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Новости Война
12 207 22

Во Львове раздались взрывы. Ракета попала в дом, есть пострадавшие, - председатель ОВА Козицкий (обновлено)

обстріл_лого

Во Львове утром, 29 декабря, прогремела серия взрывов. В результате попадания в жилой дом есть пострадавшие. Из-за падения обломков загорелся лицей.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, есть попадания в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие.

В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты", - написал он в телеграмме.

Козицкий призвал горожан оставаться в укрытиях.

4 или 5 взрывов прогремели около 8:20. Воздушная тревога во Львове продолжается с 7:05 утра.

Взрывы уже звучали в городе около 6 утра. Также в течение ночи и утра Львов атаковали не менее 10 "шахедов". В результате атаки на объекте критической инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет.

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Автор: 

взрыв (6734) Львов (4582) обстрел (27071)


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Топ комментарии
+2
не можна давати адресу, сам факт не є таємницею
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29.12.2023 08:40
+2
Та ні, так і було задумано. Для кацапа головне - щоб його боялися.
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29.12.2023 08:48
+2
От дивися... Декілька днів тому, наші безпілотники летіли на кацапстан, так? Ти знаєш куди вони попали, що пошкодили, чи долетіли, чи когось забило? Відповідь: ні, незнаєш. А й@баний кацап, через 5-ть хвилин, після прильоту, знає, що його ракета залетіла в певне місто!! Ти думаєш він незнає куди він її запускав, якщо ти не розкажеш йому місце, а скажеш назву міста? Це виглядає так: "любий кацапчику, твоя ракета, шахед і т.п, долетіло до міста(не місця) призначення і ми тобі доповідаємо, що маршрут вибраний вами спрацював!! Відправте, будь-ласка, ще декілька штучок, ми з нетерпінням чекаємо!!! Так повинно бути? Всі новини з кацапстану, ми взнаємо з вкидів кацапських оленів, в телеграм, тік-ток і т.п. А вони, через 5 хвилин, з усіх наших медіа від журналістів!! Це нормально?
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29.12.2023 09:17
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тобто?
все місто трясе, але це тайна?
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29.12.2023 08:34 Ответить
Відповідь для Діми, вам також адресована
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29.12.2023 09:18 Ответить
не можна давати адресу, сам факт не є таємницею
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29.12.2023 08:40 Ответить
От дивися... Декілька днів тому, наші безпілотники летіли на кацапстан, так? Ти знаєш куди вони попали, що пошкодили, чи долетіли, чи когось забило? Відповідь: ні, незнаєш. А й@баний кацап, через 5-ть хвилин, після прильоту, знає, що його ракета залетіла в певне місто!! Ти думаєш він незнає куди він її запускав, якщо ти не розкажеш йому місце, а скажеш назву міста? Це виглядає так: "любий кацапчику, твоя ракета, шахед і т.п, долетіло до міста(не місця) призначення і ми тобі доповідаємо, що маршрут вибраний вами спрацював!! Відправте, будь-ласка, ще декілька штучок, ми з нетерпінням чекаємо!!! Так повинно бути? Всі новини з кацапстану, ми взнаємо з вкидів кацапських оленів, в телеграм, тік-ток і т.п. А вони, через 5 хвилин, з усіх наших медіа від журналістів!! Це нормально?
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29.12.2023 09:17 Ответить
не перебільшуйте
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29.12.2023 09:22 Ответить
З приводу журналістів він правий.
З журналюгами вже давно СБУ повинно працювати.
Але при владі дегенератів....
зелені вже конкретно задовбали.
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29.12.2023 09:25 Ответить
але ж треба якось освітлювати злочини срасії?
доповідати куди вони попали? бо то не є військові цілі
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29.12.2023 09:26 Ответить
От хай і висвітлюють саме злочини.
Журналюгам роти заткнути пора давно.
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29.12.2023 09:36 Ответить
Бутусов там лізе зі своїми аналізами і висновками.
Стуліть вже цим болванам пельку.
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29.12.2023 09:39 Ответить
Не перебільшую ні гамулічки. Ви висловили свою думку. Вона зрозуміла і вірна. Люди повинні знати, що відбувається, але, як мінімум не під час цих подій, а через певний проміжок часу і від офіційних осіб, які відфільтрують все, що можна повідомити, а що непотрібно, бо від цього може бути шкода.
Це ж так само, якщоб хлопці на нулі, після обстрілу артилерією робили доповідь кацапні про те, якої шкоди вони завдали на позиціях, скільки поранили, попали-не попали, трішечки правіше, а може кілька десятків метрів далі і т.д. Чи ви скажете що порівняння не коректне?
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29.12.2023 09:59 Ответить
не завсім, бо КР не снаряд

усім рота не заткнеш, це нереально приховати усе коли у кожного смартфон
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29.12.2023 10:06 Ответить
Так, не снаряд. Ви ж не знаєте, що в каца в голові. А якщо він придумав так, наприклад: пускаєм ракети, літак сідає, споряджаєм ще раз і чекаємо, а через годину укри нам розкажуть що і куда залетіло. Тоді підіймаємось ще раз і пускаємо повторно, бо в них там щахист не спрацював. І все, кацап в дамках.

А щодо смартфонів, то людям від початку війни намагаються забити в голову, щоб нічого не знімали та не поширювали. От і робіть висновки хто і як допомагає нас вбивати. Самі це і роблять. Продають життя людей за певну кількісь лайків, як в свій час Іуда продав сина Божого за срібло
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29.12.2023 10:15 Ответить
тобто, ти віриш в заговор рептилоідов?
ти продовжуєш жити в середньовіччі?
кожний, кому це потрібно, знає про все, що хоче знати.
гра, у конспірологію, це, звісно цікаво, але смішно і не актуально!
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29.12.2023 09:26 Ответить
Ну звісно вірю(сарказм), куди ж нам, середньовічним, до вас освідчених. Ми не браталися, не знайомились і навіть по 100грам не пили, а на "ти" не переходили і близько. А щодо відповіді, то це моя особиста думка. І не вам її оцінювати.
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29.12.2023 09:50 Ответить
Пиня цілив в аеропорт Львів. Але поцілив у житловий будинок.
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29.12.2023 08:41 Ответить
Та ні, так і було задумано. Для кацапа головне - щоб його боялися.
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29.12.2023 08:48 Ответить
ППО відпрацювало. Шкода, що доводиться збивати над центром міста...Я так розумію, що збивати ракети на підльоті до міста технічно важче.
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29.12.2023 09:20 Ответить
Так. Позбивали. Лиха уламки наробили.
У нас найкраще у Світі ППО!
Дякуємо, хлопці!
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29.12.2023 09:22 Ответить
Уламки від збитого лаптя попадали.
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29.12.2023 08:56 Ответить
Кажуть там ліцей горить
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29.12.2023 09:01 Ответить
ну, "горить" це занадто. мені видно. уламки лаптя рухнулі.
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29.12.2023 09:15 Ответить
 
 