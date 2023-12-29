Обстрел Киева: В Дарницком районе зафиксировано повреждение дома на территории частного сектора
В Дарницком районе Киева есть повреждение дома, без возгорания.
Об этом сообщает КГВА, информирует Цензор.НЕТ.
В Дарницком районе на территории частного сектора зафиксировано повреждение дома. Без возгорания, отметили в сообщении.
Информация о пострадавших выясняется.
Напомним, утром 29 декабря в столице раздался ряд взрывов. Известно о 5 пострадавших.
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