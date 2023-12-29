В Черное море на боевое дежурство вышли три российских ракетоносителя, - Гуменюк
Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три ракетоносителя – два подводных и один надводный.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Вчера они активизировались и вывели на боевое дежурство три ракетоносителя: два - подводные и один - надводный "Адмирал Макаров", на котором 16 ракет типа "Калибр" могут быть готовы к применению", - сказала она.
По словам Гуменюк, с подобными изменениями в корабельной группировке уровень ракетной опасности значительно повысился.
"Сейчас отслеживаем ситуацию. Пока они не задействовались, и активность не зафиксирована, хотя по результатам перехвата понимаем, что могут присоединиться", - добавила она.
Как сообщалось, Россия утром 29 декабря начала массированный ракетный удар по Украине. Взрывы были в Днепре, Харькове, Львове, Киеве и других городах. Есть погибшие и пострадавшие.
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А Нептуном не можна по їх у*бати?
https://www.slovoidilo.ua/publikacii/suspilstvo СУСПІЛЬСТВО
18 грудня 2023, 11:48
або ""Військовий експерт https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-kijiv-zhdanov-nazvav-umovu-dlya-realnoji-zagrozi-12052965.html Олег Жданов вважає, що Україна вже перемогла Чорноморський флот Російської Федерації. Він зазначив, що наші війська завдали нищівної поразки російському флоту."
Ну і так далі ....
Просто мене дратують "переможні" повискування "еспертів" типу жданова та другої нечисті.
Для пуску калібрів по нам кацапам корита не потрібні, могли б запускати з берегових комплексів, до яких нам було б набагато важче дістати. Але ж їм треба вялічіє, магучій флот, красівая картінка...
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Реєстрація:28.11.2023
" Так, що перш ніж розвісити вуха та пускати від розчулення слину, слухаючи різних експертів, майте свою голову, очі і вуха, та бажано, щоб в комплекті були ще й мізки ".
Щоб Павлік Морозов написав, наприклад так, - Потрібно мати свою голову, очі і вуха ..... -, тоді не було б ніяких питань.
Коли цю гадину ще в 2014 можна було санкціями задавить.А ><уйло чекало,яка ж буде реакція заходу.Захід проковтнув,воно далі полізло...
https://www.google.com/search?sca_esv=594387602&sxsrf=AM9HkKnf10Y3gO9v7Qrb-tscw2SzhDgwiw:1703836195931&q=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwid3tq5lLSDAxXXTKQEHYwMDocQ0pQJegQICxAB&biw=1495&bih=780&dpr=1.1#imgrc=-6UMgg2RONnDbM Я коли тут на форумі про те писав, так адміни швидко-швидко видаляли пости...
А зараз наші бухають мільяоди в телемарафон на надцяти каналаха зрбіть хоса б один канал англійською і розказуйте світові про злочини рашистів.