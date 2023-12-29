Игнат о массированной атаке РФ: Столько целей одновременно мы давно уже не видели. Было все, кроме "Калибров"
Российские захватчики сегодня атаковали разными типами ракет.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"Стратегия... враг нанес массированный удар. Разными средствами воздушного нападения. Фактически, летело все, наверное, только "Калибров" не было. А так, и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, С-300, крылатые ракеты. Видим применение" шахедов". Применяли ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были тоже применены. Предварительно, ракеты Х-101, Х-555.
Мощный сегодня враг нанес удар, есть ущерб, есть, к сожалению, и пострадавшие", - сказал он.
"Столько красного на наших мониторах, вражеских целей, очень давно не было видно. Во всех областях, по всем направлениям", - добавил он.
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Потужно☝️
А підтягувати комплекси під кордон - марно ризикувати їх знищенням.
В кацапів тих літаків не так і багато. Можливо це навіть наші, які Кучма віддав за знижку на газ.
Після знищення Москви кацапів теж пронесло передчасно.
Подібні обстріли готують тижнями, а ракети виродки копили вже місяця три.
Готуються до Нового Року...
Після Москви точно так було.
Там все тримається на дроті та синій ізоленті.
ПОРАЗКА МОСКОВІЇ ГАРАНТОВАНА!!!