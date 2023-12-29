В Черное море на боевое дежурство вышли три российских ракетоносителя, - Гуменюк

Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три ракетоносителя – два подводных и один надводный.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Вчера они активизировались и вывели на боевое дежурство три ракетоносителя: два - подводные и один - надводный "Адмирал Макаров", на котором 16 ракет типа "Калибр" могут быть готовы к применению", - сказала она.

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По словам Гуменюк, с подобными изменениями в корабельной группировке уровень ракетной опасности значительно повысился.

"Сейчас отслеживаем ситуацию. Пока они не задействовались, и активность не зафиксирована, хотя по результатам перехвата понимаем, что могут присоединиться", - добавила она.

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Как сообщалось, Россия утром 29 декабря начала массированный ракетный удар по Украине. Взрывы были в Днепре, Харькове, Львове, Киеве и других городах. Есть погибшие и пострадавшие.