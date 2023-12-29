Новое подозрение Червинскому направлено на то, чтобы его не выпустили из СИЗО. В глазах общества его пытаются дискредитировать, - адвокат Йосипов

Новое дело относительно якобы завладения чужим имуществом создано для того, чтобы не допустить пребывания полковника Романа Червинского вне стен СИЗО.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Андрей Йосипов, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно так называемого сообщения Червинскому Роману о подозрении в покушении на завладение чужим имуществом путем обмана. Вчера, в первой половине дня, часовыми Отдела обеспечения досудебного следствия СБУ (изолятор временного содержания), где находится Червинский Роман, было отказано его защитникам в свидании с ним. Также было отказано в свидании с мужем жене Червинского Романа. Свое решение об отказе адвокатам мотивировали отсутствием свободных комнат для свиданий, а жене - занятостью Червинского с адвокатами", - говорится в сообщении.

По словам защитника, Червинского обманом доставили в комнату свиданий, якобы - для встречи с женой.

"Роман требует проводить следственные или процессуальные действия с ним исключительно в присутствии его защитников, поэтому отказался бы от встречи со следователями без его адвокатов. Во второй половине дня, из пресс-релиза Офиса Генерального прокурора и СМИ, адвокатам и жене становится известно о сообщении о подозрении Роману о, якобы, покушении на завладение чужим имуществом путем обмана. На данный момент текст сообщения о подозрении у Романа отсутствует, следователем он был зачитан, что не позволяет пока дать более подробную оценку его содержанию.

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Но уже сейчас можно утвердительно сказать, что заказчики дел против Романа осознают высокую вероятность изменения меры пресечения Роману по делу по факту обстрела аэродрома "Канатово" и бесперспективность доказывания его вины по этому делу в целом. Течение времени, минимизация рисков бегства или влияния на свидетелейЮ активная позиция защиты приводят наконец к тому, что мера пресечения по этому делу будет изменена, а Роман - освобожден, что недопустимо для "системы", - пояснил Йосипов.

Адвокат отметил, что дело относительно так называемого покушения на завладение чужим имуществом создано исключительно для того, чтобы не допустить сам факт пребывания Червинского вне стен изолятора временного содержания и для его дискредитации в глазах общества.

"В этом деле ожидаем ходатайство о применении меры пресечения именно в виде содержания под стражей, в случае удовлетворения которого невозможно пребывание Романа на свободе, даже если будет изменена мера пресечения по делу по аэродрому "Канатово", - подытожил защитник.

Напомним, 28 декабря 2023 года полковник Роман Червинский уведомлен о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.

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Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

После Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

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