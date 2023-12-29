В Днепре в результате обстрела поврежден роддом: Пациенты и персонал успели перейти в укрытие (обновлено)
В результате российских обстрелов Днепра поврежден роддом.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.
В течение часа раздалось несколько серий взрывов. В результате ракетной атаки по городу есть погибшие и раненые. На месте происшествия работают местные службы и ГСЧС.
Есть повреждения роддома, в том числе там выбиты окна.
В пресс-службе Минздрава сообщили: "В результате массированной ракетной атаки поврежден роддом в Днепре. ... В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие".
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+8 Andry Moon
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Зеля вже надуває щоки в черговому відосику
Чого раптом я маю перед віталіками звітувати