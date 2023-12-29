В Киеве в результате обстрела погибли 9 человек, еще 30 пострадали (обновлено)
Российские захватчики обстреляли Киев, в результате чего погибли 9 человек.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. Поисково-спасательная операция продолжается. До этого спасатели освободили из-под завалов трех пострадавших. Их госпитализировали медики", - говорится в сообщении.
В то же время в КГВА сообщили: "В общей сложности, на эту минуту в столице зафиксированы двое погибших и 17 пострадавших. Раненым оказывается медицинская помощь. Информация оперативной сводки постоянно уточняется и обновляется".
В Подольском районе:
– возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.
В Святошинском р-не:
– зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;
– возгорание трех автомобилей.
Оба пожара ликвидированы.
В Шевченковском р-не:
– возгорание в недостроенном бизнес-центре;
– повреждение жилого дома;
– возгорание на территории гаражей (ликвидировано);
– пожар на территории складских помещений;
– на территории нежилой застройки.
В Дарницком р-не:
– повреждение жилого многоэтажного дома;
– одного частного дома.
Без пожаров.
Также повреждено здание станции метро Лукьяновская, вход в метро закрыт, поезда проезжают станцию без остановок.
Впоследствии в КГВА заявили, что после обработки оперативных сводок изменились данные по пострадавшим. На этот момент обнаружен один, а не двое погибших. 21 человек ранен.
12:37 мэр Виталий Кличко сообщил, что тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. После утренней атаки на столицу в настоящее время двое погибших.
В КГВА отметили, что 24 человека получили ранения. 20 пострадавших госпитализированы.
По состоянию на 13:07 стало известно еще об одном погибшем. Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.
По состоянию на 14:43 известно еще об одном погибшем, тело которого достали из-под завалов. Число жертв возросло до 4. Пострадали 29 человек.
Пресс-служба КГВА сообщила о 5 погибших. По состоянию на 15:35 в Киеве, в результате ракетного удара:
- погибли 5 человек;
– пострадали 30 человек.
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 16:29 из-под завалов складского здания деблокировано тело еще одного погибшего. Всего в разрушенном цехе погибли 6 человек и 8 человек спасены. Работы продолжаются.
Мэр Виталий Кличко впоследствии сообщил: "Тела еще троих погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе в течение нескольких последних часов. Число погибших в результате утренней атаки на столицу возросло до 7 человек".
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Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:00 в Шевченковском районе ликвидирован пожар 2 складских помещений на общей площади 2000 кв. м.
"В целом, в результате вражеских обстрелов столицы 9 человек погибли и 24 - пострадали (из которых 8 человек - спасены из-под завалов). Работы продолжаются. Информация о пострадавших обновляется", - рассказали в ведомстве.
Автор: Богдан Гуньковский
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И тут диссонанс какой то - полгода кричали про лучшую Пво, когда нада наоборот - бдительность накачивать у Нарида!
А Херсон кроют лапти, страшно адски кроют! Шоб им пусто было, шоб имена их стерлись вовек!!
Гніда тупа, кремль рідний для Зе клоуна, як він може про таке думати.
Думай головой, а не сракой.
Вас дебілів знищувати треба так що нові не народжувались.
Вас так в холодний піт і кидаєвід одної думки що кремль може бути знищений.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
На кой воно йому і Дєрмаку треба.
Спочатку треба відсторонити від влади кремлівську агентуру, а потім вже руки будуть розв'язані.
писи... за дебільний вирок-2019 "квартальських приколістів" розраховується кров'ю уся Україна , а не тілько 73%вий лохторат (який втік закордон у перших рядах), частина з яких, особливообдарованих, й досі не зробила висновків
Тому що це Україна. За крадіжки в нас саджають тільки якщо ти не поділився вкраденим з керівництвом і правоохоронними органами. А таких дурних нема.
А гроші вже ніхто не поверне. Вони в швейцарських банках.