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Новости Война
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Последствия удара РФ по Одессе: 4 человека погибли. 22 пострадали, в том числе - двое детей. ВИДЕО

Российские захватчики утром нанесли удар по Одессе. Есть попадание в жилищный комплекс и здание школы.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

"Видео из одного из жилых комплексов в Одессе", - говорится в сообщении.

В то же время в Минздраве сообщили, что в результате попадания в здание школы 7 пострадавших, среди них 1 ребенок. К сожалению, один человек погиб.

Глава ОВА Олег Кипер позже рассказал: "Утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар.

В результате атаки двое одесситов погибли. 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии".

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По состоянию на 14:52 известноо четырех погибших в результате обстрела рашистами.

Ранее глава ОВА сообщил о 22 пострадавших, в том числе двоих детях (6 и 8 лет): "Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. Всего в больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по Одессе: Два человека погибли. 15 получили ранения, в том числе - двое детей. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27071) Одесса (7878)


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Топ комментарии
+15
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29.12.2023 10:01
+15
На жаль не можливо захистити небо на 100% і це не може забезпечити жодна країна світу. Ну а рашисти у черговий раз підтвердили що слово кацап, по відношенню до них, дійсно походить від тюркских та арабських слів позначаючих кровожерливу нелюдь, бо цілять вони у більшості випадків саме у цивільні об'єкти та мирних мешканцях!!! Шлях їм до Пекла та пошвидше!!!
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29.12.2023 10:02
+8
Нах. кому той кремль потрібен? Уже давно потрібно було організувати і забезпечити Армію силами і засобами, щоб нищити ракетоносії, аеродроми, пускові установки і шахти. Кремль - то купа гівна. Як і наша ж(ОП)а.
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29.12.2023 11:32
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29.12.2023 10:01 Ответить
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29.12.2023 14:09 Ответить
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29.12.2023 14:11 Ответить
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29.12.2023 14:12 Ответить
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29.12.2023 14:14 Ответить
Рука не піднімається "лайк" ставити.
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29.12.2023 14:23 Ответить
+ ядерна зброя , яку здав КУЧМО , не за просто , так ! А зараз по ФАКТУ ЦИХ ЗЛОДІЯНЬ ПРОТИ ГРОМАДЯН , зконфіскувати у ПІНЧУКА-КУЧМО награбовані МІЛЛІАРДИ І ЗАКУПИТИ НАЙКРАЩЕ ОЗБРОЕННЯ і ПВО
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30.12.2023 01:51 Ответить
А ще є вишкрібок байстрюк з їбальніком ідентичіним як у проклятого рудого таргана мафіозі рінат бамбасовічь.За його награбовані десятки мільярдів US придбати Patriot в кожну область.
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30.12.2023 12:28 Ответить
На жаль не можливо захистити небо на 100% і це не може забезпечити жодна країна світу. Ну а рашисти у черговий раз підтвердили що слово кацап, по відношенню до них, дійсно походить від тюркских та арабських слів позначаючих кровожерливу нелюдь, бо цілять вони у більшості випадків саме у цивільні об'єкти та мирних мешканцях!!! Шлях їм до Пекла та пошвидше!!!
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29.12.2023 10:02 Ответить
В этногенезе кацапов в Приильменье принимали участие кассубы Полабья(ща в Польше - присутствует незначительная в колличестве вымирающая нацменшина), словене и т.д.(финно-угры).
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29.12.2023 13:54 Ответить
Наслідки обстрілу
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29.12.2023 10:14 Ответить
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29.12.2023 10:18 Ответить
Керівництво держави, що не може (і не хоче) організувати і забезпечити ППО і ПРО країни має піти у відставку і під суд за вчинену злочинну халатність до-, спочатку-, і підчас війни.
Жодними відосіками, піар-пафосними монологами та ін пропиз.онами Українців уже надурити не вийде. Ворог безкарно нищить нашу економіку, енергетику, транспортну інфраструктуру, руйнує наші міста і убиває наших людей. Армія потерпає від браку сил і засобів.Останнє слово має бути за Армією - єдиною нашою надією і опорою. Далі терпіти злочинну бездіяльніст цієї опи і уряду небезпечно. Вони угроблять Україну і кинуть її, знекрівлену, під ноги кацапам - нате вам, як домовлялися!
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29.12.2023 11:13 Ответить
По ходу намародеривши на крові мілліарди і підготувавши собі запасні аєродроми в Кабо Верде, Омані , ……Аргентині , а вони мусять ВІСІТИ , як муссоліні , ЧАУШЕСКУ , Каддафі
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29.12.2023 12:50 Ответить
По кремлю ответить нужно
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29.12.2023 11:27 Ответить
Нах. кому той кремль потрібен? Уже давно потрібно було організувати і забезпечити Армію силами і засобами, щоб нищити ракетоносії, аеродроми, пускові установки і шахти. Кремль - то купа гівна. Як і наша ж(ОП)а.
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29.12.2023 11:32 Ответить
Де наш верховний Говнокомандуючий? пиляє, ****, відосики? Коли воно здохне замість невинних людей?
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29.12.2023 17:21 Ответить
От вам результат. Дебілам, які повибирали конченого членограя пісюніста на пост головнокомандуючого воюючої країни.
Здохніть падли виборці Зеленського, щоб не гинули невинні люди.
Ви подивіться, які жирні морди зеленського сидять у верховній раді і уряді. У них уже морди і жопи тріщать від накраденого під час війни.
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29.12.2023 17:28 Ответить
А особливо у Стефанчука , який не посоромився обдурювати бюджет ,»орендою «на пів мільона у тещі , маючи апартаменти у Киеві і ПАЛАЦ, як у шейха
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30.12.2023 01:46 Ответить
 
 