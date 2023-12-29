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Новости Война
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Игнат о массированной атаке РФ: Столько целей одновременно мы давно уже не видели. Было все, кроме "Калибров"

ракети

Российские захватчики сегодня атаковали разными типами ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегия... враг нанес массированный удар. Разными средствами воздушного нападения. Фактически, летело все, наверное, только "Калибров" не было. А так, и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, С-300, крылатые ракеты. Видим применение" шахедов". Применяли ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были тоже применены. Предварительно, ракеты Х-101, Х-555.

Мощный сегодня враг нанес удар, есть ущерб, есть, к сожалению, и пострадавшие", - сказал он.

"Столько красного на наших мониторах, вражеских целей, очень давно не было видно. Во всех областях, по всем направлениям", - добавил он.

Также читайте: Враг достаточно серьезно активизировал воздушную разведку на южном направлении, в частности, на Херсонщине, - Игнат

Автор: 

обстрел (27071) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+16
Бо калібри наші красавці ********** ще в Феодосії разом з Новочєркасском
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29.12.2023 09:17
+8
а оце бачили ?
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29.12.2023 09:19
+7
Ракетна срачка після знищення ВДК.
Після знищення Москви кацапів теж пронесло передчасно.
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29.12.2023 09:21
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Таке собі, повстання касапів...
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29.12.2023 09:16 Ответить
Бо калібри наші красавці ********** ще в Феодосії разом з Новочєркасском
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29.12.2023 09:17 Ответить
а оце бачили ?
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29.12.2023 09:19 Ответить
Мрію їх побачити із зашморго на шиї
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29.12.2023 09:54 Ответить
А что на ето скажет товарисч Зеленський?
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29.12.2023 09:20 Ответить
закидаємо росіян відосиками. Стільки відосиків зєлєніна в 1 момент часу вони ще не бачили
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29.12.2023 09:41 Ответить
як Завжди.....
Потужно☝️
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29.12.2023 10:09 Ответить
ігнатів у місті ми теж не бачили
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29.12.2023 09:20 Ответить
Ігнат калібри просить.
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29.12.2023 09:29 Ответить
Я от думаю, невже ще не придумали як збити ті тушки. Скільки ще вони нас бомбитимуть.
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29.12.2023 09:21 Ответить
Ті Тушки можуть пускати ракети далеко від зони дії нашого ППО.

А підтягувати комплекси під кордон - марно ризикувати їх знищенням.
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29.12.2023 09:24 Ответить
Их на аэродромах надо бить, еще не взлетевших.
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29.12.2023 09:49 Ответить
Придумали, ЗРК. Але т і корита так далеко літають, що їх жоден зрк не зіб'є, хіба що кацапський.
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29.12.2023 09:26 Ответить
Тобто рішення немає.
В кацапів тих літаків не так і багато. Можливо це навіть наші, які Кучма віддав за знижку на газ.
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29.12.2023 09:42 Ответить
рішення - знищити дроном
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30.12.2023 01:53 Ответить
Слушна думка. Захопити макшанський ЗРК та приземлити ці старі валянки.
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29.12.2023 10:05 Ответить
Ракетна срачка після знищення ВДК.
Після знищення Москви кацапів теж пронесло передчасно.
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29.12.2023 09:21 Ответить
Навряд чи це пов'язане з ВДК.
Подібні обстріли готують тижнями, а ракети виродки копили вже місяця три.
Готуються до Нового Року...
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29.12.2023 09:25 Ответить
Так я ж і кажу, що накопичували та готувалися до морозів, а пукан рвануло передчасно.
Після Москви точно так було.
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29.12.2023 09:26 Ответить
Або ракетна срачка, або почали реалізовувати план знищення мирної інфраструктури
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29.12.2023 09:25 Ответить
У розпал потепління. 😁
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29.12.2023 09:27 Ответить
Вони можуть ждати морозів до весни.
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29.12.2023 10:06 Ответить
19 супер ******** бомбардувальників ту 160 було продано кучмой за газ у кіньці 90х
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29.12.2023 09:35 Ответить
Ту-160 - радянський та російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Розроблявся в 1970-х, перший політ здійснив в 1981 році. 1987 року прийнятий на озброєння в СРСР.
Там все тримається на дроті та синій ізоленті.
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29.12.2023 10:09 Ответить
У літаків ресурс визначається годинами нальоту. Це як Боїнги Б-52 - тим літакам деяким по 60 років
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29.12.2023 10:30 Ответить
Так так. А для прикладу кукурузник, 1960 рогу виробництва, який стояв до цього в ангарі - то він зовсім новенький. Сідай та й бомби!
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29.12.2023 11:28 Ответить
А Кучма живёт в Монако,за ваш счёт.
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29.12.2023 09:38 Ответить
ви тільки оцініть катастрофічно гігантську різницю між веденням війни Україною проти мосКАЛів з їх чистим і прямим терором: якщо Україна одним-єдиним ТОЧНИМ ПОСТРІЛОМ обнулила одну законну військову ціль (корабель), то кацапня тупо обстрілює всіх без розбору і всім, що вони мають!

ПОРАЗКА МОСКОВІЇ ГАРАНТОВАНА!!!
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29.12.2023 09:42 Ответить
Для кацапів кожен український цивільний - потенційний солдат. Тому вони знищують усіх.
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29.12.2023 10:21 Ответить
Обиделись за Феодосию.
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29.12.2023 09:50 Ответить
 
 