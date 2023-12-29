Новое подозрение Червинскому направлено на то, чтобы его не выпустили из СИЗО. В глазах общества его пытаются дискредитировать, - адвокат Йосипов
Новое дело относительно якобы завладения чужим имуществом создано для того, чтобы не допустить пребывания полковника Романа Червинского вне стен СИЗО.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Андрей Йосипов, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно так называемого сообщения Червинскому Роману о подозрении в покушении на завладение чужим имуществом путем обмана. Вчера, в первой половине дня, часовыми Отдела обеспечения досудебного следствия СБУ (изолятор временного содержания), где находится Червинский Роман, было отказано его защитникам в свидании с ним. Также было отказано в свидании с мужем жене Червинского Романа. Свое решение об отказе адвокатам мотивировали отсутствием свободных комнат для свиданий, а жене - занятостью Червинского с адвокатами", - говорится в сообщении.
По словам защитника, Червинского обманом доставили в комнату свиданий, якобы - для встречи с женой.
"Роман требует проводить следственные или процессуальные действия с ним исключительно в присутствии его защитников, поэтому отказался бы от встречи со следователями без его адвокатов. Во второй половине дня, из пресс-релиза Офиса Генерального прокурора и СМИ, адвокатам и жене становится известно о сообщении о подозрении Роману о, якобы, покушении на завладение чужим имуществом путем обмана. На данный момент текст сообщения о подозрении у Романа отсутствует, следователем он был зачитан, что не позволяет пока дать более подробную оценку его содержанию.
Но уже сейчас можно утвердительно сказать, что заказчики дел против Романа осознают высокую вероятность изменения меры пресечения Роману по делу по факту обстрела аэродрома "Канатово" и бесперспективность доказывания его вины по этому делу в целом. Течение времени, минимизация рисков бегства или влияния на свидетелейЮ активная позиция защиты приводят наконец к тому, что мера пресечения по этому делу будет изменена, а Роман - освобожден, что недопустимо для "системы", - пояснил Йосипов.
Адвокат отметил, что дело относительно так называемого покушения на завладение чужим имуществом создано исключительно для того, чтобы не допустить сам факт пребывания Червинского вне стен изолятора временного содержания и для его дискредитации в глазах общества.
"В этом деле ожидаем ходатайство о применении меры пресечения именно в виде содержания под стражей, в случае удовлетворения которого невозможно пребывание Романа на свободе, даже если будет изменена мера пресечения по делу по аэродрому "Канатово", - подытожил защитник.
Напомним, 28 декабря 2023 года полковник Роман Червинский уведомлен о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
После Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
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А ще ж провалена мобілізація і срач навколо нового, а ще ж постійні корупційні зашквари...
Ні в кого ніяких думок?
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Пєшки поменше типу подоляка і гетьманцева - зараз всі теж при владі, щипають гусей.
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