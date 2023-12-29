РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10766 посетителей онлайн
Новости Война
4 422 38

В Черное море на боевое дежурство вышли три российских ракетоносителя, - Гуменюк

ракетоносій

Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три ракетоносителя – два подводных и один надводный.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Вчера они активизировались и вывели на боевое дежурство три ракетоносителя: два - подводные и один - надводный "Адмирал Макаров", на котором 16 ракет типа "Калибр" могут быть готовы к применению", - сказала она.

Также читайте: Игнат о массированной атаке РФ: Столько целей одновременно мы давно уже не видели. Было все, кроме "Калибров"

По словам Гуменюк, с подобными изменениями в корабельной группировке уровень ракетной опасности значительно повысился.

"Сейчас отслеживаем ситуацию. Пока они не задействовались, и активность не зафиксирована, хотя по результатам перехвата понимаем, что могут присоединиться", - добавила она.

Также читайте: Российские оккупанты нанесли 22 ракетных удара по Харькову

Как сообщалось, Россия утром 29 декабря начала массированный ракетный удар по Украине. Взрывы были в Днепре, Харькове, Львове, Киеве и других городах. Есть погибшие и пострадавшие.

Автор: 

ракеты (3567) Черное море (1479) Гуменюк Наталья (577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
О-па! А як же переможні реляції в ЗМІ на кшалт, "Росія «сховала» подалі від Криму 10 кораблів ракетоносіїв!"

https://www.slovoidilo.ua/publikacii/suspilstvo СУСПІЛЬСТВО
18 грудня 2023, 11:48

або ""Військовий експерт https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-kijiv-zhdanov-nazvav-umovu-dlya-realnoji-zagrozi-12052965.html Олег Жданов вважає, що Україна вже перемогла Чорноморський флот Російської Федерації. Він зазначив, що наші війська завдали нищівної поразки російському флоту."

Ну і так далі ....
показать весь комментарий
29.12.2023 09:36
+9
Хай бог милує,скільки сили проти мирняка...А світ мовчки спостерігає..
Коли цю гадину ще в 2014 можна було санкціями задавить.А ><уйло чекало,яка ж буде реакція заходу.Захід проковтнув,воно далі полізло...
показать весь комментарий
29.12.2023 09:42
+8
Одна з найбільших мрій - щоб якось вгасити рашистський підводний човен (на міну нехай напореться, чи щось таке), щоб він ліг на глибині, як Курськ свого часу, але в зона досяжності наших морських дронів. І далі, щоб виродки два тижні гамселили по корпусу, передаючи сигнал SOS, а наші дрони не давали провести рятувальну операцію. Це дуже "підніме бойовий дух" цим потворам.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ігнат допросився.Казав,все було,крім калібрів.
А Нептуном не можна по їх у*бати?
показать весь комментарий
29.12.2023 09:34 Ответить
Одна з найбільших мрій - щоб якось вгасити рашистський підводний човен (на міну нехай напореться, чи щось таке), щоб він ліг на глибині, як Курськ свого часу, але в зона досяжності наших морських дронів. І далі, щоб виродки два тижні гамселили по корпусу, передаючи сигнал SOS, а наші дрони не давали провести рятувальну операцію. Це дуже "підніме бойовий дух" цим потворам.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:34 Ответить
Не буде такого - з того місця з якого вони запускають ракети дуже глибока вода. Так шо ше не досягнувши дна човни будуть роздавлені тиском води .
показать весь комментарий
29.12.2023 09:43 Ответить
Це звісно гірше, але теж непогано. Втім скільки максимальна глибина в їх дизельних? 300 метрів здається? Якщо ляже на грунт на такій глибині, то це взагалі буде перкрасно.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:46 Ответить
На сторінці є мапа глибин - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:51 Ответить
Мене більше цікавлять координати їх корит в момент пуску ракет, та маршрут туди
показать весь комментарий
29.12.2023 09:52 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха...
показать весь комментарий
29.12.2023 10:18 Ответить
О-па! А як же переможні реляції в ЗМІ на кшалт, "Росія «сховала» подалі від Криму 10 кораблів ракетоносіїв!"

https://www.slovoidilo.ua/publikacii/suspilstvo СУСПІЛЬСТВО
18 грудня 2023, 11:48

або ""Військовий експерт https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-kijiv-zhdanov-nazvav-umovu-dlya-realnoji-zagrozi-12052965.html Олег Жданов вважає, що Україна вже перемогла Чорноморський флот Російської Федерації. Він зазначив, що наші війська завдали нищівної поразки російському флоту."

