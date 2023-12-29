Во Львове раздались взрывы. Ракета попала в дом, есть пострадавшие, - председатель ОВА Козицкий (обновлено)

Во Львове утром, 29 декабря, прогремела серия взрывов. В результате попадания в жилой дом есть пострадавшие. Из-за падения обломков загорелся лицей.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, есть попадания в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие.

В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты", - написал он в телеграмме.

Козицкий призвал горожан оставаться в укрытиях.

4 или 5 взрывов прогремели около 8:20. Воздушная тревога во Львове продолжается с 7:05 утра.

Взрывы уже звучали в городе около 6 утра. Также в течение ночи и утра Львов атаковали не менее 10 "шахедов". В результате атаки на объекте критической инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет.

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