Игнат о массированной атаке РФ: Столько целей одновременно мы давно уже не видели. Было все, кроме "Калибров"

Российские захватчики сегодня атаковали разными типами ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегия... враг нанес массированный удар. Разными средствами воздушного нападения. Фактически, летело все, наверное, только "Калибров" не было. А так, и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, С-300, крылатые ракеты. Видим применение" шахедов". Применяли ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были тоже применены. Предварительно, ракеты Х-101, Х-555.

Мощный сегодня враг нанес удар, есть ущерб, есть, к сожалению, и пострадавшие", - сказал он.

"Столько красного на наших мониторах, вражеских целей, очень давно не было видно. Во всех областях, по всем направлениям", - добавил он.

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