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Новости Война
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В Киеве в результате обстрела погибли 9 человек, еще 30 пострадали (обновлено)

київ

Российские захватчики обстреляли Киев, в результате чего погибли 9 человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. Поисково-спасательная операция продолжается. До этого спасатели освободили из-под завалов трех пострадавших. Их госпитализировали медики", - говорится в сообщении.

В то же время в КГВА сообщили: "В общей сложности, на эту минуту в столице зафиксированы двое погибших и 17 пострадавших. Раненым оказывается медицинская помощь. Информация оперативной сводки постоянно уточняется и обновляется".

В Подольском районе:
– возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.

В Святошинском р-не:
– зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;
– возгорание трех автомобилей.
Оба пожара ликвидированы.

В Шевченковском р-не:
– возгорание в недостроенном бизнес-центре;
– повреждение жилого дома;
– возгорание на территории гаражей (ликвидировано);
– пожар на территории складских помещений;
– на территории нежилой застройки.

В Дарницком р-не:
– повреждение жилого многоэтажного дома;
– одного частного дома.
Без пожаров.

Также повреждено здание станции метро Лукьяновская, вход в метро закрыт, поезда проезжают станцию без остановок.

Впоследствии в КГВА заявили, что после обработки оперативных сводок изменились данные по пострадавшим. На этот момент обнаружен один, а не двое погибших. 21 человек ранен.

12:37 мэр Виталий Кличко сообщил, что тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. После утренней атаки на столицу в настоящее время двое погибших.

В КГВА отметили, что 24 человека получили ранения. 20 пострадавших госпитализированы.

По состоянию на 13:07 стало известно еще об одном погибшем. Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

По состоянию на 14:43 известно еще об одном погибшем, тело которого достали из-под завалов. Число жертв возросло до 4. Пострадали 29 человек.

Пресс-служба КГВА сообщила о 5 погибших. По состоянию на 15:35 в Киеве, в результате ракетного удара:
- погибли 5 человек;
– пострадали 30 человек.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 16:29 из-под завалов складского здания деблокировано тело еще одного погибшего. Всего в разрушенном цехе погибли 6 человек и 8 человек спасены. Работы продолжаются.

Мэр Виталий Кличко впоследствии сообщил: "Тела еще троих погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе в течение нескольких последних часов. Число погибших в результате утренней атаки на столицу возросло до 7 человек".

Также смотрите: Последствия удара РФ по Киеву: Обломками повреждены здания в четырех районах столицы. ФОТО

Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:00 в Шевченковском районе ликвидирован пожар 2 складских помещений на общей площади 2000 кв. м.

"В целом, в результате вражеских обстрелов столицы 9 человек погибли и 24 - пострадали (из которых 8 человек - спасены из-под завалов). Работы продолжаются. Информация о пострадавших обновляется", - рассказали в ведомстве.

Автор: Богдан Гуньковский

Автор: 

