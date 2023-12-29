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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 357 520 человек (+850 в сутки), 5953 танка, 8417 артсистем, 11033 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 357 520 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 357520 (+850) человек,

танков - 5953 (+13) ед.

боевых бронированных машин - 11033 (+18) ед,

артиллерийских систем - 8417 (+26) ед,

РСЗО -938 (+3) ед,

средства ПВО - 620 (+3) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6539 (+36),

крылатые ракеты - 1620 (+0),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн -11215 (+35) ед,

специальная техника - 1254 (+7).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 357 520 человек (+850 в сутки), 5953 танка, 8417 артсистем, 11033 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01

Автор: 

армия РФ (19168) Генштаб ВС (6254) ликвидация (3527) уничтожение (6892)


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Топ комментарии
+5
Кацапські ******** здихають на Святій Землі України. І це правильно. Слава ЗСУ.
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29.12.2023 09:19
+5
Минув 3596 день москальсько-української війни.
105!! одиниці техніки та 850!! чумардосів.
Арта 29!, броня 31!, логістика 35!!
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 357 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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29.12.2023 09:45
+3
Я неодноразово був на Святій Землі в Ізраїлі, і живу на Святій Землі в Україні. Для мене немає ніякої різниці.
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29.12.2023 09:45
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Правила форума Совет форумчан
Кацапські ******** здихають на Святій Землі України. І це правильно. Слава ЗСУ.
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29.12.2023 09:19 Ответить
Під "Святою Землею" (з великої літери) найчастіше розуміють Ізраїль. Це сталий вираз. Не вносьте плутанину.
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29.12.2023 09:27 Ответить
Я неодноразово був на Святій Землі в Ізраїлі, і живу на Святій Землі в Україні. Для мене немає ніякої різниці.
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29.12.2023 09:45 Ответить
Ізраїль методично обстрілює, бомбардує, зносить Сектор Газа - "в щебінь".
Україна росію - ні. Навпаки - саме це зараз робить росія з Україною.
Різниця є, і дуже відчутна. Прямо протилежна, фундаментальна різниця.
От коли Україна перетворить на "щебінь" російські міста, ту ж таки Москву, Петербург - тоді порівняєте. Звичайно, якщо ви не з секти "акакаяразніца".
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29.12.2023 10:03 Ответить
Ізраїль воює з терористами, які напали і вбили ні у чому невинних людей, у тому числі дітей. Що стосується палестинських дітей, то різниця у тому, що вони з дитинства навчаються ненависті до евреїв. Я вже не кажу про так назване мирне палестинське населення. Всі вони однакові. А що стосується "какая разница", то він би, як гарант Конституції, дав вказівку, на кожен обстріл із параши, херячити у відповідь. І мені особисто пох..й, якщо здохнуть їх цивільні. Вони розв'язали цю війну, і повинні здохнути. Все, диспут закінчено.
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29.12.2023 10:39 Ответить
Чим "херячити у відповідь"? Твоїм хером? Толку від того "херячення" стільки ж, як від цієї твоєї істерики.
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29.12.2023 10:57 Ответить
Минув 3596 день москальсько-української війни.
105!! одиниці техніки та 850!! чумардосів.
Арта 29!, броня 31!, логістика 35!!
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 357 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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29.12.2023 09:45 Ответить
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29.12.2023 09:47 Ответить
Скажіть, будь ласка що Вам заважає писати одиницю як |, а не як недомальовану 7? На якому електронному табло Ви бачили такі одиниці?
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29.12.2023 10:17 Ответить
Декілька разів пояснював на форумі, що не маю необхідного шрифта, просив допомогти, поки без результату. Якщо дасте посилання, буду вдячний.
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29.12.2023 10:20 Ответить
То хтось не дуже уважний. Давав послання
на шрифти для електронних табло https://7fonts.ru/lcd/font_ds_digital.html DS-Digital
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29.12.2023 10:42 Ответить
Та я бачив. Просто не всі шрифти бачить ексель і не всі нормально вписуються в ячейку екселя. То цифри дуже маленькі, починаєш збільшувати шрифт по одиничці і отримуєш ######. Раз знову торкнули тему, то вже знову сиджу, перебираю ))
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29.12.2023 11:12 Ответить
Передивився майже всі існуючі інфографіки по втратам кацапів ніхто не використовує "digital", кругом звичайні базові шрифти. Ну якщо хочеться креативу то можна використати римські цифри замість арабських, з особовим складом буда ж.. а так віцілому нічого
Танки - MMMMMCMLIII
ББМ - MMMMMMMMMMMXXXIII
ну і так далі
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29.12.2023 11:51 Ответить
Стара виглядала так, тому хотілось повторити ))
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29.12.2023 12:29 Ответить
Так набагато краще.
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29.12.2023 13:54 Ответить
Трохи порився в Інеті, щось змінив, завтра спробую )
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29.12.2023 14:18 Ответить
Це все так, але ця інфографіка подобалась більше за її мілітарі стиль, а не за електронний шрифт. До того ж в її створені скоріш за все використовувся навіть не Photoshop, а CorelDRAW. Твої намагання зробити це через Excel заслуговують на повагу. Запевняю що ніхто не зверне уваги на те, що цифри виглядають не як на електронному табло.

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29.12.2023 14:18 Ответить
Щось скорегував, завтра спробую )
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29.12.2023 14:21 Ответить
Чекаємо на прем'єру з анансом нового місячного рекорду у 28 550+ чумардосів
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29.12.2023 14:34 Ответить
 
 