Ну і так далі ....
показать весь комментарий
29.12.2023 09:36 Ответить
притаманним людям без марахфонівських полюцій зрозуміло, що пуски можуть відбуватись навіть з акваторії порту...
показать весь комментарий
29.12.2023 09:42 Ответить
Та це зрозуміло. Кацапи восени 2015 року били "Калібрами" по Сирії з акваторії Каспійського моря.
Просто мене дратують "переможні" повискування "еспертів" типу жданова та другої нечисті.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:56 Ответить
мене радує, що у кацапів і досі ще є носії калібрів на морі і їм доводиться постійно десь никатись, витрачати купу коштів і т.ін. Адже більш бездоцільного формування на кацапії, як ЧФ важко знайти.
Для пуску калібрів по нам кацапам корита не потрібні, могли б запускати з берегових комплексів, до яких нам було б набагато важче дістати. Але ж їм треба вялічіє, магучій флот, красівая картінка...
показать весь комментарий
29.12.2023 10:16 Ответить
Ага "могучий флот" - по 8 контейнерів на корито проти майже сотні на штатівських кораблях.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:22 Ответить
Так, пуски "Калібрами" можна робити, як з носіїв надводного базування, так і з підводного, а також наземного та повітряного. Це ж по суті совкова копія американського "Томагавка".
показать весь комментарий
29.12.2023 10:33 Ответить
А мене, дратують ідіоти, що під такими новинами ставлять вподобайки:

Люди, котрим це подобається



Мене читають: 0

Я читаю: 0
Реєстрація:28.11.2023
показать весь комментарий
29.12.2023 10:17 Ответить
Зі Жданова іксьпєрдь, як з гівна куля🤔🧐😁 Хто такий Жданов, - колишній паааалковнік від артилерії, випускник ХВАКУ (Хмельницьке вище артилерійське командне училище) і що, Бога за бороду вхопив, іксьпєрдь, ***. Випустили його лейтенантом, командиром взводу, ну доріс він до підполковника у військах, а потім якимось чином здриснув у штаб до Києва і, певне одразу в нього проклюнувся ********** стратєг, почав сррррратєгічєскі мисліть, при випуску з училища вмів стріляти взводом (три гаубиці Д-30, максимум батареєю, аж 6 гаубиць) і доріс до командира дивізіону, - оце ********* кар'єрний стрибок. Та таких стратєгов у нас кожне військове училище штук по 400 щорічно випускало, нагадаю, в Україні із існуючих в СРСР 7 артилерійських училищ 3 були в Україні і всі випускали одних лише жданових-стратегів, аж ніяк не менше, а ще була пара військових кафедр, де теж випускали офіцерів-артилеристів і, повірте, аж ніяк не гірших по рівню знань, ніж з військових училищ, аби було бажання вчитись. А робити розрахунки для стрільби 3 чи 6 гаубицями це не таке вже хитра наука, - достатньо знання чотирьох арифметичних дій... в межах 100000. Так, що перш ніж розвісити вуха та пускати від розчулення слину, слухаючи різних експертів, майте свою голову, очі і вуха, та бажано, щоб в комплекті були ще й мізки Удачі вам... і щоб не обстріляли, калібрами, які вже у жданових та світанів з будановими закінчились
показать весь комментарий
29.12.2023 11:52 Ответить
Дивно, а чому ви вирішили, що я не маю голови, очей та вух?
показать весь комментарий
29.12.2023 12:18 Ответить
він Вас підтримав, а судячи з того, що так багато написам, значить вже дістало.
показать весь комментарий
30.12.2023 09:36 Ответить
Я так не вважаю, бо звертався він безпосередньо до мене,
" Так, що перш ніж розвісити вуха та пускати від розчулення слину, слухаючи різних експертів, майте свою голову, очі і вуха, та бажано, щоб в комплекті були ще й мізки ".