Киев (25505) Кличко Виталий (4638) обстрел (27071) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+27
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29.12.2023 10:10
+26
Підори кацапсячі!
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29.12.2023 10:10
+13
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
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29.12.2023 12:49
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29.12.2023 10:10 Ответить
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29.12.2023 13:59 Ответить
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29.12.2023 14:00 Ответить
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29.12.2023 14:01 Ответить
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29.12.2023 14:02 Ответить
Наскільки паразитичними повинні бути сосоросо-хабадні [цензура], щоб перед лицем війни розпродувати армію, і після 2-х років після її початку, не розпочати масштабного виробництва. Їх фарисейський гуманізм не відрізнити від канібалізму.
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29.12.2023 16:05 Ответить
Підори кацапсячі!
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29.12.2023 10:10 Ответить
Треба б їм теж свято влаштувати,невесело вони живуть,нічого не відбувається.Мразотня кацапська
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29.12.2023 11:14 Ответить
Реально горько, больно за всех наших...
И тут диссонанс какой то - полгода кричали про лучшую Пво, когда нада наоборот - бдительность накачивать у Нарида!
А Херсон кроют лапти, страшно адски кроют! Шоб им пусто было, шоб имена их стерлись вовек!!
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29.12.2023 11:37 Ответить
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29.12.2023 12:11 Ответить
Таке враження що замість відповіді по стартових шахедних, ракетних позиціях і аеродромах оці пустопорожні малюночки друкує зелена ОПа, бо вони корисни так само як і клікушеськи прохання до бога "спасі і сахрані"
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29.12.2023 12:34 Ответить
Таке враження що ти кацап - п*дорас 🤣
Гніда тупа, кремль рідний для Зе клоуна, як він може про таке думати.
Думай головой, а не сракой.
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29.12.2023 12:36 Ответить
Чудовий зразок логіки дебіла! Якщо ми розхерячимо кремль, то Україна відразу переможе. Тобто, якщо параша розхерячить Банкову з ОПою, то переможе параша, так дебіле?
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29.12.2023 13:54 Ответить
Подоляцьке ху*ло яке зажищає кремль і путіна - йди гандон по адресі крейсера масква.
Вас дебілів знищувати треба так що нові не народжувались.
Вас так в холодний піт і кидаєвід одної думки що кремль може бути знищений.
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29.12.2023 13:58 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
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29.12.2023 12:49 Ответить
Хто, Зе клоун буде будувати заводи під землею ?
На кой воно йому і Дєрмаку треба.
Спочатку треба відсторонити від влади кремлівську агентуру, а потім вже руки будуть розв'язані.
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29.12.2023 14:00 Ответить
Це фантастика. Ми не німці і не британці. Ми чемпіони світу тільки по корупції.
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29.12.2023 19:17 Ответить
Це реальність, яка здійснилася 70 років тому назад.
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29.12.2023 19:20 Ответить
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29.12.2023 21:15 Ответить
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29.12.2023 21:16 Ответить
Санитары пациента прое...и, Байден у него виноват
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30.12.2023 08:30 Ответить
Треба більше асфальту. Більше барабанів і пунктів невсратості з мультиварками. Владімір сцаничь, ми с табой! Гундось про потужну помсту 👊
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29.12.2023 13:13 Ответить
...какаразнічним хвойдам, дермакам-арагнідам Зєльди потрібні аргументи для "мирних переговорів" з ******..
писи... за дебільний вирок-2019 "квартальських приколістів" розраховується кров'ю уся Україна , а не тілько 73%вий лохторат (який втік закордон у перших рядах), частина з яких, особливообдарованих, й досі не зробила висновків
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29.12.2023 13:53 Ответить
Не боїться худоба адекватної відповіді України. Чи повернутий вже 1 млрд дол. вкрадений на початку вторгнення? Чи вернули вкрадені кошти за яйця по 17 грн? (рєзнікову треба своїми розраховуватися). Чому злодії не вертають і не сидять по тюрмам? Повернені кошти могли б піти на озброєння.
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29.12.2023 13:55 Ответить
Чому злодії не вертають і не сидять по тюрмам?
Тому що це Україна. За крадіжки в нас саджають тільки якщо ти не поділився вкраденим з керівництвом і правоохоронними органами. А таких дурних нема.
А гроші вже ніхто не поверне. Вони в швейцарських банках.
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29.12.2023 19:13 Ответить
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29.12.2023 14:01 Ответить
Ні, щоб зробити для смартфонів оперативну карту польоту ракет і дронів. Вони зробили реєстр котиків і собачок. Вранці надімною пролетіло з чихающою турбіною. Через 20 секунд вибухнуло, мабуть на Лук'янівці. Навіть цих 20 секунд достатньо, щоб трохи заховатись від потенційно небезпечних місць.
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29.12.2023 20:45 Ответить
Так в Київі був прильот, чи тільки збиті бадали?
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30.12.2023 00:06 Ответить
 
 