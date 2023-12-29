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Россия официально развернула на передовой батальон, сформированный из украинских пленных - ISW

рф,армія

28 декабря росСМИ сообщили, что возле поселка Урожайное на западе Донецкой области в боевых действиях впервые приняли участие бойцы батальона "Богдан Хмельницкий", сформированный из украинских военнопленных и подчиненный формированию "Каскад" "МВД" "Донецкой народной республики" (ДНР).

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Это серьезное нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

Ранее российские СМИ сообщали, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в РФ и отправил их на учебу, а в начале ноября доставил их на запад Донецкой области.

По оценке экспертов ISW, использование украинских военнопленных в батальоне "Богдан Хмельницкий" является возможным нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Документ запрещает использование пленных в военной деятельности на стороне захватившей их власти, а также утверждает, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий".

Кроме того, военнопленный не должен "быть использован на работах, нездоровых или опасных по характеру".

Смотрите также: Два кота грызут брошенное тело оккупанта. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19168) военнопленные (1066) ISW (493)


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Топ комментарии
+40
Отож. А тепер мотивація видно з'явилася.
Не було "мотивації" воювати за свою країну, то орки "мотивують" воювати за їхню. Розкажеш їм про зле ТЦК і як ти не хотів в армію...
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29.12.2023 08:18
+39
шлюхрич, бойко, льовочкін, дубінський, бужанський, труханов, шефір, дєрьмак, татаров, смірнов, шаурма... - ось вам готовий батальон "іван грозний".
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29.12.2023 08:15
+26
Орки чітко показують що буде якщо вони таки доламають Україну.
І яка буде доля уставшіх от вайни...
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29.12.2023 08:22
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https://war.telegraf.com.ua/ukr/war-in-ukraine/2023-12-29/5825109-rossiyskoe-preimushchestvo-v-vozdukhe-nad-ukrainoy-skoro-budet-obnuleno-newsweek Російська перевага у повітрі над Україною скоро зійде на нуль - Newsweek
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29.12.2023 07:55 Ответить
Не рівняй всіх під себе, у них є зброя і можливість, вибір кожного ми бачимо з 2019 так що не пізди
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29.12.2023 08:08 Ответить
Шта?
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29.12.2023 08:33 Ответить
А этих шо, из ухылянтов кацапы набрали ? Или из мобиков, отловленных ТЦК на улице, херово подготовленных, херово вооруженных, немотивированных, кинутых держать посадки под постоянным огнем кацапов, и поэтому сдавшихся в плен ?
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29.12.2023 08:10 Ответить
Отож. А тепер мотивація видно з'явилася.
Не було "мотивації" воювати за свою країну, то орки "мотивують" воювати за їхню. Розкажеш їм про зле ТЦК і як ти не хотів в армію...
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29.12.2023 08:18 Ответить
Ну теперь после этой новости, и еще после новостей от расстреле пленных ********, те, кто уже воюет, десять раз подумают, прежде чем сдаваться кацапам в плен. А те, кто не воюет, еще сильнее будут ныкаться от ТЦК или агрессивнее отбиваться при попытке затащить в микроавтобус.
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29.12.2023 08:26 Ответить
Логіка то не ваше...
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29.12.2023 08:31 Ответить
Це зрадники, а не полонені.
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29.12.2023 09:13 Ответить
як би тебе брали до полону ти б напевно підірвав себе гранатою?!?ти ж пишеш що повинен робити інший надячісь у нелюдських жахливих для виживання умовах,під постійним тиском тортур і знущань,голодом,але ж ти і подібні до тебе залізні чоловіки,з яйцями та броньованою жопою і ніколи б не пішли на таке!!!!краще б ти мовчало,ти не був на їх місці та і не будеш,бо ти воін ти інтернетних ******!!!
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29.12.2023 10:39 Ответить
Йому з дивану видніше 🙁
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29.12.2023 14:34 Ответить
Тільки таке трепло може винуватити вояків у здачі в полон. Ти ж мабуть в такому самому випадку себе підривав гранатою? Вірно?
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29.12.2023 17:10 Ответить
Не хвилюйся, кацапи вам підготовку забезпечать і навіть мотивацію, примушуючи кілька десятків разів на добу співати гімн роССії та катюшу... Скаржиться точно не будете.
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29.12.2023 08:26 Ответить
Не гандону, який виїхав з Україні до ********* щось кудахтати. Якщо Бацька вирішить зформувати свої батальони для війни - тебе ж туди потащать, пьорднути не встигнеш.
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29.12.2023 12:43 Ответить
