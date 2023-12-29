Последствия удара РФ по Одессе: 4 человека погибли. 22 пострадали, в том числе - двое детей. ВИДЕО

Российские захватчики утром нанесли удар по Одессе. Есть попадание в жилищный комплекс и здание школы.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

"Видео из одного из жилых комплексов в Одессе", - говорится в сообщении.

В то же время в Минздраве сообщили, что в результате попадания в здание школы 7 пострадавших, среди них 1 ребенок. К сожалению, один человек погиб.

Глава ОВА Олег Кипер позже рассказал: "Утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар.

В результате атаки двое одесситов погибли. 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии".

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По состоянию на 14:52 известноо четырех погибших в результате обстрела рашистами.

Ранее глава ОВА сообщил о 22 пострадавших, в том числе двоих детях (6 и 8 лет): "Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. Всего в больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома" .

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