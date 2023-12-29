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Новости Война
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Обстрел Киева: В поврежденном складском помещении в Шевченковском районе под завалами могут находиться люди

київ

В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ориентировочно три человека под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Три человека достались. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 29 декабря в столице раздался ряд взрывов. Известно о 5 пострадавших.

Также читайте: В Киеве прогремели повторные взрывы, в двух районах - падение обломков, 5 пострадавших (обновлено)

Автор: 

Киев (25505) Кличко Виталий (4638) Воздушные атаки на Киев (698)


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