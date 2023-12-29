Обстрел Киева: В поврежденном складском помещении в Шевченковском районе под завалами могут находиться люди
В настоящее время идет поисково-спасательная операция.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ориентировочно три человека под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Три человека достались. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 29 декабря в столице раздался ряд взрывов. Известно о 5 пострадавших.
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