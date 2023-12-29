Общие боевые потери РФ с начала войны - около 357 520 человек (+850 в сутки), 5953 танка, 8417 артсистем, 11033 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 357 520 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 357520 (+850) человек,

танков - 5953 (+13) ед.

боевых бронированных машин - 11033 (+18) ед,

артиллерийских систем - 8417 (+26) ед,

РСЗО -938 (+3) ед,

средства ПВО - 620 (+3) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6539 (+36),

крылатые ракеты - 1620 (+0),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн -11215 (+35) ед,

специальная техника - 1254 (+7).

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