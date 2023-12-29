В Киеве в результате обстрела погибли 9 человек, еще 30 пострадали (обновлено)

Российские захватчики обстреляли Киев, в результате чего погибли 9 человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. Поисково-спасательная операция продолжается. До этого спасатели освободили из-под завалов трех пострадавших. Их госпитализировали медики", - говорится в сообщении.

В то же время в КГВА сообщили: "В общей сложности, на эту минуту в столице зафиксированы двое погибших и 17 пострадавших. Раненым оказывается медицинская помощь. Информация оперативной сводки постоянно уточняется и обновляется".

В Подольском районе:

– возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.

В Святошинском р-не:

– зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;

– возгорание трех автомобилей.

Оба пожара ликвидированы.

В Шевченковском р-не:

– возгорание в недостроенном бизнес-центре;

– повреждение жилого дома;

– возгорание на территории гаражей (ликвидировано);

– пожар на территории складских помещений;

– на территории нежилой застройки.

В Дарницком р-не:

– повреждение жилого многоэтажного дома;

– одного частного дома.

Без пожаров.

Также повреждено здание станции метро Лукьяновская, вход в метро закрыт, поезда проезжают станцию без остановок.

Впоследствии в КГВА заявили, что после обработки оперативных сводок изменились данные по пострадавшим. На этот момент обнаружен один, а не двое погибших. 21 человек ранен.

12:37 мэр Виталий Кличко сообщил, что тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. После утренней атаки на столицу в настоящее время двое погибших.

В КГВА отметили, что 24 человека получили ранения. 20 пострадавших госпитализированы.

По состоянию на 13:07 стало известно еще об одном погибшем. Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

По состоянию на 14:43 известно еще об одном погибшем, тело которого достали из-под завалов. Число жертв возросло до 4. Пострадали 29 человек.

Пресс-служба КГВА сообщила о 5 погибших. По состоянию на 15:35 в Киеве, в результате ракетного удара:

- погибли 5 человек;

– пострадали 30 человек.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 16:29 из-под завалов складского здания деблокировано тело еще одного погибшего. Всего в разрушенном цехе погибли 6 человек и 8 человек спасены. Работы продолжаются.

Мэр Виталий Кличко впоследствии сообщил: "Тела еще троих погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе в течение нескольких последних часов. Число погибших в результате утренней атаки на столицу возросло до 7 человек".

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Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:00 в Шевченковском районе ликвидирован пожар 2 складских помещений на общей площади 2000 кв. м.

"В целом, в результате вражеских обстрелов столицы 9 человек погибли и 24 - пострадали (из которых 8 человек - спасены из-под завалов). Работы продолжаются. Информация о пострадавших обновляется", - рассказали в ведомстве.

Автор: Богдан Гуньковский