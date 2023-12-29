Общие боевые потери РФ с начала войны - около 357 520 человек (+850 в сутки), 5953 танка, 8417 артсистем, 11033 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 357 520 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 357520 (+850) человек,
танков - 5953 (+13) ед.
боевых бронированных машин - 11033 (+18) ед,
артиллерийских систем - 8417 (+26) ед,
РСЗО -938 (+3) ед,
средства ПВО - 620 (+3) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6539 (+36),
крылатые ракеты - 1620 (+0),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн -11215 (+35) ед,
специальная техника - 1254 (+7).
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Україна росію - ні. Навпаки - саме це зараз робить росія з Україною.
Різниця є, і дуже відчутна. Прямо протилежна, фундаментальна різниця.
От коли Україна перетворить на "щебінь" російські міста, ту ж таки Москву, Петербург - тоді порівняєте. Звичайно, якщо ви не з секти "акакаяразніца".
105!! одиниці техніки та 850!! чумардосів.
Арта 29!, броня 31!, логістика 35!!
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 357 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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Танки - MMMMMCMLIII
ББМ - MMMMMMMMMMMXXXIII
ну і так далі