Щоб Павлік Морозов написав, наприклад так, - Потрібно мати свою голову, очі і вуха ..... -, тоді не було б ніяких питань.
показать весь комментарий
30.12.2023 09:49 Ответить
висловлюю власну думку, перечитуючи написане та вважаю, що ваші думки збігаються. Хоча, з останнім реченням він і переборщив.
показать весь комментарий
30.12.2023 10:00 Ответить
Так , дійсно. Ну то таке ...
показать весь комментарий
30.12.2023 10:01 Ответить
притаманним людям чи притомним?
показать весь комментарий
29.12.2023 10:14 Ответить
перепрошую, буває, всі роблять помилки (зараз ще й Т9 чи ШІ влізає зі своїми пропозиціями - не угледіш), ніколи не звертаю на це уваги у інших...
показать весь комментарий
29.12.2023 10:18 Ответить
перепрошувати не маєте за що, але й пройти повз та не звернути увагу- теж не зміг... Давно відімкнув функцію автокоригування, бісило нав'язливе втручання, краще помилка в літерах по сусідству чим ті ляпи.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:24 Ответить
Хай бог милує,скільки сили проти мирняка...А світ мовчки спостерігає..
Коли цю гадину ще в 2014 можна було санкціями задавить.А ><уйло чекало,яка ж буде реакція заходу.Захід проковтнув,воно далі полізло...
показать весь комментарий
29.12.2023 09:42 Ответить
Ти багато переживав коли в Сирії рівняли міста с землею?
https://www.google.com/search?sca_esv=594387602&sxsrf=AM9HkKnf10Y3gO9v7Qrb-tscw2SzhDgwiw:1703836195931&q=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwid3tq5lLSDAxXXTKQEHYwMDocQ0pQJegQICxAB&biw=1495&bih=780&dpr=1.1#imgrc=-6UMgg2RONnDbM Я коли тут на форумі про те писав, так адміни швидко-швидко видаляли пости...
показать весь комментарий
29.12.2023 09:51 Ответить
Ми мало знали за Сирію.Наші сором'язливо мовчали,а кацапня на всіх каналах типу ртр планета(які прикрили лише після 24.02.22)натхненно брехала,як вони захищають мирне населення..
А зараз наші бухають мільяоди в телемарафон на надцяти каналаха зрбіть хоса б один канал англійською і розказуйте світові про злочини рашистів.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:06 Ответить
Тирнет - просто тирнет.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:25 Ответить
Яка реакція глянула на варшавську і франкфуртську фондову біржу, навіть не сколихнулась, стійкий повільний ріст у верх, так війни нема, а до нашої всі звикли і вона нікого не зворушує...
показать весь комментарий
29.12.2023 09:55 Ответить
Мої родичі мені телефонували пару днів тому з Британії. Говорять, що за Україну майже геть нічого не чутно, наче в Україні нічого не відбувається.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:59 Ответить
Так у Британії дійсно нічого не відбувається. Футбол, пивасик, жуйка...
показать весь комментарий
29.12.2023 10:31 Ответить
доплатимо ще 2млрд. і поширюватимо сраколизів ОПи на південну Америку іспано-португальською... І як родзинку на морозиві, доб'ємо їх кожноденними гундосиками Вави-Буби величного.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:34 Ответить
Запускайте малюків, чого чекати?
показать весь комментарий
29.12.2023 09:48 Ответить
в космос? чи координати спочатку потрібні?
показать весь комментарий
29.12.2023 10:19 Ответить
..Sea Baby,говоришь ************* следует порадовать...
показать весь комментарий
29.12.2023 11:18 Ответить
А як же глобальне панування в Чорному морі про яке стверджувала команда ЗеВовочки...
показать весь комментарий
29.12.2023 10:21 Ответить
Наступної ночі будуть запускати. Разом з усім іншим.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:30 Ответить
..добейте все корыта тварей с болот мацковии.
показать весь комментарий
29.12.2023 11:17 Ответить
А п*здели, шо они в Каспий сдрыснули пешком по суши, так наши их зашугали.
показать весь комментарий
29.12.2023 11:30 Ответить
 
 