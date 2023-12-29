Во Львове раздались взрывы. Ракета попала в дом, есть пострадавшие, - председатель ОВА Козицкий (обновлено)
Во Львове утром, 29 декабря, прогремела серия взрывов. В результате попадания в жилой дом есть пострадавшие. Из-за падения обломков загорелся лицей.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, есть попадания в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие.
В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты", - написал он в телеграмме.
Козицкий призвал горожан оставаться в укрытиях.
4 или 5 взрывов прогремели около 8:20. Воздушная тревога во Львове продолжается с 7:05 утра.
Взрывы уже звучали в городе около 6 утра. Также в течение ночи и утра Львов атаковали не менее 10 "шахедов". В результате атаки на объекте критической инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет.
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все місто трясе, але це тайна?
З журналюгами вже давно СБУ повинно працювати.
Але при владі дегенератів....
зелені вже конкретно задовбали.
доповідати куди вони попали? бо то не є військові цілі
Журналюгам роти заткнути пора давно.
Стуліть вже цим болванам пельку.
Це ж так само, якщоб хлопці на нулі, після обстрілу артилерією робили доповідь кацапні про те, якої шкоди вони завдали на позиціях, скільки поранили, попали-не попали, трішечки правіше, а може кілька десятків метрів далі і т.д. Чи ви скажете що порівняння не коректне?
усім рота не заткнеш, це нереально приховати усе коли у кожного смартфон
А щодо смартфонів, то людям від початку війни намагаються забити в голову, щоб нічого не знімали та не поширювали. От і робіть висновки хто і як допомагає нас вбивати. Самі це і роблять. Продають життя людей за певну кількісь лайків, як в свій час Іуда продав сина Божого за срібло
ти продовжуєш жити в середньовіччі?
кожний, кому це потрібно, знає про все, що хоче знати.
гра, у конспірологію, це, звісно цікаво, але смішно і не актуально!
У нас найкраще у Світі ППО!
Дякуємо, хлопці!