країні нові умови, без дотримання яких у військкомат йти вони не мають наміру.
"Нехай спершу перестануть красти". "А чому депутати не воюють!". "Військкоми хабарі беруть, а мені в армію йти?" Маленька людина підняла на прапори чужі гріхи, сподіваючись, що за ними ніхто не розгледить її власні. Немає сенсу обговорювати її умови, бо це не умови, а виправдання. Маленькі люди - це люди з малою відповідальністю. Їх мучить думка, що вони рівні решті, і вони намагаються зняти з себе відповідальність за власну долю. А тому перекладають цю відповідальність на обставини, що спішно вигадуються.
Мені випадало бачити в армії різних людей. Механіків і айтівців. Таксистів і бізнесменів. Продавців і вчителів. Ніхто з них не був маленькою людиною. Тому що критерієм у цьому питанні є не гроші і не довоєнна посада. Єдино можливий критерій тут - це відповідальність. Та сама, яку ти або береш на себе, або від якої намагаєшся втекти. У першому випадку тобі не потрібні виправдання. У другому - ти з них складаєшся.
2. Наша логіка ухилянта - що це? Ви уже психолог, нові терміни ввели?
3. Так вони "ухилянти" чи ні?
4. А чому жінок пускати не можна, чи ви вже
наплювализмінили Конституцію України про рівні права? Конституція України - Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Стаття 24.
5. "Повинні воювати усі." - я бачу у вас розуму менше ніж в курки.... Пояснити?
4. - ти хочеш жінок воювати відправити воювати? - Я ні.
5. - у тебе розуму точно більше, як у курки. Але твоя писанина показує твій розумовий рівень - рівень трудяги який нікамунічєвонєдолжен. Тобі за курсом рускага корабля, якщо трохи тупуватий і знову попросиш юридично пояснити, то уточню - іди *****.
А чому таке гівно, як ти вирішує - кому йти, а кому ні?????? ЛЮДИ - різні !!!!
А тупенький ти точно - даже таке не може пояснити - зедебіле
Робити все, щоб перемогли кацапи, тільки заради того, щоб програло наше зе? - чи незавелика жертва?
Татьяну Чорновол - я дуже поважаю!
не ми робимо - зебобіки роблять... є статті, відеоролики про розкрадання МОУ, про командирів-жукових, про розкрадання в самих частинах, знайомі розказують - який совок в армії, нехватка ***********..... Після такого набаченого і почутого.....
Зато НЕ УХИЛЯНТИ ...!))) ЭТО ТОЧНО...