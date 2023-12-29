Утренняя атака россиян: в разных городах пострадали около 40 человек, известно о двух погибших, - Минздрав

В результате массированной российской ракетной атаки утром 29 декабря поврежден роддом в Днепре и больница в Харькове. В общей сложности, по предварительным данным, в результате атаки в разных городах пострадали около 40 человек, известно о двух погибших.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным Минздрава, в Харькове взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи.

Отмечается, что никто из пациентов или медперсонала не пострадал. По предварительным данным, из-за обстрелов города один человек погиб и девять - травмированы, вызовы продолжают поступать. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

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В Днепре в результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие.

В Одессе в результате попадания в здание школы семеро пострадавших, среди них - ребенок. Один человек погиб.

В Запорожье по состоянию на 9:00 есть 10 пострадавших, двое из них - в тяжелом состоянии. Под завалами одной из построек остаются люди.

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Также после утренней атаки на столицу, по меньшей мере, 14 человек получили травмы разного характера, им оказывается медицинская помощь. Вызовы продолжают поступать.