Армія то зріз суспільства... а у нас ще є любителі руського міра... до того ми ж не знаємо можливо вони погодились за гроші.... орки по 3к тепер набирають... і могли обітцяти що вони не будуть на нулі... а для пропаганди тільки під камери
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29.12.2023 09:55 Ответить
Я думаю, что наши бравые ТЦКуны тоже ****** всем, кого удалось поймать, что не будут на ноль отправлять, что будешь в тылу картошку чистить и 30-тку получать. Тока ВЛК пройди и вот здесь распишись. А потом ****- и ты на нуле, с гипертониями, астмами, грыжами, после 2-х недель в учебке, где со времен совка не поменялось ровно нихуя.
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29.12.2023 12:30 Ответить
Ну да, не у всiх бронь як в тебе.
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29.12.2023 08:13 Ответить
Ну йди собі "інвалідку" купи і в тебе буде бронь. Тільки кацап її не показуй, там не проканає.
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29.12.2023 08:29 Ответить
Що на це скажуть стурбованці із "Ґамнисті Інтернешнл"?
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29.12.2023 08:05 Ответить
Эта другоє
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29.12.2023 08:08 Ответить
ЯнеЛох-Золоте=ЯнеТряпка
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29.12.2023 08:07 Ответить
Здались в полон, зберегли життя? Ну, от тепер будуть втрачати життя за #уйла. І ті, хто тікає від мобілізації (якщо не втечуть з України), будуть мобілізовані рашистами. Варіантів тут немає.
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29.12.2023 08:11 Ответить
А толку від того, що втечуть з України. Від війни Європа вже не відмажеться у разі поразки України. піторські шахєди і у польщі їх наженуть.
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29.12.2023 08:19 Ответить
Так уєзжай, кацап,хулє тут сідіш-то?
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29.12.2023 08:58 Ответить
Вам треба марафон виключити, орки торгують з ЄС, до того ж ЄС це другий по величині ринок основних інвесторів цієї війни Китая... тому орки ніколи не нападуть на Нато... інакше китайцям закриють інвестиції і ринки...
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29.12.2023 09:57 Ответить
Зразу видно,що ти просто пустозвон--балабол.
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29.12.2023 08:33 Ответить
Тобі в новині чітко навели причину.
Не хочеш воювати за своїх рідних, підеш воювати замість орків за їхніх...
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29.12.2023 08:38 Ответить
Дивився статистику за 2021-й рік. В Україні менше 170 тисяч держслужбовців. 74% з них - це жінки.
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29.12.2023 08:39 Ответить
Фактична кількість працюючих державних службовців - 163 553.
Фактична кількість працюючих державних службовців жінок сягнула 122 410.
Чоловіків - 41143.
/Статистичні дані про кількісний склад державних службовців наведено станом на 30.06.2023/
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29.12.2023 09:00 Ответить
тому і пропонують мобілізувати жінок....і з числа держслужбовців також...
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29.12.2023 09:30 Ответить
Є ще ДП, юридичні особи публічного типу, місцеві чиновники, кількість можна судити по тому що НАЗК очікує подання 1.3 млн декларації це тих хто попадає під декларування, скільки з них жінки не відомо...
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29.12.2023 10:11 Ответить
коли чую слово трудяга, зразу уявляю тупе жирне бидло, яке днями лежить на дивані, смотріт расєйськіє серіали і нікамунічєвонєдолжно.
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29.12.2023 08:57 Ответить
Та все життя тупо пиляє терпугом одну гайку( тільки цього й навчилося) , ще й пишається цим... Коротше --- мудрий нарід у всій красі!
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29.12.2023 10:53 Ответить
"Азов" ВИКОНАВ НАКАЗ недомірка- прєпіздента.
Інша справа, що командування "Азову" було ПЕРШИМ звільнено з полону. Але це не їхня провина.
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29.12.2023 08:19 Ответить
Твари в очередной раз пробили дно. Гореть вам в аду конченые росияне
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29.12.2023 08:14 Ответить
шлюхрич, бойко, льовочкін, дубінський, бужанський, труханов, шефір, дєрьмак, татаров, смірнов, шаурма... - ось вам готовий батальон "іван грозний".
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29.12.2023 08:15 Ответить
Вася Крюк пиши українською
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29.12.2023 08:52 Ответить
And you first crew in this squad.
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29.12.2023 08:58 Ответить
Орки чітко показують що буде якщо вони таки доламають Україну.
І яка буде доля уставшіх от вайни...
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29.12.2023 08:22 Ответить
Не хочеш воювати за Україну, ********* воювати за парашу і спрашувать не стануть
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29.12.2023 08:25 Ответить
Так в том то и дело, что те о ком написано - СНАЧАЛА воевали за Украину... Не исключаю, что они из тех кого Украина НАСИЛЬНО загнала в армию...
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29.12.2023 13:02 Ответить
Це серйозне порушення Женевської конвенції про військовополонених.

