В областях Украины зафиксированы отключения света после массированного ракетного обстрела РФ, - Минэнерго

После массированного обстрела РФ 29 декабря есть отключение света, в частности, в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях. Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

В Киевской области в результате падения обломков повреждены воздушные линии 10 кВ в двух громадах, обесточены 843 абонента.

Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

В Днепропетровской области обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

В результате утренних обстрелов Одесской области повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет осмотр сетей.

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В Харьковской области из-за ночных и утренних обстрелов есть повреждения сетей в пяти громадах области. За сутки заживили 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

Из-за неисправности дымохода произошел выход угарного газа в доме в Изюмском районе. Двое жителей обнаружены с подозрением на отравление угарным газом, один из них госпитализирован в больницу, отметили в Минэнерго.

Из-за боевых действий в Донецкой области обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключены 43 населенных пункта (5,9 тысячи потребителей). Остаются без напряжения 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.

В результате боевых действий в Запорожской области без электроэнергии остается 63 населенных пункта – 5,6 тысяч абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

В Херсоне подключены 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысяч клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысяч абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

В Черниговской области в результате боевых действий обесточено 16 населенных пунктов – почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

В Минэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается.

Напомним, утром 29 декабря в столице раздался ряд взрывов.

Также взрывы были слышны в Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Конотопе Сумской области, Харькове. В результате ракетного удара в городах есть погибшие и пострадавшие.

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