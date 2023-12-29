В Киеве прогремели повторные взрывы, в двух районах - падение обломков, 5 пострадавших (обновлено)
Утром 29 декабря в столице прогремели повторные взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Виталия Кличко.
"Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
По информации начальника КВГА Сергея Попко, в двух районах столицы зафиксировано падение обломков ракет.
"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Также в Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно ранены.
Позже Кличко сообщил, что известно о 5 пострадавших
"В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском", – говорится в сообщении.
Также взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки.
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таке собі з добрим ранком
Українське законодавство дійсно забороняє вмикання російських пісень у громадських місцях. Верховна Рада України 19 червня 2022 року ухвалила закон, який забороняє російську музику в українських медіа та громадському просторі. Це включає публічне виконання та демонстрацію, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресіюhttps://life.pravda.com.ua/culture/2022/06/19/249173/#:~:text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0,%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96.#:~:text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83,%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96 https://biz.ligazakon.net/news/211963_priynyato-zakoni-pro-zaboronu-rosysko-muziki-ta-vidavnicho-produkts-z-ros-ta-blorus#:~:text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2019%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0,%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96 https://slukh.media/texts/law-against-russian-music/#:~:text=20%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%202022%2019%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F,%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%C2%BB https://life.pravda.com.ua/culture/2022/06/19/249173/#:~:text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83,%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2019%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F https://www.dw.com/uk/v-ukraini-zaboronyly-rosiisku-muzyku-ta-knyzhky/a-62183344#:~:text=19,%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%2C%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE .
Цей крок є частиною ширшої політики України, спрямованої на підтримку національного музичного продукту та обмеження використання музичного продукту з країни-агресора. Закон має на меті водночас заборонити російське та плекати українське мистецтво і культуруhttps://slukh.media/texts/law-against-russian-music/#:~:text=20%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%202022%2019%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F,%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%C2%BB .
Якщо минулого року на таких реагували, навіть поліція приїздила, бо порушення комендантської години, то цього чомусь всім було пох. якщо військовий підійде і зробить зауваження, то притихнуть, а ні то поки не втомляться.
Для розуміння: біля будинку озеро і "паломніки" йдуть толпами, хто засмагає, хто шашлик-п"янка-гулянка.
https://www.youtube.com/watch?v=PsNzFFgV8GY&t=1s Воно заверещало що проти, начебто НАТО не потрібно поки є окуповані землі.
пройшов рік...сьогодні зелемський запише новий потужний незламний відосик . напевно це і є наша зброя відповіді