Чесно? Щось мені це нагадує. Але в тому випадку ні про яку конвенцію не згадувалось.
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29.12.2023 08:31 Ответить
тому сво без оголошення війни і конвенцій
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29.12.2023 09:32 Ответить
Дешева кацапська пропаганда з метою дискредитації ЗСУ в цілому та полонених зокрема.
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29.12.2023 08:40 Ответить
А де ви читали, що РДК створений із полонених?
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29.12.2023 08:59 Ответить
Те саме, що й Білоруський полк Калиновського.
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29.12.2023 08:53 Ответить
А розшифруй РДК то і знатимеш, і різницю між полоненим і добровольцем зрозумієш.
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29.12.2023 09:04 Ответить
Позивний " Волга" чи як там срацював не за планом... Зрадники куєві
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29.12.2023 08:52 Ответить
какцапа забоярь, а то время утреннего опохмела заканчивается. И о да, трындеть на Волгу, там тоже вода - солёная.
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29.12.2023 09:04 Ответить
Чучело з прізвищем на "..ов", в тебе що загострення від метилового спирту?
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29.12.2023 09:23 Ответить
проснись и пой пий
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29.12.2023 09:41 Ответить
какцапа, слабо опудало написати?
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29.12.2023 09:51 Ответить
Киев древний - стольный город, но столица есть одна:
в лихолетье Русь покинув , Была юною Москва.
Как и все сепаратисты, грешные в эмансипэ,
на Востоке счастье ищет под имперскими: ты - мне.
Только счастье, вот ведь штука, не бывает отродясь...
Киев -дед, Москва то - внучка... , кто в Экспансии погряз?
Почему же в Украине и чечен и армянин
видят мир - не видят воен, Между ними - ладный мир?
Потому что все то время , в 18 сотен лет,
Киев древний и почтенный не давал войне обет.
Мирный труд и созиданье, а не - « я иду на вы».
Весь тот клад наш - из Триполья, "брату" как его найти?
Город древний, царь -- наш город, ты - давно уже седой.
Счастьем ль полнится царевна, та, что предала твой трон?
Город роз - в цвету каштанов. Город древний - молодой,
но скажи мне: в чем есть сила, где черпаешь ты ее?
ЗЫ... Ты могучий нашим духом - духом Киевской Руси.
Надоумил Бог уйти от кремлевской ереси.
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29.12.2023 10:18 Ответить
Гой еси!
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29.12.2023 13:32 Ответить
кацапи понабирали кацапів, дали назву Богдан Хмельницький.
банальна кацапцька дезуха.
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29.12.2023 08:55 Ответить
Орден Богдана Хмельницького I, II і III ступеня встановлено Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Президії Верховної Ради СРСР від https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 10 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943
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29.12.2023 08:57 Ответить
Дай бог, щоби було так, тодi б i про уклонiстiв не було б чути.
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29.12.2023 09:01 Ответить
"уклоністи" завжди будуть.
Думаєте під час, так званої, вялікай атєчественай їх не було? Сотні тисяч тікали від призову в червону армію.
Думаєте і грощі не дерібанілі у совку під час війни?
Думаєте, що й застілля і гулянок в блокадному ленінграді не влаштовували?
Хє, ще і які гульки були в блокадному. Про ці гульки, жратву та пьянки під час блокади при совку, навіть, фільм художній зняли, щоб хоч якось загасити розмови про масштабні гульки та розважання у блокадному ленінграді.
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29.12.2023 09:08 Ответить
Так тока зебилы могут оправдываться. У остальных - тока претензии:
Невский, Тобиш, Александр-- Рюрик ведь он тоже.
Почему б Русь не предать? - Защищать негоже.
Хану лобызать туфлю, за ярлык в Московию,
Лихо дань повез в Орду и в СОЮЗ вошел с ним он.
Горе-Горем тот СОЮЗ, в Москву воротился:
стал выкалывать глаза всем, кто в него не влился.
И на брата он донес. Хану услужая -
 что не выполнил объем, дань тем укрывая.
Чай, добился Невский тем ярлык княжить в Киеве?
Летописец не молчит: - услужать Батыевым.
Позже, тот же, наш Союз и с Гитлером якшался .
А в итоге, он родной - «ГОРЕ», вот, - сломался.



