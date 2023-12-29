Посол США Бринк об утренней атаке: Украина нуждается в финансировании уже сейчас

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку России по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) Брінк.

Она опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге на смартфоне и написала, что это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром.

"Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами", - написала она.

Посол США подчеркнула, что необходимо продолжить финансирование Украины для борьбы с российской агрессией.

"Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", - добавила посол США.

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