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Новости Война
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В Днепре в результате обстрела поврежден роддом: Пациенты и персонал успели перейти в укрытие (обновлено)

вибух

В результате российских обстрелов Днепра поврежден роддом.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

В течение часа раздалось несколько серий взрывов. В результате ракетной атаки по городу есть погибшие и раненые. На месте происшествия работают местные службы и ГСЧС.

Есть повреждения роддома, в том числе там выбиты окна.

В пресс-службе Минздрава сообщили: "В результате массированной ракетной атаки поврежден роддом в Днепре. ... В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие".

Также читайте: Удары по Днепру: есть погибшие и раненые

Автор: 

Днепр (4415) обстрел (27071) роддом (75)


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Топ комментарии
+8
Буде збиратися ООН? Як після фейкового "удару по лікарні" в Газі?
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29.12.2023 09:15
+6
Ну тепер расія може святкувать. Розбомбили роддом - що ще треба для щастя рускаго народа...
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29.12.2023 09:12
+5
Наша відповідь кацапам буде дужеее потужною.
Зеля вже надуває щоки в черговому відосику
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29.12.2023 09:20
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Ну тепер расія може святкувать. Розбомбили роддом - що ще треба для щастя рускаго народа...
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29.12.2023 09:12 Ответить
Та вони вже святкують, покидьки Людства...
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29.12.2023 09:14 Ответить
У ТГ каналі "Новини Одеси" розмістили відео наслідків влучання ракети у будинок під час атаки з ранку. Раніше сповіщали лише про пошкодження будинку у Аркадії від уламків шахедів і офіційно про влучання якоїсь ракети у місті інформації не має, тож чекаю на офіційну інформацію хоча б як це сповістили про Дніпро!!!
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29.12.2023 09:15 Ответить
Буде збиратися ООН? Як після фейкового "удару по лікарні" в Газі?
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29.12.2023 09:15 Ответить
Наша відповідь кацапам буде дужеее потужною.
Зеля вже надуває щоки в черговому відосику
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29.12.2023 09:20 Ответить
А ти переконаний "Ksenia VB" що достатньо допоміг ЗСУ аби можна було цапам відповісти достатньо потужно на їх злочини?! Може й з себе не варто знімати відповідальність за те на що здатні наші збройні сили, а на що ні?!
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29.12.2023 09:23 Ответить
В мене є такі ж повноваження як в ЗЕ ?
Чого раптом я маю перед віталіками звітувати
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29.12.2023 09:40 Ответить
а ти хто такий ?
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29.12.2023 10:27 Ответить
Смішно.
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29.12.2023 10:46 Ответить
Сейчас только ещё больше ссыкунов будет от армии косить.
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29.12.2023 09:33 Ответить
Бажання триматися подалі від війни для звичайної людини - це природньо. А от чіплятися за крісла і думати про рейтинги коли країна бореться за сам факт свого існування - схоже на збочення. Джерело: https://censor.net/ua/b3464290
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29.12.2023 10:12 Ответить
Ну та ти ж приклад показуєш.
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29.12.2023 10:23 Ответить
Приклад ,я с 26.02.22. в ВСУ,сейчас на запорожском направлении в ДШБ. А ты где Саня?
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29.12.2023 10:43 Ответить
Мабуть, у Португалії.
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29.12.2023 10:51 Ответить
Ага,у Португалии. Между вербове и роботино. Про старлинк слышал? Или ты ссыкло из под мамкиной юбки ничего не слышишь и не видишь. Так ты где Саня находишься?
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29.12.2023 11:02 Ответить
***** ты мне диванная ***** тут рассказываешь где вербове если я недалеко от него нахожусь? Карты мне ***** заглядывать. Ты ******* знаешь что уже на некоторых спшках старлинк стоят потому что ****** рации на раз слушают? На КСП старлинков несколько штук стоит,**** не позорься и мне не рассказывай где вербове. Или ты падла думаешь я тебе сейчас точные координаты скину лишь бы *******у какому то что то доказать ?
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29.12.2023 13:23 Ответить
 
 