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29.12.2023 09:49 Ответить
Льется ретро-песнь Кремля, во стиле Поля Куликова:
Немцу рог скрутили б мы без вас...- Чудна та песнь Кремлева.
То новый шапкозакидательству есть гимн.История ведь ничему не учит.
В какой раз всю ее перекроив, Кремль Римом жаждет стать могучим.
Фашист ведь рвался не к Москве, стремился к нефтяным артериям.
Тогда лишь Каспий всю снабжал -- Советскую Империю...
Ан нет,не унимается наш брат - лилейно он смакует,
В Победе никого не видит брат-себя он там рисует...
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29.12.2023 09:55 Ответить
Ты не спеши салют давать: тебе прийдется, ведь, признать
неоспоримый факт других «героев» Ленинграда:
Ведь был же в страшные те дни, «солдат» невидимых респект,
от сытной жизни-- черный шабаш?
А каннибалов алчных, был «парад»?
А может флаг украинский приспущен,
у праха, где почил солдат, тебя же грудью защищая,
от твоего же Власова ребят?
Фундамент Санкта- Петерсбурга- весь на костях украинцев ты,гад!
…Ты - горд. Сему ты салютуешь? Лукавишь в этом. И сему ты - рад?Что значит сердцу Украина,для ленинградских- северных ребят,
которая забрала немца силу, чтоб защитился «славный» град.
Твоих бездарных полководцев, что взялись боронить твой град,
лишь Жуков спас от явного позора,
врагу без жали сдав Великий Киев-град....
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29.12.2023 09:58 Ответить
...Бублики-пряники, леденцы-бубенчики.

Прошлое ты как не крой, будешь им ты ленченый...

ХХХ

Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили:

на манер германца - злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири . На Востоке - землю кровью орошать.
Не своей - туземца, сиречь. От туземца кровь ту брать.
Так пришел конгломерат к ним - это Кузькина им мать...
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29.12.2023 10:01 Ответить
Твоих бездарных полководцев,

