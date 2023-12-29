В Киеве прогремели повторные взрывы, в двух районах - падение обломков, 5 пострадавших (обновлено)

Утром 29 декабря в столице прогремели повторные взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

"Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

По информации начальника КВГА Сергея Попко, в двух районах столицы зафиксировано падение обломков ракет.

"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Также в Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно ранены.

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Позже Кличко сообщил, что известно о 5 пострадавших

"В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском", – говорится в сообщении.

Также взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки.