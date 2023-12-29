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Новости
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В Киеве прогремели повторные взрывы, в двух районах - падение обломков, 5 пострадавших (обновлено)

київ,виибух

Утром 29 декабря в столице прогремели повторные взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

"Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

По информации начальника КВГА Сергея Попко, в двух районах столицы зафиксировано падение обломков ракет.

"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Также в Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно ранены.

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Позже Кличко сообщил, что известно о 5 пострадавших

"В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском", – говорится в сообщении.

Также взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки.

Автор: 

Киев (25505) Воздушные силы (2285) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+23
Зараз на Києвом лунають вибухи. Стою у метро, а якесь лайно поряд включило піторську музику і слухає на повну потужність. Я не знаю скільки ще має бути вбито людей, покалічених доль аби хахли прозріли і перестали бути хохлами.
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29.12.2023 08:34
+16
Після кожної такої атаки, в москві на протязі тиждня повинно вибухати метро. Що б кожен москвич (крім таксистів), почувши про подібні масовані обстріли України, не надувався від "вялічія", а плювався і чортихався, рахуючи на скільки полиняє їхній гаманець на альтернативу міському транспорту. Тільки так можна виграти цю війну, коли кацапи її будуть бачити не по телевізору, а відчувати на своїй дупі.
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29.12.2023 09:03
+15
Киньте його під потяг
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29.12.2023 08:39
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Висрали пі#ори місячний запас ракет...
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29.12.2023 08:30 Ответить
можливо це запас на 1 день
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29.12.2023 09:38 Ответить
в мене біля вікна майже вибухнула, приблизно метрів 200, кімнату освітило, а друга КР полетіла далі... приватний будинок загорівся, вже потушили

таке собі з добрим ранком
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29.12.2023 08:31 Ответить
Кажуть, люди перестали бажати веселих св'ят, який вже там добрий ранок?
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29.12.2023 08:35 Ответить
Кожний ранок коли ти проснувся це добрий ранок. І так було завжди, і тисячу років тому. Невже це не зрозуміло? Або ти дитя?
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29.12.2023 09:00 Ответить
Метрах в 600х рвануло! Валит густой дым. Путин ****.
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29.12.2023 08:38 Ответить
"путін", з маленької ЛІТЕРИ!
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29.12.2023 09:46 Ответить
Добре. А **** з великої.
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29.12.2023 10:01 Ответить
Зараз на Києвом лунають вибухи. Стою у метро, а якесь лайно поряд включило піторську музику і слухає на повну потужність. Я не знаю скільки ще має бути вбито людей, покалічених доль аби хахли прозріли і перестали бути хохлами.
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29.12.2023 08:34 Ответить
Так он вже підлітків "слова пацана" на пограбування сподвигло. Цікаво, отаке рускагаварящєє у яку армію мобілізується?
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29.12.2023 08:38 Ответить
А за цю звіздоту діди 50+ га фронті життя віддають! Чому не призивають молодь? 18-25 - найкращі воїни були у всіх війнах! А у нас тиняються без діла здоровенні балбєси...
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29.12.2023 08:58 Ответить
Молодь це ж виборці Зеленського. Він їх береже
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29.12.2023 09:02 Ответить
В армію кімнатних тваринок кацапів.
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29.12.2023 09:05 Ответить
Киньте його під потяг
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29.12.2023 08:39 Ответить
Так підійди і скажи щоб вимкнув, або викликай поліцію.

Українське законодавство дійсно забороняє вмикання російських пісень у громадських місцях. Верховна Рада України 19 червня 2022 року ухвалила закон, який забороняє російську музику в українських медіа та громадському просторі. Це включає публічне виконання та демонстрацію, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію​https://life.pravda.com.ua/culture/2022/06/19/249173/#:~:text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0,%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96.#:~:text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83,%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96 ​​https://biz.ligazakon.net/news/211963_priynyato-zakoni-pro-zaboronu-rosysko-muziki-ta-vidavnicho-produkts-z-ros-ta-blorus#:~:text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2019%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0,%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96 ​​https://slukh.media/texts/law-against-russian-music/#:~:text=20%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%202022%2019%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F,%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%C2%BB ​​https://life.pravda.com.ua/culture/2022/06/19/249173/#:~:text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83,%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2019%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F ​​https://www.dw.com/uk/v-ukraini-zaboronyly-rosiisku-muzyku-ta-knyzhky/a-62183344#:~:text=19,%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%2C%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE ​.

Цей крок є частиною ширшої політики України, спрямованої на підтримку національного музичного продукту та обмеження використання музичного продукту з країни-агресора. Закон має на меті водночас заборонити російське та плекати українське мистецтво і культуру​https://slukh.media/texts/law-against-russian-music/#:~:text=20%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%202022%2019%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F,%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%C2%BB ​.
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29.12.2023 08:44 Ответить
Поліцію? Там їм треба рила чистити і бажано цеглиною!
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29.12.2023 08:52 Ответить
Або рило чистити або поліцію, але спускати таке неможливо.
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29.12.2023 09:03 Ответить
Ой як ще багато такого "лайна", літом під вікнами майже щоночі були дискотеки під кацапомузику.
Якщо минулого року на таких реагували, навіть поліція приїздила, бо порушення комендантської години, то цього чомусь всім було пох. якщо військовий підійде і зробить зауваження, то притихнуть, а ні то поки не втомляться.
Для розуміння: біля будинку озеро і "паломніки" йдуть толпами, хто засмагає, хто шашлик-п"янка-гулянка.
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29.12.2023 08:46 Ответить
Агову , союзнички! Може пора *уйла вже і вам бомбити! Бо скоротивши збройову допогу вам не вдасться відсидітися за спиною Українців!
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29.12.2023 08:54 Ответить
НАТО потрібна юридичне обґрунтування. Та зе-гнида гівнокомандувач проти такого.
https://www.youtube.com/watch?v=PsNzFFgV8GY&t=1s Воно заверещало що проти, начебто НАТО не потрібно поки є окуповані землі.
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29.12.2023 09:42 Ответить
Після кожної такої атаки, в москві на протязі тиждня повинно вибухати метро. Що б кожен москвич (крім таксистів), почувши про подібні масовані обстріли України, не надувався від "вялічія", а плювався і чортихався, рахуючи на скільки полиняє їхній гаманець на альтернативу міському транспорту. Тільки так можна виграти цю війну, коли кацапи її будуть бачити не по телевізору, а відчувати на своїй дупі.
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29.12.2023 09:03 Ответить
"Я дам вам парабеллум"...
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29.12.2023 09:13 Ответить
Парабеллум не треба, достатньо десяток-два тисяч долларів, щоб замовити вибуховий пристрій і тисячі півтори рублів, що б наняти пішого кур'єра, який занесе цей пристрій в метро.
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29.12.2023 09:22 Ответить
Це як підчас Другої світової війни німці в Берліні спокійно собі гуляли, війна десь там, і тут прилітають Британські бомбардувальники з місією відплати і німці почали скавуліти, що їм фюрер обіцяв, що їх бомбить не будуть та й за що їх таких гарнюніх ображати, тепер у кацапів просто дзеркальна поведінка.
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29.12.2023 09:13 Ответить
восени 2022 зелемський обіцяв, перед блекаутами: будуть бомбити Київ - будемо бомбити москву.

пройшов рік...сьогодні зелемський запише новий потужний незламний відосик . напевно це і є наша зброя відповіді
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29.12.2023 09:32 Ответить
Вот неумные вы, с таким количеством мигрантов в метро, вам ещё и вся средняя Азия СВО устроит.
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29.12.2023 09:44 Ответить
 
 