что взялись боронить твой град,

лишь Жуков спас от явного позора,

врагу без жали сдав Великий Киев-град....
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29.12.2023 10:07 Ответить
Жуков спас??? Самый тупой сапог в РККА!
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29.12.2023 13:38 Ответить
так найгірше те, що цю іпсо зразу ж підхоплює цензор. А щодо зрадників, то вони були завжди і скрізь у всі часи і у всіх країнах. Але тільки у нас замість ігнору або "зрадникам - смерть!" начинають блєять про конвенції
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29.12.2023 09:02 Ответить
То вже хай СБУ розбирається.
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29.12.2023 09:09 Ответить
Наглядный пример для тех, кто не желает воевать, а предпочитает сдаться в плен.
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29.12.2023 08:58 Ответить
Ну так зачем Украина таких принуждает служить?! Что бы потом вот так было...?!
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29.12.2023 13:05 Ответить
Розмова про службу в армії приречена перетворюватися на дискусію про справедливість.
Ті, від кого залежить тиловий комфорт, живуть у найбільш некомфортних умовах. Ті, завдяки кому країна вижила, платять за це своїм життям. Ті, хто в армії - віддають непропорційно багато, а тому мають право розраховувати на винагороду - якщо не матеріальну, то точно моральну. І найсильніші емоції викликають ті, хто намагається у цей момент просувати протилежну етику. Усі ті, хто розповідає про "армійське рабство", знецінюють людей у формі й живуть за формулою "убезпеч себе за чужий рахунок".
Ідеться про всіх, хто торпедує мобілізацію в Україні. Юристи, які рекламують профільні послуги. Медики, які обіцяють "білий квиток". Перевізники, які готові контрабандою вивезти людину за кордон.
Адміністратори "пацифістських" телеграм-каналів. Блогери, які стверджують про неконституційність того, що відбувається. Люди, які розповідають про лазівки на кордоні. Поки одні закривають пробоїни собою, інші намагаються розколупати нові, сподіваючись заробити.
Особливість у тому, що зрив мобілізації - це ключове завдання, яке вирішує воююча сторона. Українське ІПСО допомагає косити від армії російським призовникам. Російське - діє так само в Україні. Будь-хто, хто сьогодні публічно агітує проти мобілізації, - діє на користь Москви. І ступінь щирості того, хто говорить, не має зовсім ніякого значення.
Наша війна надовго. І для того, щоби вести цю війну, Україні потрібні ресурси. Фінансові - що забезпечують працездатність економіки та стійкість тилу. Потрібне озброєння - без якого спроба вести війну втрачає сенс. І потрібні люди, які одягнуть форму та вибиватимуть ворога з окупованих територій. І єдиний ресурс у цьому списку, який ми не можемо отримати від союзників - людський. Гроші нам перерахують. Зброю поставлять. Але єдині люди, які здатні відвоювати нашу країну, живуть в Україні.
У найширшому сенсі ми - свідки заочної дискусії про права та обов'язки. Про взаємини громадянина та держави. Про співвідношення персональної свободи та цінності колективного виживання.
Протягом тривалого часу нормою було концентруватися саме на правах. Країна багатьма сприймалася апріорі як боржник. Вона мала забезпечити маленькій людині хорошу зарплату, гідну пенсію, недорогі та якісні послуги. Стелею обов'язків маленької людини вважалася сплата податків. А потім почалася повномасштабна війна - і окреслила прірву між "маленькими людьми" та звичайними.
Звичайні люди сходили до військкомату. Як мінімум, для того щоб оновити персональні дані, повідомивши армію про власну кваліфікацію, місце проживання та стан здоров'я. Нікому з них не вдасться дорікнути в малодушності - навіть якщо армія в результаті вирішить, що їхні послуги не потрібні, й повістку їм так і не надішле.
А маленькі люди стали заднім числом переписувати свій соціальний контракт із державою. Почали дописувати туди нові пункти та вимоги. І тепер висувають країні нові умови, без дотримання яких у військкомат йти вони не мають наміру.
"Нехай спершу перестануть красти". "А чому депутати не воюють!". "Військкоми хабарі беруть, а мені в армію йти?" Маленька людина підняла на прапори чужі гріхи, сподіваючись, що за ними ніхто не розгледить її власні. Немає сенсу обговорювати її умови, бо це не умови, а виправдання. Маленькі люди - це люди з малою відповідальністю. Їх мучить думка, що вони рівні решті, і вони намагаються зняти з себе відповідальність за власну долю. А тому перекладають цю відповідальність на обставини, що спішно вигадуються.
Мені випадало бачити в армії різних людей. Механіків і айтівців. Таксистів і бізнесменів. Продавців і вчителів. Ніхто з них не був маленькою людиною. Тому що критерієм у цьому питанні є не гроші і не довоєнна посада. Єдино можливий критерій тут - це відповідальність. Та сама, яку ти або береш на себе, або від якої намагаєшся втекти. У першому випадку тобі не потрібні виправдання. У другому - ти з них складаєшся.
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29.12.2023 08:59 Ответить
за лозунг "янікамунічєвонєдолжен" треба просто бити в рило. Найгірше те, що не можна і що їхня пропорція в суспільстві постійно зростає, бо ті уроди лишаються, а нормальні хлопці просто ідуть воювати.
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29.12.2023 09:12 Ответить
А дітки зелених Данилович, садових і тд комусь долині чи ні? Сотні тисяч поліції і СБУ, що вийшли на пенсію в 40 винні чи ні? Поліцію патрулювати в школу будуть готовити 5 місяців, а на передок місяць. Це нормально чи ні?
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29.12.2023 09:20 Ответить
Якщо "дітки зелених Данилович, садових і тд комусь долині чи ні? Сотні тисяч поліції і СБУ, що вийшли на пенсію в 40" підуть воювати, ти підеш? - Ні? А чому? - А, після них ще можна наприклад мобілізувати жінок, так? - А якщо і жінки підуть воювати, що ще придумаєте, щоб не йти? Чим ти кращий від решти? - я поняв, ти простий трудяга, нікамунічєвонєдолжен...
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29.12.2023 09:25 Ответить
Так що там по діткам тих хто здав південьШо ж ти на жінок заїхав?
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29.12.2023 09:30 Ответить
Повинні воювати усі. Я щось не так напивасав? Я вашу логіку ухилянтів пояснюю. Вони будуть вимагати і придумувати все нові відмазки. Якщо уявити, що всі хотєлки збудуться, підуть воювати лічно зеленські-єрмаки і вся верховна рада разом з усією поліцією і державними службовцями, вони однаково не підуть. Жінок взагалі на фронт пускати не можна, хай вони на мене не ображаються.
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29.12.2023 09:37 Ответить
1. Слухай, а хто такий "ухілянт" - будь ласка, юридично поясни?
2. Наша логіка ухилянта - що це? Ви уже психолог, нові терміни ввели?
3. Так вони "ухилянти" чи ні?
4. А чому жінок пускати не можна, чи ви вже наплювали змінили Конституцію України про рівні права? Конституція України - Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Стаття 24.
5. "Повинні воювати усі." - я бачу у вас розуму менше ніж в курки.... Пояснити?
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29.12.2023 11:05 Ответить
1.2.3. - тобі не зрозуміло про що мова?
4. - ти хочеш жінок воювати відправити воювати? - Я ні.
5. - у тебе розуму точно більше, як у курки. Але твоя писанина показує твій розумовий рівень - рівень трудяги який нікамунічєвонєдолжен. Тобі за курсом рускага корабля, якщо трохи тупуватий і знову попросиш юридично пояснити, то уточню - іди *****.
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29.12.2023 11:21 Ответить
Ок - дякую - визначив для себе, що ви бидло - яке не поважає нікого, тому зедебіле - думаю, що довго не проживеш....
А чому таке гівно, як ти вирішує - кому йти, а кому ні?????? ЛЮДИ - різні !!!!
А тупенький ти точно - даже таке не може пояснити - зедебіле
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29.12.2023 11:29 Ответить
краще б ти зупинився на розуму менше ніж в курки... Але за зебіла це вже ні в які ворота не влазить. Саме зебіли якраз і розганяють антимобілізаційну істерію. І перший, хто робить усе, щоб зірвати мобілізацію - це найвеличніший янелох. Так, він робить це красиво, прямо про це не каже. Але ну хіба не вистачає розуму читати між рядками? Скажи Тані Чорновіл, що вона зебілка, бо воює за зєбобіка, така логіка получається?
Робити все, щоб перемогли кацапи, тільки заради того, щоб програло наше зе? - чи незавелика жертва?
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29.12.2023 11:52 Ответить
Ну за зедебіла - вибач, але за вашу некультурну поведінку - так і хочеться вас так назвати.
Татьяну Чорновол - я дуже поважаю!
не ми робимо - зебобіки роблять... є статті, відеоролики про розкрадання МОУ, про командирів-жукових, про розкрадання в самих частинах, знайомі розказують - який совок в армії, нехватка ***********..... Після такого набаченого і почутого.....
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29.12.2023 12:08 Ответить
У цього батальйона є два виходи або здатися в український полон або добре озброїтися і розвернути свою зброю проти орків
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29.12.2023 10:34 Ответить
Вермахт теж формував підрозділи з полонених РККА,але гітлер забороняв їх відправляти на Східний фронт бо вважав їх ненадійними..Так і сталося, коли дівізія РОА змінила та допомогла РККА у звільненні Праги та Чехословаччини
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29.12.2023 14:08 Ответить
Русня то кончене біосміття які конвенції?
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29.12.2023 10:57 Ответить
Головне що не ухилянти !
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29.12.2023 12:21 Ответить
)) в Украине "не ухилились" и в кацапии тоже...
Зато НЕ УХИЛЯНТИ ...!))) ЭТО ТОЧНО...
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29.12.2023 13:09 Ответить
 
 